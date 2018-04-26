سلام عليكمنشالله تكونو بخير وخير منياليوم حبيت نحكي على (تقرعيج) والله داير حااالة في بلادي لعزيزةلازم يعرفو كل شيء عليك مام تروح لأي بلاصه تحس روحك في محضر قضائيأول حاجة يبداوهالك واش اسمك ؟تقراي؟مخطوبة؟علاه قاعدة في الدار؟شحال في عمرك؟واش ديري في حياتك؟ماكرهتيش من الدار؟لازم تخرجي تحوسي؟والأكيد صفاء تجاوببكل مصداقيه المشكل هاذ الأسئلة كامل ومن بعد متزديش تسقسي عليكهاك برك يحبو يعمرو لقرع ...ولا اذا شريتي حاجة إيييييه من شريتيها ؟؟ومن جاتك دراهم؟وعلاش مقلتيلناش ؟؟يعني لازم نحضرهموالله صراولي مواقف هاذي يعني راني نحكي على حياتي...ممممم وكاين بزاف موسوسين غير يشفوك ساكتة يجو لعندك ويقلولك شكون زعفك ؟؟؟ههه علاه العبد ملازمش يتكالما شوي غير كي يولي زعفاناسكتو ولا كي نروحو للأعراس ياااحصرااااه تقرعيج ثم يحلىهاهي جات لعروسة مين شرات تصديرةوشكون طيب لقاطوشوفي لصال تبهدلولا الطيابانا راسي يحبس ونسكتولكل حاب يعمر لقرع وسي نورمال كي يرجعو لديارهم يبدا تمنشير تشم ريحة نجارة يالطيفمام في سبيطار ومايرحموش يبداو واش بيك مريضة جايه داوي ؟؟لا جايه نرقصههه والله حتى الأسئلة مااااارقة نتاع واحد حاب يهدر معاكوالله شعب موسوس ورااااائعأيا اليكم الخط ابدعو ولا بعدو ههههه