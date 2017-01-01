من أصح الأقوال في تحديد ساعة الإستجابة يوم الجمعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



مـــــــن أصَحِّ الأقـــــــوالِ في تَحديدِ

↲ساعة الإجــــــــابه من يـــــــوم الجمعة !

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❪✺❫ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن رسول الله ﷺ أنه قال :



《 إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً ، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ ، قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ 》 ، وأشار بيده يُقلِّلها .



〘رواه البخاري في صحيحه〘5294〙

〘 ومسلم برقم :852"،واللفظ له〙



❪✺❫ قَــالَ -ﷺ- :



《 التمِسـوا الساعـة التّـي ترجـى فـي يـوم الجمعـةِ، بعـدَ العصـرِ الـى غَيبوبـة الشّمـس 》



〘صحيـح الترمـذي(489 )〙





❪✺❫ قَــالَ -ﷺ-:



《 يـومُ الجمعـةِ ثنتـا عشـرة ساعـة، لا يوجـد فيهـا عبـد مسلـم يسـأل اللـه -عزّوجـلّ- شيئـاً، إلاّ آتـاه اللـه -عـزّ وجـلّ- إيـاه، فالتمسوهـا آخـر ساعـةٍ بعـد العصـر 》.



〘صحيـح أبـي داود (1048)〙





❪❂❫ قــالـ العلامة الألبانـي رحمه الله :



« وقـد صـح اتفـاق الصحابـة أنّهـا آخـر ساعـة مـن يـوم الجمعـة, فـلا يجـوز مخالفتهـم. »



〘صحيـح الترغيـب〘 1-441〙



❪❂❫ وقال الحافظ ابن حجَر-رحمه الله -:



« وروى "سعيد بن منصور" بإسنادٍ صحيحٍ إلى "أبي سلمة بن عبد الرحمن" أنَّ ناسًا مِن الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة مِن يوم الجمعة ؛ ورجَّحه كثيرٌ مِن الأئمةِ أيضًا » انتهى .



〘 فتح الباري〘421/2〙

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نماذج مضيئة من حرص السلف على ساعة

↲ الإستجابة من عصر يوم الجمعة.

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