من أصح الأقوال في تحديد ساعة الإستجابة يوم الجمعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مـــــــن أصَحِّ الأقـــــــوالِ في تَحديدِ ↲ساعة الإجــــــــابه من يـــــــوم الجمعة ! ═════════ ❪✺❫ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : 《 إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً ، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ ، قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ 》 ، وأشار بيده يُقلِّلها . 〘رواه البخاري في صحيحه〘5294〙 〘 ومسلم برقم :852"،واللفظ له〙 ❪✺❫ قَــالَ -ﷺ- : 《 التمِسـوا الساعـة التّـي ترجـى فـي يـوم الجمعـةِ، بعـدَ العصـرِ الـى غَيبوبـة الشّمـس 》 〘صحيـح الترمـذي(489 )〙 ❪✺❫ قَــالَ -ﷺ-: 《 يـومُ الجمعـةِ ثنتـا عشـرة ساعـة، لا يوجـد فيهـا عبـد مسلـم يسـأل اللـه -عزّوجـلّ- شيئـاً، إلاّ آتـاه اللـه -عـزّ وجـلّ- إيـاه، فالتمسوهـا آخـر ساعـةٍ بعـد العصـر 》. 〘صحيـح أبـي داود (1048)〙 ❪❂❫ قــالـ العلامة الألبانـي رحمه الله : « وقـد صـح اتفـاق الصحابـة أنّهـا آخـر ساعـة مـن يـوم الجمعـة, فـلا يجـوز مخالفتهـم. » 〘صحيـح الترغيـب〘 1-441〙 ❪❂❫ وقال الحافظ ابن حجَر-رحمه الله -: « وروى "سعيد بن منصور" بإسنادٍ صحيحٍ إلى "أبي سلمة بن عبد الرحمن" أنَّ ناسًا مِن الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة مِن يوم الجمعة ؛ ورجَّحه كثيرٌ مِن الأئمةِ أيضًا » انتهى . 〘 فتح الباري〘421/2〙 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ نماذج مضيئة من حرص السلف على ساعة ↲ الإستجابة من عصر يوم الجمعة. ═════════⇦ فقد ورد أن "طاوس بن كيْسان - رحمه الله تعالى - كان إذا صلى العصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس" . الـــمَــصــــــــــدرٌ ↶ : 〘تاريخ واسط،لأسلم الواسطي صـ 〘186〙 ⇦ كما ورد عن" سَعيد بن جُبَيْر - رحمه الله تعالى - أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة لم يكلم أحداً حتى تغرب الشمس" . الـــمَــصــــــــــدرٌ ↶ 〘الاستذكار، لابن عبد البَرِّ 〘40/2〙 ⇦ وكان المُفَضَّلُ بنُ فَضَالَة - رحمه الله تعالى - "إذا صلى عصر يوم الجمعة خلا في ناحيةِ المسجد وحده ، فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس" . الـــمَــصــــــــــدرٌ ↶ : 〘أخبار القضاة لـوكيع〘232/3〙 •••━════✿═════━•••