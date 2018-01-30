فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية سنة 2018

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
61,465
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
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مرحبا بالآخوات

يسعدنا أن نفتح موضوع التميز لكن الديكور والعناية المنزلية

تشجيعا لجهودكنّ

وارتقائكن
شروط أخذ الختم

اولا: ان يكون حصري
ثانيا: أن يكون مصور وبالمراحل


*شروط يمكن أن تتوفر لديكم لسهولتها

لذا يسعدنا أن ننتقي لكُن أهم المواضيع المميزة في الركن

وذلك

لنجمعها في فهرس التميز ليشهد لعضواتنا النشيطات الفعالات أنهنّ الأروع


و كذلك لتسهيل عملية البحث عن المواضيع الحصرية و المميزة


فكل موضوع عليه







سنضعه هنا

وكل عضو يضع مواضيع حصرية كثيرة سيتحصل معنا على الوسام



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آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,258
الإعجابات
61,465
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,258
الإعجابات
61,465
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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