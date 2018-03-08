فوائد حبة البركة

F

Fleur Rouje

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 مارس 2018
المشاركات
65
الإعجابات
2
النقاط
3
العمر
20
الإقامة
جزائر
الجنس
أنثى
#1
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  • •تعالج حب الشباب
  • •تسهل الولادة للسيدات الحوامل.
  • •يخفف آلام الحنجرة والسعال وأمراض الصدر ونزلات البرد.
  • •يعطي البشرة والجلد النضارة و الجمال.
  • •يساعد على التئام الكسور ويخفف آلام المفاصل والروماتيزم.
  • •تساعد في توازن سكر الدم.
  • •يقلل من ارتفاع ضغط الدم.
  • •يقلل من ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم.
  • •يعمل على تفتيت الحصى في الكلى.
  • •يعالج تساقط الشعر و ضعفه.
  • •يهدئ الأعصاب و يساعد على النوم.
  • •يعالج في التهاب الأذن الوسطى.
  • •يعالج حصوة المرارة.
  • •يخفف الاسهال.
  • •يخفف من آلام القولون العصبي.
  • •يفيد في طرد الديدان من الامعاء.
  • •يعالج قرحة المعدة والأمعاء.
  • •يقي من أمراض السرطان.
  • •يزيد من القدرة الجنسية عند الرجال والنساء.
  • •يفتح الشهية لمن يعانون انسدادها.
  • •ينشط الخلايا العصبية ويقوي الذاكرة ويحمي الدماغ من الاصابة بمرض الخرف أو الزهايمر.
  • •يعالج الايدز.
 
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