أدخلوا و مكمش رح تندموا ....

مساء الخير يا عائلتي الكبيرة ههههه نعم نحن نشكل عائلة لا أظن أن هناك فرد هنا يختلف معي( و الي يقول لا نطيشوه في ميتم تع لمة قصدي ارشيف تع لمة) هيا نمروا للمفيد: و كيما تعرفوا العائلة مما تتكون: يظهرلي راكم كبار و تعروفوا ولا تحبوا نوضحلكم اكثر .... ههههه كل واحد يجاوبنا بصراحة و يرشح أفراد العائلة كالتالي: من هو جد عائلتنا الكبيرة ....... الجدة الغالية ....... الأب الكريم( او أعرفوا تخيروه لا يتغشش مني و يمحيني من carnet )...... الام الغالية الحنونة للعائلة ...... أعرفوا تخيروها باه ندللوا عليها كي يتغش علينا بابا العزيز ...... الآن يجي دور الأبن الأكبر البار بوالديه ..... و البنت الكبرى للعائلة........ هيا باني يا شطورة ههههه و نجيو للأولاد الوسطانيين منهم الذكور و البنات خيروا المدللينو القرايين و السامطين و القلقانين و المحبوبين و الآن نجيوا للصغار و جدد العائلة و الي أنا منهم ههههه نتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة و متنساوش التبرير علاه خيرتوا كل واحد هكذا نكونوا فعلا شكلنا أفراد العائلة الكبيرة باه كل واحد يعرف قدروا مع من راح يحكي متخلطوش فقط باه نبدلوا الجو تع المشاكل الزوجية مي متخموش يجي النهار و نديرلكم موضوع على ماما و بابا اللمة تقابضوا و ماما اللمة غضبت عند جدو اللمة و نروحوا نجيبوها نتمنى الجميع يشارك و لا تنسوا هههههه