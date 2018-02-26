إعلانات جوجل وعلاقتها باللمة الجزائرية

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **

** أهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **

** آملين بأن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **

أعضاءنا الكرام لقد قمنا سابقا بطرح موضوع دُقّ فيه ناقوس خطر مصير

اللمة بين الإستمرارية والزوال ووجب هنا التذكـير به {

يرجى الضغط هنا

}

ما لاحظناه من خلال الموضوع السابق أن هناك من الأعضاء من لا يعرفون معنى

الإعلانات التي تظهر على صفحات اللمة ويرونها كإزعاج فيقومون بحجبها .

وجب هنا الوقوف على هذه النقطة والتعريف بعلاقة اللمة وهذه الإعلانات

وذكر أن اللمة مصيرها مرتبط بهذه الإعلانات ومن يقوم بحجبها هو يساهم

بطريقة أو بأخرى في وقف المدخول الوحيد لتغطية تكاليف استمرارية اللمة

وقد ذكرنا في الموضوع السابق أن منتدى اللمة الجزائرية لا يعمل على استضافة

مجانية وإنما هو موقع يستهلك من مختلف المصاريف ما لا يسعنا ذكره هذا

بالنظر إلى حجم اللمة الكبير جدا .

إذن كلنا نعي الآن أن هذه الإعلانات تساعد اللمة وليست إزعاج كما يعتقدها البعض

فيرجى من الجميع كتدابير أخيرة لإنقاذ هذا المنتدى حتى لا يلومنا لائم فيما بعد

عندما نغلق المنتدى أن يقوم أولا بتعطيل مانع الإعلانات AdBlocker كخطوة أولى

أو على الأقل عمل استثناء .

إذن وكملخص لكل من يريد المحافظة على المنتدى لأنها مسؤولية الجميع:

- تعطيل مانع الإعلانات AdBlocker أو عمل استثناء للمة .

ننتظر منكم االمساعدة والدعم حتى نتمكن من الاستمرار بهذا المنتدى.