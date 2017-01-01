  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

من أصح الأقوال في تحديد ساعة الإستجابة يوم الجمعة

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة Twinkle Stars, ‏12 جانفي 2018 على 13:53.

  1. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    19,935
    الإعجابات المتلقاة:
    36,554
    نقاط الجوائز:
    1,271
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مـــــــن أصَحِّ الأقـــــــوالِ في تَحديدِ
    ↲ساعة الإجــــــــابه من يـــــــوم الجمعة !
    ═════════

    ❪✺❫ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله ﷺ أنه قال :

    《 إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً ، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ ، قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ 》 ، وأشار بيده يُقلِّلها .

    〘رواه البخاري في صحيحه〘5294〙
    〘 ومسلم برقم :852"،واللفظ له〙

    ❪✺❫ قَــالَ -ﷺ- :

    《 التمِسـوا الساعـة التّـي ترجـى فـي يـوم الجمعـةِ، بعـدَ العصـرِ الـى غَيبوبـة الشّمـس 》

    〘صحيـح الترمـذي(489 )〙


    ❪✺❫ قَــالَ -ﷺ-:

    《 يـومُ الجمعـةِ ثنتـا عشـرة ساعـة، لا يوجـد فيهـا عبـد مسلـم يسـأل اللـه -عزّوجـلّ- شيئـاً، إلاّ آتـاه اللـه -عـزّ وجـلّ- إيـاه، فالتمسوهـا آخـر ساعـةٍ بعـد العصـر 》.

    〘صحيـح أبـي داود (1048)〙


    ❪❂❫ قــالـ العلامة الألبانـي رحمه الله :

    « وقـد صـح اتفـاق الصحابـة أنّهـا آخـر ساعـة مـن يـوم الجمعـة, فـلا يجـوز مخالفتهـم. »

    〘صحيـح الترغيـب〘 1-441〙

    ❪❂❫ وقال الحافظ ابن حجَر-رحمه الله -:

    « وروى "سعيد بن منصور" بإسنادٍ صحيحٍ إلى "أبي سلمة بن عبد الرحمن" أنَّ ناسًا مِن الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة مِن يوم الجمعة ؛ ورجَّحه كثيرٌ مِن الأئمةِ أيضًا » انتهى .

    〘 فتح الباري〘421/2〙
    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

    نماذج مضيئة من حرص السلف على ساعة
    ↲ الإستجابة من عصر يوم الجمعة.
    ═════════
    ⇦ فقد ورد أن "طاوس بن كيْسان - رحمه الله تعالى - كان إذا صلى العصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس" .

    الـــمَــصــــــــــدرٌ ↶ :
    〘تاريخ واسط،لأسلم الواسطي صـ 〘186〙

    ⇦ كما ورد عن" سَعيد بن جُبَيْر - رحمه الله تعالى - أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس" .

    الـــمَــصــــــــــدرٌ ↶
    〘الاستذكار، لابن عبد البَرِّ 〘40/2〙

    ⇦ وكان المُفَضَّلُ بنُ فَضَالَة - رحمه الله تعالى - "إذا صلى عصر يوم الجمعة خلا في ناحيةِ المسجد وحده ، فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس" .

    الـــمَــصــــــــــدرٌ ↶ :
    〘أخبار القضاة لـوكيع〘232/3〙
    •••━════✿═════━•••
     
    Twinkle Stars, ‏12 جانفي 2018 على 13:53
    #1
  2. فتحي عاشق الجنه

    فتحي عاشق الجنه :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    152
    الإعجابات المتلقاة:
    586
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    دلس
    .
     
    فتحي عاشق الجنه, ‏12 جانفي 2018 على 18:20
    #2

مشاركة هذه الصفحة