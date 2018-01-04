هل من مترحم وثبت الله اجركم/ 04/01/2018

هل من مترحم وثبت الله اجركم دايم ربي في ملكه انا لله وانا اليه راجعون توفي ابن عمتي اسمه مراد عن عمر يناهز 50سنة ترك 4 اولاد اكبرهم يقرأ السنة السادسة الساكن بالعلمة اليوم علي الخامسة صباحا دعاء للمتوفى اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه - اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه - اللهم آنس وحشته و ارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار - اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس - اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار - اللهم انقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء - اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض - اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أزواجا خيرا من أزواجه واسكنه فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين - اللهم إن كان قد أحسن فزد في إحسانه و إن كان قد أساء فتجاوز عن إساءته - يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحماله و حط من أوزاره واجعله في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار - اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا له سامعا و مجيبا و اجعل له من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا - اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام - اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت - اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران - اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك - اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك ثبت الله أجركم إخوتي في الله