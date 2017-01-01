رحلة عائليه_إسطنبول ويك إند

رحلة عائلية _إسطنبول ويك إند عرفت إسطنبول قديما ً بعدة أسماء (القسطنطينية -وبيزنطة والأستانة وإسلامبول) وهي أكبر مدن تركيا سياحة حيث تعتبر عاصمة العالم الاقتصادية أضيفت معالم اسطنبول التاريخية إلى قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1985م أهم الأماكن السياحية التي تتوجه إليها رحلات سياحية عائلية في مدينة إسطنبول: 1-منطقة السلطان أحمد يوجد بمنطقة السلطان أحمد الكثير من المعالم السياحية والأثرية كالجوامع والكنائس ومتاحف وحدائق ومطاعم 2-أورتاكوي تعتبر من أهم المناطق السياحية في إسطنبول وتركيا فهي تقع في بشكتاش في الطرف الأوروبي لمضيق البوسفور. 3-الطرف الأسيوي من إسطنبول تضم إسطنبول الكثير من الأصالة والعراقة والتاريخ من متاحف وحدائق وأماكن سياحية في جانبها الأسيوي. 4-متاحف إسطنبول أيا صوفيا -متحف توب كابي -دولما بهجة -متاحف الآثار في إسطنبول -متحف الطيران إسطنبول -المتحف الاسلامي في إسطنبول -بانوراما فتح القسطنطينية 1453 -متحف الشمع في إسطنبول -متحف اسطنبول للفن الحديث -متحف الثلج في إسطنبول -متحف الشوكولاتة -متحف الألعاب. 5-حدائق إسطنبول حديقة جولهانة -حديقة أميرجان – حديقة يلدز –حديقة أتاتورك –حديقة حيوان إسطنبول –حديقة فلوريا. 6-أفضل المساجد في إسطنبول -جامع السلطان احمد او المسجد الأزرق -مسجد سليمان القانوني او جامع السليمانية -أيا صوفيا -الجامع الجديد -مسجد اورتاكوي –مسجد ياووز سليم جامع السلطانة مهرماه - جامع الفاتح - مسجد الحميدية يلدز - جامع أيوب سلطان كل هذه المعالم السياحية الممتعة التي تجذب إليها الكثير من السياح العرب والأجانب وتتنافس الشركات السياحية لتوفير عروض سياحية متميزة وأرخص تذاكر طيران وحجز فنادق.