تابع 2 لمشكل زوجي و زوجة أخي

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة جميلة أنا, ‏1 جانفي 2018.

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  1. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جانفي 2018
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    السلام عليكم يا غاليين ;)

    هذا اول موضوع ليا و نتمنى ميكونش الأخير :cry: خفت تحاوزوني بعدوا :LOL::LOL::LOL: هههههه
    هيا ندخلوا للمفيد لفت انتباهي مشكلة في قسم المشاكل ههه الا و هو موضوع زوجي و زوجة اخي و حبيت نرد ايا قلت خلي نفتحوا على جالها موضوع خير بلاك نعاونوا الاخت الي راهي الظاهر حاصلة.
    المهم نقولوا لو انوا فعلا هذي الفتاة يا أختنا مراة خوك صح وش قاعدة دير و انتي اكي تقولي معرفتيش وش قاعدة ديري احنا احنا باذن الله و انا اولا :unsure::unsure: احم احم راح نعاونواك بشوي أفكار شريرة :cool::p هو يعني شريرة لاجل الخير :sneaky: لعل و عسى تستفادي منها اختي و طيحي هذيك الكشرودة في يديك تحت يدينا طبعا احم احم ( او حنا كونانات :geek::geek:ههههههه)
    ايا يزيو بلا ضحك المراة اي تبكي راجلها او محكوم عليه و انتوما تضحكوا ااهاها عيب البنات فيقوا و خدمولي شوي افكاركم الجهنمية نعرفكم و نعول عليكم ;););)
    اولا اختي راح نبدا بأفكاري الجهنمية و اقراي مليح و بلاك تغلطي و تخربيلها جدها (y):alien:
    نبداو بسم الله ( حسيت روحي غزانة يا جدك :devilish::X3::ROFLMAO:)
    1.انا نقول تهزي التلفون و تعيطي لخوك توجدي عشاء الله الله( مهوش مسموم لا تغلطي و تقتلي الطفلة و تقولي قالولي اهاه مقلناش ههههه) و تقولي لخوك اك معروض انت و مرتك عندي للعشاء بمناسبة قال وش علاه لازم مناسبة باه نعرض خويا العوينة وحدة عندي;)....ايا و يجي و راهو صح يجي و تجي معاه:mad: لانوا وجهها صحيح الظاهر و انتي كي الفحلة تكوني وجدتي حاجة اسمها كاميرا يا اختي و لو تع العرس هذيك الصغيرة اخسري شوي على جال راجلك:confused: اعرفي وين تحطيها وراء كش حاجة و مقابلة وين يقعدوا ضيافك....كي تحكوا اولا ديؤو روحك اطلبي السماح منها في اول بيناتكم انتي و اياها قال وش غلط فيك حنونتي وووو نعرفك تعرفيلها هكا تخليها تطمان شوي...و تنوضي كي الفحلة طيشي لخوك الهدرة قال وش حنا جيناك هذيك الليلة تع الغاز مي كي لقيت كشرودة تعك لابسة كيما مالفة الصغيرة تعنا هههه مدخلش معايا راجلي .. العبيها تتمعكسي بيها و في نفس الوقت راهي تثور داخليا منك:mad: و كي الفحلة لحقنا للقطة الصعيبة انك تحاولي تهز خوك معاك على اساس عندك الماشينة مكسرة يشوفهالك او اي شيء قال وش راجلي مكسر اليدين ميعرفش ارواح خويا العزيز تشوفهالي و هزيه و طيؤي و خليلها الفرصة نشوفوها وش تعمل......:sneaky::unsure: و الباقي بعد الاشهار و اسمعي راجلك مدخليهش في الفيلم خليه برا باه يعرف يمثل بصدق :LOL:
    2.ثاني فكرة تع انك تروحي لداركم و ديؤو جملة تع عايلة كامل و تقعدوها معاكم و ديرو روحكم تحكيو عادي و حاولوا كيفاه خوتاتك البنات يلهوها ينوضوها و روحي لتلفونها اي سير مدايرة رقم سري اذا كان شكل اي ساهلة روحي قبل ماتمسي l'écran تعوا خليه يقابل الضوء مليح و شوفي من بعيد أثر تع يدها عليها و تبعيه و تحلي هاتف و عليك بها :pو اذا كانت الكشرودة دايرة رقم سري انا نقولك كلمة مليحة ديري عيد ميلاد راجلك هي رقم سري و رديلي بالخبر :sneaky::sneaky: جربيه كامل او اربعة برك مهم جربيه لانوا احتمال كبير يكون هو ( نروا معك عن خبرة :sneaky:) و اذا لا حطي التلفون و حطيلها عسة تع وحدة من خوتاتك تعسها ك تحل تلفون و تحفظ اوكي.
    3.الفكرة الأسوء انوا تغفلي عليها مدة شهرين او اكثر و تشوفي معاها اذا كشما تحركت احكمي عليها و عسي تلفون راجلك خاصة masqué في هذه الاوقات او يفيد هههه اي اتصال قوليلوا يهز و يسجل مكالمة و اذا طلبت كش لقاء خليه يصرا لكن بحذر و مع التصوير طبعا باه تحكموا عليها دليل(y)

    اما أخيرا هذا وش قدرنا نلمولك لنهار اليوم:sick: هههه نتمنى الاخوات يفيدونا ثاني و يدعولها يفرج عليها ربي
    اما عن الموضوع فما رأيكم في مثل هاته البنات :unsure: الي متزوجة و تزيد تقلق فالرجال وش معنتها برك ماهو الهدف:(:(:(:(:mad::mad::mad::mad: فعلا امر محيؤ في أمة الاسلام يا رب اللطف و اخيرا اشكركم على حسن القراءة و الاملاء :Love::LOL: سلام
     
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    جميلة أنا, ‏1 جانفي 2018
    #1
  2. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018
    #2
  3. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ‏1 جانفي 2018
    المشاركات:
    154
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    أين انتم يا حرائر اللمة افيدوها بنصائحكم نورونا :););)
     
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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    قسنطينة
    هههههههه والله غير نتي وحدك تاع الصح
    سورتو تاع كونانات هادي ماش غير كونانات هادي اجاثا كريستي تحصل فيك
    عجبتني تاع الماشينة هههههه، نتي نحتاجوك في واش راك تهدر عندك خفة دم الله يبارك عليك
    والله تسمحلنا الاخت الموضوع صعب صراحة واي امرأة انها تقع في هكذا موقف
    أنا ماعنديش واش نضيف لأني كتبتلها من قبل في مواضيعها الاثنين بلي تستنى شوي
    وتعسها من بعيد اكيد بلا ما تدخل راجلها في النص واذا ماحبتش تحشم على عرضها تما تستاهل العقاب
    لأنو هادي راهي حابة تخرب دار اذا كانت صح نيتها ماش مليحة
    وربي يهدينا ويهديها ويرزقنا الخير والثبات
    عجبتني طريقة طرحك للمواضيع ^^ واصلي على هذا المنوال عزيزتي
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏2 جانفي 2018
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام :: عضو شرفي ::

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    اللمة
    السلام عليكم
    انت بدلي العضوية مش جميلة انا انت ديري رئيسة عصابة انا هههههه
    يهدرو عليا راكي مجرمة اكثر مني اسمعي يا طفلة راكي تخدمي فالدياراس يا محاينك
    شوفي انا الصراحة قلتها واش دير لازم تلعبلها عالثقيل وتطلب منها السماح هي تقلقت وراحت سبتها لالا ترقدلها اللعب وطيحها فالشبكة تخلي راجلها يروح معاها فالخط انا ما دخلتش راسي انو سرقولها الفايس وكي سرقوه علاه الصدفة تبعث لراجلها هذي لو داروها في فيلم ما تصلحش
    تهدي روحها وترقدلها الحالة وتكشفها مي كيما قلت لازم دليل هدرتها او تصورها كيما قلت وتخلي راجلها وخوها بعاد خاطر لو غلطت بغلطة راح يدور اللعب عليهم ويحصلو في راجلها باللي هو يدور بيها وهناك تربحها وتخرجها غالطة وزيد خوها يكرها لازم تكون حذرة معاها
    انا خطتي انو تروح معاها كالصحبة وتقولها انها غلطت وتخلي راجلها يلعبها عليها لما تعيط يطيحها فالشبكة هكذا يكشفوها
    الله يسترنا من العجب اللي راه يصرا
    وانت يا لالة منين عرفت نتاع التلفون هذي جديدة نتاع فالضوء شوفي أثر يديها جربتيها قوليلي نولي نديرها هههههه
     
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    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018
    #5
  6. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    شكرااااااا غاليتي على المرور الكريم
    و شكرا على الثناء احم احم حشمتيني هههه
    ربي يسمعنا خير برك و ربي يهدي ما خلق والله
    شكرا كثيييرا
     
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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018
    #6
  7. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جانفي 2018
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    154
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    ههههههههه اه منك و هل هناك من يعترف انه مجرم يجب ان يقول انه جميل باه لا يلفت الأنظار هههههه
    ايه عند حق غلطة الاولى انها كي راحتلها ...حتى انتي عجبتيني بأفكارك منخمش عليك هههه
    على تع بصمات تع تلفون ايه جربيها و رديلي بالخبر هذه تقنيات العصابات فقط ههههههه قابلي التلقون لضوء ابيض ههههه
    شكراااا على مرورك الرائع شرفتيني
     
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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام :: عضو شرفي ::

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    اللمة
    انا وانت لازم نتصاحبو فالعاجل ههههههههه
    خاطر كاين أفراد لازملهم الشر والأمين واحد منهم لازمنا خطط ليهم وانا وانت الله يبارك راحين نحتلو البلاد
    ايه راح نجربها نتاع تلفون
    هي تقلقت وراحت ليها خرجتلها بها الله غالب يا طفلة هذا راجلها وهذيك مرت خوها وخوها فاللعب هي لو انا فبلاصتها نديرها فالقدرة تغلي كالبوزولوف ومن بعد نفتتها ونرحيها فالميكسور ويا ربي إذا جني برك مي مرات لازم البرود باه تعرفي تحلي مشاكلك
    انا نعرف تطبيق عندي تووووووووووب يكشف النوام اللي يعيطلها تعرفيه واسمو باللقب وإذا فاتح فايس بهذاك الرقم وفايبر وغيرو يا ودي ساعات يعيطولي سيرتو هذاك اللي يخلط الارقام نقولو انت واسمك كذا السيد يولي يرجف منين عرفتني هذي نقولو شوف تزيد تعاود انا دركية هههههههههه انتحال شخصية نقولو نجيو ندوك من الدار هههههههه واحد المتعة شعال نضحك
    اللي باغية التطبيق تراسلني يا مخلوقات تكشفو رجالكم واش فاتحين فايس بالتخبية ههههههههههه مخربة بيوت هههههه
     
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    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018
    #8
  9. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ههههههههههههههههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    انتي بلية اكثر مني ههههههه
    انت بلية اكثر مني :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    يخي طفلة يخي ايه قاتلي وحدة على هذا تطبيق ايا مليح كي نحتاجوه نجيوك ;);)
    خلاص ا ختي كشما احتجتي أفكار او مشاركات جهنمية اني معاك :devilish::devilish::devilish: او لازم اليد في اليد هذا هو شعار دولة شكوبستانية ههههه :ROFLMAO::p
    مي بلعقل سع اني جديدة معاهم لا يقلعوني في أحد سجون الملفات غير مرغوب فيها و نموت كي الارشيف :ROFLMAO::sick::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018
    #9
  10. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    هههههه راني نرفيزي دوك بسك عندي اختبارات كي ندخلو نقرو امالا كي نكمل في الليل نولي نرد عليك منبعد حبيبة هههه
     
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    Princess nour, ‏2 جانفي 2018
    #10
  11. ليليا مرام

    ليليا مرام :: عضو شرفي ::

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    اللمة
    ههههه ايوا يا طفلة شوفي
    مذيغتنا تحبنا شغيغات المهم في بلاصة الرااااا اكتبيلها غ :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    حلي عينك تكتبلها ميرسي :LOL::LOL::LOL::LOL: اكتبلها ميغسي راهي تولي تحبك وتموت عليك
    الباقي عليا صحاباتي هنا كامل يحبو الشر والعاقلاا خلاص سوفجتهم ههههه
    ايه حتى انا نحتاج جميلة كيما انت :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: عندك جمال ساحر :LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:
    ايه اي شر راني نتصل بيك وانت ثاني ما تخميش راني هنا
    لا جديدة لا والو خلاص دخلت فالماناج :rolleyes::rolleyes:
    لا ارشيف لا يحزنون خليكي جدعة يا بنت وراكي رجالة قصدي نسوان :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018
    #11
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام :: عضو شرفي ::

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    اللمة
    خليك من قراية ليكول هذي هي الصح
    غدوة تحتاجي تكشفي راجلك الدرس هذا تحتاجيه هههههه
    تبعينا تربحي
    إختباراتك غدوة كي تتزوجي ما يفيدك ما والو لا منحى بياني لا والو
    تشوفي المنحنى كي يعطيك بدبزة يعورلك العين هناك تخرجلك القرايا :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
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    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018
    #12
  13. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    هههههههههه
    خلاص عقيد أوامرك هون بالرقبة و الرقبة سدادة هلى والله حيا الله لعيونك :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    مغسي عليكي عيوني افديكي يا شغيغة ههههههه
     
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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018
    #13
  14. ليليا مرام

    ليليا مرام :: عضو شرفي ::

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    اللمة
    تشرفنا نمس :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    فديتج والله فدوى :LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏2 جانفي 2018
    #14
  15. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ههههههه علاه عليك نخلوها مسكينة تقرا اولازم تقرا باه كي نقولوها حددي زاوية قائمة و اعطيييييه متغلطش في الوصفة هههههههههه
     
    Princess nour و ليليا مرام معجبون بهذا.
    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018
    #15
  16. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    هههههه ليليا نتي فري مهبولة والله
    ههه علبالي هادي قراية من بعد متفيدني في والو ههه بصح الله غالب معندي مندير ههههه
     
    ليليا مرام و جميلة أنا معجبون بهذا.
    Princess nour, ‏2 جانفي 2018
    #16
  17. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    هههه غير كون جات في زواية ساهلة ههههه راني حاصلة مع اقتصاد
     
    ليليا مرام و جميلة أنا معجبون بهذا.
    Princess nour, ‏2 جانفي 2018
    #17
  18. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    ههه غير نضحكوا ربي يوفقك
     
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    جميلة أنا, ‏2 جانفي 2018
    #18
  19. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    علبالي حبيبة ههههه
     
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    Princess nour, ‏2 جانفي 2018
    #19
  20. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    ههههههه يا مجرمة
    انا رايي تواجها وتهددها تفضحها وتقولها عندي دليل كاش ما تكدب على خوها هدا بعد ما تتاكد انها صح راهي تحوس على راجلها وتعس راجلها كتر باسكو الراجل كلمة حنينة تديه وراكم عارفين واقعنا
    ثاني حاجة ادا بغات تصورها كيما قلتي ماتخبرش راجلها باش تشوف واش رد الفعل نتاعه :unsure: وبلاك هو الاول لي بدا ومافاقتلهش الله اعلم :p
    الله يهديهم وخلاص
     
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    بشرى ملاك, ‏2 جانفي 2018
    #20
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