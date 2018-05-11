سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 9 "

Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
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ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و عافية
قالو الحمد لله على فضلو اسي ... ااتل قولو الحمد لله
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المهم أهلا و سهلا بيكم في عدد جديد من سلسلة

هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية و نشجعو ناسها على المزيد من العطاء
لانو من لا يشكر الناس لا يشكر الله
و موضوع عدد اليوم نشالله ... هو :
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" مطاعم الرحمة في رمضان "
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بسم الله ... كيما تعرفو جماعة الخير أننا على أبوب الشهر الفضيل و الله يبلغناه و نحن بتمام الصحة و العافية نشالله يا رب

و كيما تعرفو ههه راني قصفت ياسر مؤخرا في السلسلة الأخر سلسلة فقر مونطال الي نسلطو فيها الضو على الأمور المدرحة و السلبية

و بالتالي قلنا لازم نكونو شوية ايجابيين و نسلطو الضو على أمور ايجابية نشوفوها و نقابلوها في حياتنا اليومية

و عدد اليوم خصصناه لمطاعم الرحمة الي تنتشر في الشهر الفضيل ...



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لا شك انكم حدث و سمعتو عليهم اذا مش نتوما اصللا لي تلاقيتو بيهم هذو القايمين على مطاعم الرحمة

يعني الانسان كي يشوفهم و يشوف الحرص تاعهم الشديد ... و يشوف هذيك الرغبة فيهم على تقديم المساعدة

و الرغبة في فعل الخير و خدمة الناس في سبيل الله ... يعني الانسان يحس انو الحمد لله ... رغم السلبيات

و رغم العديد من النقائص الكاينة في مجتمعنا ... الا انو الحمد لله مزالت كاين رحمة ربي ...

و مزال كاين خوف ربي ... و مزالت العافية و الحمد لله ...

لذلك خصصنا هذا العدد من السلسلة باه نوقفو وقفة احترام و تقدير ... للناس هذو السباقين الى فعل الخير و الوقف عليه

و الي يستحقو اننا نصنفوهم ضمنفئة ... الناس الملاح ....






 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
9,161
الإعجابات
42,481
النقاط
1,151
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صفاءdz

:: عضو فعّال ::
#3
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المشاركات
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واقع كأنه حلم
الجنس
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#3
ياااتل الحمد لله ههه
يعطيك الصحة والله
مطاعم الرحمة لها دور كبير في شهر رمضان حيث يستفيد منها الفقراء والمساكين وحتى عابر السبيل
وأكثر شيء يعجبي المطاعم التي على الطريق يعني في خيمات و يحبسو سائقين باش يفطرو والله حاجة مليحة مام ذوك الشباب الله يبارك يجو لديار الفقراء ويعطوهم الفطور والله حاجة مليحة بزاف

مرسي خويا صلاح موضوع قيم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
قسنطينة
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#4
السلام عليكم
يعطيك الصحة خويا صلاح على هاد العدد من هاد السلسلة الجميلة
وبالفعل خير ما اخترت، مطاعم الرحمة خاصة في الأعوام الأخيرة راهي تقوم بواجبها
على أكمل وجه، ووصلت حتى لمطاعم رحمة متنقلة عبر الطرقات
مرة يحكيلنا واحد من العائلة كان مسافر هو ومرتو وأولادو وأذن المغرب عليه في الطريق
وكان رمضان، حبسوه لابوليس ودخلوه كلي لخيمة صغيرة في الطريق قالك فطور
ماشاء الله والله تقول كلي راك في دارك، يعني ماشاء الله ودرك ولاو كاين شباب قاعدين يسخرو
وقتهم وجهدهم للمشاركة في هاد المطاعم وهادا أمر جميل
وصراحة الصورة لي وضعتها عجبتني بزاف تبين نظافة المكان وحتى الماكلة تبان نظيفة ومرتبة الله يبارك
وهذا أمر يدعو للفخر صراحة
شكرا خويا على موضوع هاد السلسلة بارك الله فيك
تحياتي
 
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