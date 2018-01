الإثبات في الزواج ......حق أي منها

ماذا أتوقّع منها دليل حبّ؟

أمّا ما أرجو أن أقدّمه كدليل حبّ

هل هناك ضرورة من إثبات الحب وإظهاره أو عيش الزواج لمجرد أنه زواج ؟

الموضوع مهمّ، بل قد يفيد واقعيا بعض الأعضاء والعضواتلكنّني أتّفق جزئيا مع *حزن النّبلاء*كلامي الشّخصي كَعزب سيكون مجرّد تنظير وأحلام، لذا فلنسمع من المجرّبين.ومع هذا، فلن أرفع يدي عن الموضوع بالكلية p:لا أذكر فيما كانت تتحدّث أمّي اليوم، لكنّها ذكرت أنّ "الزّوج ينبغي أن يحبّ زوجته في قلبه، ولا يبالغ في إظهار ذلك وإلاّ فقد هيبته"ومن منطلق علاقتها بوالدي، وزيجات إخواني وأخواتي، لا يسعني إلاّ أن أتّفق معها في ذلك:من الجميل أن تُخرج زوجتك للفسحة وترسلها لتزور أهلها،بصّح ماشي تضرب انت وياها شهرين صيف مع غاشيها، وترجع الشّهر الثالث للدار بلا بيها !!مليح مثلا تساعدها في التنظيف، بصّح ماشي تسيّق انت وهي راقدة،ولا تسيّقلها قبل ما ترجع من عند غاشيها، وتتوقّع بلي تبقى تحكم!(if these sound too specific, it's cuz they're kinda real lol)أمّا فيما يخصّ أسئلة الموضوع، ما عنديش آراء بصّح عندي تطلّعات وآمالحرصها على الأخذ بيدي إلى الله، خاطرش هذا اللي خاصنا نتفاهموا عليه قبل الزواج.وزيادة عليه مظاهر الحب المعتادة، من ودّ وكلام طيّب واحترام.، فأنا شاعر، المسألة محلولة ههههه.مع الإصغاء لما تقوله، وتفهّم اختلاف ظروفها عن ظروفي.ومعاملتي لها على انفراد ستختلف حتما عن تعاملنا وسط أهلي أو أهلها.نظنّ هذي تختلف باختلاف الأشخاص. إذا كان واحد فيهم رومنسي، الآخر خاصه يقدّر ويبيّن شوية.أما إذا كانت الرومنسية لاتهم أيّا منهما، فتهنية منها ومن تعقيداتها (أيقونة شيخ حكيم)شكرا على الموضوع @ليليا مرام