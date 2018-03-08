طريقة تحضير الشكلاط في البيت

F

Fleur Rouje

:: عضو مُشارك ::
#1
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#1
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الشكلاط الرائع أنا جربته بنفسي و أكثر من مرة جربوه و لن تندموا
ممكن أن يأكل لوحده كما يمكن ان تدهني به و تزيني به كل انواع الكيك و الأيس كريم فهو مجرب 100/100
المقادير
كأس سنيدة
كأس زيت
كأس حليب
كأس ماء فيه ملعقتان حليب بدرة (نيدو)
باكية كوبيل (بودرة الشكلاط)
ملعقتان من الكاكاو الغير المحلى يعني مافيه سكر
50غ قطع الشكلاط
250غ من الزبدة
بيضة واحدة
الطريقة
الطريقة جد سهلة حيث نضع الزبدة و قطع الشكلاط فوق النار حتى الذوبان ثم نزيله و نظيف اليه باقي المقادير نحرك
ثم نظعة في الخلاط الكهربائي
ثم نضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات
كلما بقية في ثلاجة كلما عقد و تخثر اكثر
و الله رائع جربوه و لن تندموا
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
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محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيك الصحة حبيبتي ريتك صورتيلنا تطبيقك انتي للوصفة لكن شكرا ع الوصفة يعطيك الصحة .

لا تحرمينا من وصفاتك لأني شفتلك بزاف وصفات وعجبوني .
 
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