قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2018

أهلا وسهلا بأحباب منتدى اللمة الجزائرية ​

نرحب بكم مع عام جديد متمنيين لكم الصّحة والعافية ​

واش راك تهدر ​

{ منتدى الحيوية والنشاط } ​

المنتدى اللي يقدرو الجزايريين يحكيو فيه بلغتهم الخاصّة ​

في مواضيع متنوعة ​

منتدى عندو تاريخ كبير.... ​

منتدى يحتاج للحصري والمميز ​

يحتاج ليكم يا أقلام اللمة الجزائرية ​

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سيكون هذا الموضوع فهرس ذهبي خاص بمواضيعكم الرائعة المميزة ​

اللي تتحصل على " ختم التميز " ​

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الموضوع آلمميز ترآعى فيه آلجوآنب آلآتيه حتى يستحق أن يطلق عليه لقب " موضوع مميز " ​

وحتى يستحق آن ينآل ختم آلتميز عن جدآره : ​

- آن لآ يخآلف شروط آلمشآركه في منتدى وآش رآك تهدر ​

- آن يعآلج قضيه آجتمآعيه ، آو عآده من آلعآدآت آلمنتشره، ​

آو غيرهآ من آلقضآيآ في شتى آلمجآلآت (يعني يكون ذآ فآئده) ​

- آن يكون آلموضوع جديد وحصري، يعآلج قضيه لم يتطرق لهآ من قبل، ​

آو لم يعطى لهآ حقهآ من آلكلآم وآلمنآقشه، بمعنى ​

أن لآ يكون من آلموآضيع آلمكرره آلمسبوق بيهآ من قبل ​

- يؤخذ بعين آلآعتبآر تنسيق آلموضوع وإخرآجه في حلّةٍ متميزة. ​

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ملاحظة: ​

سنختار كل شهرين أحسن موضوع تحصل على ختم التميز ​

ليتحصل على وسام ​

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أما الأعضاء الذين تميّزوا بمشاركاتهم وردودهم ​

يتحصلون على وسام ​

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رابط المواضيع المميزة لعام 2013 : ​

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رابط المواضيع المميزة لعام 2014 ​

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رابط المواضيع المميزة لعام 2015 ​

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رابط المواضيع المميزة لعام 2016 ​

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قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2017



في انتظار تفاعلكم رابط المواضيع المميزة لعام 2017في انتظار تفاعلكم

بإشراف ​

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