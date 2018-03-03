تفضل..... رغما عن أنفك

ههههههه علبالي من عنوان دخلتوا باه تضربونيا خوتي غير بلعقل و ديرو العقل اني ختكمغير نلعب معاكم و نشتي نقصرو لا نقولكم اني درتها مني بالصح باه نخليكم تدخلوا للموضوعلانكم حقارينايه مكمش تشاركوا معانا ايا قلت نحطلكم عنوان كيما هك باه تدخللوا و نحكمكم....ايا من عنوان موضوع كل واحد يقولنا درجة نرفزة تاعوا( قلقت من عنواني ولا غير دخلت فضول ههههه) و درجة سوء ظن تعوا( درك اك تقول وش بيها العفريتةهذي جايبتها هدرة معوجة)او حسن ظنو هكا يكون عرف روحوا اذا يتقلق في سع او عندوا حسن ظن بالآخرين او العكس ههههههايا نجيو ليا و لدرجة نرفزتي و سوء ظنيشوفوا بلا منكذب عليكم انا تع صح منحملشايا واحد النهار كنت راكبة في كار مروحة قعدت في بلاصة و حطيت ساكي و ساشيتي في بلاصة الي حذايا باه نتجنب الرجال ميقعدش حذايا و اذا تجي بنت اني نحيهم...المهم مشا الكار و هو نصفوا فارغ وين يحبس يركبوا الناس( رجال برك) الروسفور يقولي نحي حوايجك ا ختينسكت و نخليه ......ثلاث مرات و هو يقولي و انا بديتايا حتى تعمر الكار و بقات بلاصة قدامي و بلاصة الي حذايا برك...ايا ركبوا زوج راجل و مراة ايا روسفور قعد المراة قدامي و قال للسيد فوت لهيه و قالي نحي حوايجكانا وليتقدم سيد يقعد قتلوا اصبر و نضت عند مراة هذيك قتلها ارواحي اقعدي هنا و هو يجي لثم قاتلي ايه هي ناضت و الروسفور هذاك بدا يعيط ...اختي علاه ديريلنا في مشاكل خلي ناس تفوت....ايا تنفست مليح و قتلوا شوف يا تسكت يا درك نهبطك من كار....و الكار ينفجر من الضحكو هو سكت و طاحت عليه السماء و مفهمش وش نقصد و سكت......و انا بعد مفهمتش عباه قتلوا هكاكقلقت كنت نتخيل غير كيفاه نحل الباب و نتيريه من ثمايا نتمنى تشارطونا لحظات من قلقتكم و بلا زعاف من عنوانيدمتم