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جاوبوني بصراحة ....

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة صفاءdz, ‏26 جانفي 2018 على 05:47.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في ضل كثرة العنوسة بنسبة للمرأة وحتى الرجل يعني 40 سنة وماشي متزوج والمرأة عندها أكثر من30 بدون زواج

    وآخر الإحصائيات 12مليون فتاة بدون زواج و168حاله طلاق يوميا و68ألف حالة طلاق في سنه يعني كارثة كبيرة في الجزائر

    بصح العامل الأساسي والسبب الرئيسي هو العامل المادي بدرجة كبيرة الشاب مايلقاش باش يتزوج

    وأما الفتاة أظن أن السبب الرئيسي تحب تكمل قرايتها أو واحد ما جاء خطبها

    هي أمور عديدة سبب عزوف الشباب نحو الزواج سواء رجل أو إمرأة

    المهم السؤال لي حبيت نطرحو اليوم عليكم


    بالنسبة لشاب إذا وجدت فتاة أكبر منك سنا ب 10 سنوات أو أقل هل تقبل الزواج بها؟ولماذا؟


    بالنسبة لي الفتاة إذا خطبك شاب أصغر منك ب 10 سنوات أو أقل هل تقبلين الزاوج به ؟ ولماذا؟؟؟

    ياريت تجاوبوا بصراحة وتتفاعلوا مع الموضوع حتى أستفيد من أرائكم


    تقبلوا احترامي وتقديري لكم


    إليكم الخط
     
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    صفاءdz, ‏26 جانفي 2018 على 05:47
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    التعديل الأخير: ‏26 جانفي 2018 على 06:02
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    صفاءdz, ‏26 جانفي 2018 على 05:57
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    صباح الفل والياسمين
    حبيبتي راني عادا مسكرة بالنعاس
    نشرب قهيوة ونفيق ونجي نرد عليك اوك
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏26 جانفي 2018 على 07:17
    #3
  4. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    صباح الورد نجمتنا
    صح قهوتك وراني نستنى تدخلك المميز
    تسلمي غاليتي
     
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    صفاءdz, ‏26 جانفي 2018 على 07:20
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    موضوع مهم ومميز غاليتي
    اصبري شوي ونرجع ان شاء الله
    راني عبانة بسبب الاختبارات هلكونا نعقب من 2ونص لل 4 نوصل للدار على 6 والحمد لله ربي يقدرنا ان شاء الله
    تحياتي غاليتي
     
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    missing heart, ‏26 جانفي 2018 على 07:39
    #5
  6. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلاااام
    أنتظر تدخلك على أحر من الجمر
    غاليتي تسلمي
     
    صفاءdz, ‏26 جانفي 2018 على 07:44
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    راني رجعتلك فقت خلاص ههههه شوفي حبيبتي
    بالنسبة ليا انا عن نفسي وكان يصغرني بعامين او تلاثة حتي اربعة سنوات ميهمش المهم يكون عقله كببييييييييييييير ويعرف المسؤولية لا حرج بزاف نساء متزوجات رجالهم صغر منهم وعايشين طووووب
    اكبر مثال امنا خديجة رضي الله عنها
    الله يفتح علي الجميع
    تحياتي حنونة
     
    Malika Tlm, ‏26 جانفي 2018 على 09:59
    #7

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