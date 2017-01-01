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أدخلوا و مكمش رح تندموا ....

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 20:52.

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  1. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    مساء الخير يا عائلتي الكبيرة :sneaky: ههههه نعم نحن نشكل عائلة لا أظن أن هناك فرد هنا يختلف معي;)( و الي يقول لا :mad::mad::mad: :alien::alien: نطيشوه في ميتم تع لمة قصدي ارشيف تع لمة:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:)
    هيا نمروا للمفيد:
    و كيما تعرفوا العائلة مما تتكون:
    يظهرلي راكم كبار و تعروفوا ولا تحبوا نوضحلكم اكثر :unsure::unsure::unsure:.... ههههه
    كل واحد يجاوبنا بصراحة و يرشح أفراد العائلة كالتالي: :LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:

    من هو جد عائلتنا الكبيرة :LOL:.......

    الجدة الغالية :p.......

    الأب الكريم( او أعرفوا تخيروه لا يتغشش مني و يمحيني من carnet :X3::X3::X3::X3:)......

    الام الغالية الحنونة للعائلة ...... أعرفوا تخيروها باه ندللوا عليها كي يتغش علينا بابا العزيز ......;);)

    الآن يجي دور الأبن الأكبر البار بوالديه :p:p.....

    و البنت الكبرى للعائلة........:sneaky::sneaky: هيا باني يا شطورة :geek::geek::geek: ههههه

    و نجيو للأولاد الوسطانيين منهم الذكور و البنات خيروا المدللين:giggle:و القرايين:geek: و السامطين:p
    و القلقانين :( و المحبوبين;)

    و الآن نجيوا للصغار و جدد العائلة و الي أنا منهم:D ههههه

    نتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة و متنساوش التبرير :unsure: علاه خيرتوا كل واحد :cool:
    هكذا نكونوا فعلا شكلنا أفراد العائلة الكبيرة باه كل واحد يعرف قدروا مع من راح يحكي :p:p:ROFLMAO::ROFLMAO: متخلطوش :LOL::LOL::LOL::LOL:

    فقط باه نبدلوا الجو تع المشاكل الزوجية مي متخموش يجي النهار و نديرلكم موضوع على ماما و بابا اللمة تقابضوا و ماما اللمة غضبت عند جدو اللمة و نروحوا نجيبوها :LOL::LOL::LOL::LOL::LOL::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    نتمنى الجميع يشارك و لا تنسوا (y)(y)(y)(y)(y)هههههه
     
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    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 20:52
    #1
  2. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    rycerz, ‏3 جانفي 2018 على 21:00
    #2
  3. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    شكرااااااااااااااااااااااا كثيرا
    انا لا اعرف الجميع و لا اعرف كيف ادعو الجميع و ها قد قمت بهذا شكرااااااا جزيييلا
     
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    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 21:02
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    ههههه
    ديري كوبي كولي برك .. درك الدنيا كلها يلحقها لخبر
    هههههه
     
    جميلة أنا, ليليا مرام و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    rycerz, ‏3 جانفي 2018 على 21:06
    #4
  5. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    راني دخلت ومزال ماقريت حرف
    كون نندم نوريك زنباع وين يتباع
    ههه / ياجدك سمية راكي تريسكي مي مدامنا فهد القسم تع لافي الزوجية بلاك تكون ليليا صاحبة الموضوع هخخخخ نطلعلها الڤاااز /
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏3 جانفي 2018 على 21:07
    #5
  6. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    هههههههه دوك تدخل ليليا تقلك ينقل الى الركن الخاص بيه تع النكت
    نحيييك اختي شابة انتِ
    لم يحسن لي من قبل ان رحبت بك نظن راكي جديدة ها مرحيا

    انا نقول انو الجد تع اللمة هو عمو ابو ليث
    صاحب الحكمة والكلام الحق ويحرص على ابنائه وبناته في اللمة لاتباع الحق
     
    السحاب العابر, ليليا مرام و جميلة أنا معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏3 جانفي 2018 على 21:11
    #6
  7. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    نتوما ثاني تقولوها هاذي عندكم !!! ؟
    عجب .. رانا صح زي بعضانا من الgرن للgرن
     
    جميلة أنا, أم منيــــــر و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    rycerz, ‏3 جانفي 2018 على 21:12
    #7
  8. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

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    Batna
    سلام
    انا لست من هذه العائلة ..نكونلهم من بعيد ^^
    السامطين كثر لا يعدون على الأصابع
    :p
     
    جميلة أنا و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    باتنية و نص, ‏3 جانفي 2018 على 21:13
    #8
  9. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    اهلا ريسز المحلل العميق
    نونو منقولوهاش
    نقولو نوريك الزعاقة كي دايرة
     
    جميلة أنا و السحاب العابر معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏3 جانفي 2018 على 21:13
    #9
  10. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    ههههههههه اوياااا شا قالت
    شكون لي مسمطلك اللمة ؟
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏3 جانفي 2018 على 21:14
    #10
  11. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    هههههههههههه معليش طلعيلي الغاز اني هنا ههههه
    مدبية نكمل التريسيتي و نجي نسكن ههههه
     
    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 21:15
    #11
  12. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    و بك اهلا و سهلا
    ممم جاوبتي على الجد برك وينهم الباقين .... انتظر ردك غاليتي
     
    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 21:18
    #12
  13. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    أهلا بيك سومية الفنانة نتاعنا

    -
    كيف كيف
    حنا نقولو : تشوف كي نديرلك سوق أحمر (لعياط)
    هههه
     
    جميلة أنا و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    rycerz, ‏3 جانفي 2018 على 21:19
    #13
  14. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    الأرض
    هههه
    شكرا لك
    في انتظار صحاب العقل
    ههههه
     
    جميلة أنا و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏3 جانفي 2018 على 21:20
    #14
  15. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    المرّيخ (-_^)
    السلام عليكم
    ههههه موضوع هايل هذا هههه
    مرحبا بيك جميلة انا لالا قصدي جميلة انتي ماشي انا ههههه
    مشكور خويا الفارس على الاشارة
    لي عودة ان شاء الله نخمم في غرضي نخاف نغلط ههههه
     
    جميلة أنا, السحاب العابر و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏3 جانفي 2018 على 21:25
    #15
  16. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    هههههه نتي مهبولة تاع الصح
    عندك نفس الشخصية تاع الأخت @الصحافية الساخرة تقول ختها التوأم هههه
    راني نولي ان شاء الله للرد
    والله درك ماراني قادرة مريضة
    راني نرجع ان شاء الله حبيبتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 جانفي 2018 على 21:28
    #16
  17. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    هههههه هذي هدرة كبيرة ههههههه
    ثبتي مليح لا نحطوك في ميتم اللمة هههههه
     
    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 21:29
    #17
  18. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رب يشفيك حتى انا في حالة ونصبر روحي فاللمة
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏3 جانفي 2018 على 21:29
    #18
  19. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    بالشفاء عليك حبيبتي ننتظرك فبك لا يحلو اللقاء ههههه
     
    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 21:30
    #19
  20. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    بالشفاء عليك سوسو
     
    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 21:32
    #20
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