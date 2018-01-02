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المير النايلي و الفجايع ج10..

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 22:42.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    يقترب سكر محروق من صلاح و هو يضحك ، ثم يقول له : " نص بقلاوة

    اللي عطيتهالي في عرسك ماكانتش بالسماح ، دعيت فيا موراها واقيلا

    ياودي كما تقولوا انتم لصقت في قرجومتي "


    لم يأبه صلاح لكلامه و اتجه نحو مطيشة غاضبا ليفهم منها ما يحدث

    هنا ، بعد أن اختلط عليه كل شيء : " أنتوما النساء واعرين قلتلك ، فهميني

    فالحكاية انتيا

    درتي عليا ولا واش ؟ فهموني اجماعة و لا خلوني نروح منا "


    ينطق حكيم سردينة : " وين تروح و كيفاه ، خلاص انسى تزيد تهبط للارض

    ، اللماويين حكموا عليك بالمؤبد في الفضاء .. هنا تموت "


    إلى الآن لم يستوعب صلاح ما يحدث و بدأ يصرخ : "

    واش من مؤبد راكم تتمسخروا بيا .. اطلقوني خلوني نروح ، ولا فهموني

    .. وأنت زعما هو سردينة ولا تتمسخر بيا ، دوك فهمني عندك زوج وجوه

    وجه جن و وجه جدي .. اواااه انا رايح نخرج من عقلي "


    - أنا ماشي جدك سمعت ، أنا حارس الفضاء و هذي هي البلاصة اللي

    نبعثوا ليها الناس اللي طماعة كيفك

    يبغوا غير الدراهم و يخملوا الشكاير ، ماشي باش يخدموا الشعب و البلاد

    تبغوا مصالحكم برك ، باغي تتزوج بأربع نساء علابلك تضحك ياو

    خلاصت عليك هنا تحبس ، دوك فبلادك حاسبينك ميت ، وراهم في جنازتك

    يدفنوا فيك دوك "

    - كيفاه هذا يدفنوا فيا وانا هنا حي ؟ "

    تنطق الرئيسة وردية التي جاءت أيضا برفقة مستر بين قائلة : " احمد ربي

    كي طلعناك هنا وما داركش الشعب شطيطحة دم ، راه في يدي قرار المحكمة

    حكموا عليك بالمؤبد في غابة الوحوش هنا تموت ، ودوك نعطي الإشارة

    باش تلقي عليك القبض أم ياسمين و الأستاذة ڨمرونة مهمتها تعلمك

    اللغة العربية قبل كاين شيفرات لازم تنطقهم باللغة العربية باش نقدروا

    نرموك فالغابة ، وما تلعبهاليش ما تقدرش تتعلم بويسك الى فاتت نص ساعة

    و أنت ما عرفتش تنطق الشيفرات بالعربية راح تخلاص عليك في واد

    التماسيح امالا خير نهايتك بيدك يا تهبل يا تتعشى بيك التماسيح ؟ "


    تختفي وردية و سكر محروق فجأة و يبقى صلاح حائرا خائفا لا يعلم

    ما يفعل ، كيف وصل به الأمر إلى هنا .. ؟؟

    و يا ترى كيف ستكون النهاية ؟ نهاية المير ..

    تابعوا الجزء الحادي عشر ربما الأخير و ربما لا .. سأدعكم تتشوقون أكثر

    نياهاهاها


     
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    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 22:42
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
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    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 22:48
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    @habchisalaheddin الوحوش الفضائية او التمساح خير هههههع يا تهبل يا :sick: هههخهههه
     
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    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 22:52
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
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    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 22:53
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 22:54
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    واش ههه خلصتيهال عليا في غابة تاع تماسيح
    هههه
    و السردينة دار عليا هو و مطيشة ولا وش
    ههه
    رانا نشوفو ...
     
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    habchisalaheddin, ‏1 جانفي 2018 على 22:58
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel

    ههههخههههههه طماع نهايته هكا استنا تزيد تشوف ههههه
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏1 جانفي 2018 على 23:01
    #7
  8. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    السلام عليكم
    هههههه مسكيين المير هههه و الله غاضني ههههه
    ان شاء الله تطلع كاميرا كاشي بش يتعلم درس برك هههههه
    شوقتينا اختي فاطمة ههههه ماطوليش علينا
     
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    حروف تائهة, ‏1 جانفي 2018 على 23:14
    #8
  9. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    ههههههه مهبولة صح علاه ياسيدي انا نقعد نعلم فيهم خخخخ
    واخيرا لقيتيلي دور يعطيك رحمة راني نضحك في نص الليل كي المهبولة..
    اوااااه نهبط للارض خيرلي ونحكي دارجة خير خخخ
    ننتظر التكملةف
     
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    قمر الوادي, ‏1 جانفي 2018 على 23:32
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    هههه جيت قريت قبل مانرقد الحصلةلي حصلها السي. المير يعطيك الصحة في انتظار النهاية المرعبة
     

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    أم ياسمينdz, ‏2 جانفي 2018 على 00:10
    #10

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