سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 3 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و تمام الحمد لله ... اااتل قولو الحمد لله ما تمروش عليها مرور الكرام ... اسيدي و هذا عدد جديد من سلسلة و العدد تاع اليوم نشالله راح يكون على " الفلاحين و القطاع الفلاحي عموماً " بسم الله... كيما راكم عارفين ... الخضر و الفواكه و حتى الحبوب الي رانا نشوفو فيها في الأسوق تاعنا ماهيش كلها مستوردة .... و ماهيش تنزل من السماء و ماهيش تخرج وحدها لأن أغلبها يتم انتاجها في بلادنا و بأيادي الفلاحين تاع البلاد الي راهم متحملين الظروف القاسية و متحملين صعوبة الاوضاع الي راهم يخدمو فيها و متحملين ياسر حوياج ... خلوني نوضحلكم شوية برك الخدمة تاع الفلاحين كيفاه لانو ربما كي نذكرو كلمة "فلاح" يجي في بال بعضكم المال و اتساع الاراضي ... و الغش في المنتوجات... و الاحتكار في السلع و الخ ...الخ ... صح هي كاين المكر كيما هاك و كاين الي يغشو و يمكرو و يدقروا السلعة المغشوشة بصح ... حنا رانا نهدرو على الفلاحين الي هوما أونات ... صادقين مع ربي و مع العباد و مع نفوسهم بسم الله.... نوريلكم جانب من المعاناة تاع الفلاحين أولا ... كاين بعض المناطق مش لاحقة ليها التريسيتي ... اي ناسها عايشين على الشمعة و النار و رغم هذا يخدمو الارض و ينتجو ولو القليل ... المهم راهم يخدمو ... ثانياً ... كاين مين ذاك يطيح الجليد ولا يطيح الجراد على المحاصيل و يفسد قاع الحالة يعني الي خدومها قاع تروح هباءا. ... و الحاجة الثالثة الي نهدرو عليها ... غياب الدعم من طرف المؤسسات المعنية ... صح هو كاين الدعم الفلاحي و كاين القروض و السكن الريفي و كذا بصح يدو فيها ناس ما عندهمش علاقة بتاتا بالفلاحة و هذي هي ..و اخدم ارضك يا فلاح ... امالا كي نشوفو المعاناة الي راهم يعانو منها الفلاحين و نشوفو المكر المحيط و كذا و رغم هذا نلقاو المنتوجات المحلية و ان كانت قليلة في الاسواق هذا معناه انو مزال كاين ناس ماكلهم القلب على البلاد و راهم يخدمو بضمير حي امالا نوجهو تحية تقدير و احترام خالصة للفلاحين الي رهم يخدمو فالارض رغم ما هم فيه من معيقات ... و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته