  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
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الفائزون بالمسابقة الكبرى مميزون الطبعة السادسة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏31 ديسمبر 2017.

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  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    نقاط الجوائز:
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    الجزائر الحبيبة
    [​IMG]
    [​IMG]

    بسم الله و على بركة الله
    و بعد شهر من الجد و الكد
    جاء يوم التكريم
    حقيقة نعجز عن شكر الأعضاء الذين شاركوا في إنجاح هته المسابقة سواء بالردود أو بالمشاركة من خلال المواضيع
    و حتى الذين أنتقدونا لابد من شكرهم لأننا بسببهم نقوم و نقيم انفسنا

    المسابقة و التي تعتبر الأاكبر في المنتدى و الأكثر تحفيزا
    بحيث عدد النقاط التي تمنح للفائز لم يسبق و أن وصلت إلى هكذا كرم
    على مد تاريخ هذا الصرح العظيم
    و لقد وصلنا إلى 41 موضوعا
    و مئات الردود
    و مستوى عالي جدا كما و نوعا و لله الحمد و المنة

    [​IMG]

    نوعية المواضيع كانت ممتازة في الغالب
    و أختيار الفائزين كان جدا صعب
    و بعد فرز الترشيحات التي وصلتنا من الإداريين و المشرفين الذين لبوا الدعوة
    وصلنا إلى النتائج التالية

    [​IMG]

    في منتدى الحوار و النقاش الهادف 6 مواضيع مشاركة
    و الفائز هو
    مشاركتي في مسابقة مميزون { التقليد... }
    حلم كبير

    [​IMG]

    في المنتدى العام 5 مواضيع مشاركة
    و الفائزة هي
    ميلينا


    [​IMG]
    في منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام 4 مواضيع مشاركة
    و الفائزة هي

    قمر الوادي

    [​IMG]

    في منتدى واش راك تهدر 10 مواضيع مشاركة
    و الفائزة هي


    [​IMG]

    في قسم التصوير 7 مواضيع مشاركة
    و الفائزة هي

    Soumia hadj mohammed,

    [​IMG]

    في منتدى بوح القلم 9 مواضيع مشاركة
    و الفائز هو


    [​IMG]
    ليتحصلوا على
    [​IMG][​IMG]

    و على وسام
    [​IMG]
    [​IMG]
    أما أصحاب المشاركات المتبقية و هم
    إلياس
    أبـFARIDـوفيصل
    ياسمينyaso
    جليلوس
    رؤوف المستقبل ب
    ليليا مرام
    بشرى ملاك
    صدام بكل فخر
    missing heart
    أشــواق 19
    فيتامين سي
    عآشقة الجنـة
    yaso ياسمين,
    Skor m@k
    ضيوف وسـنغادر
    الامين محمد
    Twinkle Stars
    قلم مغرور
    [​IMG]
    فيتحصلون على
    [​IMG] [​IMG]
    و على الوسام
    [​IMG]


    [​IMG]

    في الأخير نشكر كل من أعاننا على إنجاح المسابقة
    فإن أصبنا فمن الله و من الله وحده
    و إن أخطأنا فمن أنفسنا

    ملاحظة إذا كان هناك أي ملاحظة أو إسما مشاركا منسيا فنرجوا مراسلة الادارة
    توقيع إدارة اللمة
    [​IMG]
     
    إلياس, ميلينا, حروف تائهة و 16 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏31 ديسمبر 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ‏7 أفريل 2015
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    الدعوة عامة للمرور
    @ميلينا
    @Malika Tlm
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    الامين محمد, ‏31 ديسمبر 2017
    #2
  3. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    حلم كبير, صفاءdz و السحاب العابر معجبون بهذا.
    رؤوف المستقبل ب, ‏31 ديسمبر 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

    ألف مبروك للفائزين ^^ ، ومبروك عليهم و عليا وسام نجم اللمة :) ها ودي انا ديما نربح فالتمنشير و الهبال هههههه

    المهم كانت مسابقة رائعة حيث اكتشفنا اقلام مميزة .. وكذلك خرجنا كامل الهبال اللي فينا ههههههه واشنوا @لؤلؤة قسنطينة مافهمتش علاه غايبة عن هذه المسابقة ؟؟

    و مشكورين على مجهوداتكم المبذولة و سهركم من اجل رقي و بقاء هذا المنتدى فالعلالي المهم معرفتش نعبر ههههههه​
     
    ميلينا, aljentel, *حزن النبلاء* و 8 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏31 ديسمبر 2017
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    يعطيكم الصحة أخي على هذه المسابقة القيمة
    وألف مبروك للإخوة والأخوات وألف مبروك حتى لمن لم يحالفهم الحظ
    فمجرد المشاركة وتقديم مواضيع قيمة كتلك يستحق كل التقدير والاحترام
    بصراحة اردت المشاركة في قسم البوح وجهزت جزء من خاطرتي ولكن كانت لدي الكثير
    من الاشغال للاسف لكنني استمتعت بمتابعة مواضيع اقلام لمتنا الذهبية
    شكر لكل من أشرف على هذه المسابقة وشكرا لكل من شارك حتى ولو بردوده القيمة
    ربي يدوم جمعتنا وربي يهنينا ويحفظ لمتنا
    تحياتي
     
    ميلينا, aljentel, *حزن النبلاء* و 8 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏31 ديسمبر 2017
    #5
  6. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    الف الف مبروك للفائزين
    الشكر للقائمين علي المسابقة
    تحياتي
     
    ميلينا, aljentel, وحي القلم و 6 آخرون معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏31 ديسمبر 2017
    #6
  7. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    الأرض
    مبروك للفائزين
     
    ميلينا, وحي القلم, Ma$Ter و 5 آخرون معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏31 ديسمبر 2017
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    قسمي المفضل وهو واش راك تهدر أنا مشرفة عليه ولا يحق لي المشاركة فيه :cry:
    وقسم النقاش مانقدرلوش بزاف وتاع التصوير راني غير في الدار مارانيش نخرج هههه
    بقالي تا عالبوح وجدت خاطرة لكن مالقيتش منين نقتبس واش قالو هوما عن الحب ههههه هدرتي نقدر نوجدها
    بصح تاعهم ماعرفتش منين نجيبها هههههه
    يعطيك الصحة فطومة ربي يحفظك حبيبتي :kiss:
     
    قلم مغرور, بشرى ملاك, قمر الوادي و 3 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏31 ديسمبر 2017
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    ‏24 ديسمبر 2016
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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    مبروك الف الف مبروك لكل المشاركين والفائزين
    الكل فائز في لمته الرائعة
    حقيقة سعدت كثيرا بالمشاركة كانت متعة لا تضاهيها متعة
    أشكر كل من ساهم في احياء هذه المسابقة الشريفة
    الاخ @الامين محمد ومجهوداته الجبارة لنجاح سير المسابقة
    والاخوة المشرفين القائمين
    بارك الله فيكم على مجهوداتكم
    كل عام وانتم بالف خير
    كل عام واللمة تجمع أهلها
    كل عام وانتم اخوة رائعين وأخوات رائعات
    وكل عام وانتم الى الرقي اقرب واقرب
    اجدد شكري على المجهودات
    والف الف مبروك لجميع الفائزين
    باقات ورد لكم جميعا مني

    مع احترامي وتقديري

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    ميلينا, aljentel, Ma$Ter و 6 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏31 ديسمبر 2017
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    هههههههههههههه ياخي لؤلؤة ياخي .. بصح كنتي تقدري تشاركي ولو بمشاركة رمزية ختي فالقسم تاعك نورمال .. معليه المرة الجاية ديروا احتجاج عند باب الادراة و طالبوا بحقوق المشاركة فاقسامكم خخخهههه
    ربي يوفقك ^^
     
    قلم مغرور, بشرى ملاك, السحاب العابر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏31 ديسمبر 2017
    #10
  11. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    جيجل
    السلام عليكم
    مليون مبروك للفائزين وللجميع
    مزيدا من التألق والنجاح ان شاء الله
    والشكر الجزيل للمشرفين على هذه المسابقات
    القيمة​
     
    Ma$Ter, قلم مغرور, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    *amani*, ‏31 ديسمبر 2017
    #11
  12. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 نوفمبر 2017
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    عالمي الخاص
    السلام عليكم
    الف مبروك للفائزين
     
    حلم كبير, Ma$Ter, قلم مغرور و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏31 ديسمبر 2017
    #12
  13. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سعيدة
    السلام عليكم
    شكرا للطاقم الاداري
    مبارك للفائزين
     
    حلم كبير, Ma$Ter, قلم مغرور و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏31 ديسمبر 2017
    #13
  14. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    مبارك للفائزين ... و هنيئا لهم ...

    صراحة ...المواضيع كانت في القمة جلها ...

    و المشاركات و المداخلات من الاعضاء ايضا كانت في المستوى

    كما نشكر طاقم الادارة و الطاقم المشرف على هذه الفعالية

    و بارك الله فيكم

     
    حلم كبير, السحاب العابر, Ma$Ter و 2 آخرون معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏31 ديسمبر 2017
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    الف الف مبروك للفائزين الحقيقة كل المواضيع رائعة ويكفي شرف المشاركة إستمتعنا بكل المشاركات
    والشكر للإدارة على المجهود ولك بشكل خاص
    واعطونا نقاط نتاعنا ماشي نبقا نسالكم
     
    حلم كبير, السحاب العابر, Ma$Ter و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏31 ديسمبر 2017
    #15
  16. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    الف مبرووك
    مصحليش نشارك دوماج
     
    حلم كبير, السحاب العابر, ليليا مرام و 3 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏31 ديسمبر 2017
    #16
  17. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    الف مبروك لينا جميعا ربحنا اللمة وربحنا بعضنا قبل كل شي ومبعد الف مليون ترليون مبروك للفائزين والحق قاع اقلام رائعة ماشاء الله
     
    حلم كبير, السحاب العابر, ليليا مرام و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏31 ديسمبر 2017
    #17
  18. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُتميز ::

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    روســــــــــــيكــــــاد
    أسعد الله أوقاتكم
    كل الشكر للقائمين على هذه التظاهرة و للذين شاركوا فيها
    و للذين تفاعلوا في مواضيع الاعضاء بالردود
    و مبارك للفائزين الذين أبدعوا بأفكارهم
    مع تمنياتي باستمرارية اللمة
     
    حلم كبير, ليليا مرام, السحاب العابر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    قلم مغرور, ‏31 ديسمبر 2017
    #18
  19. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    مبرووك للجميع
    ربي يوفقكم
     
    السحاب العابر, حلم كبير و ليليا مرام معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏31 ديسمبر 2017
    #19
  20. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    نقاط الجوائز:
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    المنافسة شيقة ومفيدة .
    مبارك للجميع الفائزين بالمشاركين بالمتصفحين بالمنظّمين . دمتم جميعا اوفياء سالمين ..
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏31 ديسمبر 2017
    #20
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