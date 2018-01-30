فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية سنة 2018



مرحبا بالآخوات ​

يسعدنا أن نفتح موضوع التميز لكن الديكور والعناية المنزلية

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تشجيعا لجهودكنّ

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وارتقائكن

شروط أخذ الختم



اولا: ان يكون حصري

ثانيا: أن يكون مصور وبالمراحل





*شروط يمكن أن تتوفر لديكم لسهولتها

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لذا يسعدنا أن ننتقي لكُن أهم المواضيع المميزة في الركن

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وذلك

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لنجمعها في فهرس التميز ليشهد لعضواتنا النشيطات الفعالات أنهنّ الأروع

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و كذلك لتسهيل عملية البحث عن المواضيع الحصرية و المميزة

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فكل موضوع عليه

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سنضعه هنا



وكل عضو يضع مواضيع حصرية كثيرة سيتحصل معنا على الوسام





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