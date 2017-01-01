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مشكلتي تابع زوجة أخي و زوجي

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏31 ديسمبر 2017 على 20:46.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
    :: وإنتظر النصح والتوجيه ::
    كلمة المرور: 4algeria2017

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    شوفوا يا خاوتي اني قاعدة ندير في العقل و نحاول نتعقل رغم انها والله صعيبة لانوا الواقع حاجة اخرى
    اني قلت بلاك يكونوا سرقولها فايس تعها لانوا او فايس الخاص بيها يعني مفيهاش هدرة اخرى لهذا حبيت نسقسيكم للي يعرف في هذي أمور يمكن يسرقولها الفايس؟؟؟؟ لاني درت العقل و عيطلها قبيلة هزت عليا عادي و انا نيتي كنت نسجل في مكالمة تعها قتلها علاه معيطيليش بعد ماجيتك ليلة الثلاثاء ...تضحك و قاتلي علبالي شكيتي واي مراة من حقها تخاف على رجلها مي اني قلت لخوك بلي راكي جيتيني كثر خيرك و بقات ف حكايات النساء احنا كبار عليهم...... طلعتلي الغاز لراسي قتلها بلامزية واجب عليا زادت قاتلي اي حقا فايس تعي او tpirata باه يكون في علمك ...سكت و قتلها في لمان...يا ناس فهموني اني قاعدة ندير في أسباب مي ام مكانش اي ناوية شر و انا راني منيش مالفة بأفكار هذو و بناس هذو.اني خليت مكالمة مسجلة نستنى في راجلي يجي و يسمعها مفهمتش رغم انوا قلبي ميغلطش طفلة ناوية شر
    بقات في خويا سقسيتوني عليه بزاف خويا منين جات و هو غير يهدر بيها فرات و على لبسة ظل عقاب بابا حتى كملوا سكنة على اساس انوا من حقهم يعيشوا حياتهم مهم دارها سبة باه يزرب يكمل سكنة مفيد خويا لازمني حاجة ملموسة باه يفيق.سمحوني فرغت عندكم لاني تخنقت اني نايضة نصلي ادعولي معاكم
     
    طيب الكلام, أم ياسمينdz, ليليا مرام و 3 آخرون معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏31 ديسمبر 2017 على 20:46
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    والله يا أختي عندك كل الحق تشكي راني معاك ألف بالمائة
    لاكان الاب ولا يعتدي على بناتو فلذة كبدو كي الوحش، تحبي برانية تدير فيك الخير؟
    أكيد مستحيل تتكلمي بلا دليل ومستحيل تتاهميها بلا دليل بصح كيفاه هادي ماجبدتيلهاش على الفايسبوك وهي جبدتهولك وحدها؟
    اذا كانت صح وحدها قاتلك فايسبوكي تبيراطا فهادي فيها شك خاطر غير لي مداير محنة تلقايه يغلط بيها
    اما اذا كنتي نتي سقسيتيها وهي جاوبتك حسب السؤال يمكن الإنسان يرجع على وراه شوي
    وأصلا والله بدون الدخول في حكاية شكيتي فيها وماشكيتي أنا مانقدرش نقول لأخت راجلي شكيتي فيا مع راجلك
    وعندك الحق تغيري والله عيب كبير يا ناس، هادي وجها صحيح تاع الصح انا راجل خالتي قد بابا كي تزوج بخالتي
    انا نقرا في الابتدائي ودرك كي نشوفو نحمار كلمة مساء الخير ماتجي تخرج من فمي بالسيف وهادي جاية تحكي على الشك
    بكل وقاحة وتقولك شكيتي فيا وتضحك وعندك الحق تغيري والله ماينة، وزيد مع من؟ مع راجل سلفتها لي هي اخت راجلها
    هادا خوك تاني والله تقول دا لونجة بنت الغول، ولا الأميرة شهرزاد خليه برك راقد على ودنيه حتى تطرطق بومبا في راسو
    شوفي ختي مادامك شاكة في الطفلة هادي غير خوذي حذرك مانقولكش آذيها ولا اتهميها مباشرة بصح خودي حذرك
    وانا من رايي ماتسمعيش المكالمة لراجلك خليه بعيد شوي حتى تتأكدي ماتدخليلوش الوسواس في راسو هو تاني
    خليه بعيد ونتي أتأكدي من هاد المخلوقة بلعقل برك حتى تحكمي عليها حاجة تما واجهيها خاطر الطفلة هادي لي بدون
    حشمة هدرتي معاها عادي قاتلك شكيتي فيا وغرتي على راجلك معناها عندها افكار شوي مخربطة في راسها
    انا درك مرت خويا نعيطلها نسقسي عليها تجبدلي موضوع خطير كيما هادا ماش غير نشك وخاصة مع راجل بعيد عليها خلااااص
    ولي محيرني كتر المرأة هادي صرالها مشكل تروح تعيط لراجل سلفتها تقولو ساعدني؟ اي ماتدخلش في الراس يا ناس
    راهو بعيد عليها خلاص من المفروض صباح الخير وتحشم تقولهالو كيفاه تتجرأ تعيطلو وتقولو أرواح
    يعني هادي ماش غير جرأة راهي بنت عم الجرأة
    ربي يهدينا برك وربي يكون معاك ختي وكوني حذرة سواء الانسانة هادي فيها أفكار خاطية ولالا
    ما تأمني ما تخدعي
    ربي يهنيك
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏31 ديسمبر 2017 على 21:07
    #2
  3. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    اممممم
    كملت ردي منهيه لقيت شطر آخر هنا؟؟؟
    انا كتبتلك انك حبسي الشك واللعب هذي المدة لانه مش راح تزيد شيء آخر لغاية ماتبرد اللعب
    هذا اذا كانت صح غالطة وهاكي قلتي قالتلك الفيس تسرقلهاوانتي واضح انك كنتي تحققي معاها وهي تبررلك واذا هي غالطة وشكت فيك فقتيلها تعرفيها من كلامها معاك وتبريرها واذا هي مظلومة تعرفيها لانها مش عارفة اللي سرقلها الفايس واش راه يدير بيه وخاصة انه يرسل لراجلك بالذات ويعيطلو و...و... منين رايحة توحى عليهم؟؟
    ياك رانا نسا وتفهميها طايرة تبان الكذابة يا لو كان ندابة...
    اذا التسجيل عادي امحيه بلا ماتسمعيه لزوجك وبعديها عن تفكيرو وماتخليش المكالمة تقلقك اكثر ريحي عقلك واستغفري باه تخممي مليح وتفكري هدرتها تعرفي اكثر وديري حسابك راكي في حساباتها هاك ولا هاك مش رايحة تامنك ابعثي طرف آخر يجيبلك ادلة..
     
    ليليا مرام, أم ياسمينdz و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏31 ديسمبر 2017 على 21:47
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    شوفي أختي انت لازملك أدلة صحيحة باللي هي
    من ناحية فايس يتسرق ايه بصح انت علاه ما لعبتيش انت وراجلك ورحتو معاها فالخط حتى تكشفيها علاه سبقت وتقلقت ورحتةليها قادرة تكون دايرة تلفون خلاف قادرة فاتحة باجا وحدها وتخرجك انت ظالمة قدام خوك وراح يكرهك صدقيني هذي إما مش هي اما شيطانة كبيرة وراح تفرقكم كوني ذكية معاها انت شوفي اعفسي على قلبك ديري روحك ماكان والو عالعكس قولها اسمحيلي وراني غلطت و ماشي انت وخلاص وخليها الا ما تغلط غلطة ولو تعطوها الأمان راح تبقا تبعث لراجلك واذا تقدري ترسليلي فالخاص نمداك برنامج لما تعيط فالتلفون يخرجلك اسم صاحب الشريحة مع معلومات عليه واذا عندو صفحة فالفايس نوريلك التطبيق انا نخدم بيه وفعال جدا
    روحيلها بالذكاء قبل ما تخسري خوك كان عندك دليل قاطع روحي لباباك واحكيلهم ويحضر راجلك وخوك بلاكا تسمعوا الناس لو خوك رضى بيها وخااها حذريه تقرب من راجلك مهم اعرفي تحلي مشكلة بالهدوء ولو صعيبة مي كالمي روحك قد ما تقدري
    والحمد لله راجلك يبغيك وثقة ويحكيلك كل شي لو جا وليد حرام يمشي فالخط بلاما تسمعي وياما شفنا خيانات فالعايلة
    الله يستر علينا
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏31 ديسمبر 2017 على 22:12
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    قاتلك تبيراطا الفايس نقولك اختي فوتيها البشر هاذي اقفلي بابك وبركاك دسارة وحكايات معاها باينة تحوس عالمشاكل فوتيها ومتبقايش تقيمي فيها عسي راجلك واجبديييييه عليها وعيشي حياتك بعيد متبقايش مبرونشية فيها تبشعلك حياتك
     
    أم ياسمينdz, ‏2 جانفي 2018 على 00:33
    #5

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