حصرياً: فاصوليا خضراء باللحم المفروم

الموضوع في 'وصفات الأطباق الرئيسية الحصرية والمجربة' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏20 جويلية 2017 على 19:52.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    أهلاً وسهلاً بكم جميعاً
    إشتقت اليكم كثيراً وأشتقت لهذا القسم وسأقدم لكم اليوم طبق سهل ولذيذ جداً
    طبق اليوم هو
    فاصوليا خضرا :Love:
    ننتقل الى المقادير وطريقة التحضير

    المقادير
    1 كيلو فاصوليا خضراء
    3 حبات متوسطة طماطم مقشرة
    4 ثوم مفروم
    1 بصل وسط
    أقل من ربع كيلو ليّة [ دهن الخروف ]
    نصف كيلو لحم مفروم
    2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
    ملح
    1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
    1 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

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    في قدر على نار قوية قمت بوضع الدهن وقلبته ثم أضفت البصل والثوم وقلبتهم جيداً
    الى أن ذبل البصل ثم أضفت الفاصوليا

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    وبعد إضافة الفاصوليا قلبت المكونات جيداً وأضفت نصف كأس من الماء
    وتركتهم على نار هادئة الى أن نضجت الفاصوليا تقريباً

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    بعد حوالي 20 دقيقة جفت الماء وأصبحت الفاصولياء على هذا الشكل

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    قمت بوضع الفاصولياء في وعاء آخر وأضفت اللحم المفروم وقلبته إلى أن نضج تماماً
    ثم أضفت الملح والفلفل الأسود والكزبرة اليابسة والطماطم
    تابعوا معي
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    قلبتهم جيداً ثم أضفت صلصة الطماطم وحركتهم بشكل جيد ثم أضفت الفاصوليا وأضفت مقدار ليتر وربع من الماء
    تابعو معي
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    وبعد عشرين دقيقة نطفيء النار ونقدم المرق مع الرز الأبيض او الرز بالشعرية

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    أرجوا أن تكون وصفة اليوم قد أعجبتكم
    إن شاء الله تجربوها وتعجبكم

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    سكون الفجر, ‏20 جويلية 2017 على 19:52
    #1

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