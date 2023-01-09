قائمة المواضيع المميزة واش راك تهدر 2023

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته [ موضوع يستحق أن يقرأ صدقوني.. لطالما كتبت فلم اخيبكم في انكم ستستمتعون اعتبروه احتفالا شغل 😂] في الشارع ميكرفون 🎤 يسنى فالغاشي يفوت قدامو لازم يسقسيو هذا الشعب المسلم الذي يجهل حتى المعلومة و المعنى.. يا ترى واش هو السؤال..؟ ( ايا والكاميرا و الميكروفون...