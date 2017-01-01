

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ناس اللمة صحيتو ... ان شاء الله راكم بخير و عافية ... الحمد لله اسي رحمة ربي ...

ها قولوا الحمد لله ... حـڤا الحمد ساهلة ...

... السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهناس اللمة صحيتو ... ان شاء الله راكم بخير و عافية ... الحمد لله اسي رحمة ربي ...ها قولوا الحمد لله ... حـڤا الحمد ساهلة ......

المهم ... اسيدي و هذي سلسلة جديدة نشالله نحاولو نطرحو فيها مواضيع خفيفة ظريفة

بصح بصورة مغايرة ... يعني نحكو فيها على أمور ايجابية ... صوالح بوزيتيف

و نحاولو نشجعو ماليها ... لأنو ديما نكريتيكو ... ايا قلنا نجيبو الجديد

و نكونو ايجابيين شوية

...

امالا مرحبا بيكم في سلسلة :

المهم ... اسيدي و هذي سلسلة جديدة نشالله نحاولو نطرحو فيها مواضيع خفيفة ظريفةبصح بصورة مغايرة ... يعني نحكو فيها على أمور ايجابية ... صوالح بوزيتيفو نحاولو نشجعو ماليها ... لأنو ديما نكريتيكو ... ايا قلنا نجيبو الجديدو نكونو ايجابيين شوية...امالا مرحبا بيكم في سلسلة :

/ ناس ملاح City /



...

بسم الله

اسيدي في العدد الافتتاحي هذا ... قلنا نحكو على جماعة النظافة تاع البلدية . .. عمّال النظافة يعني ... جماعة طازفا ...

يعني TAZFA ... هذا اسم تاع عمال النظافة عندنا



اسيدي و المخاليق هذو ... من يقول الله اكبر الاولى و هوما عقاب الطرق هذيك ... يهزو و ينقّو و يعاودو

و يلايمو حاشاكم الشكاير تاع الصلاحة هذوك صاشي صاشي ...



و البلدية حـڤا راكم شايفين ... ق الحفر و القطوطة هذوك يقطو الصواشي و تترزبع الحالة و ياااودي حية و خلاص

...

المهم يا جماعة ... رغم انو شوارعنا تنقصها نظافة و كذا ...الا انو ... ما نقزموش العمل الي راهم يقومو بيه الناس هذو

لانو كن مش يخدمو .. راها البلاد ولات ق حية فوق حية

ههه

...

المهم

انا راني تكلمت على عمال البلدية و النظافة في البلدية تاعي و الي اسمهم



TAZFA





