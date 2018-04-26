عادي في بلادي...

صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
964
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النقاط
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الكوزينة
الجنس
أنثى
#1
سلام عليكم
نشالله تكونو بخير وخير مني :giggle:
اليوم حبيت نحكي على (تقرعيج) والله داير حااالة في بلادي لعزيزة :p لازم يعرفو كل شيء عليك مام تروح لأي بلاصه تحس روحك في محضر قضائي:LOL: أول حاجة يبداوهالك واش اسمك ؟تقراي؟مخطوبة؟علاه قاعدة في الدار؟شحال في عمرك؟واش ديري في حياتك؟ماكرهتيش من الدار؟لازم تخرجي تحوسي؟والأكيد صفاء تجاوب :cool: بكل مصداقيه المشكل هاذ الأسئلة كامل ومن بعد متزديش تسقسي عليك:ROFLMAO: :ROFLMAO:هاك برك يحبو يعمرو لقرع ...ولا اذا شريتي حاجة إيييييه من شريتيها ؟؟ومن جاتك دراهم؟وعلاش مقلتيلناش ؟؟:unsure: يعني لازم نحضرهم :ROFLMAO: والله صراولي مواقف هاذي يعني راني نحكي على حياتي:sneaky: ...ممممم وكاين بزاف موسوسين غير يشفوك ساكتة يجو لعندك ويقلولك شكون زعفك ؟؟؟:unsure:ههه علاه العبد ملازمش يتكالما شوي غير كي يولي زعفان:mad: اسكتو ولا كي نروحو للأعراس ياااحصرااااه تقرعيج ثم يحلى:eek: هاهي جات لعروسة مين شرات تصديرة:unsure: وشكون طيب لقاطو :ROFLMAO: شوفي لصال تبهدلo_O ولا الطياب :sneaky: انا راسي يحبس ونسكت:censored: ولكل حاب يعمر لقرع وسي نورمال كي يرجعو لديارهم يبدا تمنشير تشم ريحة نجارة يالطيف:ROFLMAO:
مام في سبيطار ومايرحموش يبداو واش بيك مريضة جايه داوي ؟؟لا جايه نرقص:ROFLMAO: ههه والله حتى الأسئلة مااااارقة نتاع واحد حاب يهدر معاك :giggle:
والله شعب موسوس ورااااائع :sneaky:

أيا اليكم الخط ابدعو ولا بعدو ههههه
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
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الإعجابات
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العمر
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الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
تم الاعتماد حبيبتي
اسمحيلي النت عندي ضعيفة جدا بيسك ماكتيفية برك
كي ندخلو الويفي مرة اخرى اعود باذن الله
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
964
الإعجابات
4,630
النقاط
51
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#3
قال Twinkle Stars:
السلام عليكم
تم الاعتماد حبيبتي
اسمحيلي النت عندي ضعيفة جدا بيسك ماكتيفية برك
كي ندخلو الويفي مرة اخرى اعود باذن الله
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مرسي حنونة ...من بعد لازم تشاركي رأيك مهم ههه
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
964
الإعجابات
4,630
النقاط
51
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#5
قال faith8:
eh oui hadi hiya bladna
fa9at fel djazair kol wa7ad 7or fi hyatek
rabbi yahdina w yasla7 7walna
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ps,,,,smholi clavier te3 pc mafihch 3arbiya
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السماح خويا
إيه عندك الحق كل واحد حر في حياتو والله هذا الصح
شكرا لمرورك أخي الفاضل
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
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12,718
النقاط
351
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#6
قال صفاءdz:
السماح خويا
إيه عندك الحق كل واحد حر في حياتو والله هذا الصح
شكرا لمرورك أخي الفاضل
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hhhhhhhh ana tafla :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
faith ta3ni imène ta9adri tnadini imène khti :giggle::giggle:
chokr lik khti merci(y)
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
964
الإعجابات
4,630
النقاط
51
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الكوزينة
الجنس
أنثى
#7
قال faith8:
hhhhhhhh ana tafla :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
faith ta3ni imène ta9adri tnadini imène khti :giggle::giggle:
chokr lik khti merci(y)
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ههههههه
عفوا اختي ربي يسعدك ههه والله نضحك على روحي هههه
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#10
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
58,609
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#10
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله تكوني بخير صفاء ؟
:p:p:p
شعب يليق يشري جيمال ويلصقها في رقبتو واين مايكون باه يقرعج مليحo_Oo_Oo_Oفي اي لحظة حاضر وفي اي لحظة واجد باه يطلق عينيه
وفضولو
انه الشعب الرائع الشعب الجزايري وهذ ا مايميزه
:LOL::LOL::LOL:
تقبلي مروري
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#11
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
964
الإعجابات
4,630
النقاط
51
الإقامة
الكوزينة
الجنس
أنثى
#11
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ان شاءالله تكوني بخير صفاء ؟
:p:p:p
شعب يليق يشري جيمال ويلصقها في رقبتو واين مايكون باه يقرعج مليحo_Oo_Oo_Oفي اي لحظة حاضر وفي اي لحظة واجد باه يطلق عينيه
وفضولو
انه الشعب الرائع الشعب الجزايري وهذ ا مايميزه
:LOL::LOL::LOL:
تقبلي مروري
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لاباس الحمد لله وانت واش اخبارك توحشناك هه
ايه عندك الحق انا والله هبلوني لغاشي الكل حاب يعرف كلش عليا ههه حسيت روحي مشهورة ههه صفاء سوبر ستار هههههه
 
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