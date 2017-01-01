أدخلوا و مكمش رح تندموا ....

هههههههه دوك تدخل ليليا تقلك ينقل الى الركن الخاص بيه تع النكت

نحيييك اختي شابة انتِ

لم يحسن لي من قبل ان رحبت بك نظن راكي جديدة ها مرحيا



انا نقول انو الجد تع اللمة هو عمو ابو ليث

صاحب الحكمة والكلام الحق ويحرص على ابنائه وبناته في اللمة لاتباع الحق ​