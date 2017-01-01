سعادة في قلب الألم

السلام عليكم يعيش الانسان حياته في تنوع بين الالم و الراحة ، و الفرح و القرح ، و بين الأمل و اليأس ، يطمح و يفشل في تحقيق أحلامه ومنهم من يشتكي الى الله و منهم من يشتكي الى الناس ، و فئة اخرى تشكي الله للناس و كل هذا رفضا للألم و بحثا عن السعادة ،لكن هل الكل يعرف معنى السعادة و أين تكمن ؟ هنامن يراها في المال ، و من يراها في المناصب العليا و أخر يراها في السيارة الفاخرة و المباني العالية و للمرأة رؤية أخرى للعادة هناك من تراها الزواج برجل ثري و من تراها عبور البحار و اخرى ترى فيها العمل و الثروة و السيطرة على الرجل و ربما اذلاله و اخرى ترى توفر الكماليات هو اساس ذلك و دون ذلك تعاسة . الألم مرفوض عند الغالبية هناك من يرون المرض ألم وهو كذلك لكن داخله سعادة نجهلها و هي سعادة التطهير من الذنوب ، اما الفشل فهو ألم يحمل أملا للمضي قدما للانتصار على ذلك الفشل ، سقوطك في موقف صعب يظهر لك معدن من حولك اللذين طالما تظاهروا بحبك فحينها تدرك مكانتك عندهم و تعيد حساباتك ،لنعد للفقر الا يجعلك تتقرب الى الله و تحمده على ما رزقك عندما تنظر الى من هم دونك الا ترى ذلك سعادة أليس خير من الغنى الذي يجعلك تنشغل بجمع المال و بكل الطرق الشرعية و غيرها . من منكم التمس السعادة في ألمه او اكتشفها في تلك اللحظات ؟ هل كل الم بين طياته سعادة و هل هناك سعادة بدون ألم ؟ شاركونا تجربتكم