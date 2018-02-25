لا تساله لا تسالها لا تسالهِ

لا تسالوا ....

موضوع اختلجى فكري

كثيرا من الاحزان نخفيها بداخلنا

فقط حتى لا نُسال

نتمنى ان نبوح بكل ما بدخلنا لكن

لانريدا ان نُسال ما بينا ما سبب حزننا

لما نحن هكذا ما جرى وما ولماذا ولما وووو

نتمنى وجود شخص يسمعنا ولا يسالنا ما بنا

نريد فقط ان نتكلم ونحرر كل تلك الكلمات والاحزان

كل تلك ذكريات كل تلك الالم كل تلك الدموع كل مكبوت بنا

ولا احد يسالنا ان نبكي بكل حرية ولا احد يسالنا ان نضحك

من قلوبنا ولا احد يسالنا ان نبتسم مطولا ولا نسال ما سر

ان نصرخ باعلى صوتنا نصرخ باعلى الاهات ولا احد يمنعنا او يسالنا

لا تسالوا...لا تسالوا .....

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من هنا كل من يقرا لديه شيئ بقلبه لا يريد ان يساله احد

فليكتبه هنا دون ان يساله احد

اكتبوا كلمة لا تسالوا ...