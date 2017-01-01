سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 3 "



السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و تمام

الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله ما تمروش عليها مرور الكرام

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اسيدي و هذا عدد جديد من سلسلة



و العدد تاع اليوم نشالله راح يكون على



" الفلاحين و القطاع الفلاحي عموماً "



بسم الله... كيما راكم عارفين ... الخضر و الفواكه و حتى الحبوب الي رانا نشوفو فيها في الأسوق تاعنا

ماهيش كلها مستوردة .... و ماهيش تنزل من السماء و ماهيش تخرج وحدها

لأن أغلبها يتم انتاجها في بلادنا و بأيادي الفلاحين تاع البلاد الي راهم متحملين الظروف القاسية السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و تمامالحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله ما تمروش عليها مرور الكرام...و العدد تاع اليوم نشالله راح يكون على

و متحملين صعوبة الاوضاع الي راهم يخدمو فيها و متحملين ياسر حوياج

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خلوني نوضحلكم شوية برك الخدمة تاع الفلاحين كيفاه لانو ربما كي نذكرو كلمة "فلاح" يجي في بال بعضكم

المال و اتساع الاراضي ... و الغش في المنتوجات... و الاحتكار في السلع و الخ ...الخ

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صح هي كاين المكر كيما هاك و كاين الي يغشو و يمكرو و يدقروا السلعة المغشوشة

بصح ... حنا رانا نهدرو على الفلاحين الي هوما أونات ... صادقين مع ربي و مع العباد و مع نفوسهم

بسم الله.... نوريلكم جانب من المعاناة تاع الفلاحين



أولا ... كاين بعض المناطق مش لاحقة ليها التريسيتي ... اي ناسها عايشين على الشمعة و النار

و رغم هذا يخدمو الارض و ينتجو ولو القليل ... المهم راهم يخدمو

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ثانياً ... كاين مين ذاك يطيح الجليد ولا يطيح الجراد على المحاصيل و يفسد قاع الحالة

يعني الي خدومها قاع تروح هباءا.

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و الحاجة الثالثة الي نهدرو عليها ... غياب الدعم من طرف المؤسسات المعنية ...

صح هو كاين الدعم الفلاحي و كاين القروض و السكن الريفي و كذا

بصح يدو فيها ناس ما عندهمش علاقة بتاتا بالفلاحة و هذي هي ..و اخدم ارضك يا فلاح

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امالا كي نشوفو المعاناة الي راهم يعانو منها الفلاحين و نشوفو المكر المحيط و كذا

و رغم هذا نلقاو المنتوجات المحلية و ان كانت قليلة في الاسواق

هذا معناه انو مزال كاين ناس ماكلهم القلب على البلاد و راهم يخدمو بضمير حي



امالا نوجهو تحية تقدير و احترام خالصة للفلاحين الي رهم يخدمو فالارض رغم ما هم فيه من معيقات

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و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته







