تابع 2 لمشكل زوجي و زوجة أخي

هههههههه والله غير نتي وحدك تاع الصح

سورتو تاع كونانات هادي ماش غير كونانات هادي اجاثا كريستي تحصل فيك

عجبتني تاع الماشينة هههههه، نتي نحتاجوك في واش راك تهدر عندك خفة دم الله يبارك عليك

والله تسمحلنا الاخت الموضوع صعب صراحة واي امرأة انها تقع في هكذا موقف

أنا ماعنديش واش نضيف لأني كتبتلها من قبل في مواضيعها الاثنين بلي تستنى شوي

وتعسها من بعيد اكيد بلا ما تدخل راجلها في النص واذا ماحبتش تحشم على عرضها تما تستاهل العقاب

لأنو هادي راهي حابة تخرب دار اذا كانت صح نيتها ماش مليحة

وربي يهدينا ويهديها ويرزقنا الخير والثبات

عجبتني طريقة طرحك للمواضيع ^^ واصلي على هذا المنوال عزيزتي

تحياتي ​