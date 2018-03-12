علمتني الحياة
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طريقة تحضير بيتزا بالصور
المقادير :
1 كغ دقيق
بيضة
فنجان سكر
فنجان زيت
فنجان حليب بودرة
ملعقة كبيرة خميرة الخبز
ملعقة صغيرة ونصف ملح
ملعقة كبيرة زبدة لينة
ماء دافئ
الطريقة :
إخلطي المقادير الجافة ثم الزيت وافركي بيديك جيدا حتى يتداخل الزيت مع الدقيق ، بعدها أضيفي البيضة والزبدة اللينة واخلطي جيدا حتى تتداخل الزبدة مع الخليط ، بعدها اجمعيها بالماء الدافئ واعجنيها لمدة 3 دقائق او 4 .. ادهنيها بالزيت ثم غطيها بكيس بلاستيكي واتركيها تختمر مرتين وبعدها ستكون جاهزة للاستعمال..
قومي بتجهيز صلصة الطماطم .. اللحم المفروم .. الفلفل .. البصل .. الزيتون .. وجبنة الشيدر
ادهني الصينية بالزيت جيدا ثم افردي العجينة رقيقة لأنها ستنتفخ .. ادهني الأطراف بخليط * زيت + ماء* و زينيها كما تشائين
قومي بتسخين الفرن على 230- 250 درجة وضعي البيتزا تطهى في الأسفل وستاخذ حوالي 10 إلى 15 دقيقة حسب الفرن
وهاهي بعد أن أخرجتها من الفرن يا سلااااااااام
وهذه صنعتها قبل مدة
المقادير :
1 كغ دقيق
بيضة
فنجان سكر
فنجان زيت
فنجان حليب بودرة
ملعقة كبيرة خميرة الخبز
ملعقة صغيرة ونصف ملح
ملعقة كبيرة زبدة لينة
ماء دافئ
الطريقة :
إخلطي المقادير الجافة ثم الزيت وافركي بيديك جيدا حتى يتداخل الزيت مع الدقيق ، بعدها أضيفي البيضة والزبدة اللينة واخلطي جيدا حتى تتداخل الزبدة مع الخليط ، بعدها اجمعيها بالماء الدافئ واعجنيها لمدة 3 دقائق او 4 .. ادهنيها بالزيت ثم غطيها بكيس بلاستيكي واتركيها تختمر مرتين وبعدها ستكون جاهزة للاستعمال..
قومي بتجهيز صلصة الطماطم .. اللحم المفروم .. الفلفل .. البصل .. الزيتون .. وجبنة الشيدر
ادهني الصينية بالزيت جيدا ثم افردي العجينة رقيقة لأنها ستنتفخ .. ادهني الأطراف بخليط * زيت + ماء* و زينيها كما تشائين
قومي بتسخين الفرن على 230- 250 درجة وضعي البيتزا تطهى في الأسفل وستاخذ حوالي 10 إلى 15 دقيقة حسب الفرن
وهاهي بعد أن أخرجتها من الفرن يا سلااااااااام
وهذه صنعتها قبل مدة