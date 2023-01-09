قائمة المواضيع المميزة واش راك تهدر 2023

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مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,498
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نرحبو بيكم في منتدى واش راك تهدر

أحد أكبر وأعرق منتديات اللمة الجزائرية

من خلاله نقدرو نعبرو بلهجتنا الجزايرية (الدارجة)

نقدرو نحكو على حياتنا الواقعية ونطرحو قضايا ومواضيع بأساليب متنوعة تخلينا نوصلو أفكارنا انطلاقا من واقعنا المعاش.

الشروطو هذو لازم يتوفرو في الموضوع المميز الي يستحق ينال
ختم التمييز
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و لقب الموضوع المميز و الي رح يتنحط في القائمة


شروط الموضوع المميز :


أول حاجة ملازمش يخالف شروط القسم
لازم يكون موضوع عندو فايدة
الموضوع لازم يكون حصري في حصري ملازمش يكون منقول
لازم يكون مستيكي و متحوف

و الموضوع الي يكون فيه زوج سطور منسموهش موضوع
لا يقبل نهائيا ويغلق مباشرة


قائمة روابط الفهارس السابقة :


www.4algeria.com

فهرس المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر لسنة 2022

الســـــــــلام عليــــــــــــكم ورحمـــــــــة الله وبركـــــــــاته أهلا وسهلا بأحباب منتدى اللمة الجزائرية نرحب بكم مع عام جديد متمنيين لكم الصّحة والعافية واش راك تهدر { منتدى الحيوية والنشاط } المنتدى اللي يقدرو الجزايريين يحكيو فيه بلغتهم الخاصّة في مواضيع متنوعة منتدى عندو تاريخ...
www.4algeria.com www.4algeria.com



أصحاب المواضيع الفائزة يتحصلون على وسام

وسام-تميز-واش-ر.gif


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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,498
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
مواضيع حصرية لسنة 2023:

سلسلة هادفة ومشوقة 😍😍😍

www.4algeria.com

سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن"..( ثالث موضوع بعنوان:«لازم يطير هذا الراس.. لكن ذهب زمن الأبطال.. »

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته [ موضوع يستحق أن يقرأ صدقوني.. لطالما كتبت فلم اخيبكم في انكم ستستمتعون اعتبروه احتفالا شغل 😂] في الشارع ميكرفون 🎤 يسنى فالغاشي يفوت قدامو لازم يسقسيو هذا الشعب المسلم الذي يجهل حتى المعلومة و المعنى.. يا ترى واش هو السؤال..؟ ( ايا والكاميرا و الميكروفون...
www.4algeria.com www.4algeria.com

@Tama Aliche
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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