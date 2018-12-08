فهرس التميز ركن الديكور والعناية المنزلية لسنة 2019

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زهور الأمل

زهور الأمل

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#1
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#1
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

اخواتي العزيزات

هاهي السنة الجديدة تقارب على الحلول

والاحلى هي ابداعاتكن المميزة

ككل ربة بيت او فتاة طموحة محبة للفن والديكور والتقديم، والتدبير المنزلي

هاهو القسم يفتح لكن صفحة اخرى، من كتاب الابداع بهاذ الركن المميز والخاص بك حواء

ابدعي اذا وتميزي لتحصدي اجمل الاختام

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