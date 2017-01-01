سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 5 "



ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم و أموركم بخير و على خير

الحمد لله اسي ... ااتل ها قولو الحمد لله ...





المهم كي العادة ... مرحبا بيكم في سلسلة

هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهناس اللمة ان شاء الله أحوالكم و أموركم بخير و على خيرالحمد لله اسي ... ااتل ها قولو الحمد لله ...هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور

الايجابية



لاني شفت في الاعداد السابقة ههه البعض ... انا نقول ايجابية و هوما داخلين عليها نقد × نقد

و منهم خونا @حلم كبير ههه الله يهديه ضربنا بمجلد فيه زوج ميترات تاع نقد ههه نقسر برك خويا ههه

المهم لا علينا ... و الموضوع تاع اليوم نشالله هو : بعيدا عن النقد ...و كلمة "الايجابية" كبرتها و لونتهالاني شفت في الاعداد السابقة ههه... انا نقول ايجابية و هوما داخلين عليهاهههالمهم لا علينا ... و الموضوع تاع اليوم نشالله هو :



" الجيـران الطـيّبـيـن "



بسم الله ... كيما عارفين يا جماعة ... الناس قاع عندهم جيران ... و الي عندهم جيران هوما بالضرورة راهم جيران لناس أخرين



و حتى في الريف كاين الجيران ق وشني يعودو متباعدين على بعضهم بعض راكم تعرفو حالة الفيلاج... بصح بعد المسافة ما يهمش..



مادامو جيران بالقلوب و قلوبهم متقاربة لبعضها البعض ...



رانا نهدرو على الجيران الطيبين ... ولا بد يكونو كاينين جيران زينين و طيبين ...

و من المظاهر الزينة و الباهية الي نشوفوها فيهم



هذاك الجار الي يسقسي على جارو كي يغيب و يحرص على زيارتو اذا مرض



و كاين هذاك الجار ... الي يوقف مع جارو في محنتو خاصة في الجنائز و المرض و كذا



و من الجيران الطيبين هذاك الجار ... الي يحرص على أولاد جارو كأنهم اولادو





و كاين هذاك الي ما يبنيش وما يعلّيش فوق جارو حتى يستأذن منو و يستنى الموافقة تاعو



و كاين من الجيران الي اذا سافر جارو .. يقعد هو عساس على دارو حتان يجي



و كاين من الجيران الي يتقاسم مع جارو الماكلة و القدا و العشا



و نشوفو في شهر رمضان المبارك ... هذيك الألفة بين الجيران ... و هذا يبعث طبق للاخر ... و هذاك يرجعلو بطبق اخر



يعني هذو الجيران رانا نهدرو عليهم راهم كاينين ... بصح يبانو للانسان الي يشوف بعين الايجابية



و تحية لكل الجيران الطيبين و تحية ثاني للي ماهمش طيبين هههه و نشالله يولو طيبين ثاني ههه

و يامرهم و ينهاهم بالتي هي احسنو كاين هذاك الي ما يبنيش وما يعلّيش فوق جارو حتى يستأذن منو و يستنى الموافقة تاعوو كاين من الجيران الي اذا سافر جارو .. يقعد هو عساس على دارو حتان يجيو كاين من الجيران الي يتقاسم مع جارو الماكلة و القدا و العشاو نشوفو في شهر رمضان المبارك ... هذيك الألفة بين الجيران ... و هذا يبعث طبق للاخر ... و هذاك يرجعلو بطبق اخريعني هذو الجيران رانا نهدرو عليهم راهم كاينين ... بصح يبانو للانسان الي يشوف بعين الايجابيةو تحية لكل الجيران الطيبين و تحية ثاني للي ماهمش طيبينهههه و نشالله يولو طيبين ثاني ههه

هذي هي و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و بالعافية







