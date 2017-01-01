تابع 2 لمشكل زوجي و زوجة أخي

السلام عليكم يا غاليين هذا اول موضوع ليا و نتمنى ميكونش الأخير خفت تحاوزوني بعدوا هههههه هيا ندخلوا للمفيد لفت انتباهي مشكلة في قسم المشاكل ههه الا و هو موضوع زوجي و زوجة اخي و حبيت نرد ايا قلت خلي نفتحوا على جالها موضوع خير بلاك نعاونوا الاخت الي راهي الظاهر حاصلة. المهم نقولوا لو انوا فعلا هذي الفتاة يا أختنا مراة خوك صح وش قاعدة دير و انتي اكي تقولي معرفتيش وش قاعدة ديري احنا احنا باذن الله و انا اولا احم احم راح نعاونواك بشوي أفكار شريرة هو يعني شريرة لاجل الخير لعل و عسى تستفادي منها اختي و طيحي هذيك الكشرودة في يديك تحت يدينا طبعا احم احم ( او حنا كونانات ههههههه) ايا يزيو بلا ضحك المراة اي تبكي راجلها او محكوم عليه و انتوما تضحكوا ااهاها عيب البنات فيقوا و خدمولي شوي افكاركم الجهنمية نعرفكم و نعول عليكم اولا اختي راح نبدا بأفكاري الجهنمية و اقراي مليح و بلاك تغلطي و تخربيلها جدها نبداو بسم الله ( حسيت روحي غزانة يا جدك ) 1.انا نقول تهزي التلفون و تعيطي لخوك توجدي عشاء الله الله( مهوش مسموم لا تغلطي و تقتلي الطفلة و تقولي قالولي اهاه مقلناش ههههه) و تقولي لخوك اك معروض انت و مرتك عندي للعشاء بمناسبة قال وش علاه لازم مناسبة باه نعرض خويا العوينة وحدة عندي....ايا و يجي و راهو صح يجي و تجي معاه لانوا وجهها صحيح الظاهر و انتي كي الفحلة تكوني وجدتي حاجة اسمها كاميرا يا اختي و لو تع العرس هذيك الصغيرة اخسري شوي على جال راجلك اعرفي وين تحطيها وراء كش حاجة و مقابلة وين يقعدوا ضيافك....كي تحكوا اولا ديؤو روحك اطلبي السماح منها في اول بيناتكم انتي و اياها قال وش غلط فيك حنونتي وووو نعرفك تعرفيلها هكا تخليها تطمان شوي...و تنوضي كي الفحلة طيشي لخوك الهدرة قال وش حنا جيناك هذيك الليلة تع الغاز مي كي لقيت كشرودة تعك لابسة كيما مالفة الصغيرة تعنا هههه مدخلش معايا راجلي .. العبيها تتمعكسي بيها و في نفس الوقت راهي تثور داخليا منك و كي الفحلة لحقنا للقطة الصعيبة انك تحاولي تهز خوك معاك على اساس عندك الماشينة مكسرة يشوفهالك او اي شيء قال وش راجلي مكسر اليدين ميعرفش ارواح خويا العزيز تشوفهالي و هزيه و طيؤي و خليلها الفرصة نشوفوها وش تعمل...... و الباقي بعد الاشهار و اسمعي راجلك مدخليهش في الفيلم خليه برا باه يعرف يمثل بصدق 2.ثاني فكرة تع انك تروحي لداركم و ديؤو جملة تع عايلة كامل و تقعدوها معاكم و ديرو روحكم تحكيو عادي و حاولوا كيفاه خوتاتك البنات يلهوها ينوضوها و روحي لتلفونها اي سير مدايرة رقم سري اذا كان شكل اي ساهلة روحي قبل ماتمسي l'écran تعوا خليه يقابل الضوء مليح و شوفي من بعيد أثر تع يدها عليها و تبعيه و تحلي هاتف و عليك بها و اذا كانت الكشرودة دايرة رقم سري انا نقولك كلمة مليحة ديري عيد ميلاد راجلك هي رقم سري و رديلي بالخبر جربيه كامل او اربعة برك مهم جربيه لانوا احتمال كبير يكون هو ( نروا معك عن خبرة ) و اذا لا حطي التلفون و حطيلها عسة تع وحدة من خوتاتك تعسها ك تحل تلفون و تحفظ اوكي. 3.الفكرة الأسوء انوا تغفلي عليها مدة شهرين او اكثر و تشوفي معاها اذا كشما تحركت احكمي عليها و عسي تلفون راجلك خاصة masqué في هذه الاوقات او يفيد هههه اي اتصال قوليلوا يهز و يسجل مكالمة و اذا طلبت كش لقاء خليه يصرا لكن بحذر و مع التصوير طبعا باه تحكموا عليها دليل اما أخيرا هذا وش قدرنا نلمولك لنهار اليوم هههه نتمنى الاخوات يفيدونا ثاني و يدعولها يفرج عليها ربي اما عن الموضوع فما رأيكم في مثل هاته البنات الي متزوجة و تزيد تقلق فالرجال وش معنتها برك ماهو الهدف فعلا امر محيؤ في أمة الاسلام يا رب اللطف و اخيرا اشكركم على حسن القراءة و الاملاء سلام