السلام عليكم اخوتي و اهليوالله خيرت هذا القسم لاني فعلا رح نفرغ قلبي فقط لانوا تعمر و لازم يفرغ اكوا تعرفوا الساشية كي تتعمر راح تتطرطق و انا خيرت نطرطق هنا خير من بلاصة اخرى هههه لانوا سعات انسان لازم يحمل و يكتم و يعرف وين يفرغو عند من يفرغ و وكتاه يفرغ..هذا قانون حياة باه تتفادى عديد من مشاكل و تعيش براحة بال.....البارح جات ف بالي فكرة مدامني هذا وين كملت امتحاني و زوجي خدام و بعيد قلت نروح عند اهلي نحي شوي على بالي خاصة و انوا اخوتي الذكورة ام ف دارنا و انا قليل وين نشوفهم....هيا اتصلت اولا بزوجي وافقلي و قالي درك نقول لخويا يوصلك،هزيت تلفوني و اتصلت بزوجة ابي ( والدتي متوفية و انا ب10سنوات ربي يرحمها و جميع المسلمين و زوجة والدي الحمدلله انسانة طيبة و خرجت على يدها عروس و نعمة بالله) لما سقسيتها على حالها لقيتها لباس عليها. المهم قتلها اني جاية باذن الله غدوة لاني اشتقت لخوتي حبيت نشوفهم( امي ماتت و تركتني انا زوج اخوتي اكبر و مني و اثنين اخرين ذكور توأم في زوج في عسكررية) و عندي اختان منها،واحدة منهم تزوجت هي الاخرى و قريبة من اهلي.المهم لما قتلها اني جاية قاتلي اني مريضة و رايحة عن اختك نقعد عندها شوي ايامات...قتلها ايه عادي مهم انا نجي نشوف اخوتي مدام جاو من عسكر....لكن صوتها معجبنيش قاتلي اها مننصحكش تجي ام يظالوا برا و تبقاي وحدك ف دار....سكت انا و قلت معليش منحرجهاش و كوبيتبعدها اتصلت بوالدي حكيت شوي معاه و قتلوا اني توحشتكم مدامت زوجتك رايحة عند اختي ارواح انت و اخوتي عندي....قالي لا مكلاه ...زدت توسوست و سكت...لعشية هبطت عند عجوزتي قتلها اني منروحش لدارنا لانوا عندهم ظروف سعا قاتلي مثل: الي ماتت أموا يحط جمرة في فموا....سمعت مثل و لا كلمة زدت هدرتها طلعت طول لغرفتي و درت كيما وصاتني ماما الله يرحمها( نهار كانت ف فراش مريضة و انا نبكي قاتلي بعد مانغيب متزديش تبكي الا ف سجادتك) .....حطيت سجادتي و صليت ركعتين و بكيييييييييييت و كأنها ماتت هذيك اللحظة ....فعلا هو مثل لكن حسيتوا سيف زاد كمل عليا