.... عاونها يا خوها العزيز .....

السلام عليكم

بارك الله فيك أخي حليم على الموضوع الحساس

أنا في النهاية لست شابا وكذلك ليس لدي أخ ذكر هههه يعني أنا بعيدة عن الموضوع تماما

لكن هذا لا يمنعني من المشاركة وإبداء رأيي حتى وإن كنت بعيدة عن الموضوع

الأخ صراحة هو سند المرأة أو بعبارة أوضح هو سند أخته وكل مايسعدها يسعده وكل ما يضرها يضره

ولكن اليوم نرى العكس في مجتمعنا هذا، ابتداء من لباس المرأة الذي لا يحرك ولا ذرة واحدة من الغيرة لدى أخيها

ثم الزواج الذي لم يعد يعيره أي أحد من افراد العائلة أهمية وليس الأخ فقط

بصراحة أنا أرى الرأي الأول في اختيار الزوج يعود للأب لأنه صاحب البيت وإذا كان الأب مريض أو ميت

أظن المسؤولية تعود للأخ، ولكن هذا لا يعني أنه بوجود الأب لا يحق للأخ إبداء رأيه في الشخص الذي سيتزوج

أخته خاصة إذا كان فيه عيب، ولا يحق له الوقوف بين أخته وزوجها إذا كان شخصا طيبا وصالحا فيرفضه لوضعه المادي مثلا

لذلك أنا مع تدخل الأخ في حالة كان الأمر يفيد أخته وطبعا بعد رأي والده، إما إذا كان تدخله في غير محله فالأفضل أن لا يتدخل

خاصة إذا كان هذا الأخ ممن يجبرون أخواتهم على الزواج بمن لا ترضاه ويكون شخص سيء الأخلاق مثلا

أما فيما يخص الأسئلة كما قلت سابقا أنا لا أعيش هذا الوضع لذلك لن تكون أجاباتي من الواقع

شكرا أخي على الموضوع

تحياتي ​