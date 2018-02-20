قهوة بقشطتها

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1

bismillah-salam.gif



هذه المرة بعيداً عن الأطباق ..
سأقدم لكم اليوم طريقة عمل القهوة وطريقة إستخراج قشطة القهوة
الى المقاااادير ..

3 ملاعق متوسطة قهوة
مقدار فنجانين من الماء

طريقة التحضير ..
في ركوة القهوة [ أقصد الوعاء الخاص بالقهوة الشامية ]
وضعت مقدار فنجانين من الماء وتركته الى أن غلى
ثم أضفت القهوة



وأخذت ملعقة متوسطة وبدأت أخذ من القهوة من السطح وأسكبه
تابعو معي





لاحظوا، بدأت قشطة القهوة بالظهور كما تشاهدون
نقوم بأخذ هذه القشطة ونضعها في قعر الفنجان
وحين تغلي القهوة نزيلها من على النار ونتركها دقيقة
ثم نسكبها في الفنجان
تابعوا معي




ونقدم الماء الى جانب القهوة
وبالهناء والشفاء






أرجوا أن تكون الطريقة واضحة وإلى الملتقى بإذن الله
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
سكون الفجر

سكون الفجر

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#3
إنضم
29 أوت 2013
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11,050
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النقاط
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
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أنثى
#3
Queen Fati

Queen Fati

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منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
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#4
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#4
جات في وقتها
سلمت يداك غاليتي
في انتظار المزيد:coffee:
 
سكون الفجر

سكون الفجر

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#5
إنضم
29 أوت 2013
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11,050
الإعجابات
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#5
قال Queen Fati:
جات في وقتها
سلمت يداك غاليتي
في انتظار المزيد:coffee:
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الله يسلمك حبيبة قلبي الله يجزيكِ كل الخير
إن شاء الله غاليتي
بارك الله فيكِ على التواجد​
 
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