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هدرة جديدة دخلت لقاموسنا...

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة صفاءdz, ‏29 جانفي 2018 على 06:56.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام عليكم واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني هههه منحبش نطول في المقدمه ندخل في الموضوع ديركت ههه


    المهم حابة اليوم نهدر على

    الهدرة الجديدة دخلت في قاموس!!!


    مثلا تحكي لواحد حكاية كيما تعجبوش يقلك ماتشيعهاش:cautious::cautious: ههه والله هاذي مليحة 2 سوايع وأنت تحكيلو ومبعد يقصفك هههه

    ثاني كاينة هاذي لي راها دايرة حالة وعندها بزاف معاني يعني الجملة لي تحطها فيها تجي هههه هي
    (حلاب أو حلابة أو منحلبش أو
    با دو تحلاب و و و الخ)     يعني كي تتواضع لكاش شخص يقولو عليك (حلاب) :mad::mad:يعني تواضع ولا تعريف كيما هاك عند بعض الناس:cautious::cautious:

    وكاين هاذي (عفسة عاينة!!) واش هاذي ورانا رايحين يعني وحد عفس وكان كراعو معوج ولا كيفاش!!! ههههه :ROFLMAO:مثلا وحدة تحكي تقلها صاحبتها آوااااااااه هاذي عفسة عاينة مزتديش كامل تعاوديها !!هههه:devilish:
    أنا راسي يحبس من هاذ الهدرة o_Oo_O

    وساعات نهدرو غير بالعنف مثلا يسقيك واحد ويقولك واش راح تخدم تقلو نضربها بتدويشة أو رقدة أو تحويسة أو كسكروط أو أو ..الخ :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:والله غير بزاااف ههههه هدرتنا ولات تضحك ههههه

    وكاين لي قولك أنت (جبري يعني حابس في راسك)!!! هههه اخترعنا الكلمات وشرحناها بطريقتنا الخاصة:censored::censored:

    وراها بزااااااف كلمات دخيلة عن مجتمعنا وهدرتنا كا جزائريين



    محبيتش نقول كامل الكلمات رايحة نخليلكم الخط أنتم قولولي حابة نشوف:unsure::unsure: أسكو هاذ الهدرة عندنا حنا في المنطقة ديالنا ولا والو :confused::confused:

    إليكم الخط :giggle::giggle:

    تقبلوا احترامي وتقدري(y),
     
    ميلينا, Salah eddin و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    صفاءdz, ‏29 جانفي 2018 على 06:56
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    Salah eddin و الورد الأحمر معجبون بهذا.
    صفاءdz, ‏29 جانفي 2018 على 07:10
    #2
  3. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة
    السلام عليكم

    صباح البونجوغ ...

    هذا مرور لاعتماد الموضوع برك كي عملتيلي إشارة فقت بلي كاين موضوع للإعتماد .

    لي عودة ان شاء الله ونزيد نضرب دورة ونمد رايي :p:LOL:
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 07:47
    #3
  4. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    صباح الورد للورد
    مرسي حنونتي ربي يحفظك
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏29 جانفي 2018 على 07:49
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    جميل موصوعك و يتطرق للسلبيات الموجودة و للأسف هذي الهدرة منتشرة عبر التراب الوطني ،الناس تمشي للقدام و احنا نرحعوا للوراء ،كلام سوقي متعفن لازم نبتعدوا علبه و منشجعوهش
     
    ميلينا, ‏29 جانفي 2018 على 09:29
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ...

    بالنسبة للكلماتلي قلتي عليهم كامل صح هي كلمات دخيلة زمان ما كانتش وزعمة كي تجدد القاموس المحلي انتشرت الكلمات هذي وجابلي ربي كاش واحد برك هدر كلمة من راسو جابها وشاعت ولصقت في لسان شعب كامل .

    برك كلمة جبري ماهيش كلمة جديدة ممكن جديدة عليك بصح هي كلمة احنا في الشرق من بكري جدودنا يقولوها وهي اللفظ لي في قاموسنا الحةلي نقولو kavi بصح من بكري جدودنا يقولو جبري .

    مشكورة ع الموضوع وسلامي لك .
     
    الورد الأحمر, ‏29 جانفي 2018 على 10:14
    #6

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