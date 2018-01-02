المير النايلي و الفجايع ج10..

يقترب سكر محروق من صلاح و هو يضحك ، ثم يقول له : " نص بقلاوة اللي عطيتهالي في عرسك ماكانتش بالسماح ، دعيت فيا موراها واقيلا ياودي كما تقولوا انتم لصقت في قرجومتي " لم يأبه صلاح لكلامه و اتجه نحو مطيشة غاضبا ليفهم منها ما يحدث هنا ، بعد أن اختلط عليه كل شيء : " أنتوما النساء واعرين قلتلك ، فهميني فالحكاية انتيا درتي عليا ولا واش ؟ فهموني اجماعة و لا خلوني نروح منا " ينطق حكيم سردينة : " وين تروح و كيفاه ، خلاص انسى تزيد تهبط للارض ، اللماويين حكموا عليك بالمؤبد في الفضاء .. هنا تموت " إلى الآن لم يستوعب صلاح ما يحدث و بدأ يصرخ : " واش من مؤبد راكم تتمسخروا بيا .. اطلقوني خلوني نروح ، ولا فهموني .. وأنت زعما هو سردينة ولا تتمسخر بيا ، دوك فهمني عندك زوج وجوه وجه جن و وجه جدي .. اواااه انا رايح نخرج من عقلي " - أنا ماشي جدك سمعت ، أنا حارس الفضاء و هذي هي البلاصة اللي نبعثوا ليها الناس اللي طماعة كيفك يبغوا غير الدراهم و يخملوا الشكاير ، ماشي باش يخدموا الشعب و البلاد تبغوا مصالحكم برك ، باغي تتزوج بأربع نساء علابلك تضحك ياو خلاصت عليك هنا تحبس ، دوك فبلادك حاسبينك ميت ، وراهم في جنازتك يدفنوا فيك دوك " - كيفاه هذا يدفنوا فيا وانا هنا حي ؟ " تنطق الرئيسة وردية التي جاءت أيضا برفقة مستر بين قائلة : " احمد ربي كي طلعناك هنا وما داركش الشعب شطيطحة دم ، راه في يدي قرار المحكمة حكموا عليك بالمؤبد في غابة الوحوش هنا تموت ، ودوك نعطي الإشارة باش تلقي عليك القبض أم ياسمين و الأستاذة ڨمرونة مهمتها تعلمك اللغة العربية قبل كاين شيفرات لازم تنطقهم باللغة العربية باش نقدروا نرموك فالغابة ، وما تلعبهاليش ما تقدرش تتعلم بويسك الى فاتت نص ساعة و أنت ما عرفتش تنطق الشيفرات بالعربية راح تخلاص عليك في واد التماسيح امالا خير نهايتك بيدك يا تهبل يا تتعشى بيك التماسيح ؟ " تختفي وردية و سكر محروق فجأة و يبقى صلاح حائرا خائفا لا يعلم ما يفعل ، كيف وصل به الأمر إلى هنا .. ؟؟ و يا ترى كيف ستكون النهاية ؟ نهاية المير .. تابعوا الجزء الحادي عشر ربما الأخير و ربما لا .. سأدعكم تتشوقون أكثر نياهاهاها