المورد الروي في بيان الجمال الحسي و المعنوي .

قال العلامة إبن عثيمين رحمه الله: النكاح يراد للإستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم . و على هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين ، و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي . فالجمال الحسي : كمال الخلقة ، لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر ، عذبة المنطق ، قرت العين بالنظر إليها ، و أصغت الأذن إلى منطقها ، فينفتح لها القلب ، و ينشرح لها الصدر ، و تسكن إليها النفس ، و يتحقق فيها قوله تعالى : << و من ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة >> ( الروم 21 ) . و الجمال المعنوي : كمال الدين و الخلق ، فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خلقا ، كانت أحب إلى النفس ، و أسلم عاقبة . فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله ، حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله ، معينة له على طاعة الله تعالى ، إن نسي ذكرته ، و إن تثاقل نشطته ، و إن غضب أرضته . و المرأة الأديبة تتودد إلى زوجها و تحترمه ، و لا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه ، و لا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه . و لقد سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي النساء خير ؟ قال : (( التي تسره إذا نظر ، و تطيعه إذا أمر ، و لا تخالفه في نفسها و لا ماله بما يكره )) . و قال صلى الله عليه و سلم : (( تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأنبياء ، أو قال الأمم)). فإذا أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال الظاهر و جمال الباطن ، فهذا هو الكمال و السعادة بتوفيق الله . نقلا من رسالة الزواج للشيخ ابن عثيمين رحمه الله