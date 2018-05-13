صفاءdz
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكم نشالله تولو بخير وخير مني
حبيت نحكي اليوم على طفولتي في رمضان ونتفكر يامات زمان
من كنت صغيرة كان يجينا رمضان مع لقراية نحكيلكم على يومياتي ومتضحكوش على المهبولة
نبدا نهاري نوض الصباح ونشرب حليب وبعدها نرفد كرتابلي ونروح نقرا طبعا سؤال الأول لي يسألوه صحباتي كالعادة ..صفاء أنت صايمة؟؟؟
أنا نقلهم إيه
بعدها يقولو وري لسانك ..
نوريلهم لساني
يشفوه أبيض (بحكم شربت لحليب هههه)
يقولو أووو صفاء صايمة
وأنا يطلعلي المورال ههه
كنت كي نسرح من ليكول نروح نتغدى ...ومن بعد نرجع للمدرسة يقلولي مازلتي صايمة نقلهم إيه
ونلعبها جيعااانة ههه باش ميفيقوش يااالطيف مني ستوووتة من بكري
بون كنا نخرجو من المسيد على 2 إيه ..
نلقى ماما بادت طيب ونبدا نشوف فيها
روح نتفرج نلقى(بوراكة برنامج نتاع حميد عاشوري ههه) كنت نحبو بزااف سورتو أغنية نتاع البرنامج لي غناها (لطفي دوبل كانون ههه) نزيد لصوت ونبدا نرقص وماما تعيط مسكينة الغالية ممممم
بعدها تعيطلي أرواحي ذوقيلي نروح نجري ونبدا نذوق ونقلها ماما زيديني شوية باش نذوق مليح وماما تزيدني يعني نشبع ههههه ونقلها ماما يعطيك الصحة شبعت تقولي بصح قتلك ذوقي ماشي اشبعي
كي أذن المغرب نفطرو مي أنا نخرج لزنقة ونبدا نشوف مانلقى حتى واحد هدوووووووء نسمع غير صوت لمغارف
بعدها أنا وختي نروحو لصلاة تراويح في الجامع
الله غالب كنت صغير بلاك عندي 6سنوات أو 7سبعة
ندييير حااالة ههه في الجامع يعني ماشي نعيط نونو نلاوح بلفرد هههه ونداوس مع لبنات بصح مش شريرة بزاااف هوما يظلموني تجينا وحد لعزوج تقلنا انتم روحو العبو مراكمش نتاع صلاة بعدها نقلها علاش خالتي خلينا نتعلمو تقولي تعلمي في داركم حلوووفة لعزوج قصفتني ههه
كي نكملو تراويح نرجعو لدار نسهرو نتفرج مسلسل (مليكة هاديك لمرا لموسوسة) كان دايرة حاالة في وقتنا
بعدها نخرجو نلعبو مع بنات الجيران ديرو حااالة بلجري ولعياط نهبلو الغاشي بسكو كنا نسكنو في باطيما نلعبو في الكاج ونخرجو زلابية والقازوز وقلب اللوز ونديرو رواحنا نساء ههه ونبداو نقصرو انا نجيب خويا صغير ونقل لصاحبتي هذا ابني وهي ثاني تجيب ولد ختها هههه والله يامات جازو شابين
بعدها ندخلو لدار ونروحو نرقدو ودار يبقاو ساهرين يجي وقت السحور تونضني ماما نسحر وبعدها
غدوة نفطر
هذه يومياتي في رمضان بكري
نشالله يعجبكم هبالي
أيا كل واحد ياشاااارك ويحكيلنا على يومياتو في رمضان بكري يعني من كان فاطر
اليكم الخطا ابدعو ولا بعدو
كيفكم نشالله تولو بخير وخير مني
حبيت نحكي اليوم على طفولتي في رمضان ونتفكر يامات زمان
من كنت صغيرة كان يجينا رمضان مع لقراية نحكيلكم على يومياتي ومتضحكوش على المهبولة
نبدا نهاري نوض الصباح ونشرب حليب وبعدها نرفد كرتابلي ونروح نقرا طبعا سؤال الأول لي يسألوه صحباتي كالعادة ..صفاء أنت صايمة؟؟؟
أنا نقلهم إيه
بعدها يقولو وري لسانك ..
نوريلهم لساني
يشفوه أبيض (بحكم شربت لحليب هههه)
يقولو أووو صفاء صايمة
وأنا يطلعلي المورال ههه
كنت كي نسرح من ليكول نروح نتغدى ...ومن بعد نرجع للمدرسة يقلولي مازلتي صايمة نقلهم إيه
ونلعبها جيعااانة ههه باش ميفيقوش يااالطيف مني ستوووتة من بكري
بون كنا نخرجو من المسيد على 2 إيه ..
نلقى ماما بادت طيب ونبدا نشوف فيها
روح نتفرج نلقى(بوراكة برنامج نتاع حميد عاشوري ههه) كنت نحبو بزااف سورتو أغنية نتاع البرنامج لي غناها (لطفي دوبل كانون ههه) نزيد لصوت ونبدا نرقص وماما تعيط مسكينة الغالية ممممم
بعدها تعيطلي أرواحي ذوقيلي نروح نجري ونبدا نذوق ونقلها ماما زيديني شوية باش نذوق مليح وماما تزيدني يعني نشبع ههههه ونقلها ماما يعطيك الصحة شبعت تقولي بصح قتلك ذوقي ماشي اشبعي
كي أذن المغرب نفطرو مي أنا نخرج لزنقة ونبدا نشوف مانلقى حتى واحد هدوووووووء نسمع غير صوت لمغارف
بعدها أنا وختي نروحو لصلاة تراويح في الجامع
الله غالب كنت صغير بلاك عندي 6سنوات أو 7سبعة
ندييير حااالة ههه في الجامع يعني ماشي نعيط نونو نلاوح بلفرد هههه ونداوس مع لبنات بصح مش شريرة بزاااف هوما يظلموني تجينا وحد لعزوج تقلنا انتم روحو العبو مراكمش نتاع صلاة بعدها نقلها علاش خالتي خلينا نتعلمو تقولي تعلمي في داركم حلوووفة لعزوج قصفتني ههه
كي نكملو تراويح نرجعو لدار نسهرو نتفرج مسلسل (مليكة هاديك لمرا لموسوسة) كان دايرة حاالة في وقتنا
بعدها نخرجو نلعبو مع بنات الجيران ديرو حااالة بلجري ولعياط نهبلو الغاشي بسكو كنا نسكنو في باطيما نلعبو في الكاج ونخرجو زلابية والقازوز وقلب اللوز ونديرو رواحنا نساء ههه ونبداو نقصرو انا نجيب خويا صغير ونقل لصاحبتي هذا ابني وهي ثاني تجيب ولد ختها هههه والله يامات جازو شابين
بعدها ندخلو لدار ونروحو نرقدو ودار يبقاو ساهرين يجي وقت السحور تونضني ماما نسحر وبعدها
غدوة نفطر
هذه يومياتي في رمضان بكري
نشالله يعجبكم هبالي
أيا كل واحد ياشاااارك ويحكيلنا على يومياتو في رمضان بكري يعني من كان فاطر
اليكم الخطا ابدعو ولا بعدو