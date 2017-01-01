ارواحوا تضحكوا علينا

السلام عليكم

هههههه والله قتلتوني ضحك هههههه

يا سورتو تاع البيجامة تاع الارنب والقطاطش ههههه وتاع القرنون تاني قتلتني ههههه

والله وحدكم، انا متأكدة ألف بالمائة نهار نتزوج أول طبخة نديرها علابالي نهردها

وندير السكر في بلاصة الملح لا مادرتش لومو في بلاصة الملح ورهجتهم ههههه

يقتلني الارتباك، المهم مازال ماتزوجناش ماعندي حكاية على نفسي

وكاشما نتفكر حكاية حكاوهالي تضحك راني نجي نحكيها هنا لي عودة ان شاء الله

ويعطيك الصحة على الموضوع

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