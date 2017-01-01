تطبيقي للرخساس او المطاوي

السلام عليكم اول مرة ندير فيها الرخساس او المطاوي حبيت نشاركها معاكم ان شاء الله تنال اعجابكم بالنسبة للعجينة فيها سميد يكون رطب و ملح و ماء درت انا زوج كيلات و ملح ولميتها بالماء من بعد نعجنها و نحلها بشوية ماء دافئ حتى تولي شوية تلسق في اليد من بعد نحطها في بول كبير يكون زيتو شوية على لعينة تلسق و نغطيها بورق شفاف كي ترتاح مليحة مدة ساعة نقرصها و نحطها في بلاطو يكون مزيت شوية اليكم الصورة من بعد نطرحها و نطويها نسيت مصورتش طريقة الطي اسفة ^^ ونحطها على طاجين ملس او لمرى كل بلاصة كيغاه تقول اليكم الصورة كي تبدا تتنفخ فوق الطاجين يعني راكم نجحتو في العجينة ^^ في الختام اليكم الشكل النهائي ان شاء الله تنال اعجابكن ملاحظة اضغطو على الرابط باه تبان الصورة