دمعة وابتسامة ..

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته



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و في بداية السنة الجديدة يسألونك : "هل أنتِ بخير ، و هل من جديد "









براءتهم ، قد أقفلت عليها أحزانهم و يأسهم من الحياة انهى كل شيء ..





أليس منهم من يكره أن يسأل ؟ أليس منهم من يكره أن يشتغل بغيره و يرى



فشله فقط و ضعفه ؟





سنة جديدة تقولون : الفتاة تحب الحديدة " و هي تعاني مع طنجرة



قديمة تفسد ذوق الحريرة





سنة جديدة و لا يزال من بلغ الأربعين يحب الرسوم المتحركة و ألعاب



الطفولة



تتذكرون مآضي الناس و ما مر عليهم ، أخطائهم ، و حتى أحلامهم المفقودة من زمنبراءتهم ، قد أقفلت عليها أحزانهم و يأسهم من الحياة انهى كل شيء ..أليس منهم من يكره أن يسأل ؟ أليس منهم من يكره أن يشتغل بغيره و يرىفشله فقط و ضعفه ؟سنة جديدة تقولون : الفتاة تحب الحديدة "و هي تعاني مع طنجرةقديمة تفسد ذوق الحريرةسنة جديدة و لا يزال من بلغ الأربعين يحب الرسوم المتحركة و ألعابالطفولة

سنة جديدة ..





.. لا يزال الشوق فينا و مات طموح و ربما سيخلد داخلنا الحزن و اليأس





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لا تزال الأحلام كما رسمناها لكن ليست بنفس الإرادة القوية





لا تزال الذكريات عالقة في أذهاننا المنذوبة بحبنا لهم و تخليهم عنا فجأة





لا تزال يا أنا الذات الضعيفة المنسية ، المنطوية في غرفة باردة



لا يسأل عنك أحد ، جربت الوحدة فلم تنفع ولم تنسيك شيئا



جربت من تلك الدموع المسائية فنمت بها كالأطفال كل ليلة و لم تدواي جرحا





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لم تعد إلينا غائبا و لم يحتضن هذا القلب الضائع أحد.. لا يزال الشوق فينا و مات طموح و ربما سيخلد داخلنا الحزن و اليأس...لا تزال الأحلام كما رسمناها لكن ليست بنفس الإرادة القويةلا تزال الذكريات عالقة في أذهاننا المنذوبة بحبنا لهم و تخليهم عنا فجأةلا تزال يا أنا الذات الضعيفة المنسية ، المنطوية في غرفة باردةلا يسأل عنك أحد ، جربت الوحدة فلم تنفع ولم تنسيك شيئاجربت من تلك الدموع المسائية فنمت بها كالأطفال كل ليلة و لم تدواي جرحا...

سنة جديدة .. لا تزال تبحث عن مكان آخر يريحك و كل الأماكن متسخة



بالماضي

و الذكريات البشعة





سنة جديدة .. يتسلل إلى نفسك الملل و ها قد بدأ زمن الاستسلام



و الموت ببطئ ..





...





سنة جديدة .. هل نبحث عن دموع أخرى لعلها تخفف من مآسينا



لقد افتقدنا حتى انفسنا القديمة ، لم نستمتع في طفولتنا ربما منا من ضحك فيها



و عاش بين اهله مدللا ، لم يذق الحرمان وذل المعيشة ..



و لكن منا الكثير من عاش الحرمان و دمعت عيونه البريئة





أحلامنا الصغيرة لم تكبر على خير و لا حتى نحن كبرنا بخير .. تدمر العالم حولنا



و تغير كل شيء ، وكل من اعتدنا عليهم ..



و هكذا نختم .. دمعة و ابتسامة





بقرمي "فطوم"