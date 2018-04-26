عادي في بلادي...

صفاءdz
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سلام عليكم
نشالله تكونو بخير وخير مني
اليوم حبيت نحكي على (تقرعيج) والله داير حااالة في بلادي لعزيزة لازم يعرفو كل شيء عليك مام تروح لأي بلاصه تحس روحك في محضر قضائي أول حاجة يبداوهالك واش اسمك ؟تقراي؟مخطوبة؟علاه قاعدة في الدار؟شحال في عمرك؟واش ديري في حياتك؟ماكرهتيش من الدار؟لازم تخرجي تحوسي؟والأكيد صفاء تجاوب بكل مصداقيه المشكل هاذ الأسئلة كامل ومن بعد متزديش تسقسي عليك هاك برك يحبو يعمرو لقرع ...ولا اذا شريتي حاجة إيييييه من شريتيها ؟؟ومن جاتك دراهم؟وعلاش مقلتيلناش ؟؟ يعني لازم نحضرهم والله صراولي مواقف هاذي يعني راني نحكي على حياتي ...ممممم وكاين بزاف موسوسين غير يشفوك ساكتة يجو لعندك ويقلولك شكون زعفك ؟؟؟ههه علاه العبد ملازمش يتكالما شوي غير كي يولي زعفان اسكتو ولا كي نروحو للأعراس ياااحصرااااه تقرعيج ثم يحلى هاهي جات لعروسة مين شرات تصديرة وشكون طيب لقاطو شوفي لصال تبهدل ولا الطياب انا راسي يحبس ونسكت ولكل حاب يعمر لقرع وسي نورمال كي يرجعو لديارهم يبدا تمنشير تشم ريحة نجارة يالطيف
مام في سبيطار ومايرحموش يبداو واش بيك مريضة جايه داوي ؟؟لا جايه نرقص ههه والله حتى الأسئلة مااااارقة نتاع واحد حاب يهدر معاك
والله شعب موسوس ورااااائع
أيا اليكم الخط ابدعو ولا بعدو ههههه
نشالله تكونو بخير وخير مني
اليوم حبيت نحكي على (تقرعيج) والله داير حااالة في بلادي لعزيزة لازم يعرفو كل شيء عليك مام تروح لأي بلاصه تحس روحك في محضر قضائي أول حاجة يبداوهالك واش اسمك ؟تقراي؟مخطوبة؟علاه قاعدة في الدار؟شحال في عمرك؟واش ديري في حياتك؟ماكرهتيش من الدار؟لازم تخرجي تحوسي؟والأكيد صفاء تجاوب بكل مصداقيه المشكل هاذ الأسئلة كامل ومن بعد متزديش تسقسي عليك هاك برك يحبو يعمرو لقرع ...ولا اذا شريتي حاجة إيييييه من شريتيها ؟؟ومن جاتك دراهم؟وعلاش مقلتيلناش ؟؟ يعني لازم نحضرهم والله صراولي مواقف هاذي يعني راني نحكي على حياتي ...ممممم وكاين بزاف موسوسين غير يشفوك ساكتة يجو لعندك ويقلولك شكون زعفك ؟؟؟ههه علاه العبد ملازمش يتكالما شوي غير كي يولي زعفان اسكتو ولا كي نروحو للأعراس ياااحصرااااه تقرعيج ثم يحلى هاهي جات لعروسة مين شرات تصديرة وشكون طيب لقاطو شوفي لصال تبهدل ولا الطياب انا راسي يحبس ونسكت ولكل حاب يعمر لقرع وسي نورمال كي يرجعو لديارهم يبدا تمنشير تشم ريحة نجارة يالطيف
مام في سبيطار ومايرحموش يبداو واش بيك مريضة جايه داوي ؟؟لا جايه نرقص ههه والله حتى الأسئلة مااااارقة نتاع واحد حاب يهدر معاك
والله شعب موسوس ورااااائع
أيا اليكم الخط ابدعو ولا بعدو ههههه