ربّان السفينة ومغرقها .... من السبب؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعضائنا الكرام أهلا وسهلا بكم في قسم الحياة الزوجية

هاته الحياة التي هي مسيرة لسفينة كبيرة ربّانها الزوج وحارسته الزوجة

السفينة يا كرام وأغلبكم متزوجون بعكسي وأتكلم من باب تجارب من حولي

أن السفينة إلا ما ترسو على بر وعلى شاطئ إلا سفينة الزواج قد تدوم للأبد وقد ترسو على شاطئ الطلاق لتقلع مع حياة جديدة وزوجة أخرى وربما ترسو على شاطئ الموت فيختار اي منها حياة اخرى وقد لا يكملها بعد خسارة نصفه الثاني

المهم في موضوعنا يا كرام فكرة اخرى

من قائد السفينة ومن يغرقها ؟

كثيرا ما نرى نوع من الأزواج يرمي خيبات تربيته لأولاده أو فشله كزوج وكأب على الزوجة

تلك الزوجة التي تتعب كل اليوم في أشغال البيت الشاقة وفي تربية الأولاد خارج البيت وداخله فكثيرا ما أرتاد المستشفيات وأرى امهات يعانون الويلات مع أولادهم في غياب عنتر الأسرة لربما في عمله لربما يكره المستشفيات وكذا المدرسة وفي كل مسؤولية نراه حاضر ناضر بالنواظر

أقصد غايب رايب بالشكاير يعني غائب خارج نطاق التغطية

والكارثة وأساس الموضوعي لومه .... لو عرف أن إبنه مريض مرض ما أو وقع أو أي امر يشتم وينهر في الهاتف لتلك الزوجة المسكينة ويلومها على مرض إبنها على أساس أنها من سببت له المرض

وربما نجد العذر أنه قلق من خلف الشاشة في عمله على إبنه المريض

نأتي الآن لأمور عدة في البيت لو إنكسر كأس يصرخ ويشتم ويتهمها بالإهمال وغيره

أتفه الأسباب نجد الزوج يلوم هاته الزوجة بحق وبغير حق فقط لأنه المعصوم لانه الرجل والقوّام والربّان الذي يقود التايتانيك مع انه لو قاد بوطي ولوحده لغرق

فالباسينة ما لقيتش باسينة واسمها بالفصحى

سفينة لا تحتاج لقائد يظن أنه لن يغرق مهما كانت قوة سفينته وأنه في رحلته يوجد من يلوم عليه الثقل فمرات نتحمل ونتحمل ونفضل أن نرمي بأنفسنا لعرض البحر على إكمال المشوار والسفر في هاته السفينة مع قائد متسلط

السفينة يا كرام لا تحتاج لتغطرس وجبروت كلا الطرفين

بل يحتاج لمسؤولية الإثنين معا لأن هاته السفينة سوف تعمّر بأولاد والكارثة حتى بوجود الأولاد نجد ربانها الفاشل الطذي هو الزوج لا عمل له في هاته السفينة إلا تتبع آثار الزوجة ولومها على كل صغيرة وكبيرة



اليوم لن أتكلم عن لوم النساء فقليل ما نجدها تلوم رغم لسانها الذي لا يتوقف لكن لا أجدها تلومه في مرض إبنها حتى لو توفي هناك حالات قتل فيه الأب إبنه بغير قصد مثلا رجع بسيارته للوراء وحدث هذا في منطقتي وتوفي الطفل لو هي من فعلت يطلقها 7 طلقات ويتزوج جارتها و أختها إن إستطاع يحرق قلبها بأي طريقة المهم ينتقم منها لكن المرأة أبدا هو من لام نفسه وتعب ومرض وقفت بجانبه ليتقبل أنه أمر الله ولم يقصد

يعني حالات قليلة نجد فيها الزوجة تلوم فيها الزوج على إستهتاره أو عمل غير مقصود منه أذى به أولاده لأنها توقن أنه والدهم ويحبهم وأن ما يحدث لهم قضاء وقدر لكن الزوج أبدا

الزوجة لا تلوم الزوج على تكسير الأواني أو إهمال الطفل بغير قصد أو تأخر في إعداد وجبة ما دون قصد

لكن الازواج سامحهم الله يظنون فور زواجهم أنهم تزوجو باتمانة وسبايدرمانة تتسلقط الجدران وتكون حاضرة حضور البرق في حين سقوط إبنها لتحمله قبل وصوله للأرض

ويظنونها مضاد الإلتهاب الذي يسرع لموضع الإلتهاب ويوقف المرض حتى توقف المرض عن إبنها وهي أكثر من يتعب في المرض لأنها تسهر الليالي وتركض في المستشفيات وعنتر قلبو رهيف ما يحملش يتعب بزاف يرفد تلفون ويعيط ويقولها واش قالولو وهي تنطق ويبدا رافال نتاع السب والعياط

نقاشكم