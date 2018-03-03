تفضل..... رغما عن أنفك

جميلة أنا
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ههههههه علبالي من عنوان دخلتوا باه تضربوني ا خوتي غير بلعقل و ديرو العقل اني ختكم غير نلعب معاكم و نشتي نقصر و لا نقولكم اني درتها مني بالصح باه نخليكم تدخلوا للموضوع لانكم حقارين ايه مكمش تشاركوا معانا ايا قلت نحطلكم عنوان كيما هك باه تدخللوا و نحكمكم ....
ايا من عنوان موضوع كل واحد يقولنا درجة نرفزة تاعوا ( قلقت من عنواني ولا غير دخلت فضول ههههه) و درجة سوء ظن تعوا ( درك اك تقول وش بيها العفريتة هذي جايبتها هدرة معوجة )او حسن ظن و هكا يكون عرف روحوا اذا يتقلق في سع او عندوا حسن ظن بالآخرين او العكس هههههه
ايا نجيو ليا و لدرجة نرفزتي و سوء ظني
شوفوا بلا منكذب عليكم انا تع صح منحملش ايا واحد النهار كنت راكبة في كار مروحة قعدت في بلاصة و حطيت ساكي و ساشيتي في بلاصة الي حذايا باه نتجنب الرجال ميقعدش حذايا و اذا تجي بنت اني نحيهم...المهم مشا الكار و هو نصفوا فارغ وين يحبس يركبوا الناس( رجال برك) الروسفور يقولي نحي حوايجك ا ختي نسكت و نخليه ......ثلاث مرات و هو يقولي و انا بديت ايا حتى تعمر الكار و بقات بلاصة قدامي و بلاصة الي حذايا برك...ايا ركبوا زوج راجل و مراة ايا روسفور قعد المراة قدامي و قال للسيد فوت لهيه و قالي نحي حوايجك انا وليت قدم سيد يقعد قتلوا اصبر و نضت عند مراة هذيك قتلها ارواحي اقعدي هنا و هو يجي لثم قاتلي ايه هي ناضت و الروسفور هذاك بدا يعيط ...اختي علاه ديريلنا في مشاكل خلي ناس تفوت....ايا تنفست مليح و قتلوا شوف يا تسكت يا درك نهبطك من كار....و الكار ينفجر من الضحك و هو سكت و طاحت عليه السماء و مفهمش وش نقصد و سكت......و انا بعد مفهمتش عباه قتلوا هكاك قلقت كنت نتخيل غير كيفاه نحل الباب و نتيريه من ثم
ايا نتمنى تشارطونا لحظات من قلقتكم و بلا زعاف من عنواني
دمتم
ايا من عنوان موضوع كل واحد يقولنا درجة نرفزة تاعوا ( قلقت من عنواني ولا غير دخلت فضول ههههه) و درجة سوء ظن تعوا ( درك اك تقول وش بيها العفريتة هذي جايبتها هدرة معوجة )او حسن ظن و هكا يكون عرف روحوا اذا يتقلق في سع او عندوا حسن ظن بالآخرين او العكس هههههه
ايا نجيو ليا و لدرجة نرفزتي و سوء ظني
شوفوا بلا منكذب عليكم انا تع صح منحملش ايا واحد النهار كنت راكبة في كار مروحة قعدت في بلاصة و حطيت ساكي و ساشيتي في بلاصة الي حذايا باه نتجنب الرجال ميقعدش حذايا و اذا تجي بنت اني نحيهم...المهم مشا الكار و هو نصفوا فارغ وين يحبس يركبوا الناس( رجال برك) الروسفور يقولي نحي حوايجك ا ختي نسكت و نخليه ......ثلاث مرات و هو يقولي و انا بديت ايا حتى تعمر الكار و بقات بلاصة قدامي و بلاصة الي حذايا برك...ايا ركبوا زوج راجل و مراة ايا روسفور قعد المراة قدامي و قال للسيد فوت لهيه و قالي نحي حوايجك انا وليت قدم سيد يقعد قتلوا اصبر و نضت عند مراة هذيك قتلها ارواحي اقعدي هنا و هو يجي لثم قاتلي ايه هي ناضت و الروسفور هذاك بدا يعيط ...اختي علاه ديريلنا في مشاكل خلي ناس تفوت....ايا تنفست مليح و قتلوا شوف يا تسكت يا درك نهبطك من كار....و الكار ينفجر من الضحك و هو سكت و طاحت عليه السماء و مفهمش وش نقصد و سكت......و انا بعد مفهمتش عباه قتلوا هكاك قلقت كنت نتخيل غير كيفاه نحل الباب و نتيريه من ثم
ايا نتمنى تشارطونا لحظات من قلقتكم و بلا زعاف من عنواني
دمتم