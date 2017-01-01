الْإِنْسَانُ وَ الْعَمَلُ

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Salah eddin, 26 جانفي 2018 على 22:45.
من عمل حصد
والله مافهمت وش نقولك
بدون تعليق
خويا صلاح معليش تعطيني اسم راوية ها>ي حبيت نقراها
عمل العقل انفع من عمل الجهد
اهلا بيك خويا مشاغب
هذي الصفحات ماهيش من رواية
هذي راها من كتاب السنة السادسة أساسي في النظام القديم
كلاهما عمل
شكرا على المرور
السلام عليكم
يا سلااام، ما أجمل هذه الذكريات
كتاب قراءة تاع إبتدائي يستحق المطالعة حتى من الكبار
لدرجة اللغة سليمة والنص فيه فائدة
نشفى عليها لدرجة كنت نحب هاد الكتب تاع القراءة
كنت كل عام نخلصو نتشوق للكتاب تا عالسنة القادمة
وغير ندخلو نقراو سنة جديدة ويمدولنا الكتب يعني نشريوهم
غير نروح للدار نهز الكتاب ونشوف الفهرسو نبدا نقرا في النصوص
نكملهم كامل قبل ما نلحقولهم في القسم هههه
ذكريات جميلة جدا لن تعود
شكرا خويا صلاح
لو نلقى انسان عندو هاد الكتب ورقية، ندفعلو واش يحب ويمدهملي برك ههه
تحياتي
و عليكم السلام
اهلا بالاخت مريم ههه
راكي تشوفي ايه ههه و الله ق رحمة ربي في الكتب هذو
كن نقولك عندي الكتاب تاع السنة السادسة أساسي ههه
بصح و الله ما تشوفيه ههه
شكرا على مرورك الجميل
برنامج سنة سادسة ابتدائي لن يعوض
ونصوص كتاب القراءة لديها سحر خاص
لم ننساها لليوم
عكس كتب اليوم اسأل فقط ابناء 2002 مثلا لن يتدكروا نصوص سنة اولى الخاص بهم
بوركت اخي صلاح
صحيح سيدة أم ياسيمن
البرنامج القديم كان أكثر اثراءا للرصيد اللغوي
و النصوص كان لديها جمالية خاصة
و رونق و حتى المظهر كان راقيا
شكرا و بارك الله فيك
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).