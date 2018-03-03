تجربتي لورق الرمل

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
29 أوت 2013
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أنثى
#1

salam.gif

كيف حالكن بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير
اليوم يا حلوات جايبتلكن تجربتي مع ورق الرمل [ أظن أكتر البنات سمعوا عنو ]
واللي ما سمعت عنو أهلين فيها معنا بهالموضوع اليوم

أول شي يا بنات منشان نتفق ما رح أكتب بالفصحى ههههه بقى من بعد إذنكن ..
نبلش مع ورق الرمل
وطبعاً بالأخير رح أعطيكن رأيي فيه بكل صراحة وشفافية
بسم الله ..

هاد هو المنتج

IMG_7167.JPG

اسمو { ورق الرمل }
لأنو مصنوع من حبيبات الرمل الناعمة وطبعاً هيك شكل العلبة من الخلف

IMG_7179.JPG

وجويت [ داخل ] هالعلبة في 10 قطع كبيرة و 10 قطع صغيرة
وهيك بيبقى شكلن من جويت العلبة

IMG_7168.JPG

وبيجي مع كل ورقة رمل قطعة من السيليكون أو البلاستك الطري
قطعة كبيرة منشان نلزق عليها الورقة الكبيرة ونفس الشي مع القطعة الصغيرة
شوفو معي

IMG_7169.JPG

شايفين كيف أنا لزقت الورقة تبع الرمل على كل قطعة، وطبعاً بتجي ورقة الرمل عليها غلاف
تنزعيه بتصير تلزق على قطعتها الخاصة

طريقة إستخدام هالمنتج: لازم يكون جسمك ناشف أو بعبارة أخرى المكان اللي حابة تنزعي منه الشعر
يكون جاف تماماً
بنمسك هديك القطعة البلاستيك وبنمررها على المنطقة اللي بدنا ننزع منها الشعر
ونحركها بشكل دائري وبخفة يعني لا تضغطي على جلدك والا رح تجرحي نفسك وما رح تستفادي غير الألم

وخلال تمريرك بشكل دائري رح تلاقي الشعر عم يوقع لحالوو :oops::oops:
عن جد أنا لهلأ ما بعرف كيف بيوقع بس عن جد ما بضل ولا شعرة ولا ألم ولا وجع راس

وبعدما تنتهي من إزالة الشعر لازمك ترطبي المكان بإستخدام { زيت جوز الهند }
الترطيب ضروري بعد هالعملية

لانو ورق الرمل هاد ما بينزع الشعر وبس!! بل بينزع الشعر وبيعمل على ازالة الجلد الميت
يعني مقشر للجسم بإمتياز

ليكو بنات، رأيي بهالمنتج من 10 هو 6\10
وهلأ رح احكيلكن ليش ..

أول شي لازم تكوني منتبهة كتير منيح يعني ضغط زيادة وبتلاقي حالك عم تصرخي من الألم { بتحسي انو جلدك عم يحترق }
بقى لازم تنتبهي وتكون حركتك لطيفة وخفيفة
تاني شي ورق الرمل الصغير ما بينفع بنوووب لمنطقة الوجه أبداً ولا بينفعو لمنطقة بين الفخدين
وتالت شي ما بينفعو لمنطقة الإبط بنوووووب

بينفعو للرجلين والايدين والتقشير مية مية
بس غير هيك ما عليه أي غبار
منتج حلو لكل البنات اللي بحبو شغل السرعة خصوصاً بالصيف

بتمنى يكون موضوعي عجبكن وإن شاء الله في مواضيع جاية بالطريق

salam2.gif
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
671
الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا حبيبتي احكي باللهجة لي تريحك بالنتيجة احنا الجزائريين نفهمو كل اللهجات هههه .

بخصوص المنتج هذا شفتو بزاف وعملو عليه إعلانات بصح ولا مرة جربتو وما انتبهت اذا موجود عندنا بالأصل .

طالما هو فعال أكيد رح نشوف وريتني نلقاه نجربو ونردلك خبر ونزيد نأكد وجهة نظرك ?

مشكورة حبيبتي ع إفادتنا بالموضوع والمنتج تستحقين ختم التميز للموضوع وما فهمت علاه الصور اختفت المهم أضفت الموضوع لفهرس المواضيع المتميزة .

دومي متألقة ?
 
آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
671
الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#4
السلام عليك
آهلا سكون منورة عالم المرأة
بصراحة حبيت نشري منه لكن خفت قلت ممكن زيادة برك ونتيجته غير فعالة
كي قريت موضوعك اذا لقيته راح نشريه
يعطيك الصحة
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
29 أوت 2013
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10,122
الإعجابات
27,527
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#5
قال البدر المشرق:
السلام عليكم
شكراا اخيتي
بواك الله فيك على مشاركتنا تجربتك
الصراحة اول مرة نسمع بيه

بصح مقلتيناش كم ثمنه؟؟
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وعليكم السلام ورحمة الله
أهلاً بكِ أختي
وفيكِ بارك الله عزيزتي
إذاً لي الشرف انك تعرفتي على المنتج عندي:love:

والله يا أختي لا أعرف كم بالجزائري لكن يمكنكِ الحصول عليه
من موقع علي اكسبريس

أسعدتني بطلتك​
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,122
الإعجابات
27,527
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#6
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا حبيبتي احكي باللهجة لي تريحك بالنتيجة احنا الجزائريين نفهمو كل اللهجات هههه .

بخصوص المنتج هذا شفتو بزاف وعملو عليه إعلانات بصح ولا مرة جربتو وما انتبهت اذا موجود عندنا بالأصل .

طالما هو فعال أكيد رح نشوف وريتني نلقاه نجربو ونردلك خبر ونزيد نأكد وجهة نظرك ?

مشكورة حبيبتي ع إفادتنا بالموضوع والمنتج تستحقين ختم التميز للموضوع وما فهمت علاه الصور اختفت المهم أضفت الموضوع لفهرس المواضيع المتميزة .

دومي متألقة ?
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هههههه لك يسلمولي اللي بيفهمو كل لهجات العالم الله يسعد قلبك
اي جربيه كتير حلو وبتحسي جسمك ناااااااعم كتير
ايييي في انتظارك حبيبتي فرحتني بطلتك وتشجيعك
الله يسعدك​
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#7
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,122
الإعجابات
27,527
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#7
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
آهلا سكون منورة عالم المرأة
بصراحة حبيت نشري منه لكن خفت قلت ممكن زيادة برك ونتيجته غير فعالة
كي قريت موضوعك اذا لقيته راح نشريه
يعطيك الصحة
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وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
أهلين فيكِ حبيبتي، الله يسعد قلبك
اشتريييه وجربيه والله ما رح تخسري بالعكس، بتحسي بنعومة غير شكل
ان شاء الله
الله يعافيكِ حبيبتي نورتيني​
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,167
الإعجابات
58,711
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#8
اهلا وسهلا بيك حبيبتي شكرا لتعريفنا على هذا المنتج شفتو مرة وقلت ممكن مايفيد لكن الان غيرت رأيي فيه 😄😄
 
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