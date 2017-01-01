سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 5 "

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Salah eddin, ‏29 جانفي 2018 على 18:52.

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  1. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ناس اللمة ان شاء الله أحوالكم و أموركم بخير و على خير
    الحمد لله اسي ... ااتل ها قولو الحمد لله ...

    المهم كي العادة ... مرحبا بيكم في سلسلة
    [​IMG]
    هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور     الايجابية بعيدا عن النقد ...و كلمة "الايجابية" كبرتها و لونتها
    لاني شفت في الاعداد السابقة ههه البعض ... انا نقول ايجابية و هوما داخلين عليها نقد × نقد
    و منهم خونا @حلم كبير ههه الله يهديه ضربنا بمجلد فيه زوج ميترات تاع نقد ههه نقسر برك خويا ههه:ROFLMAO:
    المهم لا علينا ... و الموضوع تاع اليوم نشالله هو :

    " الجيـران الطـيّبـيـن "

    بسم الله ... كيما عارفين يا جماعة ... الناس قاع عندهم جيران ... و الي عندهم جيران هوما بالضرورة راهم جيران لناس أخرين

    و حتى في الريف كاين الجيران ق وشني يعودو متباعدين على بعضهم بعض راكم تعرفو حالة الفيلاج... بصح بعد المسافة ما يهمش..

    مادامو جيران بالقلوب و قلوبهم متقاربة لبعضها البعض ...

    رانا نهدرو على الجيران الطيبين ... ولا بد يكونو كاينين جيران زينين و طيبين ...    و من المظاهر الزينة و الباهية الي نشوفوها فيهم

    هذاك الجار الي يسقسي على جارو كي يغيب و يحرص على زيارتو اذا مرض

    و كاين هذاك الجار ... الي يوقف مع جارو في محنتو خاصة في الجنائز و المرض و كذا

    و من الجيران الطيبين هذاك الجار ... الي يحرص على أولاد جارو كأنهم اولادو و يامرهم و ينهاهم بالتي هي احسن

    و كاين هذاك الي ما يبنيش وما يعلّيش فوق جارو حتى يستأذن منو و يستنى الموافقة تاعو

    و كاين من الجيران الي اذا سافر جارو .. يقعد هو عساس على دارو حتان يجي

    و كاين من الجيران الي يتقاسم مع جارو الماكلة و القدا و العشا

    و نشوفو في شهر رمضان المبارك ... هذيك الألفة بين الجيران ... و هذا يبعث طبق للاخر ... و هذاك يرجعلو بطبق اخر

    يعني هذو الجيران رانا نهدرو عليهم راهم كاينين ... بصح يبانو للانسان الي يشوف بعين الايجابية

    و تحية لكل الجيران الطيبين و تحية ثاني للي ماهمش طيبين:ROFLMAO: هههه و نشالله يولو طيبين ثاني ههه:ROFLMAO:

    هذي هي و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    و بالعافية



     
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    Salah eddin, ‏29 جانفي 2018 على 18:52
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    Salah eddin, ‏29 جانفي 2018 على 18:54
    #2
  3. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
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    الإعجابات المتلقاة:
    39,869
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    Salah eddin, ‏29 جانفي 2018 على 18:54
    #2
  4. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
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    Salah eddin, ‏29 جانفي 2018 على 20:10
    #3
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    واشوا هاد الإشارات كامل هههه المشكل 3 مرات تدير إشارة ولا وحدة لحقتني هههه
    يعطيك الصحة خويا صلاح على الموضوع، بصح وين راهم الجيران الطيبين هادو هادو لي مايعليوش
    دون إذن الجار ويديو الأطباق هههه واقيلا جبتهم من كتاب القراءة ههههه
    والله صراحة عندي شحااال ماشفتش هاداك التفاهم تاع الجيران بين بعضاهم، يعني تقدر تقول قبل
    14 سنة ديجا شبعنا من المنكر تاع الجيران فمابالك درك لي العايلة في نفس الدار يعيشو مع بعضاهم ويديرو
    المنكر في بعضاهم، المهم هادي على العموم برك وهذا لا يدل أنو الناس كامل كيف كيف مازالو الجيران مع بعضهم ملاح
    كاينة واحد الجارة كانت تسكن قدام دار جداتي عشرة سنواات هاد المرأة هيو جداتي ربي يرحمها يعني عشرة
    تفوت 50 سنة كي ماتت جداتي وقفت في بلاصة الأم مع أنها كانت انسانة تاع وقتي بكري لي تريكلامي على كلشي
    بصح كانت فيها الطيبة هاديك، كي ماتت جداتي وراها بأقل من عام زادت لحقت هي خاطر مرضت ماقدرتش
    تكمل بلا جداتي لدرجة كل مرة تزورها في القبر تقولها رحتي وخليتيني، ربي يرحمهم فيزوج، وكاين بزاف أمثلة على الجيران الطيبين
    وحتى كي قلت قبل 14 سنة الجيران دارو فينا المنكر حنا قابلناهم بالملاحة وقفنا معاهم في الجنايز وفي الافراح حتى كي نقلنا من قدامهم
    بقاو يقولولنا كنتو نعم الجوار، يعني هادي هي كاين المليح وكاين الحاير في كل بلاصة والجار وصى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام
    ولازم نقتديو برسولنا الكريم
    شكرا خويا صلاح على الموضوع بارك الله فيك
    تحياتي
     
    جميلة أنا, الورد الأحمر, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 جانفي 2018 على 20:22
    #4
  6. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    الجيران الطيبين كانوا بكري كي كانت الجدة و الأم هي الي تحكم و فيها النية ،انتاع اليوم صبحت البنت هي الي تعلم أمها واش الدير و كفاه تخبي و ترد الصاع صاعين و كفاه تزقل لهذا و تحقر هذاك
    جيران زمان هما الي نوجهوا لهم ألف تحية
     
    بشرى ملاك, جميلة أنا و Salah eddin معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏29 جانفي 2018 على 20:50
    #5
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الجيران الطيبيين مازال كاين منهم
    كيما لي تحدثت عليهم في الموضوع
    مازال لي يأمن على جارو وكأنو نفسو
    ولادو كيما ولاد جارو
    مازال يذوق جارو بطبسي من عشاه
    يعني مازال كاين صح الجار الطيب في هاذ الوقت الصعيب
    يعطيم الصحة خويا صلاح
     
    بشرى ملاك, جميلة أنا و Salah eddin معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏29 جانفي 2018 على 21:03
    #6
  8. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المشرفات

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    الجيران الطيبون مازل كاينين والحمد لله، عندي زوج جاراتي لي داروهلي مادارهلي حتى واحد من الاقارب الله يحفظهم من كل سوء وعندي جارة اخرى يا لطيييييييييييف مزعجة الموسيقى الصاخبة كل يوم وكل وقت ديفوا حتى نحسب عندهم عرس ولا تحشم ولا تقادر الله يهديها...
    كاين كاين الخير وبالبزاف تان...
     
    ميلينا, جميلة أنا و Salah eddin معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏29 جانفي 2018 على 21:17
    #7
  9. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المشرفات

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    عندك الحق فالجانب نتاع البنت لي تحكم في ماماها وتوريلها واش دير وكيفاش تتصرف مع الناس وتخسرها ناسها وحبابها شفناهم توصل الوحدة منهم تامر الوالدة نتاعها وتنهرها قدام كامل الناس...
    سمحلينا صلاح اسي خرجنا على موضوعك شوية
     
    ميلينا و Salah eddin معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏29 جانفي 2018 على 21:20
    #8
  10. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    واش يا السي صلاح راك داخل عليها تبراح وأنا ما برحتش باسمي :LOL: ولا مانيش معروضة ؟ :(

    بون الجيران أنا ما نحكيش على جيراني الله غالب نطيح في فخ النقد بصح جات في راسي جارة دار جدي نعم الجارة بيها براجلها بولادها يعني قمة تاع الصح مع أنو حالها قليل وظروفها صعبة بصح وقت عرس خالي مدتلنا دارها توسعنا فيها للعرس وشاءت الأقدار كملنا العرس من دخلنا جدة لسبيطار من ما كفاناش الوقت حتى نفرزو الدنيا ونرجعو الأمور كيما كانت وتوفات جدة وبقى ديكور العرس هو ديكور الجنازة وبقات دارها محلولة لينا وجامي شكات ولا حسستنا بلي استعمرناها وشاءت الأقدار كملنا جنازة الجدة وما طالتش الحالة ما فرزنا أمورنا وكل واحد رجع لدارو وقلنا ارتاحنا زاد توفى جدي وزدنا رجعنا لدار جدي وزادت حلتلنا باب دارها ووقفت معانا تقول عنصر من العايلة وما قبلت تاخذ دراهم حق الفواتير من العرس للجنازتين استهلكنا بزاف الماء في دارها والتريسيتي والغاز بصح ما رضات تاخذ شي بالمقابل :(. تبا حتى جاتني البكية تفكرت هذيك الفترة من فرح لجنازتين :cry::cry:

    عموما هي مش رح تقرا ردي بصح من الموضوع هذا ندعي ربي ما يحرمها هي وعايلتها من الفرحة وندعي ربي يحسنلهم ظروفهم ويفرج عليهم ويبقيهم على حالهم من الطيبة وحب الخير وربي يرزق زوجها خدمة تكفيهم شر المعيشة .

    شكرا خويا صلاح ع الموضوع .
     
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    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 21:22
    #9
  11. Salah eddin

    Salah eddin
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    و عليكم السلام و رحمة الله
    ههه الاشارات الله قالب تتكرر بيها الانترنت مدرحة شوي
    و رغم هذا ههه و رغم اني درت الايجابية بالبند العريض ههه الا نو الله قالب
    النقد متأصل و متجذر ههه يالله ههه
    في حقيقة الحال ... الصور الي قلتهالكم قاع ... راني شايفها في جيران تاوعنا
    الحمد لله ربي سبحانو حطنا في جيران زينين الله يبارك و يستاهلو كل التقدير
    كلهم مش واحد ولا زوج ... كلهم ... مين ذاك برك نخرجو في موقف مدرح
    على بيها حطيت الموضوع الي تحسبيه مقتبس من كتاب القراءة ههه
    و الانسان كي يكون مليح ... تلقائيا يلقى روحو مع ناس ملاح و هذي هي القاعدة
    قد تقع استثناءات وين نشوفو جيران مدرحين في وسطهم واحد طيب
    لكن مش طول
    و الواحد مليح كي يشوف الامور بايجابية باه يريّح راسو برك
    ههه
    شكرا على مرورك القيم
    بارك الله فيك

     
    لؤلؤة قسنطينة و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 11:48
    #10
  12. Salah eddin

    Salah eddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    اهلا بالاخت ميلينا

    الجيران تاع بكري صح يستاهلو التقدير

    اختي راكي نتي تقولي جيران اليوم فيهم و عليهم

    بصح ديري في بالك برك ... نتي و أهلك ثاني راكم تعتبرو جيران بالنسبة للآخرين الي يسكنو مساميكم

    يا هل ترى ينطلق عليك نتي ثاني وش راكي تقولي على جيران اليوم !!!

    معناها ما تجمعيش جيران اليوم كامل .. و المليح و الخايب في كل بلاصة

    شوفي شوي بعين الايجابية تلقاي الطيبة

    و شكرا
     
    بشرى ملاك و ميلينا معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 11:51
    #11
  13. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله
    اهلا سيدة ام ياسمين
    صح و الحمد لله لي مزالو ناس الخير و مزالت الطيبة
    و ان كانت قليلة
    شكرا على اثراء الموضوع
    بارك الله فيك

     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 11:52
    #12
  14. Salah eddin

    Salah eddin
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    اهلا بالاخت بشرى

    الحمد لله على كل حال

    رغم وش نشوفو من مكر و من مساوئ

    الا نو يبقى بصيص من نور الطيبة في الجيران

    و الخير مزال كاين الحمد لله

    ق وشني ماهوش باين زين برك

    لانو اغلب الناس ولاو يشوفو بعين السلب لا بعين الايجاب

    شكرا على اثراء الموضوع

    بارك الله فيك
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 11:54
    #13
  15. Salah eddin

    Salah eddin
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    و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
    مرحبا بيك مديرة ههه اهلا و سهلا ههه
    ياودي الاشارات راني كوبييتهم برك ههه و اصلا عندي سيري وحدة تاع اشارات نخدم بيها
    و كل مرة نضيف ليها عضو و هكذا ههه
    كيما نتي نشالله نضيفك ليها ههه
    اما عن الموضوع ... كاين الجيران الخايبين و المدرحين
    بصح حنا قلنا نركزو في هذا العدد من السلسلة على الناس الطيبين و نعطولهم حقهم من التقدير و الاحترام
    و راكي ذكرتيلنا مثال من اجمل و ابهى الامثل على الجار الطيب و هي جارة جدك
    الله يحفظها نشالله و يجعل ما قدمت في ميزان حسناتها
    هذو الجيران لي راني نهدر عليهم
    و الله يرحم المتوفين نشالله و يرزقهم الجنة
    و بارك الله فيك مديرة
    شكرا

     
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    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 11:57
    #14
  16. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    يا خويا صلاح بصراحة ماش قاعدة أنك لازم تكون إنسان مليح باه ربي يطيحك في جيران ملاح
    وأنو جيران سيئين في وسطهم جار طيب من الاستثناءات، إذا كانوا أفراد الأسرة الواحدة
    يعيشوا مع بعضهم ويديرو المنكر في بعض فمابالك بناس برانية، نتا طحت في جيران طيبين وربي يدومها
    لكن بزاف ناس خلاف لاقوا المنكر من جيرانهم، وانا قتلك قبل 14 سنة لاقينا المنكر من الجيران وماش جار واحد
    وكي نقولك المنكر علابالي واش راني نهدر يعني ماش موقف وماش زوج وماش 10 ولكن نهار كل واحد فيهم
    حتاجنا وطاح في موقف صعب بابا فتحلهم البيبان وكان لهم نعم الجار لدرجة انتقلنا من تم وللدرك
    كي يتلاقاوه بالصدفة الدنيا ماتهزهمش خاطر دارو فينا لي مايتندارش وهكاك عمرهم لا شافو منا كلمة غالطة
    ولا تصرف ماش مليح، على هادي ماكانش تعميم قادر طيح في جيران ملاح عسل كيما لي هدرت عليهم نتا
    وهدرت عليهم أنا كجارة جداتي، وكاين جيران سيئين ويديرو المنكر وكاين لي نص بنص يعني ماكانش منها
    قاعدة تاع تكون انسان مليح يطيحك ربي في جيران ملاح وانسان سيء يطيحك ربي في جيران سيئين
    والانسان في النهاية كيما قلتها يتعامل بإيجابيه ويكون هو أولا نعم الجار واذا ربي رزقو بحيران ملاح مرحبا
    وإذا ماش ملاح هو يدي عليهم الأجر، وأكيد هذا حديث على العموم لأنو لب موضوعك يتحدث على الأمور الإيجابية
    وربي يدوم علينا الجيران الطيبين، مع أنو انا من 9 سنين تقريبا ماعشتش وسط جيران ولا تعاملنا معاهم هههه
    شكرا مجددا على الموضوع
    تحياتي
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏30 جانفي 2018 على 14:30
    #15
  17. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مشرف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    اهلا بيك اختي مريم من جديد

    بن عميي يههه الظاهر قلبك معمر من جيرانكم ههه

    امالا ديري سلسلة و عنوانا " ناس مدرحين city " ههه هكذا فرغي فيها قلبك كيما تحبي ههه

    و اهدري ق ع السلبيات ههه

    وش نقولك الحمد لله اسي كي بعدتو الجيران هذوك

    و شكرا على توضيحك لموقفك
    بارك الله فيك

     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 14:51
    #16
  18. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    صلاح كي يحبس الخبط على راسي من جاري راني نرجع نشارك في موضوعك حاليا كاين ذبذبات سلبية في راسي من الصباح الان متليقش نكتب مشاركة ايجابية.
    يعطيك الصحة.
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏30 جانفي 2018 على 14:56
    #17
  19. Salah eddin

    Salah eddin
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    اهلا خويا ههه يا خويا ربي يكون في العون نشالله
    كون انت الجار الايجابي و الطيب امالا
    فالطيور على أشكالها تقع
    بارك الله فيك خويا




     
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 14:58
    #18
  20. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    ان شاء الله. اي جات ذبذبة شوية ايجابية.
    كاين جاري شيخ وزوجته ليست ام ابنائه ( مرت ابوهم) ناس ملاح كامل وداري ودار ابنه ايضا كلنا جيران في نفس الشارع. تخيل لما ماتت زوجته عمل الجنازة في داري وفات كل شيء في داري.لماذا وابنه بجانبه وجاره مثلي مثله؟
    الجواب يصب في مغزى موضوعك.
    الجار احيانا يكون احسن من عائلتك بالعِشرة المليحة وليس بالنسب فقط.
    ربي يبارك فيك.
     
    جميلة أنا و Salah eddin معجبون بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏30 جانفي 2018 على 15:05
    #19
  21. Salah eddin

    Salah eddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المشرفين

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    اهلا بيك من جديد خويا فريد
    ها الله يبارك امالا ... هاك ظهرت ناس ملاح و جار طيب كيما لي راني نحكي عليهم في موضوعي
    الحمد لله اامالا
    و صح الجار بالعشرة الحسنة و المعاملة الطيبة
    شكرا خويا و بارك الله فيك

     
    Salah eddin, ‏30 جانفي 2018 على 15:13
    #20
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