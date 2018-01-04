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هل من مترحم وثبت الله اجركم/ 04/01/2018

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏4 جانفي 2018 على 08:17.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    هل من مترحم وثبت الله اجركم
    دايم ربي في ملكه انا لله وانا اليه راجعون توفي ابن عمتي اسمه مراد عن عمر يناهز 50سنة ترك 4 اولاد اكبرهم يقرأ السنة السادسة الساكن بالعلمة اليوم
    علي الخامسة صباحا
    13_01_1213264023481.jpg
    دعاء للمتوفى

    اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه
    - اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه
    - اللهم آنس وحشته و ارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار
    - اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
    - اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
    - اللهم انقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء
    - اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض
    - اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أزواجا خيرا من أزواجه واسكنه فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين
    - اللهم إن كان قد أحسن فزد في إحسانه و إن كان قد أساء فتجاوز عن إساءته
    - يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحماله و حط من أوزاره واجعله في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار
    - اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا له سامعا و مجيبا و اجعل له من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا
    - اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام
    - اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت
    - اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران
    - اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك
    - اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك
    ثبت الله أجركم إخوتي في الله
     
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    عماد خطاب, ‏4 جانفي 2018 على 08:17
    #1
  2. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

    عَظَّم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك ، وألهمك صبراً
     
    إلياس, yaso ياسمين و عماد خطاب معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏4 جانفي 2018 على 08:20
    #2
  3. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    إن لله وإن إليه راجعون
    وليداتو مساكن العيشة بدون أب صعبه
    عظم الله أجرك خويا عماد مجددا
     
    yaso ياسمين, إلياس, Soumia hadj mohammed و 1 آخرون معجبون بهذا.
    صفاءdz, ‏4 جانفي 2018 على 08:28
    #3
  4. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    اللهم امين
    انا لله وانا اليه راجعون
    رحم الله ابن عمتك
    عظم الله أأجركم ورزقكم صبرا جميلا
     
    إلياس معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏4 جانفي 2018 على 09:00
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    ان لله و ان اليه راجعون
    اللهم اغفر له و ارحمه و ثبته عند السؤال
     
    yaso ياسمين و إلياس معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏4 جانفي 2018 على 09:10
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    إنا لله وإنا اليه راجعون

    عَظَّم الله أجركم أخي عماد ، وأحسن عزاءكم ، وغفر لميتكم ، وألهمكم صبراً
    اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار ........... آآآآميين
     
    yaso ياسمين و إلياس معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏4 جانفي 2018 على 09:13
    #6
  7. hakim story

    hakim story
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    عظم الله اجركم وغفر لميتكم ورحمه ان شااء الله
    انا لله وانا اليه راجعون
     
    yaso ياسمين و إلياس معجبون بهذا.
    hakim story, ‏4 جانفي 2018 على 09:24
    #7
  8. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    انا لله و انا اليه راجعون
    عظم الله اجرك و الهمك و ذويه الصبر و السلوان
    اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و انر قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
    اللهم نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
    اللهم كن لاولاده و زوجته و صبرهم على فراق الغالي
    اللهم آمين يا رب العالمين
     
    yaso ياسمين و إلياس معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏4 جانفي 2018 على 09:46
    #8
  9. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    ان لله و ان اليه راجعون
    اللهم اغفر له و ارحمه و ثبته عند السؤال
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    إلياس, ‏4 جانفي 2018 على 11:39
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    إن لله وإن اليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة الله يصبر أهلو وولادو صغار يحتاجو باباهم فت بنفس التجربة توفى والدي وعندو 43 سنة وبمرض السرطان ربي معاهم ربي يصبرهم
    الله يثبتو عند السؤال
    تعازينا أخ عماد
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏4 جانفي 2018 على 11:43
    #10
  11. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    جزر القمر
    إنا لله وإنا اليه راجعون

    ربي يرحمه و يجعله من

    اهل الجنة و يصبر اهله

    و اولاده.
     
    yaso ياسمين, ‏4 جانفي 2018 على 13:28
    #11
  12. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    ان لله وان اليه راجعون
    رحمه الله
    ورزق اهله الصبر ان شاء الله
    عظم الله اجركم
     
    زهرة البليدة, ‏4 جانفي 2018 على 13:47
    #12
  13. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    عظم الله أجركم
    ربي يرحمه و يصبركم
     
    آمِيْرَتُه, ‏4 جانفي 2018 على 13:57
    #13
  14. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    عظم الله اجركم
    اللهم ارحمه واغفر له وثبته
     
    فريد أبوفيصل, ‏4 جانفي 2018 على 15:25
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    عظم الله اجركم فيما اصابكم
    ان لله وان اليه راجعون
    ربي يصبركم ويصبر اهلو ومرتو وولادو ويكون في عونهم
    آمين
     
    حلم كبير, ‏4 جانفي 2018 على 15:27
    #15
  16. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
    ربي يرحموا ويوسع عليه ويغفرلو هيجعل مثواه الجنة
    وربي يصبر أهلو عليه
    إنا لله وإنا إليه راجعون
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 جانفي 2018 على 15:33
    #16
  17. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كان مثواه الجنة والهم اهله سلوان الصبر
     
    missing heart, ‏4 جانفي 2018 على 16:05
    #17
  18. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم

    انا لله وانا اليه راجعون
     
    missing heart معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏4 جانفي 2018 على 16:14
    #18
  19. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    ~

    أعظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وألهمكم وذويه الصّبر والسلوان.

    اللهم هذا عبدك قد أتاك فأكرم نزله، وزد في إحسانه، وتجاوز عن عصيانه. وتغمّده اللهم برحمتك وعفوك يا كريم.
     
    {هِشام}, ‏4 جانفي 2018 على 16:50
    #19

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