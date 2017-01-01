الإثبات في الزواج ......حق أي منها

السلام عليكم جميعا رواد قسم الحياة الزوجية أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من المواضيع التي تخص حياة الرجل والمرأة معا اليوم سوف أسلط الضوء على جانب مهم في هذه الحياة إثبات الحب في الزواج ...... حق أي منها ؟ الحب في الزواج ضروري جدا وكل وكيف يعرفه مودة وإحترام تقدير للطرف الثاني أي كان تعريف الحب في الزواج فهو موجود بين الزوجين وضرورة لبناء الأسرة فالمحبة بين الزوجية ضرورية جدا وتأتي بعد الزواج في فترة يتعود كل منهما على الثاني وهما يقرران إنشاء علاقة متينة لكن دعونا الآن نسلط على أمر يسبب المشاكل بين الزوجين المرأة كثيرة السؤال للزوج هل تحبني ؟ ...... بعض الأزواج ممن ليسو عاطفيين بالقدر الكافي دائما ما يرد ببرود وجفاء وربما لا يرد أبدا وهذا ما يثير جنون المرأة وبعضهم يرد بجواب فيه كلمة نعم ببساطة كأنه يتفادى الإحراج وبعضهم يرد بلهجة غاضبة لوكان ما نحبكش ما تزوجتكش مع أنه تزوجها ربما وفقا للعادات والتقاليد ولم يحبها ويتزوجها وإنما هو ملل من كثرة السؤال وإلحاح الزوجة دعونا نتوجه للزوج العزيز الرجل الذي دائما ما يشتكي من نقص هرمون الحنان لديه بعض الأزواج يطالب بالحنان ويا ليته كان يتيم الأم هو يريد حنان أي كان نوعه أمه جدته خالته عمته لكنه في المقابل أناني زوج يأخذ لا يعطي وهذا النوع فور إنشغال الزوجة بأولادها يركض للبحث عن الحنان المفقود منذ زمن قليلون الأزواج الذين يسألون زوجاتهم عن الحب .... ربما لأن ينظر لإثبات الحب أنها تغسل وتطبخ وتنظف ولا ينقصه شيء وهنا عبرت عن مشاعرها وهناك من لا يسألها أبدا وكي شغل تحبيني بلا جدك إثبات الحب في الزواج بين الزوجين برأي له براهين كثيرة خوف الزوجة على الزوج إن تأخر دليل الحب سؤالها عنه في فترات النهار ليس للتحقيق وإنما قلقها وسؤالها عنه من باب الإحترام لكن الزوج يكتبها في هاتفه غلطة عمري ......الحكومة .....وحتى اللي كاتبها بوا نوار أنظروا للإثبات هي تقلق وتتصل وهو يعترها غلطة عمره بعض الأزواج يتصل ويسأل ويقلق ولكن هذا متى في أول أيام الزواج اكيد بعدها تتغير الموازين وينسى رقمها الزوجة إن طالبت بإثبات قامت القيامة والزوج لا يطالب ولا ندري ماذا يعني له إثبات الحب وكيف يراه وهذا ما سوف أعرفه منكم آرائكم أي دليل تقديمته أنت كزوجة لزوجك إثباتا لحبك له ؟ انت كرجل ماذا تنتظر من الزوجة أن تقدم لك يثبت أنها تحبك ؟ هل هناك ضرورة من إثبات الحب وإظهاره أو عيش الزواج لمجرد أنه زواج ؟ انت كإمرأة متزوجة لو كان تعامل الزوج معك ببرود فكيف تعرفين حبه لك وبل بمعنى آخر ماهي مقاييسك لتعرفي أن زوجك يهيم بك ؟ هل كلمات الغزل تكفي لإثبات الحب ؟ أكتفي بهذا شكرا لكم