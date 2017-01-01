تطبيقي للرخساس او المطاوي

السلام عليكم

نسيت مصورتش طريقة الطي اسفة ^^ ونحطها على طاجين ملس او لمرى كل بلاصة كيغاه تقول

اليكم الصورة





كي تبدا تتنفخ فوق الطاجين يعني راكم نجحتو في العجينة ^^





ملاحظة اضغطو على الرابط باه تبان الصورة

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