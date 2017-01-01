دمعة وابتسامة ..

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته ^^ و في بداية السنة الجديدة يسألونك : "هل أنتِ بخير ، و هل من جديد " تتذكرون مآضي الناس و ما مر عليهم ، أخطائهم ، و حتى أحلامهم المفقودة من زمن براءتهم ، قد أقفلت عليها أحزانهم و يأسهم من الحياة انهى كل شيء .. أليس منهم من يكره أن يسأل ؟ أليس منهم من يكره أن يشتغل بغيره و يرى فشله فقط و ضعفه ؟ سنة جديدة تقولون : الفتاة تحب الحديدة " و هي تعاني مع طنجرة قديمة تفسد ذوق الحريرة سنة جديدة و لا يزال من بلغ الأربعين يحب الرسوم المتحركة و ألعاب الطفولة سنة جديدة .. لم تعد إلينا غائبا و لم يحتضن هذا القلب الضائع أحد .. لا يزال الشوق فينا و مات طموح و ربما سيخلد داخلنا الحزن و اليأس ... لا تزال الأحلام كما رسمناها لكن ليست بنفس الإرادة القوية لا تزال الذكريات عالقة في أذهاننا المنذوبة بحبنا لهم و تخليهم عنا فجأة لا تزال يا أنا الذات الضعيفة المنسية ، المنطوية في غرفة باردة لا يسأل عنك أحد ، جربت الوحدة فلم تنفع ولم تنسيك شيئا جربت من تلك الدموع المسائية فنمت بها كالأطفال كل ليلة و لم تدواي جرحا ... سنة جديدة .. لا تزال تبحث عن مكان آخر يريحك و كل الأماكن متسخة بالماضي و الذكريات البشعة سنة جديدة .. يتسلل إلى نفسك الملل و ها قد بدأ زمن الاستسلام و الموت ببطئ .. ... سنة جديدة .. هل نبحث عن دموع أخرى لعلها تخفف من مآسينا لقد افتقدنا حتى انفسنا القديمة ، لم نستمتع في طفولتنا ربما منا من ضحك فيها و عاش بين اهله مدللا ، لم يذق الحرمان وذل المعيشة .. و لكن منا الكثير من عاش الحرمان و دمعت عيونه البريئة أحلامنا الصغيرة لم تكبر على خير و لا حتى نحن كبرنا بخير .. تدمر العالم حولنا و تغير كل شيء ، وكل من اعتدنا عليهم .. و هكذا نختم .. دمعة و ابتسامة بقرمي "فطوم"