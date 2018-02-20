قهوة بقشطتها

هذه المرة بعيداً عن الأطباق ..

سأقدم لكم اليوم طريقة عمل القهوة وطريقة إستخراج قشطة القهوة

الى المقاااادير ..

3 ملاعق متوسطة قهوة

مقدار فنجانين من الماء

طريقة التحضير ..

في ركوة القهوة [ أقصد الوعاء الخاص بالقهوة الشامية ]

وضعت مقدار فنجانين من الماء وتركته الى أن غلى

ثم أضفت القهوة

وأخذت ملعقة متوسطة وبدأت أخذ من القهوة من السطح وأسكبه

تابعو معي

لاحظوا، بدأت قشطة القهوة بالظهور كما تشاهدون

نقوم بأخذ هذه القشطة ونضعها في قعر الفنجان

وحين تغلي القهوة نزيلها من على النار ونتركها دقيقة

ثم نسكبها في الفنجان

تابعوا معي

ونقدم الماء الى جانب القهوة

وبالهناء والشفاء

أرجوا أن تكون الطريقة واضحة وإلى الملتقى بإذن الله