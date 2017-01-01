.... عاونها يا خوها العزيز .....

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إخوتي أخواتي مساؤكم مليء بالمسرات بإذن واحد أحد .. اليوم أتيت لأضع هذا الموضوع بين أيديكم ...أتمنى تفاعلكم من منا ليس أخا وليست أخت إلا الذي كتب الله له أن يكون وحيد أمه فهذا حالة خاصة ... اليوم حديثي عن الأخ الذي لا يختار زوجا صالحا لأخته ولا يساعدها على الاختيار ،ولا يسأل عن الخاطب الذي تقدم لها جيدا ... ويقول ...هات تخطي راسي يديرو روسهم ... فلو أن كل أخ مثلا التقى بشخص جيد السمعة ويرضى دينه ،وهو يعرف أن أخته تناسبه إقترح عليه التقدم لأخته لما كثرت نسب الطلاق بعد شهر او شهرين بسبب تفاجؤ المرأة برجل مثلا يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات ،أو حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهله خبأو الموضوع جملة وتفصيلا وهذا لاحظناه كثيرا في مجتمعنا .. إذا الأخ إما يختار لأخته جيدا ويساعدها على الاستقرار في حياتها جيدا ،أو يتركها تختار لنفسها وهذا مالا يرضاه الرجل الجزائري لأخته وكلنا متفقين عليها ... وخاصة الذي أخته لا تعمل ولا تدرس ولا تخرج فمن أين للرجال رؤيتها أو معرفة أنها موجودة أصلا ،وياما نساء جلسن في بيت أهلهن لهذا السبب .. لذا في رأيي إذا كان الأخ يحرم ويحب أخته ،يجب عليه أن يسعى لتزويجها لأنه أقرب إليها من والديها وكبر معها ويعرف من أي جنس هي وما يصلح لها . أنت أخي هل تساعد أختك في التحري عن الخاطب؟ هل تقترح على صديقك الذي تعرف أخلاقه أن يتقدم لأختك؟ هل تعطي رأيك في زواج أخواتك ؟ أنت أختي هل تستشيري أخوك في موضوع خطبتك ؟ هل توافقين على شخص اختاره لك هو ؟ هل تثقين في تحرياته ؟ اليكم الخط إخوتي أخواتي إحترامي وتقديري حلم كبير