الفتق أو الفتاق هو ...

الأسباب التي تنتج عن الإهمال في علاج الفتق

يمكن أن يكون حجم الفتق كبيراً، و عدم العلاج يساعد في زيادة خروج الأحشاء، و تكرار العملية يؤدي إلى انسداد في الأمعاء الغليظة والدقيقة مما يؤدي لعمل العملية الجراحية بأسرع وقت ممكن، و مسمى اختناق الأحشاء هو عبارة عن عدم امكانية وصول الدم لداخل الأحشاء بل تقوم بالضغط على البطن والعمل على عدم وصول الدم، مما يؤدي لحدوث غرغرينة وبتر العضو أو الموت.

الأعراض المتعلقة بمرض الفتق علامات وأعراض فتق

يمكن أن تتراوح من ملاحظة وجود تورم غير مؤلم إلى ألم شديد عند اللمس أو بدونه، وظهور نتوء وتورم في الأنسجة غير قابلة للدفع مرة أخرى في البطن، وآلام في البطن أو الحوض يمكن أن تكون جزءاً من أعراض عديدة للفتق، ويتم تقسيم هذه الأعراض بحسب طبيعة الفتق فيما إذا كان قابل للردة أو لا، وهي كالتالي:

الفتق المرتد: ظهور كتلة جديدة في أي منطقة من البطن.

قد تكون مؤلمة ولكن لا توجع عند لمسها.

في بعض الأحيان يسبق الألم اكتشاف الكتلة.

يزيد التورم في الحجم عندما الوقوف أو عند زيادة الضغط في البطن (مثل السعال).

يمكن إعادتها إلى الداخل لوحدها أو عن طريق دفعها ما لم تكن كبيرة جداً.



فتق متعسر الردّ: قد يكون التضخم مؤلم أحياناً ويكون ناتجاً عن فتق مرتد، لكن يصبح غير قابل للإعادة إلى تجويف البطن من تلقاء نفسه أو عند دفعه.

قد يكون التضخّم أو الورم مزمن من دون ألم.

يمكن أن يؤدي إلى خنق(انقطاع التروية المائية) الأنسجة داخل هذه الكتلة البارزة.



قد تحدث علامات وأعراض انسداد الأمعاء، مثل الغثيان والقيء. فتق المختنق:

هذا هو فتق متعسر الردّ تم قطع التروية الدموية عنه بسبب انحصار الأوعية الدموية في هذا الفتق.

ألم شديد دائم، سرعان ما تبع ذلك زيادة في الألم عند اللمس، وأحياناً قد يصاحبه أعراض انسداد الأمعاء (الغثيان والقيء).

تظهر على الشخص المصاب أعراض المرض والإرهاق والحمى.

وهذه الحالات تستدعي التدخل الجراحي الطارئ.







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