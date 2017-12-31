الفائزون بالمسابقة الكبرى مميزون الطبعة السادسة

و الفائزة هي​

بسم الله و على بركة اللهو بعد شهر من الجد و الكدجاء يوم التكريمحقيقة نعجز عن شكر الأعضاء الذين شاركوا في إنجاح هته المسابقة سواء بالردود أو بالمشاركة من خلال المواضيعو حتى الذين أنتقدونا لابد من شكرهم لأننا بسببهم نقوم و نقيم انفسناالمسابقة و التي تعتبر الأاكبر في المنتدى و الأكثر تحفيزابحيث عدد النقاط التي تمنح للفائز لم يسبق و أن وصلت إلى هكذا كرمعلى مد تاريخ هذا الصرح العظيمو لقد وصلنا إلى 41 موضوعاو مئات الردودو مستوى عالي جدا كما و نوعا و لله الحمد و المنةنوعية المواضيع كانت ممتازة في الغالبو أختيار الفائزين كان جدا صعبو بعد فرز الترشيحات التي وصلتنا من الإداريين و المشرفين الذين لبوا الدعوةوصلنا إلى النتائج التالية