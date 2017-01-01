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الإثبات في الزواج ......حق أي منها

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 16:59.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    [​IMG]


    السلام عليكم جميعا رواد قسم الحياة الزوجية
    أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من المواضيع التي تخص حياة الرجل والمرأة معا
    اليوم سوف أسلط الضوء على جانب مهم في هذه الحياة

    إثبات الحب في الزواج ...... حق أي منها ؟


    [​IMG]

    الحب في الزواج ضروري جدا وكل وكيف يعرفه مودة وإحترام تقدير للطرف الثاني
    أي كان تعريف الحب في الزواج فهو موجود بين الزوجين وضرورة لبناء الأسرة فالمحبة بين الزوجية ضرورية جدا وتأتي بعد الزواج في فترة يتعود كل منهما على الثاني وهما يقرران إنشاء علاقة متينة
    لكن دعونا الآن نسلط على أمر يسبب المشاكل بين الزوجين
    المرأة كثيرة السؤال للزوج

    هل تحبني ؟ ......




    [​IMG]



    بعض الأزواج ممن ليسو عاطفيين بالقدر الكافي دائما ما يرد ببرود وجفاء وربما لا يرد أبدا وهذا ما يثير جنون المرأة وبعضهم يرد بجواب فيه كلمة نعم ببساطة كأنه يتفادى الإحراج :ROFLMAO::ROFLMAO:
    وبعضهم يرد بلهجة غاضبة لوكان ما نحبكش ما تزوجتكش مع أنه تزوجها ربما وفقا للعادات والتقاليد ولم يحبها ويتزوجها :LOL: وإنما هو ملل من كثرة السؤال وإلحاح الزوجة
    دعونا نتوجه للزوج العزيز الرجل الذي دائما ما يشتكي من نقص هرمون الحنان لديه :unsure::unsure::unsure:
    بعض الأزواج يطالب بالحنان ويا ليته كان يتيم الأم هو يريد حنان أي كان نوعه أمه جدته خالته عمته لكنه في المقابل أناني زوج يأخذ لا يعطي وهذا النوع فور إنشغال الزوجة بأولادها يركض للبحث عن الحنان المفقود منذ زمن :cry::cry::cry:
    قليلون الأزواج الذين يسألون زوجاتهم عن الحب .... ربما لأن ينظر لإثبات الحب أنها تغسل وتطبخ وتنظف ولا ينقصه شيء وهنا عبرت عن مشاعرها
    وهناك من لا يسألها أبدا وكي شغل تحبيني بلا جدك :LOL::LOL::LOL::LOL:


    [​IMG]


    إثبات الحب في الزواج بين الزوجين برأي له براهين كثيرة
    خوف الزوجة على الزوج إن تأخر دليل الحب
    سؤالها عنه في فترات النهار ليس للتحقيق وإنما قلقها وسؤالها عنه من باب الإحترام
    لكن الزوج يكتبها في هاتفه غلطة عمري ......الحكومة .....وحتى اللي كاتبها بوا نوار :ROFLMAO::ROFLMAO:
    أنظروا للإثبات هي تقلق وتتصل وهو يعترها غلطة عمره :mad::mad:
    بعض الأزواج يتصل ويسأل ويقلق ولكن هذا متى في أول أيام الزواج اكيد :kiss::kiss: بعدها تتغير الموازين وينسى رقمها :cautious::cautious::cautious:
    الزوجة إن طالبت بإثبات قامت القيامة
    والزوج لا يطالب ولا ندري ماذا يعني له إثبات الحب وكيف يراه وهذا ما سوف أعرفه منكم

    [​IMG]


    آرائكم

    أي دليل تقديمته أنت كزوجة لزوجك إثباتا لحبك له ؟
    انت كرجل ماذا تنتظر من الزوجة أن تقدم لك يثبت أنها تحبك ؟
    هل هناك ضرورة من إثبات الحب وإظهاره أو عيش الزواج لمجرد أنه زواج ؟
    انت كإمرأة متزوجة لو كان تعامل الزوج معك ببرود فكيف تعرفين حبه لك وبل بمعنى آخر ماهي مقاييسك لتعرفي أن زوجك يهيم بك ؟
    هل كلمات الغزل تكفي لإثبات الحب ؟

    أكتفي بهذا
    شكرا لكم
     
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    ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 16:59
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 17:02
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    لا رأي لعازب
     
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    *حزن النبلاء*, ‏1 جانفي 2018 على 17:11
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    هذا تهرب من الموضوع لا أبدا وهل انا متزوجة لأتكلم عن الإثبات لا ليس بالضرورة بل نظرتك أنت للموضوع
    وشكرا لك
     
    *حزن النبلاء* و Malika Tlm معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 17:13
    #4
  5. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    ~

    الموضوع مهمّ، بل قد يفيد واقعيا بعض الأعضاء والعضوات

    لكنّني أتّفق جزئيا مع *حزن النّبلاء*

    كلامي الشّخصي كَعزب سيكون مجرّد تنظير وأحلام، لذا فلنسمع من المجرّبين.

    ~

    ومع هذا، فلن أرفع يدي عن الموضوع بالكلية p:

    لا أذكر فيما كانت تتحدّث أمّي اليوم، لكنّها ذكرت أنّ "الزّوج ينبغي أن يحبّ زوجته في قلبه، ولا يبالغ في إظهار ذلك وإلاّ فقد هيبته"

    ومن منطلق علاقتها بوالدي، وزيجات إخواني وأخواتي، لا يسعني إلاّ أن أتّفق معها في ذلك:

    من الجميل أن تُخرج زوجتك للفسحة وترسلها لتزور أهلها،

    بصّح ماشي تضرب انت وياها شهرين صيف مع غاشيها، وترجع الشّهر الثالث للدار بلا بيها !!

    مليح مثلا تساعدها في التنظيف، بصّح ماشي تسيّق انت وهي راقدة،
    ولا تسيّقلها قبل ما ترجع من عند غاشيها، وتتوقّع بلي تبقى تحكم!

    (if these sound too specific, it's cuz they're kinda real lol)

    ~

    أمّا فيما يخصّ أسئلة الموضوع، ما عنديش آراء بصّح عندي تطلّعات وآمال

    ماذا أتوقّع منها دليل حبّ؟

    حرصها على الأخذ بيدي إلى الله، خاطرش هذا اللي خاصنا نتفاهموا عليه قبل الزواج.

    وزيادة عليه مظاهر الحب المعتادة، من ودّ وكلام طيّب واحترام.

    أمّا ما أرجو أن أقدّمه كدليل حبّ، فأنا شاعر، المسألة محلولة ههههه.

    مع الإصغاء لما تقوله، وتفهّم اختلاف ظروفها عن ظروفي.

    ومعاملتي لها على انفراد ستختلف حتما عن تعاملنا وسط أهلي أو أهلها.

    هل هناك ضرورة من إثبات الحب وإظهاره أو عيش الزواج لمجرد أنه زواج ؟

    نظنّ هذي تختلف باختلاف الأشخاص. إذا كان واحد فيهم رومنسي، الآخر خاصه يقدّر ويبيّن شوية.

    أما إذا كانت الرومنسية لاتهم أيّا منهما، فتهنية منها ومن تعقيداتها (أيقونة شيخ حكيم)

    ~

    شكرا على الموضوع @ليليا مرام
     
    Lovely ღ smile, Soumia hadj mohammed, السحاب العابر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    {هِشام}, ‏1 جانفي 2018 على 18:38
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    سرني ردك كثيرا أخي هشام شكرا لك
     
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    ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 19:31
    #6
  7. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    باتنة
    اولا شكرا اختي على الموضوع والله صدقتي هذا مشكل معظم الزوجاء خاصة فلا اظنه مشكل للرجال ;)

    أي دليل تقديمته أنت كزوجة لزوجكإثباتا لحبك له ؟
    انا كزوجة ( ان شاء الله كي نولي :rolleyes:) هو الطاعة فكل محبوب لحبيبه مطيع و علبالي اي راجل يمووووت على المرأة الي طيعوا;)

    هل هناك ضرورة من إثبات الحب وإظهاره أو عيش الزواج لمجرد أنه زواج ؟
    لا مستحيل على الاقل اظهاره ان لم يكن البوح به فمعظم الرجال تلقايهم كتومين هذا الامر يظهرلوا يطيح في عين مرتوا لو يقولها تحبيني ولا نحبك و هذا غلط لكن الرجال يظهرلهم انوا المراة خلاص مدمت تزوجتها اي فاهمة بلي نحبها و خلاص انتهت حكاية تلك الكلمات مع فترة الاولى اي الخطبة ههه :p:unsure:
    انت كإمرأة متزوجة لو كان تعامل الزوج معك ببرود فكيف تعرفين حبه لك وبل بمعنى آخر ماهي مقاييسك لتعرفي أن زوجك يهيم بك ؟
    اول شيء هو الاهتمام اذا كان مهتم لامرك نقصد يسقسي عليك و يطمن عليك باتصال ك يكون خارج منزل و أنا عن نفسي عندي اسلوب في راسي الي هو الطبخ اللذيذ يخلي الزوج يعبر بلا ما يشعر هههههه:LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:
    هل كلمات الغزل تكفي لإثبات الحب ؟
    لا ليس بالضرورة لكن الاهتمام و الحنانة هوما الي يبينوا الحب

    هذا رأيي و شكرا أختي
    موفقة ;)
     
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    جميلة أنا, ‏1 جانفي 2018 على 19:45
    #7
  8. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سعيدة
    السلام عليكم
    بوركت ختي ليليا
    قرات اسطر فقط
    لي رجعة ان شاءالله
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏1 جانفي 2018 على 19:50
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    سعيدة بمشاركتك وبردك الجميل ّأسعدني
    شكرا لك
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 20:03
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    سلام عليكم
    قريتي اسطر علاه تقراي بالفاصيليتي اواه وليتي مشحاحة حسبتك أستاذة يا واسمك
    ارجعي تشوفي انا ما حطيتلكمش سطور تقراي ردي
     
    *حزن النبلاء*, Soumia hadj mohammed و جميلة أنا معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏1 جانفي 2018 على 20:06
    #10
  11. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    الأرض
    نفكر ومن بعد نرجع إن شاء الله
     
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    السحاب العابر, ‏1 جانفي 2018 على 20:48
    #11
  12. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    السلام عليكم
    موضوع حساس جدا و خاصة في الموزنبيق تاعنا :cautious:
    افضل المتابعة من بعيد
    بارك الله فيك اختي ليليا
     
    Soumia hadj mohammed, السحاب العابر و ليليا مرام معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏1 جانفي 2018 على 21:02
    #12
  13. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سعيدة
    سلام عليكم
    كملتو
    للكن الاسئله موجهة للمتزوجين :p
    لي رجعة بلبيسي
     
    ليليا مرام و السحاب العابر معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏2 جانفي 2018 على 10:48
    #13
  14. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    كملتو يا لموصيبة مي منجاوبش
    اكتفي بردود المتزوجين
    @الامين محمد
    @بشرى ملاك
    @أم ياسمينdz
    @دعاء الجنات
     
    ليليا مرام و السحاب العابر معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏2 جانفي 2018 على 11:29
    #14
  15. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    هههههههههههه كنت أتوقع مرور العزاب أكثر من المتزوجين و فعلا هاذا اللي حصل

    انت كرجل ماذا تنتظر من الزوجة أن تقدم لك يثبت أنها تحبك ؟
    الحب إحساس و أقوال و أفعال ,,, الرجل يحس بالحب من خلال القلب أولا و بعدها بعدها بالأذن و بعدها بالعين
    الرجل حينما يحس بالحب يعجبه أن يسمع ذالك و يراه ,, فالقلب يحب الإحساس بالحب و الأذن تحب أن تسمع الحب و العين تحب أن ترى الحب

    هل هناك ضرورة من إثبات الحب وإظهاره أو عيش الزواج لمجرد أنه زواج ؟
    أكيييد فالإفصاح عن الحب علامة عن الرضى و الألفة و الحب هو راحة للنفس و الروح و كلمات الحب كالماء للحياة
    فالحياة بلا حب أرض يابسة لا نبت فيها و لاحياة

    أنا أعبر عن حبي بالكلمة و بالهدية و بالمزاح و بالمساعدة
    و أختيار ما يسر نفس الحبيب من حيث كلمات الدلال و الاشتراك في العمل و الاستشارة
    و بالاستماع و الأنصات و بالتكليف و بالثقة و بالأسرار و بالحديث عن الأحلام و الأمنيات
    و بالتقدير و بالرحمة و الرأفة
     
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    الامين محمد, ‏2 جانفي 2018 على 12:28
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم
    انت اني تفكر كالشرودة هذيك نتاع سمية خف فكر استاذ ومخو ثقيل وإلا بخل هذا يا لطيف
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018 على 18:28
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    السلام عليكم أختي الكريمة
    نعم حساس خاصة فبلادنا لو مشارقة عادي التعبير والرومانسية ونحن حدث ولا حرج
    وفيك بارك الرحمن لكن لا ضرر من إعطاء رأيك الخاص
    شكرا لك
     
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    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018 على 18:29
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    وعليكم السلام
    اسمعي سمية ما تبقايش تقلبيلي في راسي قالو أسئلة للمتزوجين وعلاه انت مطلقة
    ايا بركاينا ارجعي ردي عالموضوع وسقمي روحك بركاي ما تتعوجي عليا
     
    السحاب العابر و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018 على 18:30
    #18
  19. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    وعلاه المتزوجين هذو راكي عايشة معاهم
    الامين كان عندو زوج ودا الثالثة بغيتي تبعيه
    بشرى قاتلك يعبر نعبر ما عبرش يقعد هناك عام
    أم يسمين قاتلاتو غير بالطياب ذاك هو التعبير
    احييييييييي على دعاء راحت وخلاتو ههههههههههههه تبعيهم
    خفي تشوفي مدي رايك
     
    السحاب العابر و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018 على 18:31
    #19
  20. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
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    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم
    ايه العزاب باغيين يتعلمو منكم يا المتزوجين
    احم احم انا قتلك مد رايك ماسي ادخل هنا عندي اتغزل بالمدام يا ميسو امين احوجي ما شبعتش غزل ههههه
    وليتنا قيس اللمة آسي اشويا راعي مشاعر العزاب:cry::cry::ROFLMAO:
    والله يا أخ امين ما خليتلي ما نقول راك عبرت بالقلب بالعين بالرية اسيدي خروف شريتو ما خليت الكبدة ما خليت الهيدورة هذا قاع حب ارواح إذا صح راك تعبرلها وإلا لازم نتصلو بالمخلوقة وهي تقول باينة راهي أناكوندا فقلبها :LOL::LOL::LOL:
    سرني ردك يا الرومانسي :Love::Love:
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018 على 18:33
    #20
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