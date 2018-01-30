فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية سنة 2018

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 44,258
- الإعجابات
- 61,465
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
يسعدنا أن نفتح موضوع التميز لكن الديكور والعناية المنزلية
تشجيعا لجهودكنّ
وارتقائكن
شروط أخذ الختم
اولا: ان يكون حصري
ثانيا: أن يكون مصور وبالمراحل
*شروط يمكن أن تتوفر لديكم لسهولتها
شروط أخذ الختم
اولا: ان يكون حصري
ثانيا: أن يكون مصور وبالمراحل
*شروط يمكن أن تتوفر لديكم لسهولتها
لذا يسعدنا أن ننتقي لكُن أهم المواضيع المميزة في الركن
وذلك
لنجمعها في فهرس التميز ليشهد لعضواتنا النشيطات الفعالات أنهنّ الأروع
و كذلك لتسهيل عملية البحث عن المواضيع الحصرية و المميزة
فكل موضوع عليه
سنضعه هنا
وكل عضو يضع مواضيع حصرية كثيرة سيتحصل معنا على الوسام
وكل عضو يضع مواضيع حصرية كثيرة سيتحصل معنا على الوسام
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