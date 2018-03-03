تفضل..... رغما عن أنفك

جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
341
الإعجابات
1,283
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#1
ههههههه علبالي من عنوان دخلتوا باه تضربوني :confused::confused::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: ا خوتي غير بلعقل و ديرو العقل اني ختكم :giggle::giggle::giggle: غير نلعب معاكم و نشتي نقصر :LOL::LOL::LOL: و لا نقولكم اني درتها مني بالصح باه نخليكم تدخلوا للموضوع :sneaky::sneaky: لانكم حقارين:confused::confused::cry: ايه مكمش تشاركوا معانا ايا قلت نحطلكم عنوان كيما هك باه تدخللوا و نحكمكم :cool::cool: ....

ايا من عنوان موضوع كل واحد يقولنا درجة نرفزة تاعوا:devilish: ( قلقت من عنواني ولا غير دخلت فضول ههههه) و درجة سوء ظن تعوا :sneaky: ( درك اك تقول وش بيها العفريتة :devilish: هذي جايبتها هدرة معوجة :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:)او حسن ظن :D و هكا يكون عرف روحوا اذا يتقلق في سع او عندوا حسن ظن بالآخرين او العكس هههههه

ايا نجيو ليا و لدرجة نرفزتي و سوء ظني :eek::eek:
شوفوا بلا منكذب عليكم انا تع صح منحملش :(:devilish: ايا واحد النهار كنت راكبة في كار مروحة قعدت في بلاصة و حطيت ساكي و ساشيتي في بلاصة الي حذايا باه نتجنب الرجال ميقعدش حذايا و اذا تجي بنت اني نحيهم...المهم مشا الكار و هو نصفوا فارغ وين يحبس يركبوا الناس( رجال برك) الروسفور يقولي نحي حوايجك ا ختي :rolleyes: نسكت و نخليه ......ثلاث مرات و هو يقولي و انا بديت :sick: ايا حتى تعمر الكار و بقات بلاصة قدامي و بلاصة الي حذايا برك...ايا ركبوا زوج راجل و مراة ايا روسفور قعد المراة قدامي و قال للسيد فوت لهيه و قالي نحي حوايجك :devilish::devilish: انا وليت :devilish: قدم سيد يقعد قتلوا اصبر و نضت عند مراة هذيك قتلها ارواحي اقعدي هنا و هو يجي لثم قاتلي ايه هي ناضت و الروسفور هذاك بدا يعيط ...اختي علاه ديريلنا في مشاكل خلي ناس تفوت....ايا تنفست مليح و قتلوا شوف يا تسكت يا درك نهبطك من كار....و الكار ينفجر من الضحك:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: و هو سكت و طاحت عليه السماء و مفهمش وش نقصد و سكت......و انا بعد مفهمتش عباه قتلوا هكاك:ROFLMAO::ROFLMAO: قلقت كنت نتخيل غير كيفاه نحل الباب و نتيريه من ثم :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
ايا نتمنى تشارطونا لحظات من قلقتكم و بلا زعاف من عنواني:giggle:

دمتم
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
810
الإعجابات
1,700
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم اختى الجميلة انا
اول شيء في كلام ما فهمته ليك تحكي بالعامية الجزائرية وهاي الصيني اهون منها، ثاني شيء يلي قدرت افهمه ان الموضوع يختلف عن العنوان ، ثالث شيء الاشكال التعبيرية اعجبتني عاملة فلم اكشن بالموضوع ، حلو نسمي الموضوع (( جميلة انا ومغامراتها مع الكار))
ربي يسعدك ويحفظك
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#4
إنضم
5 جانفي 2017
المشاركات
3,491
الإعجابات
11,009
النقاط
1,441
العمر
22
الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#4
😂😂😂 ههههههخخه والله ضحكتني هذي تاع تسكت ولا نهبطك من الكار ههههه

ياو فكرتيني باكره مكان نريح فيه هو الكار ههههه اودي نتنرفز لما الكار يكون غير صالح للعمل ههههه والله مرات نرمب فكار تظل طالعة هابطة تقول باغي يرجعك لبن 😂😂😂😂

مرات ركبت انا واختي فكار ايا و من اللي ركبنا ومصارنا يتضربوا لداخل هههه اودي رجعنا ماش عباد الكار رايحة فيها و الشوفور لا علاقة بالسياقة ، قاعد يشوف فيا هو و الروسوفور تقلقت ايا جا عندي الروسوفور قالي سمحولنا واقيلا ما ريجتوش مليح ، شفت فيه 😒 و فالشوفور و قلتلهم يصلح يسوق في ثراكثور خير و الكار هذي ثراكثور و خير منه تبانلي كاش ما يرجعها آلة لحرث الأرض 😁 هههه وهبطت ننفض عليا الجوع هههه جوعني هههه

تسلمي جمولة على الموضوع اللي أرغم أنوفنا 😂 المهم انا لقيت نرفزتي بزاف تظهر فالكار خاطر وليت نكره نركب بيس نفضل نمشي ارحم من ركوب الحافلة

اااه تفكرت حبيبة روطار هههه مهم ما نقدرش نفاسي الخاتمة نكمل ديراكت 😂 ، تفكرت حاجة كي نوصل للسانتيفي و الدعوة تعيي الكيران بزااف ايا وانا خطواتي سريعة زوج خطوات نكمل الطريق مهم ههه و تلقا هذاك اللي يصفر و يحسب الوقت باش ديماري البيس الاولى ومن بعد يشوف فيك تاع دسارة و يعيط عليك " ايااا خفي خفي .. " 😈 وانا نتحول علابلك علاحال جد الكلمة هذي نحبس ثانية نشوف فيه 😕 تاع كي تديماري البيس او نقدر نستنا وحدة اخرى المهم بلع فمك ما تقلقنيش وانا راني نمشي بالزربة ماهوش يشوف فيا سلحفاة باش يقولي خفي و مصطلحات تعيي الواحد .. 😂😂 المهم هذا ما عندي كي نتفكر نرجع باذن الله
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,139
الإعجابات
58,618
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#5
ههههه وانا دخلت نجري قلت واش صرا

فضول

راكي نشعتي الروسوفر درتيلو مليح لانو اغلبيتهم هك
ويبداو يلعبوها قافزين ويدبرو
فكرتيني في مسيرتي تاع الكار وقت كنت نقرا في الجامعة ونلقى اشكال غريبة عجيبة
مرة قلقتني وحد لمرا مع ولدها صغير قعدتو معاها وقعد يعفس فيا خمجلي الصباط
ونوض ليه قتلو اقعد عند ماماك علاه تعفس فيا :mad::mad:
قاتلي او صغير واش عليه كي عفسك
قتلها مادام احكمي ولدك لعبد راسو يفور من الشمس متزيديناش
ايا زاد خثار هاذاك الطفل وراب كي الحليب
وضربني ويخرجلي في عينيه وهي تضحك وتشوف
جيت هابطة قتلها التربية الخامجة :LOL::LOL::LOL::LOL:

خخخخخ ايا بقات تقاقي من ورايا
العبد كان صغير ومتهور هههه
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
تقبلي مروري اختي البيوتيفول يو :giggle::giggle::giggle:
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#6
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
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الإعجابات
11,210
النقاط
191
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
يا ختي انا هاااادئة لدرجة كبيرة
حتي نشوف حاحة تغيضني نسكت مرة فالحافلة كيما حكايتك ههه انا قاعدة فبلاصتي وقدامي مرأة الحمد لله واحد وقف علي راسي وكي يجري البيس ولا يفريني يجب يطيح عليا ولا يطوشيني من كتفي املا بكل ادب واحترام وهدوء قتله خويا لا مديرونجيني تعرفي واش قالي البيس هدا هو شكون قالك ركبي فيه ايييه قلت عند و الحق انا واش ركبني مع اوباش ههههه
من داك النهار الطكسي تديني وتردني
مي لازم الانسان يتكالما وميتنارفاااش تعرفي علاه لاخاطر وكان انا كلمة وهو كلمة توصل كبيرة وانا منقدرش نطيح من قيمتي ونكتر معاه الكلام بلاك يكونوا ناس يعرفوني راكبين فالحافلة،زيد بلاك يقولي كلمة يجرحني بها املا وكلت الله وسكت
الله يهدي عبادو
مشكورة حبيبتي
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
341
الإعجابات
1,283
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#7
قال عاشق الاقصى:
السلام عليكم اختى الجميلة انا
اول شيء في كلام ما فهمته ليك تحكي بالعامية الجزائرية وهاي الصيني اهون منها، ثاني شيء يلي قدرت افهمه ان الموضوع يختلف عن العنوان ، ثالث شيء الاشكال التعبيرية اعجبتني عاملة فلم اكشن بالموضوع ، حلو نسمي الموضوع (( جميلة انا ومغامراتها مع الكار))
ربي يسعدك ويحفظك
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هههههههه اعتذر ما انتبهت للغتي هههه اما عن عنوان فأنا جعلته عمدا عنوان يجعل من العضو الدخول بغضب لنحاول معرفة درجة نرفزة العضو ههههه متشكر على المرور اخي
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
341
الإعجابات
1,283
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#8
قال الصحافية الساخرة:
😂😂😂 ههههههخخه والله ضحكتني هذي تاع تسكت ولا نهبطك من الكار ههههه

ياو فكرتيني باكره مكان نريح فيه هو الكار ههههه اودي نتنرفز لما الكار يكون غير صالح للعمل ههههه والله مرات نرمب فكار تظل طالعة هابطة تقول باغي يرجعك لبن 😂😂😂😂

مرات ركبت انا واختي فكار ايا و من اللي ركبنا ومصارنا يتضربوا لداخل هههه اودي رجعنا ماش عباد الكار رايحة فيها و الشوفور لا علاقة بالسياقة ، قاعد يشوف فيا هو و الروسوفور تقلقت ايا جا عندي الروسوفور قالي سمحولنا واقيلا ما ريجتوش مليح ، شفت فيه 😒 و فالشوفور و قلتلهم يصلح يسوق في ثراكثور خير و الكار هذي ثراكثور و خير منه تبانلي كاش ما يرجعها آلة لحرث الأرض 😁 هههه وهبطت ننفض عليا الجوع هههه جوعني هههه

تسلمي جمولة على الموضوع اللي أرغم أنوفنا 😂 المهم انا لقيت نرفزتي بزاف تظهر فالكار خاطر وليت نكره نركب بيس نفضل نمشي ارحم من ركوب الحافلة

اااه تفكرت حبيبة روطار هههه مهم ما نقدرش نفاسي الخاتمة نكمل ديراكت 😂 ، تفكرت حاجة كي نوصل للسانتيفي و الدعوة تعيي الكيران بزااف ايا وانا خطواتي سريعة زوج خطوات نكمل الطريق مهم ههه و تلقا هذاك اللي يصفر و يحسب الوقت باش ديماري البيس الاولى ومن بعد يشوف فيك تاع دسارة و يعيط عليك " ايااا خفي خفي .. " 😈 وانا نتحول علابلك علاحال جد الكلمة هذي نحبس ثانية نشوف فيه 😕 تاع كي تديماري البيس او نقدر نستنا وحدة اخرى المهم بلع فمك ما تقلقنيش وانا راني نمشي بالزربة ماهوش يشوف فيا سلحفاة باش يقولي خفي و مصطلحات تعيي الواحد .. 😂😂 المهم هذا ما عندي كي نتفكر نرجع باذن الله
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هههههههه و انا نقول غير انا الي نتنزفز من كار اكي ظهرتي اكثر مني ههههه
الله يخليك حبيبة على مرورك و مشاركتنا نرفزتك معles bus هههههه الله يشعدك
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#9
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
341
الإعجابات
1,283
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#9
قال أم ياسمينdz:
ههههه وانا دخلت نجري قلت واش صرا

فضول

راكي نشعتي الروسوفر درتيلو مليح لانو اغلبيتهم هك
ويبداو يلعبوها قافزين ويدبرو
فكرتيني في مسيرتي تاع الكار وقت كنت نقرا في الجامعة ونلقى اشكال غريبة عجيبة
مرة قلقتني وحد لمرا مع ولدها صغير قعدتو معاها وقعد يعفس فيا خمجلي الصباط
ونوض ليه قتلو اقعد عند ماماك علاه تعفس فيا :mad::mad:
قاتلي او صغير واش عليه كي عفسك
قتلها مادام احكمي ولدك لعبد راسو يفور من الشمس متزيديناش
ايا زاد خثار هاذاك الطفل وراب كي الحليب
وضربني ويخرجلي في عينيه وهي تضحك وتشوف
جيت هابطة قتلها التربية الخامجة :LOL::LOL::LOL::LOL:

خخخخخ ايا بقات تقاقي من ورايا
العبد كان صغير ومتهور هههه
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
تقبلي مروري اختي البيوتيفول يو :giggle::giggle::giggle:
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هههههههههه beautiful you هذي مليحة

عجبتيني كي قلتي راب كي الحليب هههههههه هو صح والله بزاف كوارث كيما هك خاصة وحدة الي تجي و معاها ثلاثة واحد في حجرها و زوج يطايشوا على ناس الي حذاها العبد يدير حسابوا كي يمشي هههه الله يخليك يخي متنرفزتيش مني برك كي بديت نقاقي في عنوان هههههههه
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
1 جانفي 2018
المشاركات
341
الإعجابات
1,283
النقاط
41
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#10
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
يا ختي انا هاااادئة لدرجة كبيرة
حتي نشوف حاحة تغيضني نسكت مرة فالحافلة كيما حكايتك ههه انا قاعدة فبلاصتي وقدامي مرأة الحمد لله واحد وقف علي راسي وكي يجري البيس ولا يفريني يجب يطيح عليا ولا يطوشيني من كتفي املا بكل ادب واحترام وهدوء قتله خويا لا مديرونجيني تعرفي واش قالي البيس هدا هو شكون قالك ركبي فيه ايييه قلت عند و الحق انا واش ركبني مع اوباش ههههه
من داك النهار الطكسي تديني وتردني
مي لازم الانسان يتكالما وميتنارفاااش تعرفي علاه لاخاطر وكان انا كلمة وهو كلمة توصل كبيرة وانا منقدرش نطيح من قيمتي ونكتر معاه الكلام بلاك يكونوا ناس يعرفوني راكبين فالحافلة،زيد بلاك يقولي كلمة يجرحني بها املا وكلت الله وسكت
الله يهدي عبادو
مشكورة حبيبتي
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شفتي والله احنا معظم مشاكلنا مع الكار هههه لانوا يكون فيه اختلاط و يحتم عليك حوايج انت متقبليهمش و صدقتي السكوت افضل مي وش نقولك ا ختي ينطقوا العبد ههههههه انا عاقلة و كلش( احم احم ههه) مي كي توصل واحد يحب يتجاوز حدود نوقفوا و نفوت و نعاود نتكالما ههههه بوركتي على مرورك
 
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