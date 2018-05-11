سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 9 "

ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و عافية

قالو الحمد لله على فضلو اسي ... ااتل قولو الحمد لله

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المهم أهلا و سهلا بيكم في عدد جديد من سلسلة



هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية و نشجعو ناسها على المزيد من العطاء

لانو من لا يشكر الناس لا يشكر الله

و موضوع عدد اليوم نشالله ... هو :

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" مطاعم الرحمة في رمضان "

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بسم الله ... كيما تعرفو جماعة الخير أننا على أبوب الشهر الفضيل و الله يبلغناه و نحن بتمام الصحة و العافية نشالله يا رب

و كيما تعرفو ههه راني قصفت ياسر مؤخرا في السلسلة الأخر سلسلة فقر مونطال الي نسلطو فيها الضو على الأمور المدرحة و السلبية

و بالتالي قلنا لازم نكونو شوية ايجابيين و نسلطو الضو على أمور ايجابية نشوفوها و نقابلوها في حياتنا اليومية

و عدد اليوم خصصناه لمطاعم الرحمة الي تنتشر في الشهر الفضيل ...

لا شك انكم حدث و سمعتو عليهم اذا مش نتوما اصللا لي تلاقيتو بيهم هذو القايمين على مطاعم الرحمة

يعني الانسان كي يشوفهم و يشوف الحرص تاعهم الشديد ... و يشوف هذيك الرغبة فيهم على تقديم المساعدة

و الرغبة في فعل الخير و خدمة الناس في سبيل الله ... يعني الانسان يحس انو الحمد لله ... رغم السلبيات

و رغم العديد من النقائص الكاينة في مجتمعنا ... الا انو الحمد لله مزالت كاين رحمة ربي ...

و مزال كاين خوف ربي ... و مزالت العافية و الحمد لله ...

لذلك خصصنا هذا العدد من السلسلة باه نوقفو وقفة احترام و تقدير ... للناس هذو السباقين الى فعل الخير و الوقف عليه

و الي يستحقو اننا نصنفوهم ضمنفئة ...

الناس الملاح