طريقة تحضير بيتزا بالصور

المقادير :1 كغ دقيقبيضةفنجان سكرفنجان زيتفنجان حليب بودرةملعقة كبيرة خميرة الخبزملعقة صغيرة ونصف ملحملعقة كبيرة زبدة لينةماء دافئالطريقة :إخلطي المقادير الجافة ثم الزيت وافركي بيديك جيدا حتى يتداخل الزيت مع الدقيق ، بعدها أضيفي البيضة والزبدة اللينة واخلطي جيدا حتى تتداخل الزبدة مع الخليط ، بعدها اجمعيها بالماء الدافئ واعجنيها لمدة 3 دقائق او 4 .. ادهنيها بالزيت ثم غطيها بكيس بلاستيكي واتركيها تختمر مرتين وبعدها ستكون جاهزة للاستعمال..قومي بتجهيز صلصة الطماطم .. اللحم المفروم .. الفلفل .. البصل .. الزيتون .. وجبنة الشيدرادهني الصينية بالزيت جيدا ثم افردي العجينة رقيقة لأنها ستنتفخ .. ادهني الأطراف بخليط * زيت + ماء* و زينيها كما تشائينقومي بتسخين الفرن على 230- 250 درجة وضعي البيتزا تطهى في الأسفل وستاخذ حوالي 10 إلى 15 دقيقة حسب الفرنوهاهي بعد أن أخرجتها من الفرن يا سلاااااااااموهذه صنعتها قبل مدة