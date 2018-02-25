لا تسألوا

همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
111
الإعجابات
308
النقاط
13
العمر
21
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#1
لا تساله لا تسالها لا تسالهِ
لا تسالوا ....
موضوع اختلجى فكري
كثيرا من الاحزان نخفيها بداخلنا
فقط حتى لا نُسال
نتمنى ان نبوح بكل ما بدخلنا لكن
لانريدا ان نُسال ما بينا ما سبب حزننا
لما نحن هكذا ما جرى وما ولماذا ولما وووو
نتمنى وجود شخص يسمعنا ولا يسالنا ما بنا
نريد فقط ان نتكلم ونحرر كل تلك الكلمات والاحزان
كل تلك ذكريات كل تلك الالم كل تلك الدموع كل مكبوت بنا
ولا احد يسالنا ان نبكي بكل حرية ولا احد يسالنا ان نضحك
من قلوبنا ولا احد يسالنا ان نبتسم مطولا ولا نسال ما سر
ان نصرخ باعلى صوتنا نصرخ باعلى الاهات ولا احد يمنعنا او يسالنا
لا تسالوا...لا تسالوا .....
.....
من هنا كل من يقرا لديه شيئ بقلبه لا يريد ان يساله احد
فليكتبه هنا دون ان يساله احد
اكتبوا كلمة لا تسالوا ...
وافرغوا قلوبكم
اتمنى ان هذا الموضوع ان يخفف وان يحتضن كل ما في القلوب
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,088
الإعجابات
21,960
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
تم الاإعتماد أختي
و أرجوا من الإخوة المشاركة بجدية حتى لا يتحول الموضوع إلى مشاركات تجميعية

لابد ان تكون المشاركة ذات معنى و هدف بارك الله فيكم جميعا
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,119
الإعجابات
14,161
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في الحقيقة الموضوع وبدون أن يشعر المشترك فيه سيعزز له الشعور السيئ وسيرسخ له التجربة السيئة التي جعلته يفضفض في هذا المجال .

البعض يعتقد أن الفضفضة بما يغص القلب ستريحه ! نعم هو كذلك لكن الفضفضة ولو أراحت صاحبها ستبقى التجربة السلبية التي عاشها مرسخة وعند تذكرها ستأتيه نفس المشاعر السلبية. لا ينطبق هذا الكلام على الجميع فهناك من يتخلصون من هذه المشاعر دون دراية بطريقة آلية وهم لا يشعرون ما الذي حدث حتى تغيرت مشاعرهم نحو تلك التجربة السلبية .

مشكلة معظم أفراد المجتمع أنهم يعيشون مع تراكم لمثل هذه المشاعر في تجارب مختلفة وحتى تتغير نفسيتهم وتتحسن لابد من التخلص من هذا التخت .

مشكورة على الموضوع لكن أنصح بمعالجة النفس من آثار التجارب السلبية في الحياة أحسن من الفضفضة التي قد تفيد البعض وقد تضر البعض .

وأهلا وسهلا بك بيننا ونتمنى لك إقامة طيبة معنا وان شاء الله نراك في مواضيع أخرى .

ننتظر منك المزيد :)
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
831
الإعجابات
1,781
النقاط
551
الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#5
السلام عليكم ، هلا بأختنا هموسة ، امورك اختي؟ ربي تكوني بخير يارب
انا شخصيا ما احب اخرج ما في قلبي من احزان ، ربما لاني أحاول ان انساها ، ربما لاخفيتا عن الغير ، لربما حتى لا أكون اسيرا لها وتقيدني ربما ، ربما ،ربما ،،،،،لا ارى اني استريح عندما اتحدث عنها، ولكن البعض بعكس ذلك ويرى عكس ما ارى، فسيكون هذا الموضوع بوابة له تشفي قلبه وتريحه
بارك الله فيك على الموضوع
نتمنى لك التوفيق
 
همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
111
الإعجابات
308
النقاط
13
العمر
21
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#6
قال عاشق الاقصى:
السلام عليكم ، هلا بأختنا هموسة ، امورك اختي؟ ربي تكوني بخير يارب
انا شخصيا ما احب اخرج ما في قلبي من احزان ، ربما لاني أحاول ان انساها ، ربما لاخفيتا عن الغير ، لربما حتى لا أكون اسيرا لها وتقيدني ربما ، ربما ،ربما ،،،،،لا ارى اني استريح عندما اتحدث عنها، ولكن البعض بعكس ذلك ويرى عكس ما ارى، فسيكون هذا الموضوع بوابة له تشفي قلبه وتريحه
بارك الله فيك على الموضوع
نتمنى لك التوفيق
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اهلا بك اخي انا الحمدلله سوال عليك ....انا اتفق معك اخي حتى لو اني صاحبة الموضوع الا اني لا اقول ما بداخلي وحين اريد ان اقول اقول بطريقة لا يفهمني فيها احد
 
Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
14,924
الإعجابات
37,314
النقاط
1,271
العمر
21
الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
#7
وهل للآهات حديث أمام ابتساماتنا؟
أمام إصراراتنا وقراراتنا؟
لا يوجد مكان لأي عبوس لأي حزن لأي انكسار
نحن نقبض على الحزن ونسحقه قبل أن يتكلم يا عزيزتي ^^​
 
امنيات

امنيات

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
4 ديسمبر 2017
المشاركات
423
الإعجابات
470
النقاط
13
الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم ،لو كانت الفضفضة تزيل كل الهموم والآلام خصصنا كل يوم ساعات للفضفضة .ولكن في بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه مظغوط،مظغوط لدرجة انه يجد نفسه يريدالبوح ولو بالقليل حتى يتنفس قليلا ويواصل طريقه ،ولكن هذه الفضفضة يجب ان تكون مع من نثق فيه
 
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