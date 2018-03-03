تجربتي لورق الرمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أهلا حبيبتي احكي باللهجة لي تريحك بالنتيجة احنا الجزائريين نفهمو كل اللهجات هههه .



بخصوص المنتج هذا شفتو بزاف وعملو عليه إعلانات بصح ولا مرة جربتو وما انتبهت اذا موجود عندنا بالأصل .



طالما هو فعال أكيد رح نشوف وريتني نلقاه نجربو ونردلك خبر ونزيد نأكد وجهة نظرك ?



مشكورة حبيبتي ع إفادتنا بالموضوع والمنتج تستحقين ختم التميز للموضوع وما فهمت علاه الصور اختفت المهم أضفت الموضوع لفهرس المواضيع المتميزة .



دومي متألقة ?