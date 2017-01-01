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سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 2 "

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Salah eddin, ‏17 جانفي 2018 على 22:27.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و عافية ... الحمد لله اسي
    اااتل قولو الحمد لله
    ...
    اسيدي و هذا عدد جديد من السلسلة تاعنا و هي
    سلسلة
    / ناس ملاح City /
    .......
    بسم الله ...

    ايا و كي العادة ... قلنا نشوفو الحوايج الايجابية و نهدرو عليها و نركزو عليها تشجيعا لأهلها
    ايا و هذي المرة نهدرو على :

    المعلمين تاع الابتدائي

    هي في حقيقة الحال ... قاع الاساتذة و المعلمين في جميع الاطوار يستاهلو التقدير و الاحترام

    على المجهودات الي راهم يقومو بيها و على الامانة الي راهم حاملينها على عاتقهم

    لكن قلنا نركزو ذي المرة على معلمي الابتدائي ...

    معلمي الابتدائي واحد ما يقدر ينكر فضلهم الكبير على الجميع

    لأنو تقريباً الكل يمر على المرحلة الابتدائية

    و اكيد التعامل مع طفل في عمرو 5 سنين او 6 سنين ماهيش حاجة ساهلة

    و اكيد ان معلم الابتادئي كي يحكم قسم واحد يكمل معاه العام

    يعني هذي ثاني حاجة صعيبة و تتطلب صبر و تحمل و طول نفس

    و تعليم المبادئ تاع القراءة و الكتابة شي صعيب ياسر

    أصعب من تعليم الرياضيات أو الفيزياء أو غيرها من المواد و العلوم

    امالا نقولو الله يحفظ المعلمين و يباركلهم و يجعلهم خير من يحمل الامانة

    و خير من يربي الاجيال

    و شكراً و ألف شكر ... لكل المعلمين

    ...
    هذي هي راكم تعرفو ما نكثرش الكلام
    ههه
    المهم الالتفاتة
    ايا و السلام عليكم

     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏17 جانفي 2018 على 22:27
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    ......................
    إشارة سبسيال ل:
    الاخت @صفاءdz
    و السيدة @أم منيــــــر
    كيما وعدتكم
    ههه
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏17 جانفي 2018 على 22:31
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة خويا صلاح على السلسلة واعتذر على التأخر
    درك نزيد نشوف العدد الأول بإذن الله
    وبارك الله فيك على عدد اليوم، ولي هو معلمين الابتدائي
    أولا المليح والحاير في كل بلاصة وفي كل مجال من مجالات العمل
    بصح لو نشوفو شكون لي يتحمل أكبر عبء هوما تاع الابتدائي، خاطر باه تتعامل
    مع طفل صغير مايعرف يكتب مايعرف يقرا وتدخلو الحروف في راسو وتبعو وديرلو القاعدة الصحيحة
    يسما راك تحملت أكبر مسؤولية كلي راك تربي وتعلم في نفس الوقت، ماش كيما تاع الأطوار الأخرى
    يكتب وحدو ويهز وحدو المعلومات نتا ماعليك غير تقدم الدرس برك ماتعسو اذا كتب ولا اذا سرقولو أدواتو،
    على هادي أساتذة الابتدائي هوما لي يديرو القاعدة الصحيحة للطفل ويخلقلو شخصيتو ويقويهالو
    على هادي تحية كبيرة ليهم لأنهم متحملين مسؤولية عظمى وأكيد نتحدثو على الناس لي عندها ضمير
    وتدير خدمتها قدقد وتخاف على مستقبل الأطفال ماش لي تخدم على الدراهم برك
    لأنهم حاكمين أصعب فئة في المجتمع
    شكرا خويا صلاح مجددا وبالتوفيق
    تحياتي


     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏18 جانفي 2018 على 18:38
    #3

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