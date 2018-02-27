سلسلة أَحكي لِطفلي وأُعلّمه ※※※※ حصري للمة الجزائرية ※※※※

وفي كل مرة أضع بين قوسين ما هي الاشارة التي تفعلوها مع كلام القصة لتبدو للطفل حقيقية ويصغي اليكم إصغاء تام ويستفيد من القصة تجدون المساعدة في نهاية القصة .

وفي كل مرة أضع بين قوسين ما هي الاشارة التي تفعلوها مع كلام القصة لتبدو للطفل حقيقية ويصغي اليكم إصغاء تام ويستفيد من القصة تجدون المساعدة في نهاية القصة .

يحكى يا صغيري /تي أنه في الصحراء الواسعة (1) ووسط رمالها الذهبية كان يعيش رجل اسمه طاهر ( 02 ) هو وعائلته في قرية صغيرة كان الكل يعرف بعضهم بعضا، كانو جيرانا وإخوة في نفس الوقت ، وطاهر يملك قطيعا من الغنم ،يعتني بها جيدا ويحرص أن تأكل جيدا ،يبحث لها عن الكلأ في أرجاء الصحراء الواسعة ،ما إن تخلو منطقة من الكلأ حتى يأخذها الى مكان آخر .{ 3}

ينهض باكرا ( 4 ) ثم يصلي الفجر ( 5 ) ويسير بقطيعه الى الرعي ،لكي يتقي لفح حرارة الشمس عندما ينتصف النهار لكنه كان مع ذلك يضع عمامة بيضاء على رأسه لكي يحميه (6) ،كانت الخراف الصغيرة تتبعه وهو يعزف على نايه الحطبي القديم (7) تارة وتارة يرتل آيات من القرآن(8) وتارة أخرى ينشد مما حفظ من أناشيد { مرحبا جاء الصباح ...مرحبا عاد الصباح ...إتبعيني يا خرافي ...وهلمي لا تخافي لالا لا لا }

( 9 )

كان سعيدا جدا بعمله لأنه يحبه ويحس أنه ينجز عملا يستفيد منه الناس فهو يربي الخراف التي يحتاجها الجميع لكي ينتفعو بلحومها وجلودها ويفرحو بها عندما يحين عيد الأضحى ....

(10)

وفي يوم من الأيام بينما هو كعادته يستريح وقت منتصف النهار تحت جذع نخلة اختارها وافرة الظلال

ليتناول بضع تمرات ولبن قبل أن يأخذ استراحة قيلولة مع قطيعه الذي يفترش جزءا من الرمال وقد هرب إلى ضلال النخيل القريبة منه .

(11)

وبينما هو يأكل التمر ويرمي نواته على الارض (12) إذ اهتزت الارض من تحت قدميه(13) وسمع ضجة وصراخا عاليين(14) جعلت القطيع يهرب من المكان ،وبينما هو هلع ويراقب مكان الضجة(15) إذ خرج من تحت الارض جني أزرق كبير جدا يصل طوله الى النخلة (16) ،ثم انحنى على طاهر وهو ينفث من الغضب وتمتم ..وتمتم(17) ..لكن طاهر كان خائفا ومرتعب ولم يعرف ماذا يفعل غير أنه أغمض عينيه بيديه لكي لا ينظر الى ذلك الجني المخيف...(18)

الجني:" أنت أيها الرجل العابث ماذا فعلت ؟"

طاهر خائف ومتعجب:" مممم من انت و م م ماذا فعلت لم أفعل شيئا ...كنت آكل تمرا فقط وووو من أنت وممم ماذا تريد ؟؟؟!!!!"

الجني :" أنا الجني الازرق وأعيش تحت الأرض هنا .... وماذا ؟ تأكل تمرا فقط ؟ لقد قتلت إبني الذي خرج يلعب هنا أيها العابث واليوم ستموت حتما لا محالة كما قتلت ابني تماما...! "

طاهر :" ل ل ل لكنني لم ارى ابنك ولم أقتله فكيف وصلت الى فكرة أنني من قتله "

الجني :"عندما أكلت التمر ورميت النوى... نواة التمر أصابت قلبه وهو يلعب ومات قرة عيني "

طاهر:" لم أرى أي جني يا سيدي الجني الازرق ،ولا قدرة لي على رؤيتكم ...و..."

الجني الازرق يقاطع وهو غاضب :" وكيف تفسر أنك تراني وتحدثني الآن يا هذا !! ستموت على يدي حتما ....آآه آع "

طاهر :" لا ادري ....لست ادري حقا ..!" (19)

أمسك الجني الازرق يد طاهر وتمتم وفجأة وجد طاهر نفسه في مكان غريب تحت الأرض وبه الكثير ممن يشبهون ذلك الجني الأزرق بألوان مختلفة أحمر ،أخضر ...(20) وفجأة اقترب منهما جني أحمر وأخذ يتحدث الى أخيه بلغة لم يفهمها طاهر وكأن الجني الازرق يحكي للأحمر عن الحادثة التي وقعت لابنه وأدرك طاهر انه ميت لا محالة... وفجأة تذكر شيئا مهما فاقترب منهما وأخذ يتوسل للجني الازرق في إشفاق(21).

طاهر :"أرجوك أرجوك أتركني أذهب الى قريتي وأعود أرجوك يجب علي أن أعيد أمانة لأهلها لا يعلم بها أحد غيري أرجوك!!! "

الجني الازرق في استهزاء :" أتحاول خداعي أيها الرجل أتحسبني مغفلا جهز نفسك للموت الآن "

طاهر في اشفاق يحاول استرجاء شفقة الجني :" أرجوك أرجوك هذه صرة الدراهم تركها صديقي وهو جاري لأولاده وأمنني عليها لأقدمها لأولاده عندما يكبروا وقد حفرت لها حفرة وطمرتها ولا يعلم مكانها سواي لأني خفت عليها من ضعاف النفوس ،،أتوسل اليك وأعدك أنني سأعود عندما أسلم الامانه وأضع رأسي تحت سيفك أتوسل اليك دعني أموت وليست في رقبتي تلك الأمانة ..."

كان الجني الأحمر يراقب الحوار وأحس صدق الراعي وتدخل بعد أن كاد الجني الازرق يقتل الرجل :"توقف !! اسمع أنا أكفله إن لم يعد اقتلني مكانه ..ما رأيك ؟"

استغرب الجني الأزرق والراعي

طاهر في امتنان شديد :" شكرا شكرا لك لن أخيب ضنك بإذن الله وسأعود ما إن أعيد الامانة بإذن الله "

الجني الأزرق :" حسن سأمهلك حتى بزوغ شمس الغد فإن لم تعد الى هذا المكان وتحت تلك النخلة سأقتل الجني الأحمر دون رحمة "

طاهر :" شكرا شكرا باذن الله سأعود "

(22)

انطلق طاهر يحث الخطا ويدعوا الله أن يعينه (23) بعد ان جمع قطيعه واستأمنه عند الجنيان حتى يعود ،مر المساء والليلة والجني الأحمر خائف جدا وفي اليوم التالي وعند بزوغ الشمس جهز الجني الازرق الجني الأحمر ليقطع رأسه واستسلم الأحمر لقدره وبينما هو يهم بقتله اذ وصل طاهر الى النخلة ونادى على الجنيان منبها إياهما أنه قد حظر(24) ،وأخذت الارض تهتز تحت قدميه وخرج الجنيان متفاجئان من عودته(25) فقد كان الجني الأزرق طوال الوقت يؤكد لأخيه انه لن يعود .

في هذه الأثناء وضع طاهر رأسه أرضا مستسلما تماما وأخبره أنه بإمكانه أن يجهز عليه فقد أعطى الامانة لأصحابها ،لكن الجني الأزرق من شدة إعجابه بوفاء طاهر بوعده وحرصه على الأمانة عفى عنه واطلق سراحه ...وقال له أنت طاهر النفس يا طاهر ....

وانتهت القصة وعاد طاهر الى قريته مع خرافه سعيدا وهو يحمد الله ... ( الحمد لله الحمد لله ) وقرر أن لايرمي أي فضلات للأكل على الارض بعد الآن ....

ومن القصة نستخلص عبرتين يا طفلي الحبيب

الاولى : رد الامانة الى أهلها ،،، مهما طال بنا الزمن يجب علينا أن نرد الامانات لأهلها ....

الثانية : إذا وعدت وعدا أوفي به مهما كلفك ذلك فالوفاء بالوعد من شيم النبلاء .... وأنت نبيل مهذب أليس كذلك

(26)

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مساعدة في كيفية سرد القصة للطفل

( 1): إفتح ذراعيك لتظهر اتساع الصحراء

(2): هنا وضح لابنك انه كما هو له اسم فهذا الرجل له اسم

(3): إذا كانت مهنته راعي غنم.... دعه يرى الصورة ليضع في ذهنه تخيل لمعنى راعي غنم واشرح له انها مهنة شريفة ،وانها مهنة نبينا صلى الله عليه وسلم ... لكي لا ترسخ في ذهنه احتقار اي شخص او أي مهنة ...

(4): أفرك عينيك بيديك لكي يدخل معك في القصة

(5): كبر أمامه تكبيرة الاحرام ليربط الكلمة بالحركة

(6): أريه عمامة الراعي على رأسه في الصورة ،وأريه القطيع

(7): العب بأصابعك وكأنك تعزف على الناي

(8): اسأل الطفل ماذا يعرف من سور القرآن ليقرأها أمامك

(9): لحنها لطفلك بما تعرفه وهنا ايضا اسأل طفلك ماذا يعرف من أناشيد لينشدها أمامك ....

(10): هنا اسأل ابنك إذا كان يتذكر فرحته بأي عيد سواء الفطر أو الأضحى ليعرف ما معنى سعادة وفرحة في القصة .

(11): وضح للطفل في الصورة أشجار النخيل ...

(12): مثل امامه انك تأكل تمرا وترمي نواته ،، واسأل الطفل إذا كان تصرفا جيدا أن يرمي المخلفات على الارض ...لتعلمه هنا انه يجب علينا ان لا نرمي مخلفاتنا مهما كانت في الطبيعة ....

(13): مثل أمام الطفل اهتزاز للأرض وتمايل يمينا وشمالا في غير توازن

(14): اصرخ هكذا مثلا واااع او يااااع او هااااا المهم تفهم الطفل انه شيء كبير ومخيف.. أره الصورة

(15): قطب حاجبيك وضع يديك امام وجهك وكأنك تحمي بهما جسدك ...مثل الخوف

(16): وانت تحكي ارفع يدك عاليا ليتبعها الطفل ويعرف حجم الجني .

(17): تمتم واخلط الحروف والعب مع طفلك واطلب منه ان يتمتم هو أيضا ..همهم هاليلي بخطوط شخطوط همبليط مثلا . لكي يعرف انها قصة ممتعة وليست مخيفة ...

(18): أغمض عينيك بيديك وانظر الى الطفل من بين أصابعك لكي تجعله يضحك ...

(19): حاول ان تضخم صوتك في دور الجني وتجعله عادي في دور طاهر .

(20): اسأل ابنك كم من لون يعرف ،واذا كان لا يعرف عدد له الألوان

(21): ضم يديك في صورة للتوسل ..

(22): الحوار بتثخين الصوت للجني وصوتك العادي للراعي

(23): جرب وضعية الدعاء في الصلاة وقل يارب يارب ساعدني ..

(24): ضع يديك على فمك كمكبر صوت وأصرخ ،،،أنا هنا أنا هنا ..

(25): مثل تعبير التفاجؤ بعينيك وفمك ،آه

(26): اسأل الطفل ما اعجبه في القصة ....

أرجو تفاعلكم الإخوة والأخوات

واتمنى ان تعجبكم القصة وتعجب أطفالكم وأطفال العائلة

إحترامي وتقديري