إعلانات جوجل وعلاقتها باللمة الجزائرية

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,609
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#1


** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** أهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **
** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

أعضاءنا الكرام لقد قمنا سابقا بطرح موضوع دُقّ فيه ناقوس خطر مصير
اللمة بين الإستمرارية والزوال ووجب هنا التذكـير به {يرجى الضغط هنا}

ما لاحظناه من خلال الموضوع السابق أن هناك من الأعضاء من لا يعرفون معنى
الإعلانات التي تظهر على صفحات اللمة ويرونها كإزعاج فيقومون بحجبها .

وجب هنا الوقوف على هذه النقطة والتعريف بعلاقة اللمة وهذه الإعلانات
وذكر أن اللمة مصيرها مرتبط بهذه الإعلانات ومن يقوم بحجبها هو يساهم
بطريقة أو بأخرى في وقف المدخول الوحيد لتغطية تكاليف استمرارية اللمة
وقد ذكرنا في الموضوع السابق أن منتدى اللمة الجزائرية لا يعمل على استضافة
مجانية وإنما هو موقع يستهلك من مختلف المصاريف ما لا يسعنا ذكره هذا
بالنظر إلى حجم اللمة الكبير جدا .

إذن كلنا نعي الآن أن هذه الإعلانات تساعد اللمة وليست إزعاج كما يعتقدها البعض
فيرجى من الجميع كتدابير أخيرة لإنقاذ هذا المنتدى حتى لا يلومنا لائم فيما بعد
عندما نغلق المنتدى أن يقوم أولا بتعطيل مانع الإعلانات AdBlocker كخطوة أولى
أو على الأقل عمل استثناء .

إذن وكملخص لكل من يريد المحافظة على المنتدى لأنها مسؤولية الجميع:
- تعطيل مانع الإعلانات AdBlocker أو عمل استثناء للمة .



ننتظر منكم االمساعدة والدعم حتى نتمكن من الاستمرار بهذا المنتدى.


بالتوفيق للجميع .
تحيات إدارة منتدى اللمة الجزائرية
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,111
الإعجابات
58,539
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله الجميع يقوم بالعملية

لاستمرارية المنتدى
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,090
الإعجابات
12,858
النقاط
901
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


سيتم ذلك بكل تاكيد
اصلا نتصل من الهاتف
ومنيش واضعة مانع للاعلانات
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,351
الإعجابات
14,609
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#4
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ان شاءالله الجميع يقوم بالعملية

لاستمرارية المنتدى
إضغط للتوسيع...
أهلا حبيبتي ...

علابالي نقدر نتكل عليك بعد ربي ما نخافش عليك ;)

ان شاء الله الكل يبدي الاهتمام بالموضوع ويساندنا في هذا حتى لا نرى فيما بعد من يلومنا على غلق المنتدى .

مشكورة حبيبتي :whistle::whistle:
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,238
الإعجابات
48,370
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
وقفوا مانع الاعلانات الله يرضى عليكم
قبل ما نقعدو بلا دار ونصبحو حاكمين خيمة في نص الطريق :ROFLMAO:
المهم هادي فرصتنا انو نساعدو لمتنا والامر ليس مكلف ولا متعب
ان شاء الله بالمساعدة من خلال الاعلانات والمشاركات ترجع اللمة احسن بحول الله
والافضل انو تم وضع الاعلان اعلى اللمة هكا احسن والناس تفيق
وربي يوفقنا نسترجعو لمتنا
تحياتي​
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,481
الإعجابات
13,197
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#6
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بارك الله فيك على المعلومات جاري التنفيذ بحول الله
إحترامي وتقديري
 
secret de coeur

secret de coeur

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,705
الإعجابات
1,507
النقاط
351
الإقامة
Incheon.SK
الجنس
أنثى
#13
نصيحة لكل واحد يحب اللمة
اضغط على الإعلانات ولا نهار تروح راح تندم :eek:
وقت الي راحت الواحد تشرد :cautious:
نظن يقدرو يفتحو الإعلانات في صفحة أخرى (ouvrir le lien dans un nouvel onglet ) !!! مام هدي تحتسب ؟
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#15
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,480
الإعجابات
11,572
النقاط
691
الإقامة
جزر القمر
#15
كل حاجة تفيد المنتدى نحن معكم يدا بيد فيها
تم ذلك ... ربي يوفقنا لما يحبه ويرضاه
 
بشرى ملاك

بشرى ملاك

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
إنضم
18 أفريل 2016
المشاركات
1,799
الإعجابات
5,469
النقاط
71
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#16
انا راه يطلع عندي غير اعلانات الزواج خخخخخخخ وهاك وراني ندخلهم لوكان يشوفني لمسيو يا ويلي هههههه
رانا هنا ڨاع لي نجمو نديروه نديروه
 
B

benboudjemaa

:: عضو منتسِب ::
#17
إنضم
10 مارس 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
38
الإقامة
tiaret
الجنس
ذكر
#17
سلام عليكم انا عضو جديد معكم محتاج مدكرة تخرج ماستر تحت عنوان التامين في القروض العقارية
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#18
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
8,904
الإعجابات
41,814
النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#18
قال benboudjemaa:
سلام عليكم انا عضو جديد معكم محتاج مدكرة تخرج ماستر تحت عنوان التامين في القروض العقارية
إضغط للتوسيع...
خويا المذكرة راك تخدمها نتا شخصيا
كفاه تحوس عليها واجدة ولا وش
نورمالمو تكون من مجهودك الشخصي​
 
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