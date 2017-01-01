سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 5 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم و أموركم بخير و على خير الحمد لله اسي ... ااتل ها قولو الحمد لله ... المهم كي العادة ... مرحبا بيكم في سلسلة هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية بعيدا عن النقد ...و كلمة "الايجابية" كبرتها و لونتها لاني شفت في الاعداد السابقة ههه البعض ... انا نقول ايجابية و هوما داخلين عليها نقد × نقد و منهم خونا @حلم كبير ههه الله يهديه ضربنا بمجلد فيه زوج ميترات تاع نقد ههه نقسر برك خويا ههه المهم لا علينا ... و الموضوع تاع اليوم نشالله هو : " الجيـران الطـيّبـيـن " بسم الله ... كيما عارفين يا جماعة ... الناس قاع عندهم جيران ... و الي عندهم جيران هوما بالضرورة راهم جيران لناس أخرين و حتى في الريف كاين الجيران ق وشني يعودو متباعدين على بعضهم بعض راكم تعرفو حالة الفيلاج... بصح بعد المسافة ما يهمش.. مادامو جيران بالقلوب و قلوبهم متقاربة لبعضها البعض ... رانا نهدرو على الجيران الطيبين ... ولا بد يكونو كاينين جيران زينين و طيبين ...و من المظاهر الزينة و الباهية الي نشوفوها فيهم هذاك الجار الي يسقسي على جارو كي يغيب و يحرص على زيارتو اذا مرض و كاين هذاك الجار ... الي يوقف مع جارو في محنتو خاصة في الجنائز و المرض و كذا و من الجيران الطيبين هذاك الجار ... الي يحرص على أولاد جارو كأنهم اولادو و يامرهم و ينهاهم بالتي هي احسن و كاين هذاك الي ما يبنيش وما يعلّيش فوق جارو حتى يستأذن منو و يستنى الموافقة تاعو و كاين من الجيران الي اذا سافر جارو .. يقعد هو عساس على دارو حتان يجي و كاين من الجيران الي يتقاسم مع جارو الماكلة و القدا و العشا و نشوفو في شهر رمضان المبارك ... هذيك الألفة بين الجيران ... و هذا يبعث طبق للاخر ... و هذاك يرجعلو بطبق اخر يعني هذو الجيران رانا نهدرو عليهم راهم كاينين ... بصح يبانو للانسان الي يشوف بعين الايجابية و تحية لكل الجيران الطيبين و تحية ثاني للي ماهمش طيبين هههه و نشالله يولو طيبين ثاني ههه هذي هي و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بالعافية