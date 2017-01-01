سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 2 "

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و عافية ... الحمد لله اسي

اااتل قولو الحمد لله

...

اسيدي و هذا عدد جديد من السلسلة تاعنا و هي

سلسلة

/ ناس ملاح City /

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بسم الله ...



ايا و كي العادة ... قلنا نشوفو الحوايج الايجابية و نهدرو عليها و نركزو عليها تشجيعا لأهلها

ايا و هذي المرة نهدرو على :



المعلمين تاع الابتدائي



هي في حقيقة الحال ... قاع الاساتذة و المعلمين في جميع الاطوار يستاهلو التقدير و الاحترام



على المجهودات الي راهم يقومو بيها و على الامانة الي راهم حاملينها على عاتقهم



لكن قلنا نركزو ذي المرة على معلمي الابتدائي ...



معلمي الابتدائي واحد ما يقدر ينكر فضلهم الكبير على الجميع



لأنو تقريباً الكل يمر على المرحلة الابتدائية



و اكيد التعامل مع طفل في عمرو 5 سنين او 6 سنين ماهيش حاجة ساهلة



و اكيد ان معلم الابتادئي كي يحكم قسم واحد يكمل معاه العام



يعني هذي ثاني حاجة صعيبة و تتطلب صبر و تحمل و طول نفس



و تعليم المبادئ تاع القراءة و الكتابة شي صعيب ياسر



أصعب من تعليم الرياضيات أو الفيزياء أو غيرها من المواد و العلوم



امالا نقولو الله يحفظ المعلمين و يباركلهم و يجعلهم خير من يحمل الامانة



و خير من يربي الاجيال



و شكراً و ألف شكر ... لكل المعلمين



...

هذي هي راكم تعرفو ما نكثرش الكلام

ههه

المهم الالتفاتة

ايا و السلام عليكم



