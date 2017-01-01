الْإِنْسَانُ وَ الْعَمَلُ

السلام عليكم

يا سلااام، ما أجمل هذه الذكريات

كتاب قراءة تاع إبتدائي يستحق المطالعة حتى من الكبار

لدرجة اللغة سليمة والنص فيه فائدة

نشفى عليها لدرجة كنت نحب هاد الكتب تاع القراءة

كنت كل عام نخلصو نتشوق للكتاب تا عالسنة القادمة

وغير ندخلو نقراو سنة جديدة ويمدولنا الكتب يعني نشريوهم

غير نروح للدار نهز الكتاب ونشوف الفهرسو نبدا نقرا في النصوص

نكملهم كامل قبل ما نلحقولهم في القسم هههه

ذكريات جميلة جدا لن تعود

شكرا خويا صلاح

لو نلقى انسان عندو هاد الكتب ورقية، ندفعلو واش يحب ويمدهملي برك ههه

تحياتي ​