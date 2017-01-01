الإثبات في الزواج ......حق أي منها

السلام عليكم جميعا رواد قسم الحياة الزوجية

أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من المواضيع التي تخص حياة الرجل والمرأة معا

اليوم سوف أسلط الضوء على جانب مهم في هذه الحياة



إثبات الحب في الزواج ...... حق أي منها ؟









الحب في الزواج ضروري جدا وكل وكيف يعرفه مودة وإحترام تقدير للطرف الثاني

أي كان تعريف الحب في الزواج فهو موجود بين الزوجين وضرورة لبناء الأسرة فالمحبة بين الزوجية ضرورية جدا وتأتي بعد الزواج في فترة يتعود كل منهما على الثاني وهما يقرران إنشاء علاقة متينة

لكن دعونا الآن نسلط على أمر يسبب المشاكل بين الزوجين

المرأة كثيرة السؤال للزوج



هل تحبني ؟ ......



















وبعضهم يرد بلهجة غاضبة لوكان ما نحبكش ما تزوجتكش مع أنه تزوجها ربما وفقا للعادات والتقاليد ولم يحبها ويتزوجها وإنما هو ملل من كثرة السؤال وإلحاح الزوجة

دعونا نتوجه للزوج العزيز الرجل الذي دائما ما يشتكي من نقص هرمون الحنان لديه

بعض الأزواج يطالب بالحنان ويا ليته كان يتيم الأم هو يريد حنان أي كان نوعه أمه جدته خالته عمته لكنه في المقابل أناني زوج يأخذ لا يعطي وهذا النوع فور إنشغال الزوجة بأولادها يركض للبحث عن الحنان المفقود منذ زمن

قليلون الأزواج الذين يسألون زوجاتهم عن الحب .... ربما لأن ينظر لإثبات الحب أنها تغسل وتطبخ وتنظف ولا ينقصه شيء وهنا عبرت عن مشاعرها

وهناك من لا يسألها أبدا وكي شغل تحبيني بلا جدك











إثبات الحب في الزواج بين الزوجين برأي له براهين كثيرة

خوف الزوجة على الزوج إن تأخر دليل الحب

سؤالها عنه في فترات النهار ليس للتحقيق وإنما قلقها وسؤالها عنه من باب الإحترام

لكن الزوج يكتبها في هاتفه غلطة عمري ......الحكومة .....وحتى اللي كاتبها بوا نوار

أنظروا للإثبات هي تقلق وتتصل وهو يعترها غلطة عمره

بعض الأزواج يتصل ويسأل ويقلق ولكن هذا متى في أول أيام الزواج اكيد بعدها تتغير الموازين وينسى رقمها

الزوجة إن طالبت بإثبات قامت القيامة

والزوج لا يطالب ولا ندري ماذا يعني له إثبات الحب وكيف يراه وهذا ما سوف أعرفه منكم







بعض الأزواج ممن ليسو عاطفيين بالقدر الكافي دائما ما يرد ببرود وجفاء وربما لا يرد أبدا وهذا ما يثير جنون المرأة وبعضهم يرد بجواب فيه كلمة نعم ببساطة كأنه يتفادى الإحراجوبعضهم يرد بلهجة غاضبة لوكان ما نحبكش ما تزوجتكش مع أنه تزوجها ربما وفقا للعادات والتقاليد ولم يحبها ويتزوجهاوإنما هو ملل من كثرة السؤال وإلحاح الزوجةدعونا نتوجه للزوج العزيز الرجل الذي دائما ما يشتكي من نقص هرمون الحنان لديهبعض الأزواج يطالب بالحنان ويا ليته كان يتيم الأم هو يريد حنان أي كان نوعه أمه جدته خالته عمته لكنه في المقابل أناني زوج يأخذ لا يعطي وهذا النوع فور إنشغال الزوجة بأولادها يركض للبحث عن الحنان المفقود منذ زمنقليلون الأزواج الذين يسألون زوجاتهم عن الحب .... ربما لأن ينظر لإثبات الحب أنها تغسل وتطبخ وتنظف ولا ينقصه شيء وهنا عبرت عن مشاعرهاوهناك من لا يسألها أبدا وكي شغل تحبيني بلا جدكإثبات الحب في الزواج بين الزوجين برأي له براهين كثيرةخوف الزوجة على الزوج إن تأخر دليل الحبسؤالها عنه في فترات النهار ليس للتحقيق وإنما قلقها وسؤالها عنه من باب الإحتراملكن الزوج يكتبها في هاتفه غلطة عمري ......الحكومة .....وحتى اللي كاتبها بوا نوارأنظروا للإثبات هي تقلق وتتصل وهو يعترها غلطة عمرهبعض الأزواج يتصل ويسأل ويقلق ولكن هذا متى في أول أيام الزواج اكيدبعدها تتغير الموازين وينسى رقمهاالزوجة إن طالبت بإثبات قامت القيامةوالزوج لا يطالب ولا ندري ماذا يعني له إثبات الحب وكيف يراه وهذا ما سوف أعرفه منكم

آرائكم

