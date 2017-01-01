ارواحوا تضحكوا علينا

بعد التحية و السلام على جميع اهلنا الأعزاء اليوم جيناكم باه تضحكوا علينا ههههه نقصد معانا هههه اليوم ندائي في الموضوع هذا لجميع المتزوجات هنا في المنتدى الي نعرفهم اني نعيطلهم و الي منعرفهمش نعتذر منهم و نطلب منكم يا القافزات تعنا تستدعيوهم باه تحلى القعدة موضوعي لليوم هو الاحداث المضحكة و المخجلة الي صراتلك مع اهل زوجك و زوجك خلينا نضحكوا شوي بعضانا بشرط غير تخرجوا من موضوع انساونا هههه نتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع .... و باه نخدموا شوي القافزات تع المنتدى باه متقوليناش اني عازبة جيت نطل برك لازم عليك تحكيلنا اي حكاية بلاك صرات مع اختك مع صحبتك مع امك المهم ضحكينا كيما ضحكناك فهمتي يا شطورة راه نبدا انا راس المشاكل و المحاين هههه ايا فات عليا عام و حكايات اكثر من عام هههه كل مرو نتفكر اني نحطلكم حكاية راح نحكيلكم اليوم زوج حكايات الاولى مع زوجي و لخرى مع خال زوجي اولا حشمت تضحكوا عليا هههههه في الاشهر الاولى تع زواجي ايا جات ليلة عيد ميلاد زوجي درتلوا حفلة مع عايلتوا تعشينا و سهرنا كامل و طلعنا لدارنا الفوق ايا وصلنا هو ظهرلوا نلعبوا لعبة ايا لعبنا action et vérité سؤال و جواب و الي مجوبش يدير action زهري طاحتلي action قالي البسي واحد سندالة تعي عالية بزاااف و احبطي بيها للكوزينة تع دارهم نجيبلوا الماء( رغم انوا عندنا كوزينتنا على اساس حنا ساكنين فوق دارهم) و انا للأسف منعرفش نلبس العالي لبستها و بديت نمشي موصلتش للباب تع hole و نجيب فيها وحد الغبطة تع.... و هو مسكتش و انا ايا من هذيك االيلة وانا نهرب كي يقولي نلعبوا ههههايا نجيو للسكاتش الثاني ،ولا نسميه البخصة كنت على الصباح نخدم في الميناج تع الدار و انا نشتي نتمهبل في داري كنت لابسة وحدة البياجة تع الارنب و مدايرة القطاتش و مدايرة موسيقا زومبا ندير في sport مع الفروطوار اكو متخيلين الفروطوار يلعب في الهواء و انا نتلاوح ايا هكاك في هذيك الحالة ظهرلوا راجلي يطلع عندي خالوا الكبير جاء ضيف و جامي شفتوا و بدون مايقولي دخل هو و اياه و انا مسمعتش الباب اصلا ... و يدخلوا عليا هكاك بعد ملقيت منقول و راجلي وجهوا ولا و خالوا حسبني بنت سلفتي جريت طفيت تلفون نطق خالو قالي وش مماك ....(سلفتي) اي هنا قوليلها او جا خالوا.... انا ملقيت منقول نطق راجلي قالوا اها خالي اي المراة من دهشة نحيت القطاتش و قدمت عندو سلمت عليه كي فاق مات بالضحك قالي هذي انتي ههههههه هذو جزئين لليوم الباقي يأتيكم الأيام القادمة هههه الآن دوركم شطورات ههههه نتمنى تشاركونا