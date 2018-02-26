حصرياً: مقلوبة بالخضار واللحم

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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#1

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أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار ..
أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير
سأقدم لكم اليوم وصفة شهية وشكلها ممممم غاية في اللذة والروعة
أتمنى لكم طيب المتابعة
الى المقادير وطريقة التحضير
بســـم الله ..

المقادير
كيلو لحم مفروم [ أو صدور دجاج مفرومة ]
4 أكواب رز
2 جزر مكعبات صغيرة
ربع كيلو فاصوليا خضراء
2 بصل شرائح
4 بطاطا مكعبات صغيرة
4 ثوم مقطع
1 حبة طماطم مكعبات متوسطة



التوابل
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة توابل مشكلة

طريقة التحضير
1- قومي بقلي كل من شرائح البصل ومكعبات البطاطا والجزر
2- قومي بغسل الرز جيداً ثم أسلقيه بالماء وقومي بإضافة 2 مكعب من مرق الدجاج
نسلقه لمدة 20 دقيقة
3- نقوم بتتبيل اللحم بالملح والفلفل الأسود والكمون ونصنع منها كرات متوسطة الحجم
4- الآن وبعد أن جهزت لدينا كل المكونات
نقوم بأخذ قدر أو صينية ونبدأ بتطبيق المكونات في قعر القدر .. تابعوا معي



وبعدها أضفت كرات اللحم
وقمت بإضافة التوابل والملح



ثم نضيف الرز المسلوق مسبقاً



وأضفت نصف كوب من الماء وملعقة كبيرة من السمن
ونقوم بتغطيته وتركه على نار هادئة 40-50 دقيقة



وهذا شكلها بعد النضج



وهنـــــــــــــا وصفتي العزيزة بعد النضج
قمت بقلبها









وهنا قدمتها مع الفتوش





وصورة للتعذيب ههههه




أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
قال Queen Fati:
ما شاء الله عليك شاطرة
وخرجتلك هايلة
?يسلم ايديك حنونة?
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هلا وغلا بالجميلة
تسلميلي حبيبتي كلك زوء الله يحميكِ ويبارك بعمرك
الله يسلملي ياكِ من كل شر يا حلوتي
تسعدني جداً تعليقاتك اللطيفة مثلك​
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
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الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله

يم يم يم نحبها المقلووووبة :love::love::love: ولي يعجبني فيها حط كلش واقلب هههه .

يعجبني مذاقها ناكلها باستمتاع والله بصح ولا مرة عملتها أنا .

مشكورة ع الوصفة ممكن نعملها أنا صار عندي نشاط من غير العادي فيما يخص المطبخ ? ان شاء الله نجربها ونجيبلك الصور ?

شكرا ع مشاركتنا التطبيق ??
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,133
الإعجابات
27,510
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351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#7
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله

يم يم يم نحبها المقلووووبة :love::love::love: ولي يعجبني فيها حط كلش واقلب هههه .

يعجبني مذاقها ناكلها باستمتاع والله بصح ولا مرة عملتها أنا .

مشكورة ع الوصفة ممكن نعملها أنا صار عندي نشاط من غير العادي فيما يخص المطبخ ? ان شاء الله نجربها ونجيبلك الصور ?

شكرا ع مشاركتنا التطبيق ??
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هههههه دخيل قلبك
حطي أي نوع خضار ويا الله اقلبيهم والسلام
اي والله وأنا متلك يمي يمي
اي شي حلوو كتير حبوبة
عم نستنى تطبيقك يا حلوتي
وريتو صحتين وهنا
الشكر لكِ غاليتي على تواجدك الطيب
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#9
إنضم
29 أوت 2013
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27,510
النقاط
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أنثى
#9
قال همّة عالية:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما شاء الله عليك سكون ،مقلوبة رائعة ولذيذة وبالخضر تجنن، الله يحفظك أخيتي.
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تسلمي غاليتي، هذا من ذوقك
ويحفظك ويبارك فيكِ ويسعدك
جزاكِ الله خيراً
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: عضو بارز ::
#10
إنضم
8 أكتوبر 2012
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النقاط
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
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ذكر
#10
جزاگ اللهُ خَيرَ الجَزاءْ..

جَعَلَ يومگ نُوراً وَسُرورا
وَجَبالاُ مِنِ الحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحورا
جَعَلَهُا آلله في مُيزانَ آعمآلَگ
دَآمَ لَنآ عَطآئُگ
 
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