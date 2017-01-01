والله يا أختي عندك كل الحق تشكي راني معاك ألف بالمائة

لاكان الاب ولا يعتدي على بناتو فلذة كبدو كي الوحش، تحبي برانية تدير فيك الخير؟

أكيد مستحيل تتكلمي بلا دليل ومستحيل تتاهميها بلا دليل بصح كيفاه هادي ماجبدتيلهاش على الفايسبوك وهي جبدتهولك وحدها؟

اذا كانت صح وحدها قاتلك فايسبوكي تبيراطا فهادي فيها شك خاطر غير لي مداير محنة تلقايه يغلط بيها

اما اذا كنتي نتي سقسيتيها وهي جاوبتك حسب السؤال يمكن الإنسان يرجع على وراه شوي

وأصلا والله بدون الدخول في حكاية شكيتي فيها وماشكيتي أنا مانقدرش نقول لأخت راجلي شكيتي فيا مع راجلك

وعندك الحق تغيري والله عيب كبير يا ناس، هادي وجها صحيح تاع الصح انا راجل خالتي قد بابا كي تزوج بخالتي

انا نقرا في الابتدائي ودرك كي نشوفو نحمار كلمة مساء الخير ماتجي تخرج من فمي بالسيف وهادي جاية تحكي على الشك

بكل وقاحة وتقولك شكيتي فيا وتضحك وعندك الحق تغيري والله ماينة، وزيد مع من؟ مع راجل سلفتها لي هي اخت راجلها

هادا خوك تاني والله تقول دا لونجة بنت الغول، ولا الأميرة شهرزاد خليه برك راقد على ودنيه حتى تطرطق بومبا في راسو

شوفي ختي مادامك شاكة في الطفلة هادي غير خوذي حذرك مانقولكش آذيها ولا اتهميها مباشرة بصح خودي حذرك

وانا من رايي ماتسمعيش المكالمة لراجلك خليه بعيد شوي حتى تتأكدي ماتدخليلوش الوسواس في راسو هو تاني

خليه بعيد ونتي أتأكدي من هاد المخلوقة بلعقل برك حتى تحكمي عليها حاجة تما واجهيها خاطر الطفلة هادي لي بدون

حشمة هدرتي معاها عادي قاتلك شكيتي فيا وغرتي على راجلك معناها عندها افكار شوي مخربطة في راسها

انا درك مرت خويا نعيطلها نسقسي عليها تجبدلي موضوع خطير كيما هادا ماش غير نشك وخاصة مع راجل بعيد عليها خلااااص

ولي محيرني كتر المرأة هادي صرالها مشكل تروح تعيط لراجل سلفتها تقولو ساعدني؟ اي ماتدخلش في الراس يا ناس

راهو بعيد عليها خلاص من المفروض صباح الخير وتحشم تقولهالو كيفاه تتجرأ تعيطلو وتقولو أرواح

يعني هادي ماش غير جرأة راهي بنت عم الجرأة

ربي يهدينا برك وربي يكون معاك ختي وكوني حذرة سواء الانسانة هادي فيها أفكار خاطية ولالا

ما تأمني ما تخدعي

ربي يهنيك

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