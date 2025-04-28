جديد ترقية المنتدى (4) [ نظام تحسين الصور الجديد ]

بسم الله الرحمن الرحيم ​

<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء> ​ <اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>

التحديثات الجديدة في تحسين الصور في منتدى اللمة الجزائرية





صورة دقيقة من التقاط العضوة صانعة المحتوى Soumia hadj mohammed

تسريع تحميل المنتدى.

تقليل استهلاك مساحة الخادم.

تحسين جودة عرض الصور.

تحسين رفع الصور.

تحسين تصغير الصور (Resizing).

ضغط الصور أوتوماتيكياً (Optimization).

دعم أفضل لأنواع جديدة من الصور مثل WebP و AVIF وهي أحدث ما يحدث في مجال الصور

الصيغ الحديثة مدعومة بشكل واسع (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

الصور المضغوطة تساهم في تحسين ترتيب اللمة في محركات البحث

مستخدموا الهواتف يستفيدون من تحميل وتصفح صور خفيفة وسريعة

بعض التفاصيل التي تهم الأعضاء هواة التصوير أو ناشري الصور في المواضيع المتنوعة.

الحد الأقصى للطول والعرض.

جودة الصورة الناتجة.

أصبح المنتدى يستطيع التعامل مع أنواع صور حديثة مثل: WebP (أخف حجمًا من JPEG وPNG). AVIF (أخف وأعلى جودة من WebP حتى).



شكر خاص



​ نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @Fethi.dz

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نتابع شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليه.....تحسين ضغط الصور Image Optimizationعندما ترفع صورة، يقوم المنتدىلتقليل حجمها بدون فقدان الجودة الواضحةتحسين تصغير الصور Enhanced Resizingعندما يتم رفع صورة بحجم كبير جدًا (مثلاً 4000px × 3000px)، يقوم المنتدىإلى الحجم المثالي تلقائيًا.مع التحكم في:هذا يحافظ على مظهر الصور بدون أن تثقل تصفح المنتدى.والأروع حاليا ومستقبلا لن شاء الله مع التطويرات المستمرة هو:دعم صيغ صور حديثة WebP و AVIFهذه الصيغ تقلل حجم الصور كثيرًا مما يجعل تصفح المنتدى أسرع خصوصًا على الجوالات.منتدى اللمة الجزائرية أصبح ذكيًا جدًا في التعامل مع الصور:يضغطها، يصغرها، يحولها لأحدث الصيغ بدون أن تحس بأي فرق في الجودة، سيكون منتدانا أسرع وأخف