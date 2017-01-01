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سعادة في قلب الألم

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميلينا, ‏9 جانفي 2018 على 12:41.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    يعيش الانسان حياته في تنوع بين الالم و الراحة ، و الفرح و القرح ، و بين الأمل و اليأس ، يطمح و يفشل في تحقيق أحلامه ومنهم من يشتكي الى الله و منهم من يشتكي الى الناس ، و فئة اخرى تشكي الله للناس و كل هذا رفضا للألم و بحثا عن السعادة ،لكن هل الكل يعرف معنى السعادة و أين تكمن ؟
    هنامن يراها في المال ، و من يراها في المناصب العليا و أخر يراها في السيارة الفاخرة و المباني العالية و للمرأة رؤية أخرى للعادة هناك من تراها الزواج برجل ثري و من تراها عبور البحار و اخرى ترى فيها العمل و الثروة و السيطرة على الرجل و ربما اذلاله
    و اخرى ترى توفر الكماليات هو اساس ذلك و دون ذلك تعاسة .
    الألم مرفوض عند الغالبية هناك من يرون المرض ألم وهو كذلك لكن داخله سعادة نجهلها و هي سعادة التطهير من الذنوب ، اما الفشل فهو ألم يحمل أملا للمضي قدما للانتصار على ذلك الفشل ، سقوطك في موقف صعب يظهر لك معدن من حولك اللذين طالما تظاهروا بحبك فحينها تدرك مكانتك عندهم و تعيد حساباتك ،لنعد للفقر الا يجعلك تتقرب الى الله و تحمده على ما رزقك عندما تنظر الى من هم دونك الا ترى ذلك سعادة أليس خير من الغنى الذي يجعلك تنشغل بجمع المال و بكل الطرق الشرعية و غيرها .
    من منكم التمس السعادة في ألمه او اكتشفها في تلك اللحظات ؟
    هل كل الم بين طياته سعادة و هل هناك سعادة بدون ألم ؟
    شاركونا تجربتكم
     
    Ma$Ter و إلياس معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏9 جانفي 2018 على 12:41
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    فار إلى الله
    لولا الألم ماعرفنا طعم السعاده


    يسلموووووووو
    على الموضوع الرائع
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    إلياس, ‏9 جانفي 2018 على 12:58
    #2
  3. لاريمان

    لاريمان
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام     طاقم المشرفات

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    بعد العسر يسر
    وبعد الحزن الفرج والفرح
    مشكورة على الموضوع اختي ملينا
     
    لاريمان, ‏9 جانفي 2018 على 23:07
    #3

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