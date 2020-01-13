فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية لسنة 2020

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نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
229
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

اعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية

هاهي السنة الجديدة تقارب على الحلول

والاحلى هي ابداعاتكم المميزة

ككل شخص محب للفن والديكور والتقديم، والتدبير المنزلي

هاهو القسم يفتح لكم صفحة اخرى، من كتاب الابداع بهاذ الركن المميز

ابدعوا اذا وتميزوا

شروط أخذ الختم

اولا: ان يكون حصري
ثانيا: أن يكون مصور وبالمراحل


*شروط يمكن أن تتوفر لديكم لسهولتها

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وتكلل مشاركاتكم بالوسام المميز

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الفهرس القديم تجدونه هنا :



فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية لسنة 2019

فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية سنة 2018






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الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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