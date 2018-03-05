سلسلة / فقر مونطال / " العدد 4 "

Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ياتل وش راكم ؟ ... لاباس ؟ الحمد لله اسيدي
المهم بلا ما نطولو الحديث اهلا و سهلا و مرحبا بكم
في عدد جديد من السلسلة الي نشالله تكونو والفتوها خلاص
بصح راكم مش تشاركو يا جماعة الخير ... يعني ها شوية حركاية ولا نبطلو الحكاية قاع ههه

المهم كيما تعرفو اهلا بيكم سلسلة :




و موضوع هذا العدد ... هو :

" المشترية من نوع : "راني نشري بدراهمي !!!" "

كيما تعرفو ... عادة حنا نهدرو و نلومو التجار و اصحاب المتاجر ... نلوموهم على ياسر صوالح ... مثلا نلوموهم على رفع الاسعار

و نلوموهم على جودة السلع ... و نلوموهم على اساءة التصرف مع المشترية ... و اساءة التصرف مع المشترية هي لي رانا نشالله نهدرو عليها

يعني السامع و الي يشوف ... يظن أن التاجر ظالم في هذي الحالة ... و ان المشتري كي الحمل الوديع لا حول ولا قوة ههه

بصح يا جماعة الخير ... كاين من المشترية ... الي يخلي السكر يطلعلك فالدم .. يخلي الرُب يطلعلك في الدم ( الرب بضم الراء هو مربى التمر:ROFLMAO: )

كاين مشترية يديرو تصرفات و الله ق يصبرلها ق طويل البال ...

مثلا يجي يسقسي فيك على الاسعار ... هذي قداه ؟ ... و هذي شحال ؟ ... و هذي طلعتو فيها ؟ ... و هذي ماكانتش هاك ؟ ...

و يجي يسب التجار امام التاجر نفسو ...يقول والو التجار ما يخاوفش ربي ... يعني الرحمة على والديكم مشترية كيما هاك شكون لي يحملهم ...

يحملهم ق الي بالو طويييل ياسر ...

و كاين من المشترية الي يجي يشري عليك كأنو داير فيك مزية كبيرة ياسر ... و يدخل يتشنف ... و يخرخ يشنف ...

و يهدر معاك ق بالميليغرام ... و كي يخلصك تقول الدراهم ذيك يجبد فيها من الغدة الدرقية تاعو يا محمد سيدي ....

و كاين من المشترية ... الي يديرلك دي جاست ... تفط عمرك منها .... مثلا يبدا يخلط و يمرقس بيدو في السلعة ( في حالة السلعة غذائية يعني خضر أو فواكه او غيرها )

و كاين الي يجي ليك ق باه يذوق ... و كاين الي يحشمك في الصرف هذاك ... مثلا حاجة تاع 22 الف ... يديها ب 20 الف ...

و اصلا الفايدة قاع ق في هذيك الالفين ... يعني تخدم معاه براس مالك ...

و كاين الي يدي سلعى يضرب بيها نهار و يعاود يرجعها ....

و كاين من المشترية الي يتسخدمو الجوكر تاع ( راني نشري بدراهمي ) كلما سنحت لهم الفرصة ولا بانتلهم شونص باه يستخدموه

مثلا تقولو يا المعلم ما تمسش السلعة بيدك ... يقولك راني نشري بدراهمي ... سي نورمال تشري بدراهمك

يعني و الله ق ظواهر نشوفوها في الاسواق يدوخ منها الواحد ... و كيما شفتو .. هل يا ترى ...

المشترية هذو ... ما يستاهلوش نصنفوهم ضمن الفئة الي عندها فقر مونطال !!؟

بلى و الله
ههه









 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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Twinkle Stars

:: مشرفة ::
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#3
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العمر
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صراحة عجبتني هادي السلسلة
بارك الله فيك على التنشيط هدا وحتى إسمها متماشي مع مواضيعها

بصح ديما نشوف مواضيع الي مانقدرش نشوفهم بزاويتي يعني جامي حربت نبيع مثلا هههه انا من المشترية يعني

وشنو يقلقةني العباد الي يجو يشرو حاجة يقعدو قرن فالخانوت ومايشرو والو هادي لاحظتها

يعني انا وحدة من الناس هههه طريقتي فالشراء بزاف تبان لصحاباتي خاصة غريبة ..ندخل للخانوت نضرب بعيني على الحانوت كامل ونجي خارجة قادرة من الباب نرجع بعد هههه او بالاحرى عيني تكابطي من بعيد ومين ندخل ممكن عيني تجبدني للحاجة الطوب كامل نلصق فيها ..يعني ذوقي شوي صعيب باش نلقى وش يعجبني بصح مانطولش فالحانوت

غير اليوم بانتلي وحدة قلقتها مسكينة كنت حابة نختار عطر لماما بقيت نشوف فالعطور و نحط فالغظا ونشم حسيتها قريب رايحة تخبطني هكاك حشمت على روحي رفدت وحدة وشريتها هههههه

مي بش مانكذبوش يعني من حقنا نشوفو ياك لازم نشىو حاجة شابة

هي من المفروض يعني ديراكت تسقسي البائع .. مثلا انا معتادة مثلا في حماية العطور نقول للبائعة شوفيلي الي تبانلك شابة كامل مديهالي ونشوفها يعني تولي نسبة الإختيار. اقل من كيما تختاري وحدك اما اليوم حبيت نجرب وحدي برك احمم

مشكور على الموضوع والنشاط ^^
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
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النقاط
41
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
ضحكتني خويا ربي يحفظك سيرتو هاديك تاع يطلع الرب مي بيناتنا الرب حلو بزاف متكثروش منه
المهم نولو لسيجي الصراحة حطيت يدك على الجرح بويا معندهش بزاف ملي حل حانوت و
تعرف اكثر وحدين يجو الصغار كل دقيقة يجيبلك 5 د ويقولك عطيني هادي وهادي ...
خمسين حاجة وهو عنده غير 5 د
ولا يقولك كاين هادي تقوله واه يقولك ولخرى تاني كاين.. ياو ولدي يقولك بصح انا منيش باغي نشري هادي خصني هادي تقله كاين يقلك
بصح معنديش الدراهم هنا ماشي غير يطلعك الرب ...
ولا يجي راجل يدي مسطرة تاع 20 ويقولك معنديش السمانة الجاية ان شاء الله وفي لعشية تجي مرته تدي بارفا تاع 500 وتخلص
برحمة الوالدين فهمني ..
ولا كاين فئة وحدهم بعض لبنات كي يدخلو كاش حانوت باش يشرو القش زعما
خويا كاين هاد الليكات في البلو يقوللها كاين ...
تقوله كاين في غوج يقوله وي
وهي في قلبها تقول يا حوجي عنده gاع ليكولار
كي متلاقا عليها وين تقوله دوماج عجبتي بصح راني باغيتها في الغوز مينيتار ..
يا اختي من الضربة الاولى متجيش تشري سبيطار لمهابل راه كوبلي وين راكي باغية يروح السيد
وبزاف عباد كيما نهاك المهم يهبل الناس ..
وكاين تاني ي جاست يديرهم لي يبيعو كي شغل كي تدخل عنه متخرجش حتى تشري يلصق فيك السلعة تاع بسيف يقعد عليك هادي من الترك وهادي من دبي ..
يا خويا خصني غير تاع دزاير ..
وكاش مانتفكر عفايس دوك نولي
بارك الله فيك
مشكور .
 
آخر تعديل:
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
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الإقامة
قسنطينة
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أنثى
#5
السلام عليكم
يعطيك الصحة خويا صلاح على هذا العدد
فعلا كاين فئة من المشترين يطلع الغاز للراس، تلقاهم إما مفرفشين يطيحو الدنيا كامل
سورتو عند لي يبيعو الصبابط حاشاك، يجي يمس صباط يطيح الدنيا كاملة
وسورتو سورتو المشترين لي يجيبو معاهم ولاد صغار ويبداو يخربشو في الحوايج
انا ماش صاحبة الحانوت وتقول معرف واش ندير فيهم، يعني فئة المشترين كذلك فيهم السيئين
وفي نفس الوقت التاجر راهو يتعامل مع ذوق المستهلك يعني يقدر مشتري يشوف حاجة ويقيسها
ويبدل اللون ويبقى يبدل ومايشريش في الاخير لازم التاجر يتحلى بالصبر ويكون الاستقبال مميز
يعني استقطاب المشتري وحدو راهو علم، يعني شوي هك وشوي
اذا التاجر او بالبائع احترمك وعطاك الحرية في اختيار السلع لي تعجبك كون نتا تاني أهل لهاد المعاملة
ماتبداش تتكبر بمجرد انك جاي تشري بصواردك، وتاني التاجر لازم تحترم الزبون
ساعات هادو كلي يبيعو الخضر والفواكه تشوف السلعة تاعو الله الله باهية وهو مخبي الموسخة من الوراء
كي تروح للدار تلقى الشكارة معمرة فاكهة فاسدة، على هادي الزبون ولا يحب ساعات يمس ويختار بنفسو
يعني لو الزبون لقى معاملة جيدة وضمير في البائع رايح يتصرف بلطف، وكذلك البائع لو يلقى الاحترام
من طرف الزبائن رايح يعاملهم بمايناسب، يعني شوي هكا وشوي هكا باه كل واحد يدي حقو
شكرا خويا صلاح على الموضوع بارك الله فيك
تحياتي​
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
27 جانفي 2016
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الإعجابات
41,847
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#6
قال Twinkle Stars:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صراحة عجبتني هادي السلسلة
بارك الله فيك على التنشيط هدا وحتى إسمها متماشي مع مواضيعها

بصح ديما نشوف مواضيع الي مانقدرش نشوفهم بزاويتي يعني جامي حربت نبيع مثلا هههه انا من المشترية يعني

وشنو يقلقةني العباد الي يجو يشرو حاجة يقعدو قرن فالخانوت ومايشرو والو هادي لاحظتها

يعني انا وحدة من الناس هههه طريقتي فالشراء بزاف تبان لصحاباتي خاصة غريبة ..ندخل للخانوت نضرب بعيني على الحانوت كامل ونجي خارجة قادرة من الباب نرجع بعد هههه او بالاحرى عيني تكابطي من بعيد ومين ندخل ممكن عيني تجبدني للحاجة الطوب كامل نلصق فيها ..يعني ذوقي شوي صعيب باش نلقى وش يعجبني بصح مانطولش فالحانوت

غير اليوم بانتلي وحدة قلقتها مسكينة كنت حابة نختار عطر لماما بقيت نشوف فالعطور و نحط فالغظا ونشم حسيتها قريب رايحة تخبطني هكاك حشمت على روحي رفدت وحدة وشريتها هههههه

مي بش مانكذبوش يعني من حقنا نشوفو ياك لازم نشىو حاجة شابة

هي من المفروض يعني ديراكت تسقسي البائع .. مثلا انا معتادة مثلا في حماية العطور نقول للبائعة شوفيلي الي تبانلك شابة كامل مديهالي ونشوفها يعني تولي نسبة الإختيار. اقل من كيما تختاري وحدك اما اليوم حبيت نجرب وحدي برك احمم

مشكور على الموضوع والنشاط ^^
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و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا و سهلا بالاخت عبير
الحمد لله كي عجبتكم السلسلة ههه تحبو ق التمنشير ههه
المشترية رانا قاع نلعبو في دورهم بصح الي يلعب دور البائع قليل
و قليل الي يحس بمعاناة البائع مع المشتري الا بائع كيما هو
صح تقتلق هذيك الظاهرة تاع الي يجي يضرب ساعة في الحانوت و ما يشري والو
مي سي فري البائع لازم يطول بالو ... بصح كاين مواقف تصرا شتا يطول بالو ولا يقصرو
راح يغضب منها اكيد
صح من حق المشترية يشوفو و يقلبو ... اصلا ما ذكرتش انا قاع الي يقلب والسلعة و يشوفو
ذكرت الي ما يسحنوش التصرف و الي يسيءو الادب مع البائع بحجة راني نشري بدراهمي
و الله يهدي المشترية و الباعة ههه كاملين
و يهدي العباد و يصلح حال البلاد
شكرا على مشاركتك القيمة





 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#7
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,913
الإعجابات
41,847
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#7
قال البدر المشرق:
السلام عليكم
ضحكتني خويا ربي يحفظك سيرتو هاديك تاع يطلع الرب مي بيناتنا الرب حلو بزاف متكثروش منه
المهم نولو لسيجي الصراحة حطيت يدك على الجرح بويا معندهش بزاف ملي حل حانوت و
تعرف اكثر وحدين يجو الصغار كل دقيقة يجيبلك 5 د ويقولك عطيني هادي وهادي ...
خمسين حاجة وهو عنده غير 5 د
ولا يقولك كاين هادي تقوله واه يقولك ولخرى تاني كاين.. ياو ولدي يقولك بصح انا منيش باغي نشري هادي خصني هادي تقله كاين يقلك
بصح معنديش الدراهم هنا ماشي غير يطلعك الرب ...
ولا يجي راجل يدي مسطرة تاع 20 ويقولك معنديش السمانة الجاية ان شاء الله وفي لعشية تجي مرته تدي بارفا تاع 500 وتخلص
برحمة الوالدين فهمني ..
ولا كاين فئة وحدهم بعض لبنات كي يدخلو كاش حانوت باش يشرو القش زعما
خويا كاين هاد الليكات في البلو يقوللها كاين ...
تقوله كاين في غوج يقوله وي
وهي في قلبها تقول يا حوجي عنده gاع ليكولار
كي متلاقا عليها وين تقوله دوماج عجبتي بصح راني باغيتها في الغوز مينيتار ..
يا اختي من الضربة الاولى متجيش تشري سبيطار لمهابل راه كوبلي وين راكي باغية يروح السيد
وبزاف عباد كيما نهاك المهم يهبل الناس ..
وكاين تاني ي جاست يديرهم لي يبيعو كي شغل كي تدخل عنه متخرجش حتى تشري يلصق فيك السلعة تاع بسيف يقعد عليك هادي من الترك وهادي من دبي ..
يا خويا خصني غير تاع دزاير ..
وكاش مانتفكر عفايس دوك نولي
بارك الله فيك
مشكور .
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و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
اهلا بالاخت البدر المشرق .. ههه مليح كي ضحكتي ههه و الله اسي يطلع الرب في الدم
...
بالعودة للموضوع ... و على طريقة ما يحس بالجمرة الا من كواتو ... صحيح ما يحس بمعاناة التاجر
و الباءع الا بائع كيما هو ...و الوالد الكريم راه فاتح حانوت و راه يشوف المكر بعينيه
كاين الي يتمسخر بيه و كاين الي يسقسي برك و ما يشري والو
و كاين االي يشري و يحس روحو دار فيك مزية كبيرة ياسر بهذيك الزوج فراكات الي يعطيهملك
و كيما ذكرتي الحاجة الي يحير منها الواحد اكثر هي حوانيت تاع الالبسة
خاصة النسا كي يكونو يشرو في اللبسة ... و الله ق الله يكون في عونهم الباعة تاع الملابس
ههه
ماعليش كاشما تتفكري مرحبا بيك الموضوع موضوعك
شكرا على مرورك اختي
بارك الله فيك


 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#8
إنضم
27 جانفي 2016
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ذكر
#8
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
يعطيك الصحة خويا صلاح على هذا العدد
فعلا كاين فئة من المشترين يطلع الغاز للراس، تلقاهم إما مفرفشين يطيحو الدنيا كامل
سورتو عند لي يبيعو الصبابط حاشاك، يجي يمس صباط يطيح الدنيا كاملة
وسورتو سورتو المشترين لي يجيبو معاهم ولاد صغار ويبداو يخربشو في الحوايج
انا ماش صاحبة الحانوت وتقول معرف واش ندير فيهم، يعني فئة المشترين كذلك فيهم السيئين
وفي نفس الوقت التاجر راهو يتعامل مع ذوق المستهلك يعني يقدر مشتري يشوف حاجة ويقيسها
ويبدل اللون ويبقى يبدل ومايشريش في الاخير لازم التاجر يتحلى بالصبر ويكون الاستقبال مميز
يعني استقطاب المشتري وحدو راهو علم، يعني شوي هك وشوي
اذا التاجر او بالبائع احترمك وعطاك الحرية في اختيار السلع لي تعجبك كون نتا تاني أهل لهاد المعاملة
ماتبداش تتكبر بمجرد انك جاي تشري بصواردك، وتاني التاجر لازم تحترم الزبون
ساعات هادو كلي يبيعو الخضر والفواكه تشوف السلعة تاعو الله الله باهية وهو مخبي الموسخة من الوراء
كي تروح للدار تلقى الشكارة معمرة فاكهة فاسدة، على هادي الزبون ولا يحب ساعات يمس ويختار بنفسو
يعني لو الزبون لقى معاملة جيدة وضمير في البائع رايح يتصرف بلطف، وكذلك البائع لو يلقى الاحترام
من طرف الزبائن رايح يعاملهم بمايناسب، يعني شوي هكا وشوي هكا باه كل واحد يدي حقو
شكرا خويا صلاح على الموضوع بارك الله فيك
تحياتي​
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و عليكم السلام
اهلا بالاخت الكريمة مريم
صح المشترين هذو يطلعو الرب فالدم ... خاصة الي يجيبو كيما ذكرتي الذراري الصقار
و يبداو هذوك الذراري يخربو و يدورو فالحانوت و بالاك حتى كاشما يدو معاهم ههه
ها صقار ما يعرفوش المساكين ههه
صح البائع لازم يتحلى بالصبر
بصح كاين مواقف ما نقردش نوصفهالك ... يعني و الله ق يصبرلها ق طويل العمر
و بعض المشترية كيما ذكرت ق مرة و يستعمل جوكر تاع راني برداهمي
هذي الكلمة تخلي البائع يحس روحو يطلب فيه مش يبيعلو
عموما الله يهدي العباد و يصلح حال البلاد
شكرا على مرورك الجميل
بارك الله فيك


 
dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#9
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من غادي
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ذكر
#9
وعليكم السلام ورحمة الله
والتجار ربي يكون في عونهم واي خدمة تكون مع الزبائن يكون صاحبها عرضة للمواقف هاذي
و للي يعجبني في التجار واصحاب المهن هاذي ديما تلقىاهم موالفين و عندهم خبرة كبيرة وعندهم صرامة في التعامل مع الانواع هاذي
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#10
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,913
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41,847
النقاط
1,151
الإقامة
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الجنس
ذكر
#10
قال dahman kz:
وعليكم السلام ورحمة الله
والتجار ربي يكون في عونهم واي خدمة تكون مع الزبائن يكون صاحبها عرضة للمواقف هاذي
و للي يعجبني في التجار واصحاب المهن هاذي ديما تلقىاهم موالفين و عندهم خبرة كبيرة وعندهم صرامة في التعامل مع الانواع هاذي
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اهلا بيك خويا دحمان
صح كيما راك تقول ... التجار تلقى عندهم خبرة كبيرة في التعامل معاه
و تلقاهم يتعاملو معاهم بكل برود ههه لانهم طابو خلاص في الميتي هذا
بارك الله فيك خويا
شكرا


 
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