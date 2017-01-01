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سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 3 "

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Salah eddin, ‏22 جانفي 2018 على 12:15.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و تمام
    الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله ما تمروش عليها مرور الكرام :)
    ...
    اسيدي و هذا عدد جديد من سلسلة
    7.gif
    و العدد تاع اليوم نشالله راح يكون على

    " الفلاحين و القطاع الفلاحي عموماً "

    بسم الله... كيما راكم عارفين ... الخضر و الفواكه و حتى الحبوب الي رانا نشوفو فيها في الأسوق تاعنا
    ماهيش كلها مستوردة .... و ماهيش تنزل من السماء و ماهيش تخرج وحدها
    لأن أغلبها يتم انتاجها في بلادنا و بأيادي الفلاحين تاع البلاد الي راهم متحملين الظروف القاسية
    و متحملين صعوبة الاوضاع الي راهم يخدمو فيها و متحملين ياسر حوياج
    ...
    خلوني نوضحلكم شوية برك الخدمة تاع الفلاحين كيفاه لانو ربما كي نذكرو كلمة "فلاح" يجي في بال بعضكم
    المال و اتساع الاراضي ... و الغش في المنتوجات... و الاحتكار في السلع و الخ ...الخ
    ...
    صح هي كاين المكر كيما هاك و كاين الي يغشو و يمكرو و يدقروا السلعة المغشوشة
    بصح ... حنا رانا نهدرو على الفلاحين الي هوما أونات ... صادقين مع ربي و مع العباد و مع نفوسهم
    بسم الله.... نوريلكم جانب من المعاناة تاع الفلاحين

    أولا ... كاين بعض المناطق مش لاحقة ليها التريسيتي ... اي ناسها عايشين على الشمعة و النار
    و رغم هذا يخدمو الارض و ينتجو ولو القليل ... المهم راهم يخدمو
    ...
    ثانياً ... كاين مين ذاك يطيح الجليد ولا يطيح الجراد على المحاصيل و يفسد قاع الحالة
    يعني الي خدومها قاع تروح هباءا.
    ...
    و الحاجة الثالثة الي نهدرو عليها ... غياب الدعم من طرف المؤسسات المعنية ...
    صح هو كاين الدعم الفلاحي و كاين القروض و السكن الريفي و كذا
    بصح يدو فيها ناس ما عندهمش علاقة بتاتا بالفلاحة و هذي هي ..و اخدم ارضك يا فلاح
    ...
    امالا كي نشوفو المعاناة الي راهم يعانو منها الفلاحين و نشوفو المكر المحيط و كذا
    و رغم هذا نلقاو المنتوجات المحلية و ان كانت قليلة في الاسواق
    هذا معناه انو مزال كاين ناس ماكلهم القلب على البلاد و راهم يخدمو بضمير حي

    امالا نوجهو تحية تقدير و احترام خالصة للفلاحين الي رهم يخدمو فالارض رغم ما هم فيه من معيقات
    ...
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته




     
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    Salah eddin, ‏22 جانفي 2018 على 12:15
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    Salah eddin, ‏22 جانفي 2018 على 12:17
    #2
  3. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
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    السلام عليكم
    تمالإعتماد
    لي عودة ان شاء الله
    راني ميتة بالتعب
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏22 جانفي 2018 على 14:52
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    أجل تحية احترام و تقدير لهم
    دائما نتمنى تكون عندي قطعة أرض للفلاحة و يزيدوا يعطوني هذاك الدعم الزين و نجيب رجال اللمة الاحرار و خدم أرضك يا فلاح
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    ميلينا, ‏22 جانفي 2018 على 15:34
    #4
  5. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    احترام كبير للفلاح المخلص
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    NAPOLA, ‏22 جانفي 2018 على 17:47
    #5
  6. Salah eddin

    Salah eddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    و عليكم السلام و رحمة الله
    شكرا على الاعتماد
    ان شاء الله

     
    Salah eddin, ‏22 جانفي 2018 على 18:29
    #6
  7. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    اهلا بالاخت ميلينا
    حقيقة يستحقون التقدير و الاحترام
    و نشالله كي تشري الارض ههه عيطيلي نخدم فيها
    راني عندي خبرة في الفلاحة لاباس ههه
    شكرا


     
    ميلينا معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏22 جانفي 2018 على 18:30
    #7
  8. Salah eddin

    Salah eddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    اهلا بالاخت نابولا
    و احترام كبير لكِ على مرورك
    شكرا


     
    Salah eddin, ‏22 جانفي 2018 على 18:30
    #8
  9. Salah eddin

    Salah eddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    اهلا بالاخت نابولا
    و احترام كبير لكِ على مرورك
    شكرا


     
    Salah eddin, ‏22 جانفي 2018 على 18:30
    #8
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    ورانا الحمد لله نحمدو ربي ونشكروه وان شاء الله كذلك أحوالك بخير
    يعطيك الصحة خويا صلاح راك تحط مواضيع مميزة
    وفيما يخص العدد تاع هاد المرة ولي هو الفلاحين والاراضي الزراعية
    وصراحة كاين فلاح لي الارض تاعو يعتبرها تجارة وفقط يدخل دراهم وخلاص، وكاين لي يحب أرضو
    كأنها واحد من ولادو لدرجة يوقف على المحصول تاعو من لي يكون بذرة ويعطيه العناية اللازمة
    ويحب دايما يمد حاجة نظيفة ومليحة للناس، أولا خاطر عندو ضمير اتجاه الآخرين وثانيا خاطر
    يحب الشي يقوم بيه على هادي يتقنو ويمد حاجة مليحة للناس، كيما لي تلقاه يقري الأطفال
    على جال الدراهم وفقط مايديرش لي عليه ويفسد حياة اطفال، وتلقى معلمين حتى بدون دراهم
    يقدمو الافضل للأطفال خاطر ضميرهم المهني ما يسمحلهمش، وهكا تاني الفلاحين
    كاين لي يحب أرضو ويمدلها العناية الكاملة رغم الظروف الصعبة ومازال متمسك بيها
    وربي يعينهم ويوفقهم ويكثر من أمثالهم
    شكرا خويا صلاح على الموضوع، في انتظار العدد القادم
    تحياتي
     
    ميلينا و Salah eddin معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 جانفي 2018 على 18:43
    #9
  11. Salah eddin

    Salah eddin
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    و عليكم السلام و رحمة الله ... اهلا بالاخت مريم
    ايه الحمد لله بكرة و عشيا
    صح يعني كاين و كاين
    كاين الي مادي الارض بضمير و يخدم فيها بنية صادقة
    و كاين الي داخل عليها بيعة و شرية و يعطيك يربح فيها برك
    و الله يهدي ما خلق و يوفق الصادقين للخير نشالله
    شكرا اختي مريم على المرور الجميل و الثناء
    بارك الله فيك






     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏22 جانفي 2018 على 19:44
    #10

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