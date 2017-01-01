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الْإِنْسَانُ وَ الْعَمَلُ

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة Salah eddin, ‏26 جانفي 2018 على 22:45.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
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    Salah eddin, ‏26 جانفي 2018 على 22:45
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    من عمل حصد
    والله مافهمت وش نقولك
    بدون تعليق
    خويا صلاح معليش تعطيني اسم راوية ها>ي حبيت نقراها
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    مشاغب, ‏27 جانفي 2018 على 16:52
    #2
  3. SWITH PRO

    SWITH PRO :: عضو منتسِب ::

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    عمل العقل انفع من عمل الجهد
     
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    SWITH PRO, ‏27 جانفي 2018 على 19:19
    #3
  4. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    اهلا بيك خويا مشاغب
    هذي الصفحات ماهيش من رواية
    هذي راها من كتاب السنة السادسة أساسي في النظام القديم


     
    Salah eddin, ‏27 جانفي 2018 على 20:40
    #4
  5. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    كلاهما عمل
    شكرا على المرور

     
    Salah eddin, ‏27 جانفي 2018 على 20:40
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    يا سلااام، ما أجمل هذه الذكريات
    كتاب قراءة تاع إبتدائي يستحق المطالعة حتى من الكبار
    لدرجة اللغة سليمة والنص فيه فائدة
    نشفى عليها لدرجة كنت نحب هاد الكتب تاع القراءة
    كنت كل عام نخلصو نتشوق للكتاب تا عالسنة القادمة
    وغير ندخلو نقراو سنة جديدة ويمدولنا الكتب يعني نشريوهم
    غير نروح للدار نهز الكتاب ونشوف الفهرسو نبدا نقرا في النصوص
    نكملهم كامل قبل ما نلحقولهم في القسم هههه
    ذكريات جميلة جدا لن تعود
    شكرا خويا صلاح
    لو نلقى انسان عندو هاد الكتب ورقية، ندفعلو واش يحب ويمدهملي برك ههه
    تحياتي
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 جانفي 2018 على 21:13
    #6
  7. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    و عليكم السلام
    اهلا بالاخت مريم ههه
    راكي تشوفي ايه ههه و الله ق رحمة ربي في الكتب هذو
    كن نقولك عندي الكتاب تاع السنة السادسة أساسي ههه
    بصح و الله ما تشوفيه ههه
    شكرا على مرورك الجميل



     
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    Salah eddin, ‏27 جانفي 2018 على 21:18
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    برنامج سنة سادسة ابتدائي لن يعوض
    ونصوص كتاب القراءة لديها سحر خاص
    لم ننساها لليوم
    عكس كتب اليوم اسأل فقط ابناء 2002 مثلا لن يتدكروا نصوص سنة اولى الخاص بهم
    بوركت اخي صلاح
     
    Salah eddin معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏27 جانفي 2018 على 21:55
    #8
  9. Salah eddin

    Salah eddin
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    صحيح سيدة أم ياسيمن
    البرنامج القديم كان أكثر اثراءا للرصيد اللغوي
    و النصوص كان لديها جمالية خاصة
    و رونق و حتى المظهر كان راقيا
    شكرا و بارك الله فيك


     
    Salah eddin, ‏27 جانفي 2018 على 21:57
    #9

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