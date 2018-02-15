الي ماتت أموا يحط جمرة في فموا

جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
344
الإعجابات
1,301
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم اخوتي و اهلي

والله خيرت هذا القسم لاني فعلا رح نفرغ قلبي فقط لانوا تعمر و لازم يفرغ اكوا تعرفوا الساشية كي تتعمر راح تتطرطق و انا خيرت نطرطق هنا خير من بلاصة اخرى هههه لانوا سعات انسان لازم يحمل و يكتم و يعرف وين يفرغو عند من يفرغ و وكتاه يفرغ..هذا قانون حياة باه تتفادى عديد من مشاكل و تعيش براحة بال.....
البارح جات ف بالي فكرة مدامني هذا وين كملت امتحاني و زوجي خدام و بعيد قلت نروح عند اهلي نحي شوي على بالي خاصة و انوا اخوتي الذكورة ام ف دارنا و انا قليل وين نشوفهم....هيا اتصلت اولا بزوجي وافقلي و قالي درك نقول لخويا يوصلك،هزيت تلفوني و اتصلت بزوجة ابي ( والدتي متوفية و انا ب10سنوات ربي يرحمها و جميع المسلمين و زوجة والدي الحمدلله انسانة طيبة و خرجت على يدها عروس و نعمة بالله) لما سقسيتها على حالها لقيتها لباس عليها. المهم قتلها اني جاية باذن الله غدوة لاني اشتقت لخوتي حبيت نشوفهم( امي ماتت و تركتني انا زوج اخوتي اكبر و مني و اثنين اخرين ذكور توأم في زوج في عسكررية) و عندي اختان منها،واحدة منهم تزوجت هي الاخرى و قريبة من اهلي.
المهم لما قتلها اني جاية قاتلي اني مريضة و رايحة عن اختك نقعد عندها شوي ايامات...قتلها ايه عادي مهم انا نجي نشوف اخوتي مدام جاو من عسكر....لكن صوتها معجبنيش قاتلي اها مننصحكش تجي ام يظالوا برا و تبقاي وحدك ف دار....سكت انا و قلت معليش منحرجهاش و كوبيت
بعدها اتصلت بوالدي حكيت شوي معاه و قتلوا اني توحشتكم مدامت زوجتك رايحة عند اختي ارواح انت و اخوتي عندي....قالي لا مكلاه ...زدت توسوست و سكت...
لعشية هبطت عند عجوزتي قتلها اني منروحش لدارنا لانوا عندهم ظروف سعا قاتلي مثل:censored:: الي ماتت أموا يحط جمرة في فموا....
سمعت مثل و لا كلمة زدت هدرتها طلعت طول لغرفتي و درت كيما وصاتني ماما الله يرحمها( نهار كانت ف فراش مريضة و انا نبكي قاتلي بعد مانغيب متزديش تبكي الا ف سجادتك) .....حطيت سجادتي و صليت ركعتين و بكيييييييييييت و كأنها ماتت هذيك اللحظة ....
فعلا هو مثل لكن حسيتوا سيف زاد كمل عليا
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,242
الإعجابات
58,909
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وسعي بالك اختي
وامشي بوصية والدتك الله يرحمها خلاتلك وصية من ذهب
الله غالب الناس مترحمش
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,150
الإعجابات
27,590
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
والله حرقتيلي قلبي وبكيتيني، الله يرحم والدتك ويسكنها الجنة
الله يجبرك ويجبر بخاطرك حبيبتي لابأس عليكِ
هونيها تهون أختي، إن شاء الله ما تشوفي شر ولا تشوفي حزن
الله يفرجها عليكِ ويفرح قلبك
 
حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
78
الإعجابات
178
النقاط
505
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#4
وعليكم السلام أختي،

الأم هي الحضن الوحيد اللي دافئ وحنون اللي مهما كبر الإنسان يبقى محتاج ليه

ربي يرحمها وربي يصبرك أختي

تحياتي
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
5,217
الإعجابات
1,698
النقاط
351
الجنس
ذكر
#5
ربي يعطيك الصبر ولكل من فقد أحد والديه.
اختي الكريمة ربما لوكان رحتي لدار والدك ميعجبكش الحال اكثر واكثر مادام زوجة امك وابوك موش حابين مجيتك معناه الامور موش مساعدة وممكن تضايقي اكثر . زيني نيتك اختي فاحوال الناس متقلبة وواحد ماهو هاني ومرتاح في بيته.
مادامك اختهم فيمكنك طرق الباب والدخول في اي وقت وتجمعي كل اخوانك وتغيري الجو اللي عايشينوا وتضحكوا وتزهاو وتفوتي نهارات وتروحي لمنزلك.
واما فقدان الأم فلا كلام يعزي من افتقدها سوى الايمان بقضاء الله وقدره. زوجتي فقدت امها بعد وضع الحمل لاول ابنائنا بعد اسبوع فقط موت فجأة ومثلما قلتي رغم ان زوجة الاب طيبة ونية لكن تبقى الام حاضنة الجميع في كل الاوقات.لكن مازالت ابنتها اللي هي زوجتي تجمع العائلة والاخوة في اي ضرف كان. ولن تحل زوجة الاب مكان الام وكذلك مكان الاخت فالاخت هي شبيهة الام امام اخوتها.البكاء لن يغير شيء فقط العزيمة والقوة والصبر والايمان والسعي لجمع العائلة وصلة الرحم والابقاء على روح العائلة حتى مع فقدان أحد ركائزها. وربي يعلم.
ربي يرحمها ويرحمهم ويرحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
 
آخر تعديل:
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
344
الإعجابات
1,301
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#6
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وسعي بالك اختي
وامشي بوصية والدتك الله يرحمها خلاتلك وصية من ذهب
الله غالب الناس مترحمش
إضغط للتوسيع...
الله يخليك اختي فعلا ناس مترحمش والحمدلله ربي زرع ف قلوبنا النسيان وتالي والله منجموا نعيشوا الله يحفضك على مرورك
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
344
الإعجابات
1,301
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#7
قال فريد أبوفيصل:
ربي يعطيك الصبر ولكل من فقد أحد والديه.
اختي الكريمة ربما لوكان رحتي لدار والدك ميعجبكش الحال اكثر واكثر مادام زوجة امك وابوك موش حابين مجيتك معناه الامور موش مساعدة وممكن تضايقي اكثر . زيني نيتك اختي فاحوال الناس متقلبة وواحد ماهو هاني ومرتاح في بيته.
مادامك اختهم فيمكنك طرق الباب والدخول في اي وقت وتجمعي كل اخوانك وتغيري الجو اللي عايشينوا وتضحكوا وتزهاو وتفوتي نهارات وتروحي لمنزلك.
واما فقدان الأم فلا كلام يعزي من افتقدها سوى الايمان بقضاء الله وقدره. زوجتي فقدت امها بعد وضع الحمل لاول ابنائنا بعد اسبوع فقط موت فجأة ومثلما قلتي رغم ان زوجة الاب طيبة ونية لكن تبقى الام حاضنة الجميع في كل الاوقات.لكن مازالت ابنتها اللي هي زوجتي تجمع العائلة والاخوة في اي ضرف كان. ولن تحل زوجة الاب مكان الام وكذلك مكان الاخت فالاخت هي شبيهة الام امام اخوتها.البكاء لن يغير شيء فقط العزيمة والقوة والصبر والايمان والسعي لجمع العائلة وصلة الرحم والابقاء على روح العائلة حتى مع فقدان أحد ركائزها. وربي يعلم.
ربي يرحمها ويرحمهم ويرحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
إضغط للتوسيع...
صدقت استاذي و اخي فعلا ذاك ماحصل الحمدلله بعد يومين روح زوجي و عرضت اخوتي و والدي و زوجتوا و درتلهم غداء عندي و عانقتتتتهم بزاف و فضلت اني نقابل الحسنة بالسيئة و نتجاوز الامر لانوا الشيطان ينتظر هذه الفرص باه يزيد الطين بلة و ناديت حتى لعزوزتي و شيخي و الحمدلله.
الله يجازيك على كلامك راني خدمت بيه الله يحفضك
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
344
الإعجابات
1,301
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#8
قال سكون الفجر:
والله حرقتيلي قلبي وبكيتيني، الله يرحم والدتك ويسكنها الجنة
الله يجبرك ويجبر بخاطرك حبيبتي لابأس عليكِ
هونيها تهون أختي، إن شاء الله ما تشوفي شر ولا تشوفي حزن
الله يفرجها عليكِ ويفرح قلبك
إضغط للتوسيع...
الله يخليك اختي الحمدلله كله خير من ربي و نعمة بالله الله ينورك على دعواتك
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
442
الإعجابات
473
النقاط
13
#9
يا جماعة الخير السالفة بسيطة لا تستاهل كل هذا
وبعدين هى قالت زوجة ابوها ربتهم وقامت بالواجب معهم على خير وجه
بس يمكن عندهم ظروف معينة سببت الك سوء فهم
وبالنهاية ارمى كل كلمة سيئة او مو قف مو حلوو مر عليك خلف ظهرك وانظرى لللامام موفقة انشاء اللة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.