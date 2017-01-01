المورد الروي في بيان الجمال الحسي و المعنوي .

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏1 جانفي 2018.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    قال العلامة إبن عثيمين رحمه الله:
    النكاح يراد للإستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم .
    و على هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين ،
    و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي .

    فالجمال الحسي :
    كمال الخلقة ، لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر ، عذبة المنطق ، قرت العين بالنظر إليها ، و أصغت الأذن إلى منطقها ، فينفتح لها القلب ، و ينشرح لها الصدر ، و تسكن إليها النفس ، و يتحقق فيها قوله تعالى :
    << و من ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة >> ( الروم 21 ) .

    و الجمال المعنوي :
    كمال الدين و الخلق ، فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خلقا ، كانت أحب إلى النفس ، و أسلم عاقبة .
    فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله ، حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله ، معينة له على طاعة الله تعالى ، إن نسي ذكرته ، و إن تثاقل نشطته ، و إن غضب أرضته .
    و المرأة الأديبة تتودد إلى زوجها و تحترمه ، و لا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه ، و لا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه .

    و لقد سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي النساء خير ؟ قال :
    (( التي تسره إذا نظر ، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره )) .

    و قال صلى الله عليه و سلم : (( تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأنبياء ، أو قال الأمم)).

    فإذا أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن ، فهذا هو الكمال و السعادة بتوفيق الله .
    نقلا من رسالة الزواج للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
     
    *حزن النبلاء* و إلياس معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏1 جانفي 2018
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
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    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    المرأة الصالحة تكون في صحبة زوجها الرجل الصالح سنين كثيرة ، وهي متاعه الذي قال فيها رسول الله : ( الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة المؤمنة ، إن نظرت إليها أعجبتك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ) .

    وهي التي أمر بها النبي في قوله لما سأله المهاجرون أي المال نتخذ فقال : ( لساناً ذاكراً ، وقلباً شاكراً ، أو امرأة صالحةً تعين أحدكم على إيمانه ) رواه الترمذي ، من حديث سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان .
    ويكون منها من المودة والرحمة ما امتنَّ الله تعالى بها في كتابه ، فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان ، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه ، أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم .
    " مجموع الفتاوى " ( 35 / 299 ) .
     
    *حزن النبلاء* و إلياس معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏1 جانفي 2018
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اللهم لك الحمد على كثير نعمك
    فتوفيقنا في زيجاتنا كان توفيقا و تيسيرا من الله

    فعلا أخي اباليث فدور الزوجة دور اساسي في استقرار الزوج و العائلة
    و دور أساسي في أصلاح الزوج و الأولاد
    فكم من عائلة كان إلتزام الزوجة سبب في التأثير على الزوج و تغييره و هذا واقع حال

    بارك الله فيكم اخي أباليث
     
    إلياس, *حزن النبلاء* و ابو ليث معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏1 جانفي 2018
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
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    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    إلياس, ‏5 جانفي 2018
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    نسيت نقول ليك اخي أباليث أن الموضوع رايح يقبش مشاعر أخي أمير بالرسمي ههههههههههه
    هاهو مازال ما ردش على الموضوع
     
    ابو ليث, *حزن النبلاء* و إلياس معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏5 جانفي 2018
    #5
  6. ابو ليث

    ابو ليث
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    أرسل له إشارة، عساه يتشجع بالموضوع.
     
    *حزن النبلاء* و إلياس معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏5 جانفي 2018
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههههه @*حزن النبلاء* أخي أمير رانا نحوسوا عليك
     
    *حزن النبلاء* و ابو ليث معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏5 جانفي 2018
    #7
  8. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    من نادى .. على أمير الخير .؟
    هنا *حزن النبلاء يجيب عنه!
    ماذا هناك هه
    @ابو ليث
    @الامين محمد
     
    التعديل الأخير: ‏16 جانفي 2018
    *حزن النبلاء*, ‏16 جانفي 2018
    #8
  9. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    جماعة لخير
    ماشي حوستو عليا ..؟؟
     
    *حزن النبلاء*, ‏17 جانفي 2018
    #9
  10. ابو ليث

    ابو ليث
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    مشي هو واحد.
    يا ودي لازم نزربولك.
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏18 جانفي 2018
    #10
  11. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    آاااا
    هنايا أنا ما فهمتكمش !!
    وشنو الحكاية تسمى ..
     
    *حزن النبلاء*, ‏19 جانفي 2018
    #11
  12. ابو ليث

    ابو ليث
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    الكرة راهي عندك.
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏19 جانفي 2018
    #12
  13. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    إختر لذريتك اﻷم الصالحه
    قال ابن تيمية رحمه الله:
    "وإذا كان الناس كلهم ينكرون أن يتزوج الرجل بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك؛ فيجب أن يكون إنكارهم لتزوج من لا تصلي أعظم وأعظم بإتفاق الأئمة،فإن التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر"

    جامع المسائل(٤/١٤٢)
    منقول^____
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏31 جانفي 2018 على 14:53
    #13
  14. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    الزوج الصالح
    ⁩.. ‏من رزقها الله زوجاً مصلياً، باراً بوالديه، سخي اليد، كريم السجايا، طيب المعشر، فلتتق الله فيه، ولتكرمه، ولترفق به، ولاتكفر العشير .

    الزوجه الصالحه
    .. ‏من رزقه الله زوجة تقية نقية حنونة مواتية ،قاصرة الطرف ،تصبر معه وتشكر له ؛فقد تعجل شيئا من صفات الحور العين .




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    *حزن النبلاء*, ‏31 جانفي 2018 على 22:43
    #14

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