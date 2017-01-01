طرد الحيرة في مسألة الغيرة في فترة الخطوبة المريرة

بسم الله والسلام عليكم . في البداية لما ذا اخترتُ هذا الموضوع بالذات . السبب هو مشكلة طرحت في منتدى هذه مشكلتي فاخترت بدل المساعدة وقد اسهب الكثيرون فيها فتح موضوع يجمع المخاوف مع الافكار ويطمئن كل محتارة ومحتار . الغيرة في فترة الخطوبة . لا يوجد ماهو اقرب للقبول والاقناع والارتياح من التجربة والتوجيه والنصيحة القريبة ولا يوجد ماهو اوسع وادق في التفصيل من البحوث والمقالات المتوفرة في الانترنت لا تستخفوا بها فهي ايضا نتاج تحليل ودراسة وتفسير لتجارب المخطوبين . لمن اراد وارادت علاج اعراض الغيرة في هذه الفترة الخطيرة . ومن منطق التجربة والمعاينة أتحدث : هذا الخاطب كيف يرى من اختارها واختارته ؟ _ يراها عورة ( موش عورة في العين ) اعني مهما احتجبت في لبسها في نومها وحركتها فلا يزال المخطوب يراها غير كاملة الاحتشام فيبدئ باختيار لباسها الذي يليق به ويبقى يبحث عن ثغرات وعثرات والتخصص في علم الخياطة والكتان والواجب فعلا هو الالتزام والاحتشام ولكن بالشوية ايها الجيعان متلعبهاش باتمان . ووصل بالبعض حدا ان يطالب بما اكثر مع محارمها ( يبدئ بغربلة العلاقات داخل العائلة القريبة ) تصل بالبعض الى الغيرة من الاخ يقول ( انا خوك معجبنيش ، علاش ؟ مانيش عارف ملايكتو ثقيلة وخلاص ) لكن والغالب فيما يختص به موضوعنا يكون السبب هو تقارب الاخ والاخت الكبير ( ثنائي مشاكسين مع بعضهم ) تتشكل عنده الغيرة لنقص في شخصيته وخلل جيني في دماغه _ الخروج والدخول اكثر ما يجن جنون الخاطب خروج المخطوبة من البيت وكانه تلقى خبر صادم عاجل : خروج فلانة بنت فلان من مقر سكناها الى منزل الجيران والبحث لا يزال جاري . وهذا سببه دواعي اخلاقية وسط المحيط الخارجي هذا الشاب عنده رؤية ومشاهدة مسبقة واكيد تجربة عن نظراتنا ومعاكساتنا للانثى في الشارع والمحلات وفي كل مكان تتواجد فيه الانثى . ويخشى ان يقع ما كان يوده هو سابقا او رفاقه او غيره . لهذا ماذا بيكم الطفلة متزيدش تخرج حتى تخرج في كفنها لقبرها _ ( ازمة ثقة وحسن اختيار ) لما تكون المشكلة ليست في عدم الثقة في الاخرين العابثين بل في الشريك في حد ذاته فيسبب له عقدة ووسوسة ويتمنى لو يتحول الى جن ويسكنها ( ويسوقها غراندايزر انطلق ) ويدل هذا على عدم الثقة في اختياراته اذا كان اخترت هذه البنت كزوجة المستقبل فمتى تطمئن من سلوكها قبل او اثناء او بعد الخطبة ؟ ( جهاز الاستخبارات لا يعمل ) _ الاقارب كلهم كلهم عند الخاطب افاعي و مجرمون حتى تثبت برائتهم الواحد تلو الاخر لكن ذلك بعد الزواج ان شاء الله او في مواعيد اخرى . كل ابن عم وعمة وخال وخالة ومشتقاتهم موقوفون . التهمة ؟ ( الرسمي كان حاطط عينو عليها ) وكانهم المنافسون معه للظفر بهذه البنت وربما لا يزال فيهم من في المنافسة او قد يحاول . واذا كثرو هذه المشتقات التداول على منزل الخطيبة تحصل ازمة دبلوماسية . _ الهاتف حصة الاسد من اجهزة التواصل ( مفرق الجماعات ) الخطيبة في وضع الانتظار ( لحظات الوسوسة والترقب والانفجار الوشيك ) .... واذا كان المتصل اللي اكيد راح يكون انثى 1000٪ حسب جواب المخطوبة فاذا كانت صديقة ( خلات عليها ) حذف من قائمة الارقام مباشرة . كما يجب معرفة فحوى المكالمة من ( آلو الى السلام عليكم ) السبب للاطمئنان على نظافة وصفاء مخيلة وعقل المخطوبة من كل شاردة وواردة . يجب تفريغ مساحة كبيرة من الذاكرة لتستوعب الخطيب فقط . التحكم العصبي عبر الهاتف . السبب الاخر اخذ الحيطة والحذر من اي تاثير او تغيير في الخطة المتبعة من طرفه الى يوم الزفاف . باقي وسائل التواصل . _ الاستحواث والتشارك ( شراكة صناعية ) ومعلومات الدخول وغيرها او انشاء حسابات جديدة والغالب ( نسيان هذا الامر تماما ) ودائما السبب نظرة ومعرفة سابقة بالامور السلبية والعادات السيئة لاستعمال هذه الوسائل مهما يتلقى من تفسيرات وشروحات عن المواقع التي يتم زيارتها او الاهتمامات من طرف الخطيبة لا تكفي لاقناعه بانها وسيلة تعليمية وتثقيفية وتوعوية . دائما الخوف من السلبيات والاحتياط يكون بالمنع التام . لا منتدى المطبخ لا المراة لاهم يحزنون . _ السيطرة والتحكم في الكبيرة والصغيرة والدخول في شؤون لا تليق وليست ضرورية نابع من حب التملك انا الان امتلك شخصا اخر هو بمثابة اللعبة في ذهني ملكي الخاص ( وضعت من يدي المانات وشديت يد زينات ) احرك فيه ما اشاء وافتح واغلق ما اشاء واضع وارفع ما اشاء ( بلاي ستايشن FIFA 2018 ) وكانه هو المخترع لا يهمه كيف وصلت اليه هذه اللعبة وكيف تم تصنيعها وبرمجتها . ويعيد مسح كل شيء وبرمجتها من جديد ( صطالي غدوة ديزانصطالي ) لكن اثناء ذلك قد يمسح برامج ذكية وتربوية وعلمية وينصب برامجه المصيبة ماهي هذه البرامج ؟ تكون البنت متربية يعلمها القباحة تكون كريمة فتتحول الى بخيلة تكون متعلمة ومتفقهة تصبح جاهلة وتنسى حتى كتابة اسمها نهار العقد ( آخاه نسيت اسمي ) تكون مرحة ونشيطة تتحول الى بائسة وكئيبة تكون بائسة وكئيبة تولي تلعب الحوت الازرق وهكذا ........ كل هذا يقع لما تحاول تملك كل شيء وفي غمرة التملك ولما تظن انك امتلكته نهائيا تخسره بسبب افراطك ومغالاتك . وقد تصل الامور الى اكثر مما ذكرناه وبدل ان نبني الاشياء ونتشارك في النقاش والتفكير والنصح والتدبير والتخطيط والتحضير وفق احكام الشرع والدين وطاعة الوالدين ووفق المعقول والمقبول نضيع فترة الخطوبة في القال والقيل والبحث عن تبرير والغيرة المفرطة التي ليس لها ظابط ولا تفسير . لكن لا تخافوا بعد الزواج سيرى الخاطب الامور بوضوح اكثر 3D بكل ابعادها ويواجه الواقع بتفكير اعمق وقد تتغير فيه سلوكات غير صحيحة وما تضيق منه الان انفسكم وتحزن قلوبكم وتزول الحرقة الناتجة من الخوف على نفسه بسبب شريكة انثى ( ياتل راها مرتي ) تصون شرفه ستضبط وسيتخلص من عقدة التملك ليجد ان لهذه الزوجة رسالة ومهمة عظيمة وجليلة وانها ليست ملكا له فقط بل لنفسها اولا واهلها وارحامها ثانيا واولادها ثالثا وهو يبقالو شوية اذا كان له نصيب في معركة الحياة والغالب يسمح فيها ( لا FIFA 2018 لا GTA لاجد ماليك ) اسمع وحذاري تلزمها بما لست ملتزما به ولا ينفعك حرصك على شرفك فيها وهي مخطوبة عندما تهتك ميثاق الله وهدي رسوله الكريم استوصوا بالنساء خيرا .... كما تحب ان ترى زوجتك وتحلم بها هي ايضا بالمثل فلا تكن خبيثا تبحث عن كريمة . لا تجعل اول همك قطع الرحم فالله عزوجل وعده حتما سيقطعك . المعادن الثمينة في جوف الارض والازهار منشرة على سطحها يقطفها القاصي والداني ترمى حين تذبل فابحث عن الثمين أدوم واحوط لك . لكل خاطب ومخطوبة ولكل خاطب بالاساس طبق شرع الله في كل شؤونك و احوالك وليس فقط في شريكة حياتك ستنجح وتسعد باذن الله هذا بالنسبة للمخطوبين واللي مازالو تهنيتوا راكم في راحة اراكم تشفوا موضوع الغيرة برك كتبنا عليه كتاب ومازال الخير قدامنا . ربي يبارك فيكم .