شوفوا يا خاوتي اني قاعدة ندير في العقل و نحاول نتعقل رغم انها والله صعيبة لانوا الواقع حاجة اخرى اني قلت بلاك يكونوا سرقولها فايس تعها لانوا او فايس الخاص بيها يعني مفيهاش هدرة اخرى لهذا حبيت نسقسيكم للي يعرف في هذي أمور يمكن يسرقولها الفايس؟؟؟؟ لاني درت العقل و عيطلها قبيلة هزت عليا عادي و انا نيتي كنت نسجل في مكالمة تعها قتلها علاه معيطيليش بعد ماجيتك ليلة الثلاثاء ...تضحك و قاتلي علبالي شكيتي واي مراة من حقها تخاف على رجلها مي اني قلت لخوك بلي راكي جيتيني كثر خيرك و بقات ف حكايات النساء احنا كبار عليهم...... طلعتلي الغاز لراسي قتلها بلامزية واجب عليا زادت قاتلي اي حقا فايس تعي او tpirata باه يكون في علمك ...سكت و قتلها في لمان...يا ناس فهموني اني قاعدة ندير في أسباب مي ام مكانش اي ناوية شر و انا راني منيش مالفة بأفكار هذو و بناس هذو.اني خليت مكالمة مسجلة نستنى في راجلي يجي و يسمعها مفهمتش رغم انوا قلبي ميغلطش طفلة ناوية شر بقات في خويا سقسيتوني عليه بزاف خويا منين جات و هو غير يهدر بيها فرات و على لبسة ظل عقاب بابا حتى كملوا سكنة على اساس انوا من حقهم يعيشوا حياتهم مهم دارها سبة باه يزرب يكمل سكنة مفيد خويا لازمني حاجة ملموسة باه يفيق.سمحوني فرغت عندكم لاني تخنقت اني نايضة نصلي ادعولي معاكم