تجربتي لورق الرمل

سكون الفجر
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كيف حالكن بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير
اليوم يا حلوات جايبتلكن تجربتي مع ورق الرمل [ أظن أكتر البنات سمعوا عنو ]
واللي ما سمعت عنو أهلين فيها معنا بهالموضوع اليوم
أول شي يا بنات منشان نتفق ما رح أكتب بالفصحى ههههه بقى من بعد إذنكن ..
نبلش مع ورق الرمل
وطبعاً بالأخير رح أعطيكن رأيي فيه بكل صراحة وشفافية
بسم الله ..
هاد هو المنتج
اسمو { ورق الرمل }
لأنو مصنوع من حبيبات الرمل الناعمة وطبعاً هيك شكل العلبة من الخلف
وجويت [ داخل ] هالعلبة في 10 قطع كبيرة و 10 قطع صغيرة
وهيك بيبقى شكلن من جويت العلبة
وبيجي مع كل ورقة رمل قطعة من السيليكون أو البلاستك الطري
قطعة كبيرة منشان نلزق عليها الورقة الكبيرة ونفس الشي مع القطعة الصغيرة
شوفو معي
شايفين كيف أنا لزقت الورقة تبع الرمل على كل قطعة، وطبعاً بتجي ورقة الرمل عليها غلاف
تنزعيه بتصير تلزق على قطعتها الخاصة
طريقة إستخدام هالمنتج: لازم يكون جسمك ناشف أو بعبارة أخرى المكان اللي حابة تنزعي منه الشعر
يكون جاف تماماً
بنمسك هديك القطعة البلاستيك وبنمررها على المنطقة اللي بدنا ننزع منها الشعر
ونحركها بشكل دائري وبخفة يعني لا تضغطي على جلدك والا رح تجرحي نفسك وما رح تستفادي غير الألم
وخلال تمريرك بشكل دائري رح تلاقي الشعر عم يوقع لحالوو
عن جد أنا لهلأ ما بعرف كيف بيوقع بس عن جد ما بضل ولا شعرة ولا ألم ولا وجع راس
وبعدما تنتهي من إزالة الشعر لازمك ترطبي المكان بإستخدام { زيت جوز الهند }
الترطيب ضروري بعد هالعملية
لانو ورق الرمل هاد ما بينزع الشعر وبس!! بل بينزع الشعر وبيعمل على ازالة الجلد الميت
يعني مقشر للجسم بإمتياز
ليكو بنات، رأيي بهالمنتج من 10 هو 6\10
وهلأ رح احكيلكن ليش ..
أول شي لازم تكوني منتبهة كتير منيح يعني ضغط زيادة وبتلاقي حالك عم تصرخي من الألم { بتحسي انو جلدك عم يحترق }
بقى لازم تنتبهي وتكون حركتك لطيفة وخفيفة
تاني شي ورق الرمل الصغير ما بينفع بنوووب لمنطقة الوجه أبداً ولا بينفعو لمنطقة بين الفخدين
وتالت شي ما بينفعو لمنطقة الإبط بنوووووب
بينفعو للرجلين والايدين والتقشير مية مية
بس غير هيك ما عليه أي غبار
منتج حلو لكل البنات اللي بحبو شغل السرعة خصوصاً بالصيف
بتمنى يكون موضوعي عجبكن وإن شاء الله في مواضيع جاية بالطريق