سلسلة / فقر مونطال / " العدد 4 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ياتل وش راكم ؟ ... لاباس ؟ الحمد لله اسيدي

المهم بلا ما نطولو الحديث اهلا و سهلا و مرحبا بكم

في عدد جديد من السلسلة الي نشالله تكونو والفتوها خلاص

بصح راكم مش تشاركو يا جماعة الخير ... يعني ها شوية حركاية ولا نبطلو الحكاية قاع ههه

المهم كيما تعرفو اهلا بيكم سلسلة :

و موضوع هذا العدد ... هو :

" المشترية من نوع : "راني نشري بدراهمي !!!" "

كيما تعرفو ... عادة حنا نهدرو و نلومو التجار و اصحاب المتاجر ... نلوموهم على ياسر صوالح ... مثلا نلوموهم على رفع الاسعار

و نلوموهم على جودة السلع ... و نلوموهم على اساءة التصرف مع المشترية ... و اساءة التصرف مع المشترية هي لي رانا نشالله نهدرو عليها

يعني السامع و الي يشوف ... يظن أن التاجر ظالم في هذي الحالة ... و ان المشتري كي الحمل الوديع لا حول ولا قوة ههه

بصح يا جماعة الخير ... كاين من المشترية ... الي يخلي السكر يطلعلك فالدم .. يخلي الرُب يطلعلك في الدم ( الرب بضم الراء هو مربى التمر )

كاين مشترية يديرو تصرفات و الله ق يصبرلها ق طويل البال ...

مثلا يجي يسقسي فيك على الاسعار ... هذي قداه ؟ ... و هذي شحال ؟ ... و هذي طلعتو فيها ؟ ... و هذي ماكانتش هاك ؟ ...

و يجي يسب التجار امام التاجر نفسو ...يقول والو التجار ما يخاوفش ربي ... يعني الرحمة على والديكم مشترية كيما هاك شكون لي يحملهم ...

يحملهم ق الي بالو طويييل ياسر ...

و كاين من المشترية الي يجي يشري عليك كأنو داير فيك مزية كبيرة ياسر ... و يدخل يتشنف ... و يخرخ يشنف ...

و يهدر معاك ق بالميليغرام ... و كي يخلصك تقول الدراهم ذيك يجبد فيها من الغدة الدرقية تاعو يا محمد سيدي ....

و كاين من المشترية ... الي يديرلك دي جاست ... تفط عمرك منها .... مثلا يبدا يخلط و يمرقس بيدو في السلعة ( في حالة السلعة غذائية يعني خضر أو فواكه او غيرها )

و كاين الي يجي ليك ق باه يذوق ... و كاين الي يحشمك في الصرف هذاك ... مثلا حاجة تاع 22 الف ... يديها ب 20 الف ...

و اصلا الفايدة قاع ق في هذيك الالفين ... يعني تخدم معاه براس مالك ...

و كاين الي يدي سلعى يضرب بيها نهار و يعاود يرجعها ....

و كاين من المشترية الي يتسخدمو الجوكر تاع ( راني نشري بدراهمي ) كلما سنحت لهم الفرصة ولا بانتلهم شونص باه يستخدموه

مثلا تقولو يا المعلم ما تمسش السلعة بيدك ... يقولك راني نشري بدراهمي ... سي نورمال تشري بدراهمك

يعني و الله ق ظواهر نشوفوها في الاسواق يدوخ منها الواحد ... و كيما شفتو .. هل يا ترى ...

المشترية هذو ... ما يستاهلوش نصنفوهم ضمن الفئة الي عندها فقر مونطال !!؟