سلسلة أَحكي لِطفلي وأُعلّمه ※※※※ حصري للمة الجزائرية ※※※※

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
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#1

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته




أضع بين أيديكم آباء وأمهات أخوات وإخوة عمات وخالات أعمام وأخوال هذه السلسلة ليتسنى لكم تربية النشأ بطريقة ممتعة وعن طريق القصص

وفي كل مرة أضع بين قوسين ما هي الاشارة التي تفعلوها مع كلام القصة لتبدو للطفل حقيقية ويصغي اليكم إصغاء تام ويستفيد من القصة
تجدون المساعدة في نهاية القصة .


سلسلة أَحكي لِطفلي وأُعلّمه ..

القصة الأولى بعنوان **** طاهر الطّاهر ***

( وهنا يسألك طفلك ماهو الطّاهر فقل له معناها نظيف البدن والنفس )

نبدأ
..........

يحكى يا صغيري /تي أنه في الصحراء الواسعة (1) ووسط رمالها الذهبية كان يعيش رجل اسمه طاهر ( 02 ) هو وعائلته في قرية صغيرة كان الكل يعرف بعضهم بعضا، كانو جيرانا وإخوة في نفس الوقت ، وطاهر يملك قطيعا من الغنم ،يعتني بها جيدا ويحرص أن تأكل جيدا ،يبحث لها عن الكلأ في أرجاء الصحراء الواسعة ،ما إن تخلو منطقة من الكلأ حتى يأخذها الى مكان آخر .{ 3}

221903115.gif

ينهض باكرا ( 4 ) ثم يصلي الفجر ( 5 ) ويسير بقطيعه الى الرعي ،لكي يتقي لفح حرارة الشمس عندما ينتصف النهار لكنه كان مع ذلك يضع عمامة بيضاء على رأسه لكي يحميه (6) ،كانت الخراف الصغيرة تتبعه وهو يعزف على نايه الحطبي القديم (7) تارة وتارة يرتل آيات من القرآن(8) وتارة أخرى ينشد مما حفظ من أناشيد { مرحبا جاء الصباح ...مرحبا عاد الصباح ...إتبعيني يا خرافي ...وهلمي لا تخافي لالا لا لا }
( 9 )

كان سعيدا جدا بعمله لأنه يحبه ويحس أنه ينجز عملا يستفيد منه الناس فهو يربي الخراف التي يحتاجها الجميع لكي ينتفعو بلحومها وجلودها ويفرحو بها عندما يحين عيد الأضحى ....
(10)
وفي يوم من الأيام بينما هو كعادته يستريح وقت منتصف النهار تحت جذع نخلة اختارها وافرة الظلال
ليتناول بضع تمرات ولبن قبل أن يأخذ استراحة قيلولة مع قطيعه الذي يفترش جزءا من الرمال وقد هرب إلى ضلال النخيل القريبة منه .
(11)

oasis-clipart__k6378724.jpg

وبينما هو يأكل التمر ويرمي نواته على الارض (12) إذ اهتزت الارض من تحت قدميه(13) وسمع ضجة وصراخا عاليين(14) جعلت القطيع يهرب من المكان ،وبينما هو هلع ويراقب مكان الضجة(15) إذ خرج من تحت الارض جني أزرق كبير جدا يصل طوله الى النخلة (16) ،ثم انحنى على طاهر وهو ينفث من الغضب وتمتم ..وتمتم(17) ..لكن طاهر كان خائفا ومرتعب ولم يعرف ماذا يفعل غير أنه أغمض عينيه بيديه لكي لا ينظر الى ذلك الجني المخيف...(18)


téléchargement.jpeg

الجني:" أنت أيها الرجل العابث ماذا فعلت ؟"

طاهر خائف ومتعجب:" مممم من انت و م م ماذا فعلت لم أفعل شيئا ...كنت آكل تمرا فقط وووو من أنت وممم ماذا تريد ؟؟؟!!!!"
الجني :" أنا الجني الازرق وأعيش تحت الأرض هنا .... وماذا ؟ تأكل تمرا فقط ؟ لقد قتلت إبني الذي خرج يلعب هنا أيها العابث واليوم ستموت حتما لا محالة كما قتلت ابني تماما...! "
طاهر :" ل ل ل لكنني لم ارى ابنك ولم أقتله فكيف وصلت الى فكرة أنني من قتله "
الجني :"عندما أكلت التمر ورميت النوى... نواة التمر أصابت قلبه وهو يلعب ومات قرة عيني "
طاهر:" لم أرى أي جني يا سيدي الجني الازرق ،ولا قدرة لي على رؤيتكم ...و..."
الجني الازرق يقاطع وهو غاضب :" وكيف تفسر أنك تراني وتحدثني الآن يا هذا !! ستموت على يدي حتما ....آآه آع "
طاهر :"لا ادري ....لست ادري حقا ..!" (19)
أمسك الجني الازرق يد طاهر وتمتم وفجأة وجد طاهر نفسه في مكان غريب تحت الأرض وبه الكثير ممن يشبهون ذلك الجني الأزرق بألوان مختلفة أحمر ،أخضر ...(20) وفجأة اقترب منهما جني أحمر وأخذ يتحدث الى أخيه بلغة لم يفهمها طاهر وكأن الجني الازرق يحكي للأحمر عن الحادثة التي وقعت لابنه وأدرك طاهر انه ميت لا محالة... وفجأة تذكر شيئا مهما فاقترب منهما وأخذ يتوسل للجني الازرق في إشفاق(21).

طاهر :"أرجوك أرجوك أتركني أذهب الى قريتي وأعود أرجوك يجب علي أن أعيد أمانة لأهلها لا يعلم بها أحد غيري أرجوك!!! "
الجني الازرق في استهزاء :" أتحاول خداعي أيها الرجل أتحسبني مغفلا جهز نفسك للموت الآن "
طاهر في اشفاق يحاول استرجاء شفقة الجني :" أرجوك أرجوك هذه صرة الدراهم تركها صديقي وهو جاري لأولاده وأمنني عليها لأقدمها لأولاده عندما يكبروا وقد حفرت لها حفرة وطمرتها ولا يعلم مكانها سواي لأني خفت عليها من ضعاف النفوس ،،أتوسل اليك وأعدك أنني سأعود عندما أسلم الامانه وأضع رأسي تحت سيفك أتوسل اليك دعني أموت وليست في رقبتي تلك الأمانة ..."
كان الجني الأحمر يراقب الحوار وأحس صدق الراعي وتدخل بعد أن كاد الجني الازرق يقتل الرجل :"توقف !! اسمع أنا أكفله إن لم يعد اقتلني مكانه ..ما رأيك ؟"
استغرب الجني الأزرق والراعي
طاهر في امتنان شديد :" شكرا شكرا لك لن أخيب ضنك بإذن الله وسأعود ما إن أعيد الامانة بإذن الله "
الجني الأزرق :" حسن سأمهلك حتى بزوغ شمس الغد فإن لم تعد الى هذا المكان وتحت تلك النخلة سأقتل الجني الأحمر دون رحمة "
طاهر :" شكرا شكرا باذن الله سأعود "
(22)
انطلق طاهر يحث الخطا ويدعوا الله أن يعينه (23) بعد ان جمع قطيعه واستأمنه عند الجنيان حتى يعود ،مر المساء والليلة والجني الأحمر خائف جدا وفي اليوم التالي وعند بزوغ الشمس جهز الجني الازرق الجني الأحمر ليقطع رأسه واستسلم الأحمر لقدره وبينما هو يهم بقتله اذ وصل طاهر الى النخلة ونادى على الجنيان منبها إياهما أنه قد حظر(24) ،وأخذت الارض تهتز تحت قدميه وخرج الجنيان متفاجئان من عودته(25) فقد كان الجني الأزرق طوال الوقت يؤكد لأخيه انه لن يعود .
في هذه الأثناء وضع طاهر رأسه أرضا مستسلما تماما وأخبره أنه بإمكانه أن يجهز عليه فقد أعطى الامانة لأصحابها ،لكن الجني الأزرق من شدة إعجابه بوفاء طاهر بوعده وحرصه على الأمانة عفى عنه واطلق سراحه ...وقال له أنت طاهر النفس يا طاهر ....

وانتهت القصة وعاد طاهر الى قريته مع خرافه سعيدا وهو يحمد الله ... ( الحمد لله الحمد لله ) وقرر أن لايرمي أي فضلات للأكل على الارض بعد الآن ....

0126548.jpg

ومن القصة نستخلص عبرتين يا طفلي الحبيب

الاولى : رد الامانة الى أهلها ،،، مهما طال بنا الزمن يجب علينا أن نرد الامانات لأهلها ....
الثانية : إذا وعدت وعدا أوفي به مهما كلفك ذلك فالوفاء بالوعد من شيم النبلاء .... وأنت نبيل مهذب أليس كذلك
(26)


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مساعدة في كيفية سرد القصة للطفل

(1): إفتح ذراعيك لتظهر اتساع الصحراء

(2): هنا وضح لابنك انه كما هو له اسم فهذا الرجل له اسم

(3): إذا كانت مهنته راعي غنم.... دعه يرى الصورة ليضع في ذهنه تخيل لمعنى راعي غنم واشرح له انها مهنة شريفة ،وانها مهنة نبينا صلى الله عليه وسلم ... لكي لا ترسخ في ذهنه احتقار اي شخص او أي مهنة ...

(4): أفرك عينيك بيديك لكي يدخل معك في القصة

(5): كبر أمامه تكبيرة الاحرام ليربط الكلمة بالحركة

(6): أريه عمامة الراعي على رأسه في الصورة ،وأريه القطيع

(7): العب بأصابعك وكأنك تعزف على الناي

(8): اسأل الطفل ماذا يعرف من سور القرآن ليقرأها أمامك

(9): لحنها لطفلك بما تعرفه وهنا ايضا اسأل طفلك ماذا يعرف من أناشيد لينشدها أمامك ....

(10): هنا اسأل ابنك إذا كان يتذكر فرحته بأي عيد سواء الفطر أو الأضحى ليعرف ما معنى سعادة وفرحة في القصة .

(11): وضح للطفل في الصورة أشجار النخيل ...

(12): مثل امامه انك تأكل تمرا وترمي نواته ،، واسأل الطفل إذا كان تصرفا جيدا أن يرمي المخلفات على الارض ...لتعلمه هنا انه يجب علينا ان لا نرمي مخلفاتنا مهما كانت في الطبيعة ....

(13): مثل أمام الطفل اهتزاز للأرض وتمايل يمينا وشمالا في غير توازن

(14): اصرخ هكذا مثلا واااع او يااااع او هااااا المهم تفهم الطفل انه شيء كبير ومخيف.. أره الصورة

(15): قطب حاجبيك وضع يديك امام وجهك وكأنك تحمي بهما جسدك ...مثل الخوف

(16): وانت تحكي ارفع يدك عاليا ليتبعها الطفل ويعرف حجم الجني .

(17): تمتم واخلط الحروف والعب مع طفلك واطلب منه ان يتمتم هو أيضا ..همهم هاليلي بخطوط شخطوط همبليط مثلا . لكي يعرف انها قصة ممتعة وليست مخيفة ...

(18): أغمض عينيك بيديك وانظر الى الطفل من بين أصابعك لكي تجعله يضحك ...

(19): حاول ان تضخم صوتك في دور الجني وتجعله عادي في دور طاهر .

(20): اسأل ابنك كم من لون يعرف ،واذا كان لا يعرف عدد له الألوان

(21): ضم يديك في صورة للتوسل ..

(22): الحوار بتثخين الصوت للجني وصوتك العادي للراعي

(23): جرب وضعية الدعاء في الصلاة وقل يارب يارب ساعدني ..

(24): ضع يديك على فمك كمكبر صوت وأصرخ ،،،أنا هنا أنا هنا ..

(25): مثل تعبير التفاجؤ بعينيك وفمك ،آه

(26): اسأل الطفل ما اعجبه في القصة ....

أرجو تفاعلكم الإخوة والأخوات
واتمنى ان تعجبكم القصة وتعجب أطفالكم وأطفال العائلة

إحترامي وتقديري
حلم كبير (y)
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,504
الإعجابات
13,242
النقاط
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العمر
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الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
أنتظر آراءكم واقتراحاتكم من فضلكم

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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#3
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351
الجنس
ذكر
#3
والله هذا كرم منك لا نستطيع مكافئتك عليه او نقوم بمثله سوى وعدنا بمطالعتها واطلاع الاطفال عليها. ودعاء من القلب ان يعطيك قدر نيتك معنا ان حبكت قصة كاملة بشرحها وتفسيرها وارشادات لطريقة تلقينها.
الله يبارك فيك وفي ملَكَتِك.
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#4
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,504
الإعجابات
13,242
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#4
قال فريد أبوفيصل:
والله هذا كرم منك لا نستطيع مكافئتك عليه او نقوم بمثله سوى وعدنا بمطالعتها واطلاع الاطفال عليها. ودعاء من القلب ان يعطيك قدر نيتك معنا ان حبكت قصة كاملة بشرحها وتفسيرها وارشادات لطريقة تلقينها.
الله يبارك فيك وفي ملَكَتِك.
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا بأخي وأستاذي ،شرف كبير أن تهتم بهذا الموضوع ..

أجل فكلما مثلت أمام الطفل القصة كلما انتبه اكثر ورسخت العبر في رأسه أكثر ،هذا ما لاحظته مع اولادي فقررت أن أنشر الطريقة ليستفيد منها الجميع
أرجو منك رجاءا إذا حكيتها لأي طفل احكي لي ردة فعله هنا لأرى إن كانت ناجحة مع كل الاطفال ...

هذا واجبي أخي الكريم
بارك الله فيك على المشاركة
إحترامي وتقديري
 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
6 أكتوبر 2017
المشاركات
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الإعجابات
3,035
النقاط
551
الإقامة
الارض
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قصة جميلة اخي تحمل في طياتها الكثير من العبر و الحكم . و طريقة الوصف و السرد رائعة . اعجبتني كثيرا . و الاشارات التي وضعتها في القصة و شرحك لها في النهاية مفيدة جدا وتساعد الطفل على الفهم الجيد للقصة .
ليس لدينا اطفال صغار للاسف الشديد و اتمنى ان تساعد الاباء و الامهات و كل من لديه طفل في المنزل .
قصصك رائعة اخي . وانا من المتابعين الاوفياء لك و لابداعاتك
بارك الله فيك
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
5,217
الإعجابات
1,696
النقاط
351
الجنس
ذكر
#6
بالفعل.
مرة في مقطع فيديوا لطفلة الله اعلم اندونيسية او من شرق اسيا منطقة اخرى كانت تقرأ القرآن وفي نفس الوقت تمثله بيديها مثلا عندما تصل لكلمة والجبال توحي بيديها شكل الجبال العالية وهكذا.
انا جربتها ولازلت عليها في تحفيظ الابناء للاناشيد المدرسية عند الصعوبة وفعلا فعلا كانت مجدية لانها الحركة مع النطق تذكرهم بالمقاطع وترتيبها ...الخ وانا مثلك انصح بها فهي مجدية وشيقة للاطفال فيها نشاط وانتباه.
يعطيك الصحة.
 
MOHAMED LAMINE7

MOHAMED LAMINE7

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
4 فيفري 2016
المشاركات
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الإعجابات
4,365
النقاط
191
#7
لستُ أدري كيف اصف طفلي
كل ما آمنت به أنه ملاك
اين تطأ قدماه ينبتُ زهرا
لستُ أدري
أعيناه زرقاء أم خضراء
أم كسواد الليل لونُهما
لستُ أدري
كيف اعجز عن وصفه
و وجهه كالبحر حين أقبله
ماذا سأحكي له
وانا اعجز عن وصفه
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#8
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,504
الإعجابات
13,242
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#8
قال فريد أبوفيصل:
بالفعل.
مرة في مقطع فيديوا لطفلة الله اعلم اندونيسية او من شرق اسيا منطقة اخرى كانت تقرأ القرآن وفي نفس الوقت تمثله بيديها مثلا عندما تصل لكلمة والجبال توحي بيديها شكل الجبال العالية وهكذا.
انا جربتها ولازلت عليها في تحفيظ الابناء للاناشيد المدرسية عند الصعوبة وفعلا فعلا كانت مجدية لانها الحركة مع النطق تذكرهم بالمقاطع وترتيبها ...الخ وانا مثلك انصح بها فهي مجدية وشيقة للاطفال فيها نشاط وانتباه.
يعطيك الصحة.
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أخي الكريم هذه تسمى طريقة الحفظ بالخرائط الذهنية ،وانا استعملها مع التلاميذ الذين احفظهم القرآن لانهم غير ناطقين بالعربية ،فارسم شرح كل آية في الصبورة وامثل لهم معناها بالحركات والحمد لله ناجحة جدا
أعانك الله
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#9
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,504
الإعجابات
13,242
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#9
قال MOHAMED LAMINE7:
لستُ أدري كيف اصف طفلي
كل ما آمنت به أنه ملاك
اين تطأ قدماه ينبتُ زهرا
لستُ أدري
أعيناه زرقاء أم خضراء
أم كسواد الليل لونُهما
لستُ أدري
كيف اعجز عن وصفه
و وجهه كالبحر حين أقبله
ماذا سأحكي له
وانا اعجز عن وصفه
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا بالأخ الكريم شرف لي ان تقرأ لي حقا
حفظ الله ولدك وحماه ...وحفظ الله أطفال المسلمين من كل سوء
كنت أتمنى أن تعطيني رأيك في طريقة سرد القصة
بارك الله فيك على المرور العطر
إحترامي وتقديري
 
MOHAMED LAMINE7

MOHAMED LAMINE7

:: عضو متألق ::
#10
إنضم
4 فيفري 2016
المشاركات
4,012
الإعجابات
4,365
النقاط
191
#10
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا بالأخ الكريم شرف لي ان تقرأ لي حقا
حفظ الله ولدك وحماه ...وحفظ الله أطفال المسلمين من كل سوء
كنت أتمنى أن تعطيني رأيك في طريقة سرد القصة
بارك الله فيك على المرور العطر
إحترامي وتقديري
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شكرا / جزيتم كل خير
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#11
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,504
الإعجابات
13,242
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#11
قال طيب الكلام:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قصة جميلة اخي تحمل في طياتها الكثير من العبر و الحكم . و طريقة الوصف و السرد رائعة . اعجبتني كثيرا . و الاشارات التي وضعتها في القصة و شرحك لها في النهاية مفيدة جدا وتساعد الطفل على الفهم الجيد للقصة .
ليس لدينا اطفال صغار للاسف الشديد و اتمنى ان تساعد الاباء و الامهات و كل من لديه طفل في المنزل .
قصصك رائعة اخي . وانا من المتابعين الاوفياء لك و لابداعاتك
بارك الله فيك
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا بالأخت الفاضلة

شرف كبير أن تتابعي كتاباتي وتاج أضعه على رأسي

سعيد جدا أنها نالت إعجابك ،أرجو مثلك أن تساعد الآباء والامهات وحتى الاقارب في تلقين الاطفال

بارك الله فيك على المرور الرائع كعادتك
تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#13
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
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الإعجابات
3,831
النقاط
171
الإقامة
~
الجنس
أنثى
#13
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك على الموضوع القيم
طريقة ممتعة وتحفز الطفل على المطالعة أحسن من قراءته الفرديه للقصة كما أنها تقرب المعاني و تعرج عن القصة بتعليم أشياء اضافية
كما تساهم اضافة الى تعليم الطفل وغرس روح القراءة فيه في تقريب صلة الأباء بأبنائهم وخلق جو ممتع بحيث سيبقى للطفل دائما تصور بأن القراءة ممتعة
ونقطة اهتممت بها جيدا و هي ماذا تقرأ على الطفل فالاختيار شيء مهم لانه بقصة واحدة ستعلمه الكثير ليس كما هو الواقع للأسف اشتري قصص كيفما اتفق و وجههها له و اتركه معها حتى البعض لا يقرأها أصلا قبل طفله
وان تكلمنا على القصة التي ذكرتها بشكل خاص نجد عناية بكثير من الأمور الحرص على صلاة الفجر ، قراءة القرآن ، الاستعانة بالدعاء ،الوفاء بالوعد ، تعظيم الأمانة
و أهم شيء كسر حاجز التكلم عن الجن لأن الجن مخلوق خلقه الله ولن يكون يوما أشد قوة مما قدر له الله لذا لو يفهم أبناءنا هذامن الصغر شيء جميل أحسن من أن يتربوا على خوف مبالغ فيه {بعض الأطفال يتعلمون الخوف من الجن قبل خوف و خشية الله } لأن حوادث كثيرة تحدث و ربما الطفل لما يفتقر للمعرفة الكاملة عن الجن و يسمع الحوادث فقط من التي تسرد في كل مكان سيخافهم خوف أكبر من مقامهم
بارك الله فيك على افادتنا بمثل هاته التجارب موفق
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#14
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
1,936
الإعجابات
3,866
النقاط
1,421
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#14
سلام عليكم
موضوع في قمة اخي
هكذا نسهل على ابناء طريقة قراءة قصص
واعطيتنا جميع اساليب
وراح احاول على هذا اسلوب ان اقرى لي اخي صغير هو يحب ان يقراء له شخص قبل نوم
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
#15
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,105
الإعجابات
14,118
النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في الحقيقة لغة الجسد أقوى من لغة النطق ولو لاحظت أنه لو سألك شخص عن مكان ما وقلت له اذهب يمينا لكنك أشرت بيدك إلى الشمال سهوا سيذهب شمالا دون أن يدري لأن العقل يستجيب للغة الجسد ويتفاعل معها أكثر من اللغة الناطقة وأقصد لغة الجسد هنا إما حركات اليد أو تفاعل بحركات الوجه حتى أننا أحيانا ندرك انزعاج الشخص، فرحه، حزنه فقط من تعابير وجهه لأن لغة الجسد أصدق من لغة الكلام .

لكن حذاري في مثل هذه القصص أن تتحول لمصدر رعب للأطفال خاصة فيما يتعلق بالجن، الغول وهذه الأمور المفزعة لأن وقعها على نفسية الطفل قد يبدو عاديا لكن هذا سيخلق له مخاوف قد تتحول إلى خوف مرضي فيما بعد وقد تنتج عنها تخيلات تؤذي الطفل .

أنصح بتجنب مثل هذه القصص للأطفال والإكتفاء بتعليمهم من خلال قصص بعيدة عن التخويف وكل ما يتعلق بالجن والغول وهذه المخلوقات التي بالعادة يستعملها الآباء لتخويف أبنائهم (ما تخرجش او ياكلك الغول | ارقد ولا يجي ليك الغول) كل هذه الأمور تبدو للكثير من الآباء عادية لكنها خطيرة فعلا وتصنع هواجس لدى الطفل ومخاوف تظهر فيما بعد وكل ما يسجله الطفل في صغره يبقى معه في كبره فلا تجعلوا أطفالكم في كبرهم نتيجة لتراكمات سلبية في صغرهم ثم تحتارون من أين لهم التخوف، التردد والجبن في بعض الأمور لأن العقل الباطن يخزن كل ما هو متشابه في الأحاسيس وفي كل مرة يحس الشخص بإحساس ما يكون كمنبه للعقل الباطن فيذكره بأحاسيس تجارب أخرى من نفس النوع أدت إلى الإحساس بنفس الأحاسيس وهذا يجعل الشخص يعيش في سلبية وكذلك يراكم عليه الكثير من الأحاسيس السيئة التي تظهر في كل موقف مشابه .

مشكور على القصة لكني أعي جيدا ما أقوله تجنب حكايات الجن، الغول وهذه الكائنات .
 
آخر تعديل:
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#16
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
13,242
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#16
قال طموحة:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك على الموضوع القيم
طريقة ممتعة وتحفز الطفل على المطالعة أحسن من قراءته الفرديه للقصة كما أنها تقرب المعاني و تعرج عن القصة بتعليم أشياء اضافية
كما تساهم اضافة الى تعليم الطفل وغرس روح القراءة فيه في تقريب صلة الأباء بأبنائهم وخلق جو ممتع بحيث سيبقى للطفل دائما تصور بأن القراءة ممتعة
ونقطة اهتممت بها جيدا و هي ماذا تقرأ على الطفل فالاختيار شيء مهم لانه بقصة واحدة ستعلمه الكثير ليس كما هو الواقع للأسف اشتري قصص كيفما اتفق و وجههها له و اتركه معها حتى البعض لا يقرأها أصلا قبل طفله
وان تكلمنا على القصة التي ذكرتها بشكل خاص نجد عناية بكثير من الأمور الحرص على صلاة الفجر ، قراءة القرآن ، الاستعانة بالدعاء ،الوفاء بالوعد ، تعظيم الأمانة
و أهم شيء كسر حاجز التكلم عن الجن لأن الجن مخلوق خلقه الله ولن يكون يوما أشد قوة مما قدر له الله لذا لو يفهم أبناءنا هذامن الصغر شيء جميل أحسن من أن يتربوا على خوف مبالغ فيه {بعض الأطفال يتعلمون الخوف من الجن قبل خوف و خشية الله } لأن حوادث كثيرة تحدث و ربما الطفل لما يفتقر للمعرفة الكاملة عن الجن و يسمع الحوادث فقط من التي تسرد في كل مكان سيخافهم خوف أكبر من مقامهم
بارك الله فيك على افادتنا بمثل هاته التجارب موفق
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا بالأخت الفاضلة

سعيد بمرورك من هنا وردك الكافي
هو كذلك يجب على الطفل أن يحب القراءة ،لكن ليس عن طريق غصبه بل عن طريق سحبه الى المطالعة بطرق مثل هذه منذ صغره ،وعندما يكبر يجد نفسه قد تعود على كتاب في يده
نعم ان تترك ابنك يقرأ قصة وحده فسيقرؤها قراءة عابرة لا حياة فيها ،أما عندما نقرأ له ونهتم به ونمثل معه القصة سترسخ في رأسه ...

بارك الله فيك على الاضافة الرائعة
شرف لي أن تمري من هنا
إحترامي وتقديري
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#17
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,504
الإعجابات
13,242
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#17
قال KYDO SAN:
سلام عليكم
موضوع في قمة اخي
هكذا نسهل على ابناء طريقة قراءة قصص
واعطيتنا جميع اساليب
وراح احاول على هذا اسلوب ان اقرى لي اخي صغير هو يحب ان يقراء له شخص قبل نوم
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا بالأخ الكريم

سعيد أنها نالت إعجابك ،مرورك شرف لي حقا

هذه القصة كنت اعتقد ان أختي الكبيرة حكت لي قصة مثلها لكن ليس تماما وانا صغير،لكنني عندما سألتها قالت لي انا لم احكي هذه القصة
ومجموعة قصصي الصغيرة وانا صغير لا تحتوي على هذه القصة
ثم
بقيت في رأسي ،بحثت عنها علني اجدها في كل مكان في النت في كل مكان لم اجدها ،ثم خيل الي انني اتوهم وانني اخترعتها من رأسي وانا صغير فقررت ان اكتبها مثلما دارت في رأسي لمدة خمسة وعشرين سنة أو أكثر ههه

الله اعلم توهمات او حقيقة المهم هذه هي القصة
أما الحركات ،فأنا استعملها مع اولادي وهي ناجحة جدا ،ويحبون ذلك

إن حكيتها لأخيك بهذه الطريقة أخبرني عن ردة فعله من بعد إذنك طبعا
بارك الله فيك على الرد الجميل
إحترامي وتقديري
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
#18
إنضم
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#18
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا بالأخت الفاضلة

سعيد بمرورك من هنا وردك الكافي
هو كذلك يجب على الطفل أن يحب القراءة ،لكن ليس عن طريق غصبه بل عن طريق سحبه الى المطالعة بطرق مثل هذه منذ صغره ،وعندما يكبر يجد نفسه قد تعود على كتاب في يده
نعم ان تترك ابنك يقرأ قصة وحده فسيقرؤها قراءة عابرة لا حياة فيها ،أما عندما نقرأ له ونهتم به ونمثل معه القصة سترسخ في رأسه ...

بارك الله فيك على الاضافة الرائعة
شرف لي أن تمري من هنا
إحترامي وتقديري
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وفيك بارك الله

بالنسبة للآباء الذين يشتكون من عدم اهتمام أبنائهم بالمطالعة ويريدون خلق هذا الاهتمام لديهم هناك طريقة سهلة وفعالة لهذا الأمر .

لكن أولا لا تنتظر من طفلك أن يحب المطالعة ويكون له اهتمام بها وهو لم يسبق له أن رآك تطالع فلا تحثه على شيء لم يرك تفعله .

الطفل يحب التقليد ويبرمج وفق المحيط الذي يعيش فيه وأكبر مصدر للبرمجة لديه هو أمه وأبوه فلا يتنظر الآباء من أبنائهم شيئا رائعا وهم لم يكونوا بتلك الروعة لي نظرهم .

أعود إلى الطريقة لكي يكسب حب المطالعة لكن قبل أن يكسبه لابد أن تخلق لديه فضول المطالعة كأن تحمل كتابا وليس شرطا أن تقرأه المهم أن يراك طفلك تمسك بكتاب وتمثل القراءة هذا سيرسخ لديه أن أباه يطالع ويحب الكتب. أثناء تمثيل المطالعة قم يعمل تعابير على وجهك كتعبير احتيار مما قرأت أو دهشة يرفقه صوت يناسب التعبير أو قم بالضحك ثم مواصلة القراءة بفضول هذا سيولد للطفل فضولا وقد يسألك عن سبب احتيارك أو ضحكك وقد تجده أمامك يحاول معرفة ما تقرؤه لكن لا تجب فضوله دعه واخبره أنه ان أراد معرفة ذلك عليه بالمطالعة حتى يتمكن من قراءة الكتاب الذي تقرؤه وكرر معه هذه الطريقة وستجد أن فضول الطفل يزداد يوما بعد يوم .

كل المهارات ومنها مهارة المطالعة تكتسب ليس هناك شخص يخلق بمهارة معينة وأي مهارة تظهر فجأة هي في الحقيقة اكتسبت بإرادة أو بغير إرادة في وقت ما ومكان ما وعن شخص ما حتى لو لم يتذكر الشخص من أين اكتسبها .

وعليه يمكننا جعل أطفالنا يكتسبون أي مهارة نريدها لكن هذا يكون منذ الصغر حتى تترسخ أكثر .

جميلة هي تربية الأطفال بعلم وعدم انجابهم للدنيا فقط لأننا نريد الإنجاب والتكاثر لأنهم أمانة نحاسب عليها لاحقا .
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#20
إنضم
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#20
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في الحقيقة لغة الجسد أقوى من لغة النطق ولو لاحظت أنه لو سألك شخص عن مكان ما وقلت له اذهب يمينا لكنك أشرت بيدك إلى الشمال سهوا سيذهب شمالا دون أن يدري لأن العقل يستجيب للغة الجسد ويتفاعل معها أكثر من اللغة الناطقة وأقصد لغة الجسد هنا إما حركات اليد أو تفاعل بحركات الوجه حتى أننا أحيانا ندرك انزعاج الشخص، فرحه، حزنه فقط من تعابير وجهه لأن لغة الجسد أصدق من لغة الكلام .

لكن حذاري في مثل هذه القصص أن تتحول لمصدر رعب للأطفال خاصة فيما يتعلق بالجن، الغول وهذه الأمور المفزعة لأن وقعها على نفسية الطفل قد يبدو عاديا لكن هذا سيخلق له مخاوف قد تتحول إلى خوف مرضي فيما بعد وقد تنتج عنها تخيلات تؤذي الطفل .

أنصح بتجنب مثل هذه القصص للأطفال والإكتفاء بتعليمهم من خلال قصص بعيدة عن التخويف وكل ما يتعلق بالجن والغول وهذه المخلوقات التي بالعادة يستعملها الآباء لتخويف أبنائهم (ما تخرجش او ياكلك الغول | ارقد ولا يجي ليك الغول) كل هذه الأمور تبدو للكثير من الآباء عادية لكنها خطيرة فعلا وتصنع هواجس لدى الطفل ومخاوف تظهر فيما بعد وكل ما يسجله الطفل في صغره يبقى معه في كبره فلا تجعلوا أطفالكم في كبرهم نتيجة لتراكمات سلبية في صغرهم ثم تحتارون من أين لهم التخوف، التردد والجبن في بعض الأمور لأن العقل الباطن يخزن كل ما هو متشابه في الأحاسيس وفي كل مرة يحس الشخص بإحساس ما يكون كمنبه للعقل الباطن فيذكره بأحاسيس تجارب أخرى من نفس النوع أدت إلى الإحساس بنفس الأحاسيس وهذا يجعل الشخص يعيش في سلبية وكذلك يراكم عليه الكثير من الأحاسيس السيئة التي تظهر في كل موقف مشابه .

مشكور على القصة لكني أعي جيدا ما أقوله تجنب حكايات الجن، الغول وهذه الكائنات .
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا بالأخت الكريمة
سعيد انها نالت إعجابك ،وقرأتها ورأيكم يهمني كثيرا لمواصلة السلسلة

ردك شافي وكافي بالنسبة للغة الاشارة ولغة الحركات فهي ابلغ وارسخ لانها ملموسة والعقل يسجل الملموس اكثر من المسموع هذه حقيقة ...

أما بالنسبة الى القصة فقد اخترت القصة على غرار قصص علاء الدين والمصباح السحري ،وقصص الخيال للاطفال لتنمية مخيلتهم ،فجيل اليوم هو جيل العولمة وجيل ربما يتفرج على رسوم متحركة اكثر إخافة وليست هادفة ،

فعندما نقرأ لطفل أقل من سبع سنوات هذه القصة سيحتفظ عقله بآخر القصة وسيبدو له الجني الأحمر طيب ،والجني الأزرق كذلك لأنه أطلق صراح الراعي ولن يسجل القصة كاملة ،بل سيأخذ القصة على انها تسلية لأنك ستحكيها بحركات مضحكة ...

وعندما نحكيها لطفل أكبر من السبع سنوات ،فهو طفل أصبح يعرف الربط بين بداية ونهاية القصة ،إذا سيأخذ العبرة كاملة وباستمتاع ويجد ان الجني الازرق كان غاضبا فقط في بداية الامر ولكنه طيب .....إذا لا خوف من هذه القصة إن اتبعنا الطريقة هذه ...

فأنا قبل كتابة قصة أضع نفسي مكان طفلي ،وأتساءل ما الذي سيسألني عنه إن كتبت هذا ،من ثم احاول كتابة جمل تتماشى مع عقولهم .....

قال الورد الأحمر:
وفيك بارك الله

بالنسبة للآباء الذين يشتكون من عدم اهتمام أبنائهم بالمطالعة ويريدون خلق هذا الاهتمام لديهم هناك طريقة سهلة وفعالة لهذا الأمر .

لكن أولا لا تنتظر من طفلك أن يحب المطالعة ويكون له اهتمام بها وهو لم يسبق له أن رآك تطالع فلا تحثه على شيء لم يرك تفعله .

الطفل يحب التقليد ويبرمج وفق المحيط الذي يعيش فيه وأكبر مصدر للبرمجة لديه هو أمه وأبوه فلا يتنظر الآباء من أبنائهم شيئا رائعا وهم لم يكونوا بتلك الروعة لي نظرهم .

أعود إلى الطريقة لكي يكسب حب المطالعة لكن قبل أن يكسبه لابد أن تخلق لديه فضول المطالعة كأن تحمل كتابا وليس شرطا أن تقرأه المهم أن يراك طفلك تمسك بكتاب وتمثل القراءة هذا سيرسخ لديه أن أباه يطالع ويحب الكتب. أثناء تمثيل المطالعة قم يعمل تعابير على وجهك كتعبير احتيار مما قرأت أو دهشة يرفقه صوت يناسب التعبير أو قم بالضحك ثم مواصلة القراءة بفضول هذا سيولد للطفل فضولا وقد يسألك عن سبب احتيارك أو ضحكك وقد تجده أمامك يحاول معرفة ما تقرؤه لكن لا تجب فضوله دعه واخبره أنه ان أراد معرفة ذلك عليه بالمطالعة حتى يتمكن من قراءة الكتاب الذي تقرؤه وكرر معه هذه الطريقة وستجد أن فضول الطفل يزداد يوما بعد يوم .

كل المهارات ومنها مهارة المطالعة تكتسب ليس هناك شخص يخلق بمهارة معينة وأي مهارة تظهر فجأة هي في الحقيقة اكتسبت بإرادة أو بغير إرادة في وقت ما ومكان ما وعن شخص ما حتى لو لم يتذكر الشخص من أين اكتسبها .

وعليه يمكننا جعل أطفالنا يكتسبون أي مهارة نريدها لكن هذا يكون منذ الصغر حتى تترسخ أكثر .

جميلة هي تربية الأطفال بعلم وعدم انجابهم للدنيا فقط لأننا نريد الإنجاب والتكاثر لأنهم أمانة نحاسب عليها لاحقا .
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نعم هي البيئة من تصنع الطفل المثقف ،او طفل لا مبالي ،وكلما اهتممنا بهذه التفاصيل في سن مبكرة كبر الطفل وهو يجد أن قراءته لكتاب شيء عادي وليس تكليف ،مثلما يأكل ويشرب بالضبط ...

لذا وجب على الاهل التفطن لهذه الدقيقة المهمة ،والتي تساهم في بناء مجتمع مثقف على قدر كبير من الوعي والحرص ...

أما أن أمضي وقتي في تفرج المسلسلات ،ومن ثم أبكي إبني الذي يرسب في دراسته فهذا ينطبق عليه المثل
من يزرع شوكا يحصد شوكا ،،،،

بارك الله فيك اختي الكريمة على المداخلة المهمة ،حقا انت إمرأة مثقفة فاضلة يسعدني التواصل معك ،وتسعدني ردودك
شرف لي أن تمري من هنا
إحترامي وتقديري
 
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