المورد الروي في بيان الجمال الحسي و المعنوي .

قال العلامة إبن عثيمين رحمه الله:

النكاح يراد للإستمتاع و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم .

و على هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين ،

و هي التي اتصفت بالجمال الحسي و المعنوي .



فالجمال الحسي :

كمال الخلقة ، لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر ، عذبة المنطق ، قرت العين بالنظر إليها ، و أصغت الأذن إلى منطقها ، فينفتح لها القلب ، و ينشرح لها الصدر ، و تسكن إليها النفس ، و يتحقق فيها قوله تعالى :

<< و من ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة >> ( الروم 21 ) .



و الجمال المعنوي :

كمال الدين و الخلق ، فكلما كانت المرأة أدين و أكمل خلقا ، كانت أحب إلى النفس ، و أسلم عاقبة .

فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله ، حافظة لحقوق زوجها و فراشه و أولاده و ماله ، معينة له على طاعة الله تعالى ، إن نسي ذكرته ، و إن تثاقل نشطته ، و إن غضب أرضته .

و المرأة الأديبة تتودد إلى زوجها و تحترمه ، و لا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه ، و لا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه .