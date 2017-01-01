  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

دمعة وابتسامة ..

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏2 جانفي 2018 على 12:15.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,329
    الإعجابات المتلقاة:
    9,986
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel

    السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

    ^^

    و في بداية السنة الجديدة يسألونك : "هل أنتِ بخير ، و هل من جديد "


    تتذكرون مآضي الناس و ما مر عليهم ، أخطائهم ، و حتى أحلامهم المفقودة من زمن

    براءتهم ، قد أقفلت عليها أحزانهم و يأسهم من الحياة انهى كل شيء ..


    أليس منهم من يكره أن يسأل ؟ أليس منهم من يكره أن يشتغل بغيره و يرى

    فشله فقط و ضعفه ؟


    سنة جديدة تقولون : الفتاة تحب الحديدة " :sneaky: و هي تعاني مع طنجرة

    قديمة تفسد ذوق الحريرة :LOL:


    سنة جديدة و لا يزال من بلغ الأربعين يحب الرسوم المتحركة و ألعاب

    الطفولة



    سنة جديدة .. لم تعد إلينا غائبا و لم يحتضن هذا القلب الضائع أحد


    .. لا يزال الشوق فينا و مات طموح و ربما سيخلد داخلنا الحزن و اليأس :cry:


    ...

    لا تزال الأحلام كما رسمناها لكن ليست بنفس الإرادة القوية


    لا تزال الذكريات عالقة في أذهاننا المنذوبة بحبنا لهم و تخليهم عنا فجأة


    لا تزال يا أنا الذات الضعيفة المنسية ، المنطوية في غرفة باردة

    لا يسأل عنك أحد ، جربت الوحدة فلم تنفع ولم تنسيك شيئا

    جربت من تلك الدموع المسائية فنمت بها كالأطفال كل ليلة و لم تدواي جرحا


    ...


    سنة جديدة .. لا تزال تبحث عن مكان آخر يريحك و كل الأماكن متسخة

    بالماضي     و الذكريات البشعة


    سنة جديدة .. يتسلل إلى نفسك الملل و ها قد بدأ زمن الاستسلام

    و الموت ببطئ ..


    ...


    سنة جديدة .. هل نبحث عن دموع أخرى لعلها تخفف من مآسينا

    لقد افتقدنا حتى انفسنا القديمة ، لم نستمتع في طفولتنا ربما منا من ضحك فيها

    و عاش بين اهله مدللا ، لم يذق الحرمان وذل المعيشة ..

    و لكن منا الكثير من عاش الحرمان و دمعت عيونه البريئة


    أحلامنا الصغيرة لم تكبر على خير و لا حتى نحن كبرنا بخير .. تدمر العالم حولنا

    و تغير كل شيء ، وكل من اعتدنا عليهم ..

    و هكذا نختم ..     دمعة و ابتسامة


    بقرمي "فطوم" ;)(y)











     
    قمر الوادي, *amani*, ميلينا و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏2 جانفي 2018 على 12:15
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,561
    الإعجابات المتلقاة:
    20,852
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    آآآآآآآآآآآه يا طمطومة المكشردة يا أختي الغالية
    بلاك هاذ القاعدة تتبل هاذ العام
    و نشوفوا احلامنا مزهرة
     
    إلياس, Amani nani و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 جانفي 2018 على 12:59
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,329
    الإعجابات المتلقاة:
    9,986
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    إن شاء الله ^^

    شكرا لك أخي المجرم .. لربما تتغير فليس الحزن يدوم ولا حتى سرور :)
     
    Amani nani و إلياس معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏2 جانفي 2018 على 13:15
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,451
    الإعجابات المتلقاة:
    10,041
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    كلمات جميلة لها معنى جميل للغاية...
    شكرا لكم وبارك الله فيك....
     
    الصحافية الساخرة و Amani nani معجبون بهذا.
    إلياس, ‏2 جانفي 2018 على 13:25
    #4
  5. Amani nani

    Amani nani :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الإثنين
    المشاركات:
    27
    الإعجابات المتلقاة:
    41
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Batna
    كلمات معبرة و جميلة
    لكن لا لليأس فلابد ان يكون الامل
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    Amani nani, ‏2 جانفي 2018 على 15:06
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,329
    الإعجابات المتلقاة:
    9,986
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    و فيك بارك الله أخي إلياس ، شكرا لك ^^
     
    الصحافية الساخرة, ‏2 جانفي 2018 على 20:37
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,329
    الإعجابات المتلقاة:
    9,986
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    شكرا لك ، ومرحبا بك أماني بيننا ^^
     
    Amani nani معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏2 جانفي 2018 على 20:38
    #7
  8. Amani nani

    Amani nani :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الإثنين
    المشاركات:
    27
    الإعجابات المتلقاة:
    41
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Batna
    شكرا ا العزيزة
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    Amani nani, ‏2 جانفي 2018 على 20:53
    #8
  9. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    3,529
    الإعجابات المتلقاة:
    6,128
    نقاط الجوائز:
    991
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    صدقت في كل كلمة ،السنة الجديدة لا تعني شيئا ،انما تعودنا ان نقول انها تحمل الحلم الوردي و الاحلام و الاماني ،لكن لا شيئ من هذا الدموع تبقى و الألم يعشش و السنة تمر مرور الكرام
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    ميلينا, ‏2 جانفي 2018 على 21:21
    #9
  10. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,874
    الإعجابات المتلقاة:
    4,658
    نقاط الجوائز:
    571
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل
    وعليكم السلام
    والله كلامك جوآهر اختي فطومة
    صدقت فعلا
    سلمت انآملك يآغالية
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    *amani*, ‏2 جانفي 2018 على 21:47
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,329
    الإعجابات المتلقاة:
    9,986
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    صح كلامك ^^ اختي ميلينا ، تبقى دموعنا ، فنبكي في الحزن و أيضا نبتسم ، والأيام تمر بسرعة ونحن لا شيء سوى الجراح والماضي يطاردنا كشبح حزيين

    شكرا لك
     
    ميلينا معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏3 جانفي 2018 على 17:01
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,329
    الإعجابات المتلقاة:
    9,986
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    أنت الجوهرة اختي وبنت ولايتي ^^ أماني اشتقت إليك

    يا طيبة ، اعذريني لم اسال عنك في غيابك فظروف الحياة

    احيانا تغلق على ذاكرتنا المجروحة

    تسلمي يا غالية ^^
     
    الصحافية الساخرة, ‏3 جانفي 2018 على 17:02
    #12
  13. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 فيفري 2014
    المشاركات:
    1,902
    الإعجابات المتلقاة:
    4,340
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الخير
    ما اكثر زخات الدموع هنا..فأين الابتسامات؟؟
    سلمتِ من كل شر وابعد عنك الدموع..
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏3 جانفي 2018 على 17:20
    #13
  14. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,874
    الإعجابات المتلقاة:
    4,658
    نقاط الجوائز:
    571
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جيجل
    يشتقلك الخير حبيبتي...لالا عادي ياروحي
    تسلميلي^-^
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    *amani*, ‏3 جانفي 2018 على 17:24
    #14
  15. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    3,329
    الإعجابات المتلقاة:
    9,986
    نقاط الجوائز:
    1,441
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    ڨمرونة.. تكره العبوس و الحزن هههه .. لا تسألي عن الابتسامات .. فإن دموعنا تسبق الإبتسامة ههه

    شكرا لك ^^
     
    الصحافية الساخرة, ‏3 جانفي 2018 على 17:37
    #15

مشاركة هذه الصفحة