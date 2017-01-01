هدرة جديدة دخلت لقاموسنا...

سلام عليكم واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني هههه منحبش نطول في المقدمه ندخل في الموضوع ديركت ههه المهم حابة اليوم نهدر على الهدرة الجديدة دخلت في قاموس!!! مثلا تحكي لواحد حكاية كيما تعجبوش يقلك ماتشيعهاش ههه والله هاذي مليحة 2 سوايع وأنت تحكيلو ومبعد يقصفك هههه ثاني كاينة هاذي لي راها دايرة حالة وعندها بزاف معاني يعني الجملة لي تحطها فيها تجي هههه هي (حلاب أو حلابة أو منحلبش أو با دو تحلاب و و و الخ) يعني كي تتواضع لكاش شخص يقولو عليك (حلاب) يعني تواضع ولا تعريف كيما هاك عند بعض الناس وكاين هاذي (عفسة عاينة!!) واش هاذي ورانا رايحين يعني وحد عفس وكان كراعو معوج ولا كيفاش!!! ههههه مثلا وحدة تحكي تقلها صاحبتها آوااااااااه هاذي عفسة عاينة مزتديش كامل تعاوديها !!هههه أنا راسي يحبس من هاذ الهدرة وساعات نهدرو غير بالعنف مثلا يسقيك واحد ويقولك واش راح تخدم تقلو نضربها بتدويشة أو رقدة أو تحويسة أو كسكروط أو أو ..الخ والله غير بزاااف ههههه هدرتنا ولات تضحك ههههه وكاين لي قولك أنت (جبري يعني حابس في راسك)!!! هههه اخترعنا الكلمات وشرحناها بطريقتنا الخاصة وراها بزااااااف كلمات دخيلة عن مجتمعنا وهدرتنا كا جزائريين محبيتش نقول كامل الكلمات رايحة نخليلكم الخط أنتم قولولي حابة نشوف أسكو هاذ الهدرة عندنا حنا في المنطقة ديالنا ولا والو إليكم الخط تقبلوا احترامي وتقدري,