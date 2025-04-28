جديد ترقية المنتدى (4) [ نظام تحسين الصور الجديد ]

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم


🌟<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>🌟

نتابع شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليه.....


التحديثات الجديدة في تحسين الصور في منتدى اللمة الجزائرية

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صورة دقيقة من التقاط العضوة صانعة المحتوى Soumia hadj mohammed


المميز في الترقية الاخيرة لمنتدى اللمة هو تحسين شامل لإدارة الصور ويتضمن:
  • تسريع تحميل المنتدى.
  • تقليل استهلاك مساحة الخادم.
  • تحسين جودة عرض الصور.
  • تحسين رفع الصور.
  • تحسين تصغير الصور (Resizing).
  • ضغط الصور أوتوماتيكياً (Optimization).
  • دعم أفضل لأنواع جديدة من الصور مثل WebP و AVIF وهي أحدث ما يحدث في مجال الصور:cool:
  • الصيغ الحديثة مدعومة بشكل واسع (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
  • الصور المضغوطة تساهم في تحسين ترتيب اللمة في محركات البحث
  • مستخدموا الهواتف يستفيدون من تحميل وتصفح صور خفيفة وسريعة

بعض التفاصيل التي تهم الأعضاء هواة التصوير أو ناشري الصور في المواضيع المتنوعة.

تحسين ضغط الصور Image Optimization
عندما ترفع صورة، يقوم المنتدى بضغطها تلقائيًا لتقليل حجمها بدون فقدان الجودة الواضحة
تحسين تصغير الصور Enhanced Resizing
عندما يتم رفع صورة بحجم كبير جدًا (مثلاً 4000px × 3000px)، يقوم المنتدى بتصغير أبعادها إلى الحجم المثالي تلقائيًا.
مع التحكم في:

  • الحد الأقصى للطول والعرض.
  • جودة الصورة الناتجة.

✅ هذا يحافظ على مظهر الصور بدون أن تثقل تصفح المنتدى.

والأروع حاليا ومستقبلا لن شاء الله مع التطويرات المستمرة هو:
دعم صيغ صور حديثة WebP و AVIF
  • أصبح المنتدى يستطيع التعامل مع أنواع صور حديثة مثل:
    • WebP (أخف حجمًا من JPEG وPNG).
    • AVIF (أخف وأعلى جودة من WebP حتى).

✅ هذه الصيغ تقلل حجم الصور كثيرًا مما يجعل تصفح المنتدى أسرع خصوصًا على الجوالات.

✅ منتدى اللمة الجزائرية أصبح ذكيًا جدًا في التعامل مع الصور:
يضغطها، يصغرها، يحولها لأحدث الصيغ بدون أن تحس بأي فرق في الجودة، سيكون منتدانا أسرع وأخف


star01.gif شكر خاص star01.gif
نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @Fethi.dz
 
انا دائما كان عندي مشكل في الصور
لاكن بعد الترقية حُلّ المشكل
بارك الله فيكم
 
بارك الله فيكم حليتو مشكلة كبيرة
و كانت عندي لمشكلة هاذي فرفع الصور لكبيرة الحجم واظطريت اني نستخدم دايما برنامج ظغط حتى نرفعها .
 
قال أبو عاتكة:
WebP
إضغط للتوسيع...

التحديث الجديد مكننا من تفعيل خاصية رفع الصور بصيغة WebP كما اتاح لنا تحويل كل الصور المرفوعة سابقًا في المرفقات/ الصور الشخصية/ صور الحائط لهذه الصيغة والتي بدورها تحافظ على جودة الصور وفي نفس الوقت تصغر الحجم لاقل من النصف.
 
توقيع Fethi.dz
بارك الله فيكم والله هكذا سهلتها بزاااف علينا
يعطيك صحة خويا فتحي
 
توقيع Oussama.GF

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