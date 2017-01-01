جاوبوني بصراحة ....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



في ضل كثرة العنوسة بنسبة للمرأة وحتى الرجل يعني 40 سنة وماشي متزوج والمرأة عندها أكثر من30 بدون زواج



وآخر الإحصائيات 12مليون فتاة بدون زواج و168حاله طلاق يوميا و68ألف حالة طلاق في سنه يعني كارثة كبيرة في الجزائر



بصح العامل الأساسي والسبب الرئيسي هو العامل المادي بدرجة كبيرة الشاب مايلقاش باش يتزوج



وأما الفتاة أظن أن السبب الرئيسي تحب تكمل قرايتها أو واحد ما جاء خطبها



هي أمور عديدة سبب عزوف الشباب نحو الزواج سواء رجل أو إمرأة



المهم السؤال لي حبيت نطرحو اليوم عليكم





بالنسبة لشاب إذا وجدت فتاة أكبر منك سنا ب 10 سنوات أو أقل هل تقبل الزواج بها؟ولماذا؟



بالنسبة لي الفتاة إذا خطبك شاب أصغر منك ب 10 سنوات أو أقل هل تقبلين الزاوج به ؟ ولماذا؟؟؟



ياريت تجاوبوا بصراحة وتتفاعلوا مع الموضوع حتى أستفيد من أرائكم





تقبلوا احترامي وتقديري لكم



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