  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

سلسلة / ناس ملاح City /

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة Salah eddin, ‏13 جانفي 2018 على 23:06.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,155
    الإعجابات المتلقاة:
    38,790
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ناس اللمة صحيتو ... ان شاء الله راكم بخير و عافية ... الحمد لله اسي رحمة ربي ...
    ها قولوا الحمد لله ... حـڤا الحمد ساهلة ...:)
    ...
    المهم ... اسيدي و هذي سلسلة جديدة نشالله نحاولو نطرحو فيها مواضيع خفيفة ظريفة
    بصح بصورة مغايرة ... يعني نحكو فيها على أمور ايجابية ... صوالح بوزيتيف
    و نحاولو نشجعو ماليها ... لأنو ديما نكريتيكو ... ايا قلنا نجيبو الجديد
    و نكونو ايجابيين شوية
    ...
    امالا مرحبا بيكم في سلسلة :

    / ناس ملاح City /

    ...
    بسم الله
    اسيدي في العدد الافتتاحي هذا ... قلنا نحكو على     جماعة النظافة تاع البلدية... عمّال النظافة يعني ... جماعة طازفا ...
    يعني TAZFA ... هذا اسم تاع عمال النظافة عندنا

    اسيدي و المخاليق هذو ... من يقول الله اكبر الاولى و هوما عقاب الطرق هذيك ... يهزو و ينقّو و يعاودو
    و يلايمو حاشاكم الشكاير تاع الصلاحة هذوك صاشي صاشي ...

    و البلدية حـڤا راكم شايفين ... ق الحفر و القطوطة هذوك يقطو الصواشي و تترزبع الحالة و ياااودي حية و خلاص
    ...
    المهم يا جماعة ... رغم انو شوارعنا تنقصها نظافة و كذا ...الا انو ... ما نقزموش العمل الي راهم يقومو بيه الناس هذو
    لانو كن مش يخدمو .. راها البلاد ولات ق حية فوق حية
    ههه
    ...
    المهم
    انا راني تكلمت على عمال البلدية و النظافة في البلدية تاعي و الي اسمهم

    TAZFA

    [​IMG]


    هذي هي و ان شاء الله تعجبكم المبادرة هذي
    و احكولنا نتوما على عمال النظافة عندكم
    ...


     
    Salah eddin, ‏13 جانفي 2018 على 23:06
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,155
    الإعجابات المتلقاة:
    38,790
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    @حروف تائهة
    @acher.dz
    @dahman kz
    @فيتامين سي
    @حمزةusma
    @عمر عبد السلام
    @ربي اغفرلي
    @{هِشام}
    @scorpion16
    @باتنية و نص
    @الحلم الوردي
    @إنسانة ما
    @زهور الشوق
    @Skor m@k
    @sقطر الندىs
    @يونس قاسم
    @صدام بكل فخر
    @madridista
    @chirine zina
    @بنت سطيف
    @ميلينا
    @بشرى ملاك
    @aYyÖub aDaM
    @جيهان جوجو
    @لؤلؤة قسنطينة
    @امين احمد
    @جلال عبدالمنعم
    @صمت المشاعر
    @theking
    @saddek06000
    @Ma$Ter
    @bassem1618
    @BTCMADANI
    @hakim story
    @Hossam 01
    @sanaya
    @ليليا مرام
    @ماجدة لربها ساجدة
    @Soumia hadj mohammed
    @Asseli Queen
    @نعمات
    @أم ياسمينdz
    @عآشقة الجنـة
    @omaridj27
    @NOOR EL Huda
    @مكان وزمان
    @طموحة
    @رضا الرحمان غايتي
    @الصراحة راحة
    @محمد التبسي
    @الامين محمد
    @حلم كبير
    @الصحافية الساخرة
    @Twinkle Stars
    @طيب الكلام
    @فتحي عاشق الجنه
    @عاشقة الإحسان
     
    Salah eddin, ‏13 جانفي 2018 على 23:08
    #2
  3. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 ماي 2011
    المشاركات:
    19,949
    الإعجابات المتلقاة:
    36,632
    نقاط الجوائز:
    1,271
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ميلة
    السلام عليكم
    موضوع مليح وفكرة شابة تع السلسلة
    بالتوفيق
    وآسفة لازم نروح نكمل قرايتي ^^
    لي عودة في ما بعد إن شاء الله
     
    فتحي عاشق الجنه معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏13 جانفي 2018 على 23:24
    #3

مشاركة هذه الصفحة