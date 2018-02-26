حصرياً: مقلوبة بالخضار واللحم

أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار ..

أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير

سأقدم لكم اليوم وصفة شهية وشكلها ممممم غاية في اللذة والروعة

أتمنى لكم طيب المتابعة

الى المقادير وطريقة التحضير

بســـم الله ..

المقادير

كيلو لحم مفروم [ أو صدور دجاج مفرومة ]

4 أكواب رز

2 جزر مكعبات صغيرة

ربع كيلو فاصوليا خضراء

2 بصل شرائح

4 بطاطا مكعبات صغيرة

4 ثوم مقطع

1 حبة طماطم مكعبات متوسطة

التوابل

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة توابل مشكلة

طريقة التحضير

1- قومي بقلي كل من شرائح البصل ومكعبات البطاطا والجزر

2- قومي بغسل الرز جيداً ثم أسلقيه بالماء وقومي بإضافة 2 مكعب من مرق الدجاج

نسلقه لمدة 20 دقيقة

3- نقوم بتتبيل اللحم بالملح والفلفل الأسود والكمون ونصنع منها كرات متوسطة الحجم

4- الآن وبعد أن جهزت لدينا كل المكونات

نقوم بأخذ قدر أو صينية ونبدأ بتطبيق المكونات في قعر القدر .. تابعوا معي

وبعدها أضفت كرات اللحم

وقمت بإضافة التوابل والملح

ثم نضيف الرز المسلوق مسبقاً

وأضفت نصف كوب من الماء وملعقة كبيرة من السمن

ونقوم بتغطيته وتركه على نار هادئة 40-50 دقيقة

وهذا شكلها بعد النضج

وهنـــــــــــــا وصفتي العزيزة بعد النضج

قمت بقلبها

وهنا قدمتها مع الفتوش

وصورة للتعذيب ههههه

أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم

إلى الملتقى بإذن الله