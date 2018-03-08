فوائد حبة البركة

- •تعالج حب الشباب
- •تسهل الولادة للسيدات الحوامل.
- •يخفف آلام الحنجرة والسعال وأمراض الصدر ونزلات البرد.
- •يعطي البشرة والجلد النضارة و الجمال.
- •يساعد على التئام الكسور ويخفف آلام المفاصل والروماتيزم.
- •تساعد في توازن سكر الدم.
- •يقلل من ارتفاع ضغط الدم.
- •يقلل من ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم.
- •يعمل على تفتيت الحصى في الكلى.
- •يعالج تساقط الشعر و ضعفه.
- •يهدئ الأعصاب و يساعد على النوم.
- •يعالج في التهاب الأذن الوسطى.
- •يعالج حصوة المرارة.
- •يخفف الاسهال.
- •يخفف من آلام القولون العصبي.
- •يفيد في طرد الديدان من الامعاء.
- •يعالج قرحة المعدة والأمعاء.
- •يقي من أمراض السرطان.
- •يزيد من القدرة الجنسية عند الرجال والنساء.
- •يفتح الشهية لمن يعانون انسدادها.
- •ينشط الخلايا العصبية ويقوي الذاكرة ويحمي الدماغ من الاصابة بمرض الخرف أو الزهايمر.
- •يعالج الايدز.