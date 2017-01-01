هدرة جديدة دخلت لقاموسنا...

الهدرة الجديدة دخلت في قاموس!!!





ماتشيعهاش

(حلاب أو حلابة أو منحلبش أو

با دو تحلاب و و و الخ)

(حلاب)

(عفسة عاينة!!)

عفسة عاينة

نضربها بتدويشة أو رقدة أو تحويسة أو كسكروط أو أو ..الخ

(جبري يعني حابس في راسك)!!!





سلام عليكم واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني هههه منحبش نطول في المقدمه ندخل في الموضوع ديركت هههالمهم حابة اليوم نهدر علىمثلا تحكي لواحد حكاية كيما تعجبوش يقلكههه والله هاذي مليحة 2 سوايع وأنت تحكيلو ومبعد يقصفك ههههثاني كاينة هاذي لي راها دايرة حالة وعندها بزاف معاني يعني الجملة لي تحطها فيها تجي هههه هييعني كي تتواضع لكاش شخص يقولو عليكيعني تواضع ولا تعريف كيما هاك عند بعض الناسوكاين هاذيواش هاذي ورانا رايحين يعني وحد عفس وكان كراعو معوج ولا كيفاش!!! هههههمثلا وحدة تحكي تقلها صاحبتها آوااااااااه هاذيمزتديش كامل تعاوديها !!ههههأنا راسي يحبس من هاذ الهدرةوساعات نهدرو غير بالعنف مثلا يسقيك واحد ويقولك واش راح تخدم تقلووالله غير بزاااف ههههه هدرتنا ولات تضحك هههههوكاين لي قولك أنتهههه اخترعنا الكلمات وشرحناها بطريقتنا الخاصةوراها بزااااااف كلمات دخيلة عن مجتمعنا وهدرتنا كا جزائريينمحبيتش نقول كامل الكلمات رايحة نخليلكم الخط أنتم قولولي حابة نشوفأسكو هاذ الهدرة عندنا حنا في المنطقة ديالنا ولا والوإليكم الخطتقبلوا احترامي وتقدري