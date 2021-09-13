شاااائع ... 😁

Tama Aliche
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
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شاااااائع ، يا لماويين شااااائع عندنا و بزاااف ، البحث عن الأمل من خلال "نخليك أنت تقولي شحال ... !؟ ما فهمتو والو علابلي درجة درجة راني جاية ..
الشائع عندنا تبع معاي نقولك : كي تهدر مع شي ناس ، و أنت ما يهمكش تعرف عليهم والو ، ايا وباش يطلع المورال لروحو خاطرش ديجا كان تلقى كلام على الحجم الرقمي الذي يحمله ك"عمر" .. نقصد السن تاعو .. يقولك ايا اعطيني انت شحال في عمري ؟ و أنت تشوف فيه ما فاهم والو شغل دوكا لازمك تكيل السيد هذا كااامل و تفحص كلش فيه من تجاعيد للشعر الأظافر تاعو وماتنساش إذا كان راجل لازم تفحصه بلا لحية( خاطرش باللحية رقم و بلا لحية عنده رقم خلاف هههه " و كذلك الطفلة لازم تفحصها بالمكياج ولا ماكياج لما يغطيه هذا الآخر من شوائب ههه و كذلك الطفلة بالخمار عندها رقم و بلا خمار شيء آخر ها لازم باش نقولك شحال في عمرك نشوف لهذو الجوانب كامل بلا ما نلجأ لكارت ناسيونال تاعك وبلا ما تجاوب أنت على حاجة تخصك أنا هنا نخدم محلل كيان ظاهري الإنسان ،، نحلل الجثة تاعك وهي حية باش نعرف شحال في عمرك ايا يا ترى هنا نطلعلك المورال ولا نهبطولك ؟؟ ، سبحان الله ما علابلهمش بلي قادرين يطيحو في شي عباد ما يحشموش و يحرجوك بالإجابة تاعهم و قادر بسبب العقلية هذي تطيح في شي ناس لازم يكذبوا على أرواحهم باش يطلعولك مورال .. ايه خاطرش العباد اللي عندهم عقلية هذي احتمال كبير يحوسوا تنقص فالأعمار الحقيقية تاعهم و تقولهم بلي تبان في عمرك وحد العشرين سنة وهو من الفيزاج تاعو يبان متزوج ومطلق خصو الشعر الأبيض برك وتحكم عليهم نورمال بلي قد باباك ..
الجواب هنا كيفاش يكون ؟ ايه هنا كل واحد و الشخصية تاعو كاين اللي يحتويك هكذا مثلا بحكم أنه عنده نظرة للأشياء بحجم كبير "يشوفك كراس من الحجم الكبير " يقولك تبان في عمرك 40 سنة وانت مزال تسبح فالعشرين ههه ها مليحة ليك دوكا تخلي الناس تحطلك رقم كبير وانت تحمل رقم شباب .. و من بعد كي يتصدم السيد وتعرف انت بلي مازاله صغير مسكين تبدأ محاولة ترطيب الجو وتولي تقولو بلاك غير اليوم بانتلي 40 سنة تالمون مافطرتش مليح ، مرة الجاية أفطر ما وايجي نقولك بلي في عمرك أقل من 20 سنة ( يا صاحبي انت حرقت روحك بالفيزاج تاعك علاه عليك تسقسيني وانت عدراك شايف ديجاةروحك فالمراية بلي عندك فيزاج لا يتناسب مع عمرك الحقيقي ) وأحيانا تالمون كاين ناس تحشم تحرج الناس تلقاها تكذب على روحها وماتقولش الحقيقة ايا تدور بلعاني في الرقم 20 سنة حتى وإذا ظهر السيد كثر ولا اقل على العمر هذاك ما تحرجوش ومن بعد كي تعرف بلي الاغنية الشعبية المشهورة "البارح البارح كان في عمري عشرين عشرين " زعما تلعبها انت مصدوم وتقولو :" أو ماتبانش ، تبان اصغر وانت راك تكذب برك باش ترضيه وما تحشموش وهكذا يطلعله شوية مورال ) ..
وكاين اللي شغل لاعبها برك ، هو في فيزاج يبان صغير و العمر اكبر من حجمه باش تزيد تأكدله بلي تبان صح صغير يقولك اعطيني شحال في عمري وهو فرحااان يسناك تزيد تصغروا ايا مليحة ليهم هذوا تقطعلهم الأمل دراكت واش رايكم ..
يا ترى حتى انتم تصادفتو بهذو العباد ، خاطرش أنا كرهت نجاوب على نقل هذه الأمور ، لأنه قد ما نحلل الجثة الإنسانية نغلط و النسبة التقريبية لا علاقة بيها يعني يا نروح لبعيد مبعد النجوم ونخليها كامل يا نعلق لتحت فالصغر و تطيح في هذوك اللي يحوسوا يلعبوها برك وهوما علابلهم بأرواحهم
و أنتم .. حبيت نقولكم أخيرا ، مثلا أنا شحال تعطوني في عمري بلا ما شفتوني ههه هذي جديدة من عندي . أعط الرقم المناسب معليش صغروني برك منحتاجوش الشيب يا لطيف
"Tama_Aliche"
...
شاااااائع ، يا لماويين شااااائع عندنا و بزاااف ، البحث عن الأمل من خلال "نخليك أنت تقولي شحال ... !؟ ما فهمتو والو علابلي درجة درجة راني جاية ..
الشائع عندنا تبع معاي نقولك : كي تهدر مع شي ناس ، و أنت ما يهمكش تعرف عليهم والو ، ايا وباش يطلع المورال لروحو خاطرش ديجا كان تلقى كلام على الحجم الرقمي الذي يحمله ك"عمر" .. نقصد السن تاعو .. يقولك ايا اعطيني انت شحال في عمري ؟ و أنت تشوف فيه ما فاهم والو شغل دوكا لازمك تكيل السيد هذا كااامل و تفحص كلش فيه من تجاعيد للشعر الأظافر تاعو وماتنساش إذا كان راجل لازم تفحصه بلا لحية( خاطرش باللحية رقم و بلا لحية عنده رقم خلاف هههه " و كذلك الطفلة لازم تفحصها بالمكياج ولا ماكياج لما يغطيه هذا الآخر من شوائب ههه و كذلك الطفلة بالخمار عندها رقم و بلا خمار شيء آخر ها لازم باش نقولك شحال في عمرك نشوف لهذو الجوانب كامل بلا ما نلجأ لكارت ناسيونال تاعك وبلا ما تجاوب أنت على حاجة تخصك أنا هنا نخدم محلل كيان ظاهري الإنسان ،، نحلل الجثة تاعك وهي حية باش نعرف شحال في عمرك ايا يا ترى هنا نطلعلك المورال ولا نهبطولك ؟؟ ، سبحان الله ما علابلهمش بلي قادرين يطيحو في شي عباد ما يحشموش و يحرجوك بالإجابة تاعهم و قادر بسبب العقلية هذي تطيح في شي ناس لازم يكذبوا على أرواحهم باش يطلعولك مورال .. ايه خاطرش العباد اللي عندهم عقلية هذي احتمال كبير يحوسوا تنقص فالأعمار الحقيقية تاعهم و تقولهم بلي تبان في عمرك وحد العشرين سنة وهو من الفيزاج تاعو يبان متزوج ومطلق خصو الشعر الأبيض برك وتحكم عليهم نورمال بلي قد باباك ..
الجواب هنا كيفاش يكون ؟ ايه هنا كل واحد و الشخصية تاعو كاين اللي يحتويك هكذا مثلا بحكم أنه عنده نظرة للأشياء بحجم كبير "يشوفك كراس من الحجم الكبير " يقولك تبان في عمرك 40 سنة وانت مزال تسبح فالعشرين ههه ها مليحة ليك دوكا تخلي الناس تحطلك رقم كبير وانت تحمل رقم شباب .. و من بعد كي يتصدم السيد وتعرف انت بلي مازاله صغير مسكين تبدأ محاولة ترطيب الجو وتولي تقولو بلاك غير اليوم بانتلي 40 سنة تالمون مافطرتش مليح ، مرة الجاية أفطر ما وايجي نقولك بلي في عمرك أقل من 20 سنة ( يا صاحبي انت حرقت روحك بالفيزاج تاعك علاه عليك تسقسيني وانت عدراك شايف ديجاةروحك فالمراية بلي عندك فيزاج لا يتناسب مع عمرك الحقيقي ) وأحيانا تالمون كاين ناس تحشم تحرج الناس تلقاها تكذب على روحها وماتقولش الحقيقة ايا تدور بلعاني في الرقم 20 سنة حتى وإذا ظهر السيد كثر ولا اقل على العمر هذاك ما تحرجوش ومن بعد كي تعرف بلي الاغنية الشعبية المشهورة "البارح البارح كان في عمري عشرين عشرين " زعما تلعبها انت مصدوم وتقولو :" أو ماتبانش ، تبان اصغر وانت راك تكذب برك باش ترضيه وما تحشموش وهكذا يطلعله شوية مورال ) ..
وكاين اللي شغل لاعبها برك ، هو في فيزاج يبان صغير و العمر اكبر من حجمه باش تزيد تأكدله بلي تبان صح صغير يقولك اعطيني شحال في عمري وهو فرحااان يسناك تزيد تصغروا ايا مليحة ليهم هذوا تقطعلهم الأمل دراكت واش رايكم ..
يا ترى حتى انتم تصادفتو بهذو العباد ، خاطرش أنا كرهت نجاوب على نقل هذه الأمور ، لأنه قد ما نحلل الجثة الإنسانية نغلط و النسبة التقريبية لا علاقة بيها يعني يا نروح لبعيد مبعد النجوم ونخليها كامل يا نعلق لتحت فالصغر و تطيح في هذوك اللي يحوسوا يلعبوها برك وهوما علابلهم بأرواحهم
و أنتم .. حبيت نقولكم أخيرا ، مثلا أنا شحال تعطوني في عمري بلا ما شفتوني ههه هذي جديدة من عندي . أعط الرقم المناسب معليش صغروني برك منحتاجوش الشيب يا لطيف
"Tama_Aliche"