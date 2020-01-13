فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية لسنة 2020

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 229
- النقاط
- 721
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
اعضاء وعضوات منتدى اللمة الجزائرية
هاهي السنة الجديدة تقارب على الحلول
والاحلى هي ابداعاتكم المميزة
ككل شخص محب للفن والديكور والتقديم، والتدبير المنزلي
هاهو القسم يفتح لكم صفحة اخرى، من كتاب الابداع بهاذ الركن المميز
ابدعوا اذا وتميزوا
شروط أخذ الختم
اولا: ان يكون حصري
ثانيا: أن يكون مصور وبالمراحل
*شروط يمكن أن تتوفر لديكم لسهولتها
وتكلل مشاركاتكم بالوسام المميز
الفهرس القديم تجدونه هنا :
فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية لسنة 2019
فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية سنة 2018