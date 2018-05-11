سلسلة / ناس ملاح City / " العدد 9 "

Salah eddin
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ناس اللمة ان شاء الله أموركم بخير و عافية
قالو الحمد لله على فضلو اسي ... ااتل قولو الحمد لله
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المهم أهلا و سهلا بيكم في عدد جديد من سلسلة
هذي السلسلة الي نشوفو فيها الأمور الايجابية و نشجعو ناسها على المزيد من العطاء
لانو من لا يشكر الناس لا يشكر الله
و موضوع عدد اليوم نشالله ... هو :
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" مطاعم الرحمة في رمضان "
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بسم الله ... كيما تعرفو جماعة الخير أننا على أبوب الشهر الفضيل و الله يبلغناه و نحن بتمام الصحة و العافية نشالله يا رب
و كيما تعرفو ههه راني قصفت ياسر مؤخرا في السلسلة الأخر سلسلة فقر مونطال الي نسلطو فيها الضو على الأمور المدرحة و السلبية
و بالتالي قلنا لازم نكونو شوية ايجابيين و نسلطو الضو على أمور ايجابية نشوفوها و نقابلوها في حياتنا اليومية
و عدد اليوم خصصناه لمطاعم الرحمة الي تنتشر في الشهر الفضيل ...
لا شك انكم حدث و سمعتو عليهم اذا مش نتوما اصللا لي تلاقيتو بيهم هذو القايمين على مطاعم الرحمة
يعني الانسان كي يشوفهم و يشوف الحرص تاعهم الشديد ... و يشوف هذيك الرغبة فيهم على تقديم المساعدة
و الرغبة في فعل الخير و خدمة الناس في سبيل الله ... يعني الانسان يحس انو الحمد لله ... رغم السلبيات
و رغم العديد من النقائص الكاينة في مجتمعنا ... الا انو الحمد لله مزالت كاين رحمة ربي ...
و مزال كاين خوف ربي ... و مزالت العافية و الحمد لله ...
لذلك خصصنا هذا العدد من السلسلة باه نوقفو وقفة احترام و تقدير ... للناس هذو السباقين الى فعل الخير و الوقف عليه
و الي يستحقو اننا نصنفوهم ضمنفئة ... الناس الملاح ....