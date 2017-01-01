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تطبيقي للرخساس او المطاوي

الموضوع في 'ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ' نشر بواسطة Ryry_Ndj, ‏6 جانفي 2018 على 09:45.

  1. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    اول مرة ندير فيها الرخساس او المطاوي حبيت نشاركها معاكم ان شاء الله تنال اعجابكم

    بالنسبة للعجينة فيها سميد يكون رطب و ملح و ماء درت انا زوج كيلات و ملح ولميتها بالماء من بعد نعجنها و نحلها بشوية ماء دافئ حتى تولي شوية تلسق في اليد من بعد نحطها في بول كبير يكون زيتو شوية على لعينة تلسق و نغطيها بورق شفاف كي ترتاح مليحة مدة ساعة نقرصها و نحطها في بلاطو يكون مزيت شوية اليكم الصورة

    [​IMG]


    من بعد نطرحها و نطويها نسيت مصورتش طريقة الطي اسفة ^^ ونحطها على طاجين ملس او لمرى كل بلاصة كيغاه تقول
    اليكم الصورة


    [​IMG]

    كي تبدا تتنفخ فوق الطاجين يعني راكم نجحتو في العجينة ^^


    [​IMG]


    في الختام اليكم الشكل النهائي


    [​IMG]


    ان شاء الله تنال اعجابكن
    :Love:

    ملاحظة اضغطو على الرابط باه تبان الصورة
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏6 جانفي 2018 على 11:18
    Soumia hadj mohammed, قطر الندىdz و إلياس معجبون بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏6 جانفي 2018 على 09:45
    #1
  2. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    عدلت علي الصورة الاولي ضهرة مباشرة
    شكرا علي الموضوع اختي
     
    إلياس, Soumia hadj mohammed و Ryry_Ndj معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏6 جانفي 2018 على 09:51
    #2
  3. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    شكرا بارك الله فيك
     
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    Ryry_Ndj, ‏6 جانفي 2018 على 10:06
    #3
  4. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    شكرا بارك الله فيك
     
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    Ryry_Ndj, ‏6 جانفي 2018 على 10:06
    #3
  5. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    [​IMG]
     
    إلياس, ‏6 جانفي 2018 على 10:48
    #4
  6. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
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    السلام عليكم و رحمة الله
    اهلا بيك حبيبتي في قسم الطبخ نورتي
    حنا نقولولو المسمن يعني كأول تجربة الله يبارك خرجلك مليح
    يعطيك الصحة
    و بصحكتم
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏6 جانفي 2018 على 11:19
    #5
  7. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سعيدة
    السلام عليكم ختيتو
    ماشاء الله عمل لاباس به
    احنا ثان نقولوله المسمن وهدا تع السميد كنا نقلوه فالزيت مي مؤخرا ولينا نطيبوه فالطاجين كما هك
    والمسمن تع الفرينة يجي قان بنين وطري ههه يترعد كي الفلون تع عاشور العاشر خخخخ
    تع السميد يبغي يتدلك مليح مليح
    رب يبارك فيك ويوفقك
    بصحتكم
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏6 جانفي 2018 على 13:39
    #6
  8. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    ماشاء الله
    ره يشهي يعطيك الصحة
    احنا نقولو المعارك
     
    قطر الندىdz, ‏6 جانفي 2018 على 13:46
    #7
  9. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سعيدة
    متخافيش هه اليك الدعم بخصوص توضيح الطريقة
    https://www.4algeria.com/forum/t/451588/
     
    Soumia hadj mohammed, ‏6 جانفي 2018 على 14:06
    #8
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    الله يبارك جاك يسخف تسلم يديك ريان
     
    أم ياسمينdz, ‏6 جانفي 2018 على 23:09
    #9
  11. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    الله يبارك

    نسموه المعارك

    المسمن



    تسلم اديك

    بصحتكم
     
    زهرة البليدة, ‏7 جانفي 2018 على 00:56
    #10
  12. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    يعطيك الصحة حنونة
    خرجلك يشهي هههه
     
    صمت المشاعر, ‏7 جانفي 2018 على 01:09
    #11

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