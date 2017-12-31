الفائزون بالمسابقة الكبرى مميزون الطبعة السادسة

بسم الله و على بركة الله و بعد شهر من الجد و الكد جاء يوم التكريم حقيقة نعجز عن شكر الأعضاء الذين شاركوا في إنجاح هته المسابقة سواء بالردود أو بالمشاركة من خلال المواضيع و حتى الذين أنتقدونا لابد من شكرهم لأننا بسببهم نقوم و نقيم انفسنا المسابقة و التي تعتبر الأاكبر في المنتدى و الأكثر تحفيزا بحيث عدد النقاط التي تمنح للفائز لم يسبق و أن وصلت إلى هكذا كرم على مد تاريخ هذا الصرح العظيم و لقد وصلنا إلى 41 موضوعا و مئات الردود و مستوى عالي جدا كما و نوعا و لله الحمد و المنة نوعية المواضيع كانت ممتازة في الغالب و أختيار الفائزين كان جدا صعب و بعد فرز الترشيحات التي وصلتنا من الإداريين و المشرفين الذين لبوا الدعوة وصلنا إلى النتائج التالية في منتدى الحوار و النقاش الهادف 6 مواضيع مشاركة و الفائز هو مشاركتي في مسابقة مميزون { التقليد... } حلم كبير في المنتدى العام 5 مواضيع مشاركة و الفائزة هيمسابقة مميزون ( قناة الجزيرة ودورها بين الهدم والبناء ) .ميلينا في منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام 4 مواضيع مشاركة و الفائزة هيمشاركتي في مسابقة مميّزون( السكن العائلي بين حق الزوجة والواجب تجاه الاهل) قمر الوادي في منتدى واش راك تهدر 10 مواضيع مشاركة و الفائزة هي مشاركة في مسابقة مميزون "قادر ربي يرحمهم و يبتليك أنت" الصحافية الساخرة في قسم التصوير 7 مواضيع مشاركة و الفائزة هيكُنْ جَمِيلا فَمَا حَوْلَكَ جَمِيلُ{مُشَارَكَتي فِي مُسَابَقَة مُمَيَّزُونْ} Soumia hadj mohammed, في منتدى بوح القلم 9 مواضيع مشاركة و الفائز هوقالوا وقلنا في الحب ( مشاركتي في مسابقة مميزون ) وحي القلم ليتحصلوا على و على وسام أما أصحاب المشاركات المتبقية و هم إلياس أبـFARIDـوفيصل ياسمينyaso جليلوس رؤوف المستقبل ب ليليا مرام بشرى ملاك صدام بكل فخر missing heart أشــواق 19 فيتامين سي عآشقة الجنـة yaso ياسمين, Skor m@k ضيوف وسـنغادر الامين محمد Twinkle Stars قلم مغرور فيتحصلون على و على الوسام في الأخير نشكر كل من أعاننا على إنجاح المسابقة فإن أصبنا فمن الله و من الله وحده و إن أخطأنا فمن أنفسنا ملاحظة إذا كان هناك أي ملاحظة أو إسما مشاركا منسيا فنرجوا مراسلة الادارة توقيع إدارة اللمة