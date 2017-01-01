حصرياً: فاصوليا خضراء باللحم المفروم

أهلاً وسهلاً بكم جميعاً إشتقت اليكم كثيراً وأشتقت لهذا القسم وسأقدم لكم اليوم طبق سهل ولذيذ جداً طبق اليوم هو فاصوليا خضرا ننتقل الى المقادير وطريقة التحضير المقادير 1 كيلو فاصوليا خضراء 3 حبات متوسطة طماطم مقشرة 4 ثوم مفروم 1 بصل وسط أقل من ربع كيلو ليّة [ دهن الخروف ] نصف كيلو لحم مفروم 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم ملح 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة في قدر على نار قوية قمت بوضع الدهن وقلبته ثم أضفت البصل والثوم وقلبتهم جيداً الى أن ذبل البصل ثم أضفت الفاصوليا وبعد إضافة الفاصوليا قلبت المكونات جيداً وأضفت نصف كأس من الماء وتركتهم على نار هادئة الى أن نضجت الفاصوليا تقريباً بعد حوالي 20 دقيقة جفت الماء وأصبحت الفاصولياء على هذا الشكل قمت بوضع الفاصولياء في وعاء آخر وأضفت اللحم المفروم وقلبته إلى أن نضج تماماً ثم أضفت الملح والفلفل الأسود والكزبرة اليابسة والطماطم تابعوا معي . . قلبتهم جيداً ثم أضفت صلصة الطماطم وحركتهم بشكل جيد ثم أضفت الفاصوليا وأضفت مقدار ليتر وربع من الماء تابعو معي . . وبعد عشرين دقيقة نطفيء النار ونقدم المرق مع الرز الأبيض او الرز بالشعرية أرجوا أن تكون وصفة اليوم قد أعجبتكم إن شاء الله تجربوها وتعجبكم