الفتق أو الفتاق هو أحد الأمراض والمشاكل الصحية التي تصيب الأنسجة والعضلات في الجسم، حيث يسبب هذا الفتق تمزقًا في تلك الأنسجة العضلات، وفي أكثر أنواع الفتق تبرز الأحشاء الداخلية من خلال هذا التمزق في داخل كيس لتصبح تحت الجلد، مما يؤدي إلى تورم وألم في المنطقة المصابة والمنطقة المحيطة بها، وقد يؤدي الفتق إلى مضاعفات خطيرة ما لم تتم المسارعة بعلاجه، وأكثر ما يكون هذا الفتق في منطقة البطن. والاسم الطبي في اللغة الإنجليزية لهذا المرض هو: Hernia أو Rupture. والفتق يمكن أن يصيب كلا الجنسين، والصغار والكبار وله عدة أسباب نذكر منها: العامل الأساسي هو ضعف العضلات في منطقة البطن لأي سبب من الأسباب. السمنة والوزن الزائد. حمل الأوزان الثقيلة. التعرض لحادث معين يصيب منطقة البطن. التعرض لضربات حادة على منطقة البطن. نوبات السعال الحادة والمزمنة. ومن أعراض الفتق: بروز جسم معين في داخل كيس في مكان الفتق، والشعور بألم بسيط أو شديد، والناتج عن التمزق وبروز ذلك الجسم، والتورم الذي يحيط بالمنطقة المصابة. وقد ينتج بسبب الفتق مضاعفات أخرى أشد، ومنها: الغرغرينا أو التسمم. وللفتق أنواع عديدة، ومنها: الفتق الإربي، والفتق السري، وفتق الحجاب الحاجز، والفتق الجراحي. فالفتق الإربي هو الأكثر شيوعًا من بين الأنواع الأخرى، حيث تتجاوز نسبة الإصابة به 70%. والفتق الجراحي يحدث بسبب التئام غير تام لعملية جراحية أجريت سابقًا للمصاب، أو بسبب قيام المريض بإجهاد عضلات البطن بعد إجراءه للعملية عن طريق حمل الأوزان الثقيلة مثلًا، وهذا الفتق الجراحي يمكن تجنبه عن طريق استخدام الطرق الصحيحة والسليمة في إجراء العمليات، وتقديم النصائح والإرشادات للمريض بلزوم الراحة، وعدم القيام بأي مجهود من شأنه أن يؤذي منطقة البطن التي أجريت فيها تلك العملية. وهناك نوعٌ آخر من أنواع الفتق يُعْرَف بالفتق الفخذي، وهو يصيب منطقة الفخذ، وتَنْدر الإصابة بهذا النوع بالمقارنة مع الأنواع الأخرى التي تصيب منطقة البطن كالفتق الإربي. يعالج الفتق بإجراء عملية جراحية مستعجلة للمصاب، حتى لا يتعرض لمضاعفات خطيرة، ويتم في هذه العملية إرجاع للمحتويات البارزة في كيس الفتق، والقيام بتصليح المنطقة المصابة ورتقها. ولكن هناك نسبة معينة لانتكاسة الحالة بعد إجراء العملية الجراحية، وهذا النسبة تعتمد على نوع الفتق المصاب به المريض، وطبيعة وإجراءات العملية الجراحية التي أجريت له، ومدى صحة وسلامة تلك الإجراءات، وقد تنتكس الحالة بسبب قيام المريض بعمل مجهود معين بعد العملية.