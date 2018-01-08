قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2018

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,205
الإعجابات
46,308
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1
أهلا وسهلا بأحباب منتدى اللمة الجزائرية

نرحب بكم مع عام جديد متمنيين لكم الصّحة والعافية

واش راك تهدر

{ منتدى الحيوية والنشاط }

المنتدى اللي يقدرو الجزايريين يحكيو فيه بلغتهم الخاصّة

في مواضيع متنوعة

منتدى عندو تاريخ كبير....

منتدى يحتاج للحصري والمميز

يحتاج ليكم يا أقلام اللمة الجزائرية







سيكون هذا الموضوع فهرس ذهبي خاص بمواضيعكم الرائعة المميزة

اللي تتحصل على "ختم التميز"




الموضوع آلمميز ترآعى فيه آلجوآنب آلآتيه حتى يستحق أن يطلق عليه لقب "موضوع مميز"

وحتى يستحق آن ينآل ختم آلتميز عن جدآره :

- آن لآ يخآلف شروط آلمشآركه في منتدى وآش رآك تهدر

- آن يعآلج قضيه آجتمآعيه ، آو عآده من آلعآدآت آلمنتشره،

آو غيرهآ من آلقضآيآ في شتى آلمجآلآت (يعني يكون ذآ فآئده)

- آن يكون آلموضوع جديد وحصري، يعآلج قضيه لم يتطرق لهآ من قبل،

آو لم يعطى لهآ حقهآ من آلكلآم وآلمنآقشه، بمعنى

أن لآ يكون من آلموآضيع آلمكرره آلمسبوق بيهآ من قبل

- يؤخذ بعين آلآعتبآر تنسيق آلموضوع وإخرآجه في حلّةٍ متميزة.





ملاحظة:

سنختار كل شهرين أحسن موضوع تحصل على ختم التميز

ليتحصل على وسام





أما الأعضاء الذين تميّزوا بمشاركاتهم وردودهم

يتحصلون على وسام









رابط المواضيع المميزة لعام 2013 :



رابط المواضيع المميزة لعام 2014




رابط المواضيع المميزة لعام 2015





رابط المواضيع المميزة لعام 2016




رابط المواضيع المميزة لعام 2017

قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2017

في انتظار تفاعلكم

بإشراف




 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,205
الإعجابات
46,308
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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