اهم المعالم السياحية في اسطنبول

abdougagi
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 109
- النقاط
- 7
فيما يلي أهم 5 اماكن سياحية في ماليزيا ، بدون ترتيب معين. تم اختيارها ليس لأنها تحظى بشعبية ، ولكن لأننا نعتقد أنها تستحق المشاهدة أو الاختبار. لذلك ، على سبيل المثال ، لم يتم تضمين المسجد الأزرق الشهير عالميًا ، لكننا نقترح شيئًا مختلفًا.
1. متحف ايا صوفيا :
يعد هذا المتحف الرائع الذي تحول إلى كنيسة ثم إلى مسجد من بين أعظم الإنجازات المعمارية في العالم. بعد سنوات من أعمال الترميم ، أصبحت آيا صوفيا خالية من السقالات في النهاية ، مما يتيح لك استيعاب روعتها كما كان من المفترض أن تكون.
2. قصر توب كابي :
قصر توبكابي (توبكابي سراي) هو بحق مشهد لا يمكنك أن تفوته وأنت في اسطنبول. هذا المجمع من الأكشاك والأجنحة يحتوي على أربعة أفنية خضراء مورقة حيث كان لأجيال من السلاطين سكنهم الرئيسي لنحو نصف قرن.
3. رحلة بحرية في مضيق البوسفور :
رحلة إلى اسطنبول ليست كاملة دون رحلة في البوسفور. ليس فقط لانه يوفر نظرة عامة لطيفة على المدينة ، بل انه يمكنك من مشاهدة الضفتين الاسيوية و الاوربية و الاختلاف المعماري بينهما.
4. خزان البازليك :
اسطنبول ليست فقط رائعة فوق الأرض ، ولكن أيضًا تحت الأرض مع خزان البازليك. هذه القطعة الرائعة من الهندسة البيزنطية هي عبارة عن صهريج رائع تحت الأرض ، حيث كان يجلب مياه الشرب مع قنوات المياه من بلغاريا الحالية إلى إسطنبول.
5. البازار الكبير :
لا يزال هذا السوق المسقوف يعمل منذ أكثر من 500 عام ، ولكن لا يزال أحد أكبر الأسواق المغطاة في العالم. يحتوي على 60 شارعًا بها ما لا يقل عن 5000 متجر و 60 مطعمًا و 18 نافورة و 12 مسجدًا وحتى مدرسة.