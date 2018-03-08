الشباكية سهلة ومذاق رائع

Fleur Rouje
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المقادير
نصف كوب زبدة ذائبة و معلقة كبيرة سكر1/2 4 كوب دقيق و معلقة صغيرة خميرة
كوب ماء دافئ و قليل من الزعفران معلقة صغيرة قرفة مطحونة و بيضة
معلقة صغيرة ملح و معلقة كبيرة ماء زهر و زيت للقلي
سمسم للتزيين وعسل
الطريقة
نذوب الخميرة مع قليل من الماء والسكر وتترك ثم يوضع الزعفران الى قليل من الماء الدافئ ويترك جانباً حتى يغير لون الماء ثم نخفق الزبدة جيداً ونضيف السكر مع الأستمرار في الخفق.
نخلط الدقيق والملح ويضاف تدريجياً ونخلط المواد تدريجيا و تضاف الخميرة والزعفران والبيض.
نضيف ماء الزهر إلى الكمية المتبقية من الماء ثم نضيفه إلى خليط الدقيق ويعجن حتى يتكون عجين لين نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ ليخمر لمدة نصف ساعة.
نمد العجين على سطح مرشوش بقليل من الدقيق حتى يصير رقيقاً ثم نقطعه الى مربعات.
نشق في كل مربع خمس فتحات في وسطه بطرف سكين حاد.
نمرر سبابة اليد اليسرى بين الفتحات بحيث توضع في فتحة وتترك في الأخرى وتكرر الطريقة نفسها بالسبابة اليمنى.
تسحب كل سبابة العجين للخارج ليصير على شكل شبكة.