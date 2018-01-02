المير النايلي و الفجايع ج10..

يقترب سكر محروق من صلاح و هو يضحك ، ثم يقول له : " نص بقلاوة



اللي عطيتهالي في عرسك ماكانتش بالسماح ، دعيت فيا موراها واقيلا



ياودي كما تقولوا انتم لصقت في قرجومتي "





لم يأبه صلاح لكلامه و اتجه نحو مطيشة غاضبا ليفهم منها ما يحدث



هنا ، بعد أن اختلط عليه كل شيء : " أنتوما النساء واعرين قلتلك ، فهميني



فالحكاية انتيا



درتي عليا ولا واش ؟ فهموني اجماعة و لا خلوني نروح منا "





ينطق حكيم سردينة : " وين تروح و كيفاه ، خلاص انسى تزيد تهبط للارض



، اللماويين حكموا عليك بالمؤبد في الفضاء .. هنا تموت "





إلى الآن لم يستوعب صلاح ما يحدث و بدأ يصرخ : "



واش من مؤبد راكم تتمسخروا بيا .. اطلقوني خلوني نروح ، ولا فهموني



.. وأنت زعما هو سردينة ولا تتمسخر بيا ، دوك فهمني عندك زوج وجوه



وجه جن و وجه جدي .. اواااه انا رايح نخرج من عقلي "





- أنا ماشي جدك سمعت ، أنا حارس الفضاء و هذي هي البلاصة اللي



نبعثوا ليها الناس اللي طماعة كيفك



يبغوا غير الدراهم و يخملوا الشكاير ، ماشي باش يخدموا الشعب و البلاد



تبغوا مصالحكم برك ، باغي تتزوج بأربع نساء علابلك تضحك ياو



خلاصت عليك هنا تحبس ، دوك فبلادك حاسبينك ميت ، وراهم في جنازتك



يدفنوا فيك دوك "



- كيفاه هذا يدفنوا فيا وانا هنا حي ؟ "



تنطق الرئيسة وردية التي جاءت أيضا برفقة مستر بين قائلة : " احمد ربي



كي طلعناك هنا وما داركش الشعب شطيطحة دم ، راه في يدي قرار المحكمة



حكموا عليك بالمؤبد في غابة الوحوش هنا تموت ، ودوك نعطي الإشارة



باش تلقي عليك القبض أم ياسمين و الأستاذة ڨمرونة مهمتها تعلمك



اللغة العربية قبل كاين شيفرات لازم تنطقهم باللغة العربية باش نقدروا



نرموك فالغابة ، وما تلعبهاليش ما تقدرش تتعلم بويسك الى فاتت نص ساعة



و أنت ما عرفتش تنطق الشيفرات بالعربية راح تخلاص عليك في واد



التماسيح امالا خير نهايتك بيدك يا تهبل يا تتعشى بيك التماسيح ؟ "





تختفي وردية و سكر محروق فجأة و يبقى صلاح حائرا خائفا لا يعلم



ما يفعل ، كيف وصل به الأمر إلى هنا .. ؟؟



و يا ترى كيف ستكون النهاية ؟ نهاية المير ..



تابعوا الجزء الحادي عشر ربما الأخير و ربما لا .. سأدعكم تتشوقون أكثر



نياهاهاها





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