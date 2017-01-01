ارواحوا تضحكوا علينا

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة جميلة أنا, ‏29 جانفي 2018 على 22:36.

  1. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    بعد التحية و السلام على جميع اهلنا الأعزاء
    [​IMG]
    اليوم جيناكم باه تضحكوا علينا:ROFLMAO: ههههه نقصد معانا :sneaky:هههه
    اليوم ندائي في الموضوع هذا لجميع المتزوجات هنا في المنتدى:p:p الي نعرفهم اني نعيطلهم و الي منعرفهمش نعتذر منهم و نطلب منكم يا القافزات :sneaky: تعنا تستدعيوهم باه تحلى القعدة ;)

    موضوعي لليوم هو الاحداث المضحكة و المخجلة الي صراتلك مع اهل زوجك و زوجك :oops::sneaky::ROFLMAO: خلينا نضحكوا شوي بعضانا بشرط غير تخرجوا من موضوع انساونا هههه:X3::X3::X3:
    نتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع :sneaky: ....
    و باه نخدموا شوي القافزات تع المنتدى باه متقوليناش اني عازبة جيت نطل برك:cautious::cautious: لازم عليك تحكيلنا اي حكاية بلاك صرات مع اختك مع صحبتك مع امك :ROFLMAO::ROFLMAO::LOL: المهم ضحكينا كيما ضحكناك :p:p:p
    فهمتي يا شطورة :cool:
    راه نبدا انا راس المشاكل:eek: و المحاين:cautious: هههه
    ايا فات عليا عام و حكايات اكثر من عام هههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: كل مرو نتفكر اني نحطلكم حكاية :unsure:
    راح نحكيلكم اليوم زوج حكايات الاولى مع زوجي و لخرى مع خال زوجي :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    اولا :X3::X3: :oops: حشمت تضحكوا عليا هههههه
    في الاشهر الاولى تع زواجي ايا جات ليلة عيد ميلاد زوجي درتلوا حفلة مع عايلتوا تعشينا و سهرنا كامل و طلعنا لدارنا الفوق ايا وصلنا هو ظهرلوا نلعبوا لعبة:oops: ايا لعبنا action et vérité سؤال و جواب و الي مجوبش يدير action زهري طاحتلي action قالي البسي واحد سندالة تعي عالية بزاااف و احبطي بيها للكوزينة تع دارهم نجيبلوا الماء:eek::eek:( رغم انوا عندنا كوزينتنا على اساس حنا ساكنين فوق دارهم) و انا للأسف منعرفش نلبس العالي:sick:
    لبستها و بديت نمشي موصلتش للباب تع hole و نجيب فيها وحد الغبطة تع.... و هو :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: مسكتش و انا:mad::mad: ايا من هذيك االيلة وانا نهرب كي يقولي نلعبوا ههههايا نجيو للسكاتش الثاني ،ولا نسميه البخصة :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: كنت على الصباح نخدم في الميناج تع الدار و انا نشتي نتمهبل في داري كنت لابسة وحدة البياجة تع الارنب و مدايرة القطاتش:geek: و مدايرة موسيقا زومبا ندير في sport مع الفروطوارo_Oo_O اكو متخيلين الفروطوار يلعب في الهواء و انا نتلاوح :ROFLMAO: ايا هكاك في هذيك الحالة ظهرلوا راجلي يطلع عندي خالوا الكبير جاء ضيف و جامي شفتوا و بدون مايقولي :( دخل هو و اياه و انا مسمعتش الباب اصلا ...:X3::X3: و يدخلوا عليا هكاك بعد :sick::sick: ملقيت منقول و راجلي وجهوا ولا :mad::mad: و خالوا حسبني بنت سلفتي :oops: جريت طفيت تلفون نطق خالو قالي وش مماك ....(سلفتي) اي هنا قوليلها او جا خالوا....:cry: انا ملقيت منقول :rolleyes: نطق راجلي قالوا اها خالي اي المراة:eek: من دهشة نحيت القطاتش :devilish: و قدمت عندو سلمت عليه كي فاق مات بالضحك قالي هذي انتي ههههههه

    هذو جزئين لليوم الباقي يأتيكم الأيام القادمة هههه الآن دوركم شطورات ههههه
    نتمنى تشاركونا :giggle::giggle:
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏30 جانفي 2018 على 13:28
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    جميلة أنا, ‏29 جانفي 2018 على 22:36
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا وسهلا بيك اختي مادام الموضوع خاص بالنساء والبنات نقلتو لمنتدى عالم المرأة خير يبقى مستور هههه
    اواه انتي عندك مغامرات كبيرة ههههه ضحكتيني ربي يسترك
    تاع الصوندالة وتاع بيجاما الارنب لي قاتلهم اسكتو خخخ
    شوكيتي خال راجلك يحسبك بنت سلفتك
    في دار شيخي صراولي بزاف مواقف يضحكو
    بحكم عاداتي وعاداتهم ماش كيف كيف فيصراو اختلافات في الاكل في امور بزاف
    تفكرت مرة مرت سلفي
    كي جيت لدارنا جبت معايا القرنون
    وفي دار شيخي عمرهم كلاوه
    مالا طيبتو سلاطة مرت سلفي بدات تاكل وتحشي في فمها بالريشة:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    كلاتو هاكاك بالريش كامل
    حتان نلقاو فيها جايفة وتقول الما الما
    مقدرتش نحكم روحي من الضحك قاتلي قريب متت بسبتك
    قتلها وعلاه القرنون يتكل كامل هك خخخخخخخخخخ :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: من وقتها نشوفو القرنون نجبدو الحكاية

    مرة كنت عروسة وفي عادة اهل راجلي
    لعروس كي تدخل لدار اول مرة يجيبولها كاس ما وسكرية فيها السكر
    مالا رحنا عند خالتهم بقيت نخزر مفهمتش قالولي اشربي :unsure:
    مالا رحت سكرت الكاس تاع الما كامل وماجيت نشربو لابسيف o_Oo_Oo_O
    مباعد باه فهمت بلي نلوح مغرف سكر برك في فمي ونشربها بالما
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    كي نزيد نتفكر نولي
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    التعديل الأخير: ‏30 جانفي 2018 على 13:33
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    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2018 على 13:27
    #2
  3. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    هههههههههههه وحدك وحدك اختي @أم ياسمينdz درتي شاربات باردة و شربتيهاهه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    و هذيك القرنون بالريش :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    والله لا غير ضحكتيني ربي يخليك :giggle:
    و متشكرة على نقل الموضوع (y)
    انا على الماكلة في شهري الاول دخلت لكوزينة عجوزتي و راجلي كان خدام اول مرة نطبخلهم :sneaky: اكي تعرفي الخوف و الارتباك و زهري خرجت عجوزتي من مطبخ خلاتني وحدي :sneaky: بديت يالا و نويت نديرلهم كسكسي بديت نصبت اللحم و ربطت الكوكوت و حطيتو يطيب و خرجت من كوزينة فرحانة:LOL: ايا ساعة رجعت لقيت المرقة وجدت فرحت لقيتها بنينة :D طفيت ضوء و خرجت.ايا أذن المغرب دخل سلفي حب يتعشى قلت نحطلوا انا رحت للكوزينة و نتفكر بلي كسكسي مدرتوش خلاص :sick::sick::sick::sick: مفورتوا موجتوا نسيتوا خلاص:X3: اااااااااo_Oo_Oo_O حكتني الدوخة و الدمعة:cry: دخلت عجوزتي عندي بديت نبكي :cry::cry: قاتلي وش بيك قتلها ولات تضحك :LOL::sneaky: قاتلي عادي او مزال الحال درك نفوروا و سكتتني:oops: و ضحك عليا حتى سلفي من هذاك النهار وين ندير كسكسي يجلي عليها:LOL:
     
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    جميلة أنا, ‏30 جانفي 2018 على 16:36
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    هههههه هاذي تاع نسيتي الكسكسي وحدها :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    وانا اول مرة كليت الطعام تاعهم قريب تغاشيت لقيتو حلو طعام النوايل ومادخلتش راسي كسكس بمرقة حلوة
    ونهار كليت اول مرة الزفيطي جفت حااااااااااار هاتولي الماo_Oo_Oo_Oo_O حريقة
    بصح درك والفت :geek::geek::geek:
     
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    أم ياسمينdz, ‏30 جانفي 2018 على 21:05
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    هههههه والله قتلتوني ضحك هههههه
    يا سورتو تاع البيجامة تاع الارنب والقطاطش ههههه وتاع القرنون تاني قتلتني ههههه
    والله وحدكم، انا متأكدة ألف بالمائة نهار نتزوج أول طبخة نديرها علابالي نهردها
    وندير السكر في بلاصة الملح لا مادرتش لومو في بلاصة الملح ورهجتهم ههههه
    يقتلني الارتباك، المهم مازال ماتزوجناش ماعندي حكاية على نفسي
    وكاشما نتفكر حكاية حكاوهالي تضحك راني نجي نحكيها هنا لي عودة ان شاء الله
    ويعطيك الصحة على الموضوع
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏30 جانفي 2018 على 21:32
    #5
  6. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ههههههه شفتي والله حتى بكيت ملقيتش كيفاه نعبر على احراجي غير بالدموع ههههههه
    هههههه شفتي والله صعيبة مع الاول التأقلم و من بعد بالشوي و نوليو كيفهم.
     
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    جميلة أنا, ‏30 جانفي 2018 على 21:55
    #6
  7. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    شكرااااا حبيبة على مرورك اضربي ديما طلة تضحكي شوي هههه
    كي اليوم ان شاء الله و تدخلي لدارك و تموتي على روحك ثاني بالضحك ههههه او تخافي ديري ك القط مش غير الارنب هههه او التمهبيل يحلى غير ك تكوني وحدك هههه
     
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    جميلة أنا, ‏30 جانفي 2018 على 21:57
    #7
  8. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    انا على الماكلة في شهري الاول دخلت لكوزينة عجوزتي و راجلي كان خدام اول مرة نطبخلهم :sneaky: اكي تعرفي الخوف و الارتباك و زهري خرجت عجوزتي من مطبخ خلاتني وحدي :sneaky: بديت يالا و نويت نديرلهم كسكسي بديت نصبت اللحم و ربطت الكوكوت و حطيتو يطيب و خرجت من كوزينة فرحانة:LOL: ايا ساعة رجعت لقيت المرقة وجدت فرحت لقيتها بنينة :D طفيت ضوء و خرجت.ايا أذن المغرب دخل سلفي حب يتعشى قلت نحطلوا انا رحت للكوزينة و نتفكر بلي كسكسي مدرتوش خلاص :sick::sick::sick::sick: مفورتوا موجتوا نسيتوا خلاص:X3: اااااااااo_Oo_Oo_O حكتني الدوخة و الدمعة:cry: دخلت عجوزتي عندي بديت نبكي :cry::cry: قاتلي وش بيك قتلها ولات تضحك :LOL::sneaky: قاتلي عادي او مزال الحال درك نفوروا و سكتتني:oops: و ضحك عليا حتى سلفي من هذاك النهار وين ندير كسكسي يجلي عليها:LOL:
    والله غير قتلتيني بالضحك ههههه شابة تاع وجدتي و نسيت تفوري الطعام ههههه والله هبال
     
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    Princess nour, ‏30 جانفي 2018 على 22:22
    #8

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