هل من مترحم وثبت الله اجركم/ 04/01/2018

انا لله و انا اليه راجعون

عظم الله اجرك و الهمك و ذويه الصبر و السلوان

اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و انر قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

اللهم كن لاولاده و زوجته و صبرهم على فراق الغالي

اللهم آمين يا رب العالمين