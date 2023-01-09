قائمة المواضيع المميزة واش راك تهدر 2023

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,498
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
نرحبو بيكم في منتدى واش راك تهدر
أحد أكبر وأعرق منتديات اللمة الجزائرية
من خلاله نقدرو نعبرو بلهجتنا الجزايرية (الدارجة)
نقدرو نحكو على حياتنا الواقعية ونطرحو قضايا ومواضيع بأساليب متنوعة تخلينا نوصلو أفكارنا انطلاقا من واقعنا المعاش.
الشروطو هذو لازم يتوفرو في الموضوع المميز الي يستحق ينال
ختم التمييز
و لقب الموضوع المميز و الي رح يتنحط في القائمة
شروط الموضوع المميز :
أول حاجة ملازمش يخالف شروط القسم
لازم يكون موضوع عندو فايدة
الموضوع لازم يكون حصري في حصري ملازمش يكون منقول
لازم يكون مستيكي و متحوف
و الموضوع الي يكون فيه زوج سطور منسموهش موضوع
لا يقبل نهائيا ويغلق مباشرة
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فهرس المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر لسنة 2022
الســـــــــلام عليــــــــــــكم ورحمـــــــــة الله وبركـــــــــاته أهلا وسهلا بأحباب منتدى اللمة الجزائرية نرحب بكم مع عام جديد متمنيين لكم الصّحة والعافية واش راك تهدر { منتدى الحيوية والنشاط } المنتدى اللي يقدرو الجزايريين يحكيو فيه بلغتهم الخاصّة في مواضيع متنوعة منتدى عندو تاريخ...
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